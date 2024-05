Eindrücke aus der geistigen Welt: Was ist wahr und was nicht – Marschflugkörper über dem Brandenburger Tor

Teile die Wahrheit!

Die geopolitische Lage spitzt sich zu, der Ukraine-Konflikt kommt in eine kritische Phase und die Bedeutung des persönlichen Wirkungskreises.

Guten Tag,

ich habe in den letzten zwei Wochen eine Menge neuer Infos aus der geistigen Welt bekommen und ich hatte einige erschreckende und schockierende Visionen. Ursprünglich wollte ich über ein anderes Thema einen Beitrag schreiben. Von Egon Fischer

Die geistigen Kollegen weisen seit Monaten immer wieder auf die Bedeutung des persönlichen Wirkungskreises hin. Sie sagten mir auch, dass wir uns dringend auf den Rest dieses Jahres und die nächsten Jahre innerlich vorbereiten sollten.

Dabei ist der persönliche Wirkungskreis der zentrale Ansatzpunkt. Daher habe ich meine geplanten Beiträge verschoben und werde mit diesem Beitrag eine Beitragsserie zum Thema persönlicher Wirkungskreis beginnen. Als Einstieg zu diesem Thema werde ich den aktuellen Stand und die mögliche Entwicklung des Ukraine-Konfliktes verwenden.

Widersprüchliche Infos – was ist wahr und was nicht

Um die Infos aus der geistigen Welt einordnen zu können, habe ich in den letzten Tagen zahlreiche Recherchen zum Ukraine-Konflikt gemacht und wurde dabei nur verwirrt. Die Infos aus der geistigen Welt sind völlig anders als in den Medien. Ich selbst bin nicht in der Lage zu prüfen, was jetzt wirklich stimmt. Ich werden daher einfach die wichtigsten Infos aus der geistigen Welt widergeben. Bevor ich auf den Ukraine-Konflikt eingehe, werde ich einen groben energetische Lagebericht machen.

USA – ein verwesender Staat?

Die energetische Situation im deutschsprachigen Raum hat sich in den letzten Wochen nur geringfügig verändert, was mich schwer irritiert. Also habe ich bei den Kollegen nachgefragt, wie sie die Situation einschätzen. Die lachten nur und meinten: Alles läuft nach Plan. Sie wollten mir jedoch noch keine genaueren Infos geben.

In Österreich hat sich das energetische Feld geringfügig geändert. Ich nehme jetzt eine fahle gelbe Schicht wahr. Diese Schicht ist aber sehr dünn und die Energieintensität ist gering. Eine gelb-fahle Farbe deutet sehr häufig auf Desinformation und Manipulation hin. Möglicherweise hängt dies mit den kommenden Nationalratswahlen im September zusammen. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Vorfeld der Wahlen – so wie bei fast allen Wahlen – die Politiker Wahlversprechen machen, die sie gar nicht einhalten wollen.

Fällt die Ukraine – fällt auch der Wertewesten

In der Vergangenheit haben zahlreiche westliche Politiker und militärische Vertreter in der Öffentlichkeit die Meinung geäußert, dass die Ukraine nicht verlieren darf, weil dann Europa und der gesamte Westen gefährdet ist. In den letzten Wochen tauchen auch in den öffentlichen Medien immer mehr Berichte auf, in denen darauf hingewiesen wird, dass die Ukraine nicht mehr gewinnen kann.

300x250

In einigen Berichtet wird sogar die Meinung vertreten, dass die Ukraine die Auseinandersetzung verlieren wird, wenn nicht möglichst rasch weiteres Kriegsmaterial in die Ukraine geliefert und nicht das Problem der fehlenden menschlichen Ressourcen gelöst wird. Zur Unterstützung soll die Ukraine im Sommer mehrere F16 Kampfflugzeuge bekommen.

