Top Astrologin über JFK Jr, Michael Jackson, Klaus Schwab – tot oder lebendig? (Video)

Verblüffend, was die Karten einer Top-Astrologin über John F. Kennedy Jr., Michael Jackson und Klaus Schwab verraten.

Auf der ganzen Welt sind Menschen fest davon überzeugt, dass John F. Kennedy Jr. und Michael Jackson noch leben und ihren Tod nur vorgetäuscht haben. Um Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum macht das Gerücht die Runde, dass er verhaftet oder bereits verstorben sei.

Sind das alles bloß wilde Verschwörungstheorien, oder steckt doch mehr dahinter? Izabela von „Tarot by Izabela“ hat dazu ihre Karten befragt. Von Frank Schwede

Der US amerikanische Anwalt John F. Kennedy Jr. kam 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Vor allem Anhänger der Bewegung QAnon behaupten aber, dass der Sohn des im Jahr 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy noch am Leben sei.

Was sich wie eine wilde Verschwörungstheorie anhört, könnte durchaus wahr sein, wenn es möglicherweise gute Gründe für einen vorgetäuschten Tod gibt. Top Astrologin Izabela von „Tarot by Izabela“ hat zum Tod von JFK Jr. ihre Karten befragt und eine erstaunliche Antwort erhalten.

Izabela:

„Auf den Tarotkarten sind der Stern, der König der Pokale, die Neun der Münzen, die Sonne und der Mond zu sehen. Die Orakelkarten zeigen den Baum des Lebens, die Gerechtigkeit und ein Schiff.

Den Karten zufolge sieht es so aus, als wäre John F. Kennedy noch am Leben und Mitglied einer Gruppe, die daran arbeitet, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Es sieht also nicht so aus, als wäre er bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. (Die Klage gegen Diddy wegen Vergewaltigung und Sexhandel wurde an einem Tag beigelegt: Was sagt das über die Musikindustrie aus?)

Die erste Karte ist der Stern. Vielleicht hat er eine Nahtoderfahrung gemacht oder ist spirituell geworden. Der Baum des Lebens zeigt ebenfalls, dass die Person noch lebt. Es sieht so aus, als ob es ihm ganz gut geht und er glücklich ist, weil seine Arbeit die Welt wieder ins Gleichgewicht bringt und in die richtige Richtung geht.“

Izabela vermutet, dass möglicherweise schon im Sommer erste Neuigkeiten über JFK Jr. an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Die Mondkarte könnte außerdem ein Hinweis sein, dass viele Dinge um JFK Jr. aus bestimmten Gründen im Dunkeln geschehen und erst ganz langsam ans Licht kommen.

Izabela:

„Viele Dinge, von denen wir glauben zu wissen, was und wie sie sind, werden ganz anders sein. Den Karten zufolge sieht es also nicht so aus, als wäre JFK Jr. bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.“

Über eine weitere Karte erhält Izabela die Information, dass JFK Jr. sich möglicherweise an unterschiedlichen Orten aufhält und sich bewusst vor der Öffentlichkeit versteckt. Es könnte nach Worten der Astrologin sein, dass JFK Jr. im Finanzsektor arbeitet, etwa an der Einführung einer neuen Währung.

Michael Jackson ist gut beschützt

Eine weitere prominente Persönlichkeit, um sich bis heute ebenfalls viele Mythen ranken, ist das Popidol Michael Jackson. Kann es sein, dass sich auch Michael Jackson an irgendeinem geheimen Ort aufhält?

Bereits kurz nach der Todesnachricht machten die ersten Gerüchte die Runde, dass an dem Tod von Michael Jackson etwas faul sei. Offiziell verstarb der Pop-Star am 25. Juni 2009 in seiner Villa in Holmby Hills in der Nähe von Los Angeles an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Auch zum Tod von Michael Jackson hat Izabela die Karten befragt.