Der französische Präsident hat vor einiger Zeit angekündigt, dass Frankreich unter bestimmten Umständen französische Soldaten in die Ukraine schicken wird. Es gibt bereits Gerüchte, dass einige französische Fremdenlegionäre in der Ukraine im Einsatz sind. Einige andere Ländern haben angekündigt, dass sie eventuell auch Soldaten in die Ukraine schicken werden. In den letzten Wochen wurden immer wieder auch Infos veröffentlicht, dass die Krim-Brücke attackiert werden wird und dass die Zerstörung der Krimbrücke ein wichtiges Ziel ist.

Russland macht ernst

Vor ein paar Tagen wurde Putin zum fünften Mal zum Präsidenten Russland inauguriert. In den Tagen davor sind seltsame Dinge passiert. Putin hat dem russischen Militär die Anweisung erteilt, den Einsatz von taktischen nuklearen Waffen zu üben. Weiters haben offizielle Vertreter Russlands bekannt gegeben, dass Russland die F16 Kampfflugzeuge als Träger von nuklearen Waffen betrachtet.

300x250 boxone

Mit den F16 Bombern kann man nämlich auch nukleare Bomben/Raketen abfeuern. Wenn also in der Ukraine F16 Kampfflugzeuge eingesetzt werden, wissen die Russen nicht, ob die F16 nur normale Bomben oder eventuell nukleare Kampfmittel transportieren.

In Moskau wurde der französische und der britische Botschafter ins russische Außenministerium einbestellt. Jeder dieser Botschafter verließ nach einem ca. 30 bis 45 minütigen Gespräch wortlos das Ministerium.

In einem Telegram-Kanal wurde später dann folgender Text publiziert:

„Der (britische) Botschafter wurde gewarnt, dass die Reaktion auf ukrainische Angriffe mit britischen Waffen auf russischem Territorium jegliche britische Militäreinrichtungen und Ausrüstung auf dem Territorium der Ukraine und darüber hinaus sein könnte, berichtet das russische Außenministerium.“

Die Formulierung, dass die russische Reaktion „ ….. auf dem Territorium der Ukraine und darüber hinaus“ stattfinden kann, kann man auch so interpretieren, dass Russland unter Umständen britische militärische Einrichtungen in anderen Ländern, eventuell auch im Vereinigten Königreich, angreifen wird.

Kommt es zu einer Deeskalation?

Kurze Zeit, nachdem der französische und der britische ihr Gespräch im russischen Außenministerium beendet hatten, haben einige europäische Politiker plötzlich die Öffentlichkeit davon informiert, dass ihr Land keine Soldaten in die Ukraine schicken wollen und der französische Präsident hat gleich einmal betont, dass die Gerüchte, dass französische Fremdenlegionäre in der Ukraine tätig sind, eine Desinformation ist.

Hoch interessant ist auch, dass plötzlich in der britischen Tageszeitung „The Independent“ ein Beitrag veröffentlicht wurde, in dem es heißt, dass die Auswertung von Satellitenbildern ergab, dass die Krim-Brücke nicht mehr zur Versorgung der russischen Streitkräfte auf der Krim verwendet wird und daher die Krim-Brücke kein militärisches Ziel mehr ist.

Ist das alles Zufall? Gibt der Wertewesten im Ukraine-Konflikt nun vielleicht gar klein bei?

Marschflugkörper über dem Brandenburger Tor

Anfang April hat mir ein medialer Bekannter berichtet, dass er eine Vision hatte, in der Marschflugkörper über dem Brandenburger Tor sah. Als er dann ein paar Tage später auf Telegram ein Video sah, in dem genau diese Szene zu sehen ist, hat er mich angerufen. Er wollte wissen, ob ich eine ähnliche Vision hatte. Ich hatte keine solche Vision.

Aber ich habe dann in der energetischen Welt nachgeforscht, ob es eine Zeitlinie gibt, wo Marschflugkörper aus dem Osten über Deutschland fliegen. Zu meiner Überraschung war das Ergebnis, dass es tatsächlich sogar zwei Zeitlinien gibt, wo Marschflugkörper aus dem Osten über Deutschland fliegen. In einer Zeitlinie, die damals aber nur eine Eintrittswahrscheinlichkeit von maximal 10 Prozent hatte, sind sogar Marschflugkörper in Deutschland explodiert.

In der anderen Zeitlinie, die damals eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 10 bis 20 Prozent hatte, sind Marschflugkörper nur über Deutschland geflogen. Das Ziel dieser Marschflugkörper konnte ich nicht wahrnehmen.

Seit Anfang April beobachte ich die beiden Zeitlinien. Bei der Zeitlinie, in der Marschflugkörper in Deutschland explodieren, hat sich die Eintrittswahrscheinlichkeit mit der Zeit reduziert.

Bei der anderen Zeitlinie, in der Marschflugkörper über Deutschland fliegen aber nicht in Deutschland einschlagen, hat sich die Eintrittswahrscheinlichkeit langsam erhöht. Als ich las, dass der britische und französische Botschafter in Moskau zu einem Gespräch einbestellt wurden, habe ich gleich an die Zeitlinien mit den Marschflugkörpern gedacht, und ich habe die Eintrittswahrscheinlichkeiten analysiert.

Bei der Zeitlinie, in der Marschflugkörper in Deutschland explodieren, hat sich die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht geändert, sie ist unverändert sehr klein und unter 10 Prozent. Bei der anderen Zeitlinie, in der Marschflugkörper über Deutschland fliegen aber nicht in Deutschland einschlagen, hat sich die Eintrittswahrscheinlichkeit drastisch erhöht und liegt aktuell bei 50 Prozent.

Der Ukraine-Konflikt aus geistiger Sicht

Ich war von der Entwicklung schockiert und habe meine geistigen Kollegen kontaktiert. Ich wollte wissen, was in den letzten Tagen passiert ist und wie sie die Entwicklung im Ukraine-Konflikt einschätzen.

Die Kollegen meinten, dass sie dafür keine Experten sind, dass sie aber einen Kontakt zu einem geistigen Wesen herstellen können, einem nicht inkarnierten Menschen, der in der Vergangenheit selbst ein sehr erfolgreicher General und Heerführer war, und der die Situation laufend analysiert. Ich nahm das Angebot dankend an und nach ca. einer halben Stunde hat sich plötzlich ein geistiges Wesen gemeldet, dass ich im Weiteren “der General” nennen werde. Ich konnte ihn visuell nicht wahrnehmen, aber ich spürte seine energetische Anwesenheit und seine Ausstrahlung.

Ich fragte den General, wie er aus geistiger und energetischer Sicht den Ukraine-Konflikt einschätzt und wie sich aus seiner Sicht die Situation weiter entwickeln wird.

Zu meinem leichteren Verständnis hat er etwas weiter ausgeholt und das Gespräch hat etwas länger gedauert. Im Folgenden werde ich die Infos, die ich vom General erhalten habe, kurz zusammenfassen.

Der Ukraine-Konflikt ist nur das Ende einer Auseinandersetzung, die schon seit langer Zeit (mehreren Jahrhunderten) läuft. Mit dem Ende des Ukraine-Konfliktes endet auch ein sehr zerstörerischer Prozess. Bei dem Konflikt geht es weder um die Ukraine noch um irgendeinen anderen Staat. Alle beteiligten Staaten sind nur Ausführende.

Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen und anderen Wesen, die die Menschheit dominieren und versklaven will. Wenn einige westlichen Politiker und Militärs behaupten, dass im Fall, dass die Ukraine den Konflikt verliert, auch der gesamte Westen gefährdet ist, dann haben sie im Grunde genommen Recht. Aber gefährdet sind nicht die Staaten oder die Menschen in den Staaten, es ist das westliche System und der globale Wertewesten, die von der völligen Zerstörung bedroht sind.

Wenn die Ukraine die Auseinandersetzung verliert, geht das gesamte westliche Imperium in Brüche. Die Ukraine ist energetisch nicht mehr existent. Ein Staat, der nicht mehr energetisch existiert, kann auf der 3D Ebene nicht gewinnen. Das heißt, die Ukraine wird den Konflikt verlieren, es ist nur eine Frage der Zeit. Das wissen auch einige Politiker und Vertreter der Eliten und sind daher panisch.