Die Tarotkarten zeigen die Welt, die Vier der Pokale, das Münzen-Ass, die Drei der Schwerter und den Magier, die Orakelkarten ein Karussellpferd und ein Regenbogen, den Narr und ein Ring und die drei Würfel die Königskrone, einen Regenschirm und einen Wolf. Izabela verrät, was sie in den Karten sehen kann:

„Den Karten zufolge wollten ihn die Wölfe aus dem Weg räumen. Er musste eine Art Illusion erschaffen, um diesen „Wölfen“ entkommen zu können. Den Karten zufolge sehe ich keinen Tod im Umfeld von Michael Jackson.

Es sieht so aus, als ob er diesen bösen, gierigen Wölfen entkommen konnte. Aber er gibt vor, jemand anderes zu sein. Es gibt einen Regenschirm. Er ist also geschützt, er hat eine Art Schutzprogramm.

Aber er ist ein wenig enttäuscht, dass er der Öffentlichkeit nicht zeige kann, was er gerade macht, wer er ist und so weiter. Das ist ein wenig enttäuschend für ihn.“

Auch wenn das Vermögen von Michael Jackson nicht mehr so üppig ist, ist Geld für den einstigen Popstar kein großes Problem, weil er beschützt ist. Eine abschließende Karte zeigt den Einsiedler, was darauf hinweist, dass er sich im Moment noch in einer Art Versteck befindet. Izabela:

„Es wird eine Zeit kommen, in der all diese Illusionen aufgedeckt werden. Die Zeit lässt sich nur schwer vorhersagen, aber wir stehen diesen Enthüllungen wirklich kurz bevor.“

Die dritte und letzte Person, auf die Izabela einen Blick geworfen hat, ist Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, um dem sich seit ein paar Wochen ebenfalls viele Gerüchte ranken. Unter anderem wird behauptet, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt.

Die Schlange ist gefangen

Die Tarotkarten für Klaus Schwab zeigen Fünf der Münzen, Sieben der Schwerter, Ritter der Münzen, Königin der Zauberstäbe und Acht der Pokale. Auf den Orakelkarten befinden sich ein Wunschbrunnen, der Narr, eine Schlange. Izabela erklärt, welche Bedeutung die Symbole in diesem Fall haben:

„Was sich Klaus Schwab für uns gewünscht hat, wird den Karten zufolge nicht in Erfüllung gehen. Diese sogenannten Eliten, seine Kumpels, Freunde und so weiter, sind sehr nervös. Denn in ihren sogenannten Organisationen sind große Veränderungen eingetreten, die weder erwartet noch geplant waren.

Die Windmühle auf einen der Würfel mahlt und mahlt und versucht, einen Plan zu entwickeln, um dem Schicksal zu entkommen, dass sie erwartet. Die erste Karte, die wir haben, ist die Fünf Münzen.

Das steht für Verlust und Armut. Sieben der Schwerter kann auf einen schlechten Gesundheitszustand hinweisen. Er ist also arm. Sehr arm. Bei den letzten Karten haben wir die Acht der Pokale. Das bedeutet, dass jemand diese Welt verlässt, nicht mehr hier ist oder der Welt den Rücken kehrt.

Es sieht so aus, als ob die Schlangen gezielt angegriffen werden. Es gibt viele Schlangen, er ist eine der großen Schlangen.

Sie wurden ins Visier genommen und er verschwindet. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob er verstorben ist, aber er wird nicht mehr da sein, und das ist ziemlich bald. Es sieht so aus, als ob seine sogenannten Freunde, wir haben hier den Hund auf einen der Würfel, ihn verpfiffen haben.“

Izabela vermutet, dass es wichtige Informationen gibt, die andere über das Weltwirtschaftsforum und seine Führung ausgeplaudert haben. Die letzte Karte zeigt die Sechs Pokale, die seine sogenannten Freunde symbolisieren. Izabela:

„Es sieht so aus, als hätte ihn jemand angezeigt. Ob er in einem Gefängnis untergebracht wurde oder ob er weg ist, die Erde verlassen hat, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.

Aber den Karten zufolge ist er nicht mehr da. Auch die allerletzte Karte, Zwei der Münzen, will uns nicht verraten, ob er tot ist oder nicht. Aber er ist definitiv unter Kontrolle und nicht mehr da.“

Auch wenn es heißt, die Karten lügen nicht, muss die Wahrheit wie immer jeder für sich finden.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 12.05.2024