Der Wertewesten bzw. das westliche System befindet sich in einer ausweglosen Situation und das macht das Geschehen so gefährlich. Der Wertewesten kann den Konflikt nicht gewinnen, er kann den Konflikt nur zeitlich strecken, aber auch nicht mehr sehr lange. Der Wertewesten darf sich nicht offiziell militärisch beteiligen, weil sonst Russland – wie angekündigt – sogar taktische nukleare Waffen einsetzen wird. Alle beteiligten Militärs wissen, sollte es zu einem wirklichen atomaren Krieg kommen, gibt es nur Verlierer und ein großer Teil der Erde würde dann radioaktiv verstrahlt sein.

Es darf also nicht zu einem offiziellen Krieg zwischen dem globalen Westen und Russland kommen. Aus aktueller Sicht wird der Konflikt daher zunehmend im Vorborgenen stattfinden und es besteht die Gefahr, dass der Konflikt künftig sehr schmutzig und hinterlistig geführt werden wird. Russland kennt diese Gefahr und hat daher jetzt offiziell die Rute ins Fenster gestellt.

Russland ist tatsächlich bereit, im Notfall andere Länder mit Marschflugkörper anzugreifen und wenn dies auch nicht ausreicht, taktische Nuklearwaffen einzusetzen.

Es wird keinen dritten Weltkrieg geben, aber es kann sein, dass in einigen Ländern des Wertewestens militärische Einrichtungen zerstört werden. Die Bevölkerung ist nicht in Gefahr, aber es würde aus heutiger Sicht zu einer riesigen Panik führen. Die Gefahr für Deutschland ist sehr gering. Das Vereinigte Königreich und Frankreich sind stark gefährdet.

Beim Gespräch ist mir aufgefallen, dass der General nie die USA erwähnt hat. Daher habe ich nachgefragt, welche Rolle die USA im ganzen Konflikt spielen. Der General wurde still und meinte dann nach einer kurzen Redepause: Die USA zerstören sich selbst. Mehr hat der General nicht zu den USA gesagt.

Ich wollte wissen, wie lange der Ukraine-Konflikt noch dauern wird. Der General meinte: Es geht nicht um die Ukraine, es geht um die globale Machtverteilung auf der Erde. Der Konflikt wird erst dann beendet sein, wenn das westliche System zerbrochen ist. Militärisch könnte die Auseinandersetzung in der Ukraine bereits dieses Jahr enden.

Aber je schneller Russland den Konflikt lösen oder beenden will, desto höher ist der Preis, den es dafür zahlen muss. Die Frage ist daher: Welchen Preis ist Russland bereit zu zahlen. Aber der große Konflikt endet nicht mit einem militärischen Sieg Russlands in der Ukraine. Der große Konflikt endet erst, wenn sich der Wertewesten geändert hat und das kann noch Jahre dauern.

Die Einschätzung meiner geistigen Kollegen

Nach meinem Gespräch mit dem General habe ich nochmals meine geistigen Kollegen zum Thema Ukraine-Konflikt befragt. Es ergab sich ein längeres Gespräch, dass ich im Folgenden kurz zusammenfasse.

Die geistigen Kollegen können die militärische Situation nur ungefähr einschätzen. Sie sind der Meinung, dass man gegenwärtig nicht sagen kann, was tatsächlich passieren wird. Es gibt einige Faktoren, die zu bedenken sind. Das energetische und psychische „Rüttelbrett“ hat auch Auswirkungen auf die Politiker, die Eliten und das Militär. In den USA gibt es im November Präsidentschaftswahlen. Wenn die Ukraine vor dieser Wahl verliert, gehen die Chancen von Biden auf eine Wiederwahl gegen Null.

Wenn Biden wieder gewählt wird, ist zu befürchten, dass der Konflikt zwischen dem Wertewesten und Russland nach der Wahl weiter eskalieren wird. Dazu kommt noch, dass immer mehr unangenehme Wahrheiten an die Öffentlichkeit dringen werden und 2025 in einigen europäischen Staaten das System zu zerbrechen beginnt. Gegenwärtig ist von geistiger Seite aus nicht voraussehbar, wie die Politiker, die Eliten und die Militärs auf all das reagieren werden.

Aus geistiger Sicht kann man gegenwärtig nur gesichert sagen, dass sowohl die energetische als auch die Situation auf der 3D Ebene immer unberechenbarer wird. Die Politiker, die Eliten und die Massenmedien werden versuchen, die Menschen durch allerlei Schreckensmeldungen zu verunsichern und zu verängstigen. Egal, ob es politische, militärische oder Naturereignisse sind: Man wird maximal verängstigende Medienberichte produzieren und verbreiten. Leider werden dabei auch einige alternative Medien ähnliches veröffentlichen.

Das energetische und psychische Rüttelbrett wird in wenigen Wochen, spätestens im Sommer, zu wirken anfangen und es wird die Menschen nicht nur 2024 sondern die nächsten Jahre durchschütteln. Daher ist es von ganz großer Bedeutung, dass die Menschen auf ihr persönliches Wirkungsfeld achten, dieses klären, weiterentwickeln und stärken.

Das persönliche Wirkungsfeld

Unter persönlichem Wirkungsfeld ist der Wirkungsraum gemeint, den jeder Mensch mehr oder wenig selbständig und autonom gestalten kann. Das betrifft seine Gedanken, seine Gefühle, seinen Körper, seine Psyche, sein Tun und seine Interaktion mit seiner Umgebung und natürlich auch seine energetische und spirituelle Ausrichtung.

Leider kennen viele Menschen die energetischen und psychischen Dynamiken, die im persönlichen Wirkungsfeld auftreten, nicht und es gibt viel Desinformation und viele Mythen, die nicht der Realität entsprechen. Daher werde ich in einer Beitragsreihe auf viele grundlegende energetische und psychische Dynamiken eingehen. In diesem Beitrag werde ich nur ein paar wichtige Grundlagen erwähnen. Details werden dann in den weiteren Beiträgen beschrieben.

Das persönliche und das kollektive Wirkungsfeld

Besonders wichtig ist die Unterscheidung in persönliches und kollektives Wirkungsfeld. Ein individueller Mensch hat auf kollektive Phänomene nur sehr geringen oder gar keinen Einfluss. So hat ein normaler einzelner Mensch praktisch keinen Einfluss, welche Entscheidungen die Regierung seines Staates trifft, er hat auch keinen Einfluss auf Naturereignisse.

Er hat nur Einfluss darauf, wie er selbst auf kollektive Ereignisse reagiert. Die wichtigste Frage dabei ist: Verfällt er bei einem Ereignis oder einer Information in Angst und Panik und verliert er dabei den Kontakt zu sich selbst oder bleibt er zentriert und präsent. Die nächste wichtige Frage lautet: Was ist eine angemessene Reaktion auf ein Ereignis oder eine Information? Betrifft der Vorfall / die Information den Menschen direkt und ist eine persönliche direkte Reaktion sinnvoll und notwendig.

Ich möchte die beiden Fragen am Beispiel des Ukraine-Konfliktes kurz erörtern.

Es besteht ein gewisses Restrisiko, dass 2024 oder in den Folgejahren in Frankreich und in Großbritannien militärische Einrichtungen durch russische Marschflugkörper (oder sonstige militärische Kampfmittel) zerstört werden. In diesem Fall würde vermutlich in den Massenmedien (und leider auch in einige alternativen Medien) gleich der dritte Weltkrieg und der Untergang Europas verkündet werden.

Durch so einen Vorfall würde aber nicht automatisch ein Weltkrieg ausgelöst werden und die Infos aus der geistigen Welt lautet immer noch: Es wird keinen dritten Weltkrieg geben und der deutschsprachige Raum ist nicht wirklich gefährdet.

Wenn man nun versucht, die Frage zu beantworten, ob die Bevölkerung des deutschsprachigen Raums durch so einen Vorfall direkt betroffen ist, muss man feststellen: Nein. Die Bevölkerung des deutschsprachigen Raums ist von dem Vorfall nicht direkt betroffen, auch wenn die Marschflugkörper über deutschen Boden fliegen. Es kann in der Folge indirekte wirtschaftlich Folgen geben.

Ein individueller Mensch im deutschsprachigen Raum kann gar nichts gegen so einen Vorfall tun. Die Frage ist dann noch: Was könnte bei so einem Vorfall eine angemessene Reaktion sein? Möglicherweise macht es Sinn, etwas vorzusorgen, weil es könnte wirtschaftliche Auswirkungen geben. Es macht auf alle Fälle überhaupt keinen Sinn, in Angst und Panik zu verfallen, auch wenn alle Politiker und Massenmedien den Weltuntergang ausrufen. Angst und Panik schadet nur.

So wie man beim Thema „Ukraine-Konflikt“ Angst und Panik schüren wird, wird es auch bei anderen Themen sein, egal ob es Sonnenflares, Erdbeben, Vulkanausbrüche oder sonstige Naturkatastrophen sind. Aus individueller Sicht geht es immer um die Fragen: Bin ich direkt persönlich betroffen, was kann ich aus individueller Sicht machen und wie kann ich in mir bleiben und Angst und Panik vermeiden.

Aber wie verhindert man, dass man nicht in Angst und Panik verfällt? Man könnte fast sagen, dass dies die zentrale Frage ist, wenn es um den persönlichen Wirkungskreis geht. Dabei sind viele Aspekte, Dynamiken und Wirkungsfaktoren zu erörtern.

Extrem vereinfacht und verkürzt könnte man sagen, dass es eigentlich nur um die grundlegenden Bedürfnisse des Menschen nach Sicherheit und Verbundenheit geht. Die absolute Sicherheit hat man nur, wenn man mit sich selbst, mit seinem inneren Sein, mit seiner energetischen und spirituellen Quelle verbunden ist. Aber dahin führt ein weiter Weg, auf dem es viele Klippen und Fallen gibt.

Daher werde ich dazu eine Menge Beiträge schreiben, in denen ich aus energetischer und geistiger Sicht auf die wichtigsten Aspekte, Klippen und Fallen eingehen werden, wie beispielsweise das positive Denken, das energetische „Tapen“, den niederen und den höheren Verstand, das niedere und das höhere emotionale Zentrum, das Gesetz der Resonanz und der Anziehung, die Authentizität sowie das Erden und Verankern von Energien.

Es gibt noch einen wichtigen Faktor, der auf dem Weg zu einem selbst eine ganz wichtige Rolle spielt: Das ist die Psyche. Da ich weder ein Psychologe noch ein Psychotherapeut bin, werde ich mich – soweit möglich – auf die geistigen und energetischen Aspekte beschränken.

Das Thema „innere Verbundenheit mit sich selbst“ ist das zentrale Thema beim persönlichen Wirkungskreis, weil es das Ziel und zugleich die Lösung ist. Die Psychologin und Psychotherapeutin Brigitte Fuchs hat das Thema „Verbundenheit“ gleich in drei Beiträgen behandelt. Im ersten Beitrag „Auf der Suche nach Verbundenheit“ schildert sie, dass es mehrere Arten von Verbundenheit gibt und der Mensch zwangsweise die anfängliche Verbundenheit, die er als Baby mit der Mutter hatte, verliert und er dann irgendwann auf die Suche nach Verbundenheit geht. Sie schreibt dazu:

So können wir diese Verbundenheit

* im Außen bei anderen Menschen suchen. Dann suchen wir nach einer körperlichen Verbindung oder nach einer emotionalen Verbundenheit.

* in etwas Höherem suchen. Dann richtet sich unsere Suchbewegung nach oben, wir suchen nach einer göttlichen Verbundenheit, nach einem universellen „Eins-Sein“.

* im Inneren suchen. Hier suchen wir nach einer Verbindung zu unserem Inneren, zu uns selbst.

Im zweiten Beitrag „Unsere größte Falle auf der Suche nach Verbundenheit“ beschreibt Frau Fuchs eine ganz große psychische und energetische Falle. Man kann nämlich auch mental auf die Suche nach Verbundenheit gehen und das tun in der gegenwärtigen Zeit sehr viele und geraten so in eine gefährliche psychische und energetische Falle. In diesem Zusammenhang werde ich in einem späteren Beitrag auf den Mythos des positiven Denkens und auch auf die Gefahr des „energetischen Tapens“ eingehen, vor dem meine geistigen Kollegen ausdrücklich warnen.

Im dritten Beitrag, der den Titel „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ hat, erklärt Frau Fuchs den Zusammenhang zwischen Spüren, dem Hier und Jetzt sein und der Verbundenheit mit sich selbst.

Sie schreibt dazu:

Die verloren gegangene Verbundenheit

Um eine Verbundenheit zu spüren, braucht es eine Offenheit. Eine Offenheit für die

* jeweilige Erfahrung,

* die damit einhergehenden Empfindungen,

* unsere Mitmenschen, wie

* den höheren Ebenen.

Eine innere Anwesenheit ist die Basis jeglicher Verbundenheit



Verbundenheit beschreibt ein gegenwärtiges Empfinden. Auch wenn wir eine Verbundenheit erreicht haben, werden wir sie wahrscheinlich wieder verlieren. Denn wir fallen aus dieser Gegenwärtigkeit wieder heraus. Um eine Verbundenheit zu empfinden, müssen wir im gegenwärtigen Moment sein. Es bedarf also einer inneren Anwesenheit, einer Präsenz.



Wir müssen sozusagen „in dem, was gerade ist“ sein. Und wie wir alle wissen, ist das nicht unbedingt einfach. Vor allem nicht, wenn wir „das, was gerade ist“ gar nicht wollen, wenn es sehr unangenehm und schmerzhaft für uns ist.

Nur wenn wir mit uns selbst in Verbindung stehen, können wir auch in Verbindung treten. Erst dann wird eine Verbundenheit spürbar.

Die innere Verbindung stärken

In Zeiten unserer Not zeigt sich am deutlichsten, wie offen wir für die gegenwärtige Erfahrung, wie das damit einhergehende Spüren, sind.

Nicht unsere Vorstellungskraft, sondern unsere Offenheit und Präsenz bestimmt, ob wir in diesem Moment eine Verbundenheit erleben dürfen.

Gerade wenn es uns nicht gut geht, ist der beste Weg, den wir wählen können, dass wir unsere Verbindung zu uns selbst stärken, dass wir für uns selbst da sind und uns gut um uns kümmern. Denn das ist es, was wir auf unserem Weg brauchen werden.

„Wenn wir uns weiterentwickeln, stehen wir nicht über den Dingen, wir stumpfen nicht ab und wir spüren uns auch nicht weniger. Das Gegenteil passiert: Wir werden empfindsamer und spüren immer mehr. ….“ Aus dem Buch des bewusst seins, Seite 246

Wenn ich in den folgenden Beiträgen über den persönlichen Wirkungskreis schreibe, so versuche ich nur, die wichtigsten energetischen und geistigen Faktoren zu beschreiben, wie man im Grunde zu sich selbst findet und selbstbestimmt wird, wie man resistent gegen Angst und Panik wird, und in den Worten von Frau Fuchs „die Verbundenheit zu sich selbst findet“.

Findet man die Verbundenheit zu sich selbst, so stellt sich auch eine unerschütterliche Sicherheit ein. Die Sicherheit, dass man ist, dass man ein geistiges Wesen ist, das unzerstörbar ist und nicht verloren gehen kann. Und wenn man zu sich selbst gefunden hat und zu sich selbst eine stabile Verbindung aufgebaut hat, gibt es nichts mehr, wovor man sich fürchten muss und was einen in Angst und Panik versetzt.

Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

