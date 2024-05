Teile die Wahrheit!

Wladimir Putin hat am Dienstag seinen Amtseid als Präsident Russlands abgelegt. Für den ehemaligen Geheimdienstoffizier des US-Marine Corps und UN-Waffeninspekteur und heutigen politischen Kommentator Scott Ritter ist dies der Beginn der letzten Phase der vollständigen Wiederherstellung von Russlands Selbstverständnis und Status als vom Westen getrenntes und gleichberechtigtes Land.

In seiner Antrittsrede betonte Präsident Putin insbesondere seine Verantwortung als Staatsoberhaupt, “Russland zu schützen und unserem Volk zu dienen”, und erklärte die Bereitschaft Russlands zum Dialog mit dem Westen, solange dieser aufhöre, die Entwicklung Russlands zu bremsen und Druck auf das Land auszuüben.

“Ein Dialog ist möglich, auch über Fragen der Sicherheit und der strategischen Stabilität. Aber nicht aus einer Position der Stärke heraus, ohne Arroganz, Eitelkeit oder persönliche Exklusivität, sondern nur auf Augenhöhe und mit Respekt für die Interessen des anderen”, so Putin.

In der Zwischenzeit, so der Präsident, werde Russland mit seinen Partnern weiter an der eurasischen Integration “anderer souveräner Entwicklungszentren” arbeiten, um die Bildung “einer multipolaren Weltordnung und eines gleichberechtigten und unteilbaren Sicherheitssystems” zu beschleunigen.

Im Inneren, so Putin, seien die Grundlagen des russischen Staates “die interethnische Harmonie, die Bewahrung der Traditionen aller Völker, die in Russland leben – eine Zivilisation, die durch die russische Sprache und unsere multikulturelle Kultur geeint wird”.

“Die Aufgabe des Staates sei es, “eine zuverlässige Kontinuität in der Entwicklung des Landes für die nächsten Jahrzehnte zu gewährleisten, junge Generationen zu erziehen und auszubilden, die das Land stärken und weiterentwickeln werden”.

Gemeinsame Themen

Putins Antrittsrede unterscheide sich stark von der Fernsehansprache, die er 1999 gehalten habe, als er zum ersten Mal amtierender Präsident wurde, aber es gebe ein notwendiges gemeinsames Thema, sagte Scott Ritter gegenüber Sputnik. (Offenbar stehen NATO-Generäle hinter dem Beschuss russischer Städte)

“Wladimir Putin hat in seiner Antrittsrede deutlich gemacht, dass die Sicherheit Russlands und des russischen Volkes für ihn oberste Priorität hat. Warum sollte er das sagen? Weil Russland in diesem Moment von vielen Nationen der Welt angegriffen wird – von Nationen, die Russland existenziell vernichten wollen, wenn nicht durch Gewalt, dann durch wirtschaftliche Strangulierung”, sagte Ritter.

Im Gegensatz dazu sei Russland 1999 mit einer anderen Art von Bedrohung konfrontiert gewesen.

“1999 war Russland nicht mit Angriffen von außen konfrontiert, sondern mit Angriffen von innen”, sagte Ritter und verwies auf das tiefe Eindringen westlicher wirtschaftlicher und politischer Interessen und Werte in die russische Regierung und Bevölkerung. “Dies war ein Russland, das den Kontakt zu sich selbst verloren hatte”, so der Beobachter.

Während der Amtszeit Putins habe sich Russland allmählich von diesen Einstellungen “gereinigt”, so Ritter, wobei der Ukraine-Konflikt als Katalysator gewirkt habe, der den Wandel Russlands beschleunigte und sowohl die Eliten als auch die einfachen Bürger dazu zwang, neu darüber nachzudenken, wer sie sind und was sie ausmacht.

“Für die Zukunft erwartet Ritter, dass die neue Amtszeit Putins “Russland in den letzten Zügen der Transformation, die es seit 1999 kontinuierlich durchläuft, neu definieren wird, ein Russland, das ein für alle Mal das Gift des bösartigen westlichen Einflusses aus seinem System entfernt und eine rein russische Vorstellung davon schafft, was Russland ist”.

Was die Kommunikation und mögliche Zusammenarbeit mit ausländischen Machtzentren betrifft, so wird diese von der Bereitschaft des Westens abhängen, die Unabhängigkeit Russlands zu respektieren.

“Wladimir Putin hat in seiner Rede deutlich gemacht, dass er um gute Beziehungen zum Westen bemüht ist. Russland will niemanden beherrschen. Aber Russland will als gleichberechtigter Partner in friedlicher Koexistenz mit seinen westlichen Nachbarn leben, als eine Nation, die sich nicht über westliche, sondern über russische Werte definiert”, so Ritter abschließend.

Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet weiter:

Putin: Russlands Gegner versuchten, es von innen heraus zu zerstören, scheiterten aber

Der Präsident betonte, dass das Ergebnis der antirussischen Sanktionen „genau das Gegenteil von dem war, was erwartet wurde“.

Russlands westliche Gegner versuchten, es von innen heraus zu zerstören, aber sie scheiterten – das Ergebnis der antirussischen Sanktionen sei das Gegenteil von dem gewesen, was erwartet worden sei, sagte Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Regierungsmitgliedern.

„Sie und ich wissen sehr gut, was aus wirtschaftlicher Sicht passiert ist. Im wahrsten Sinne des Wortes begannen sie mit der wirtschaftlichen Aggression gegen Russland. Die endlosen Sanktionen, mit denen wir konfrontiert waren, zielten auf eine Sache ab, und zwar auf Sie und mich.

Ich weiß genau, was das Ziel war – Russland von innen heraus zu zerstören, und zwar nicht nur politisch, sondern vor allem wirtschaftlich, um Probleme in den Arbeitskräften zu schaffen, massive Arbeitslosigkeit im Land zu verursachen und zur Schließung von Unternehmen zu führen. Unsere Gegner hatten keinen Erfolg“, sagte Putin.

Der Präsident betonte, dass das Ergebnis der antirussischen Sanktionen „genau das Gegenteil von dem war, was erwartet wurde“.

„Letztes Jahr wuchs die russische Wirtschaft stärker als die Weltwirtschaft“, bemerkte Putin.

Er betonte, dass Russland beim Wirtschaftswachstum nicht nur vor den führenden Ländern der Europäischen Union, sondern auch vor allen Staaten der sogenannten „Sieben“ liege.

„Gemeinsam haben wir nach geeigneten Antworten auf die komplexesten historischen Herausforderungen gesucht und diese im Großen und Ganzen erfolgreich gemeistert. Was von grundlegender Bedeutung ist, wir haben weiterhin aktuelle Probleme gelöst, intensiv und konsequent an der Entwicklungsagenda im Rahmen wichtiger nationaler Ziele und Prioritäten gearbeitet“, sagte er.

Putin ist zuversichtlich, dass Russland die spezielle Militäroperation gewinnen wird

Das russische Volk zeige in schwierigen Momenten seine besten Qualitäten, seinen Mut und sein Heldentum, was durch die spezielle Militäroperation bestätigt werde, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Militärs am 7. Mai nach der Amtseinführungszeremonie.

Der russische Präsident Wladimir Putin sei sicher, dass Russland die spezielle Militäroperation gewinnen werde, deren Grundvoraussetzungen der Mut und das Heldentum der russischen Soldaten seien, sagte er bei einem Treffen mit Militärs am 7. Mai nach der Einweihungszeremonie. Das Video wurde am 9. Mai vom Pressedienst des Kremls veröffentlicht.

„Wir kennen Beispiele von Mut und Heldentum“, sagte er und fügte hinzu: „Das ist absolut entscheidend, das ist eine der Grundvoraussetzungen für unseren Triumph, und daran habe ich keinen Zweifel.“

Russland gelingt es, auf dem internationalen Markt Dual-Use- und zivile Entwicklungen zu erhalten, die auch für Kampfeinsätze genutzt werden können, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Militärs am 7. Mai im Anschluss an die Einweihungszeremonie.

„Trotz aller Schwierigkeiten bekommen wir immer noch einige Dinge, die nicht von der gleichen Qualität und Beschaffenheit sind, wie ein schweres Flammenwerfersystem, sondern mobile Gegenstände. Sie sind doppelt, dreifach [nutzbar] und auch zivil“, sagte er.

Russland werde seine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft mit allen Ländern fortsetzen, die die Werte Freiheit und Gerechtigkeit teilen und für gleiche und unteilbare Sicherheit stehen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin.

„Ich möchte betonen: Russland wird weiterhin eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft und Freundschaft mit allen entwickeln, die die Werte von Freiheit und Gerechtigkeit teilen, sich für die strikte Einhaltung des Völkerrechts und ein umfassendes, gleiches und unteilbares Sicherheitssystem einsetzen“, sagte Putin.

Der russische Präsident Wladimir Putin glaubt, dass Russland auf dem Schlachtfeld in Sachen Hochtechnologie einen Schritt voraus sein muss, sagte er bei einem Treffen mit Militärs am 7. Mai nach der Amtseinführungszeremonie.

„Um erfolgreich zu sein, müssen wir in der Hochtechnologie einen Schritt voraus sein“, sagte der Präsident.

Die westliche Gemeinschaft, die für die Ukraine arbeitet, möchte Russland als „schwaches Glied“ sehen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin.

„Der Feind verfügt über genügend moderne Mittel, weil die gesamte westliche Gemeinschaft für unseren Feind arbeitet. Sie träumt davon, dass Russland in seiner jetzigen Form nicht mehr existiert“, sagte Putin.

Der russische Präsident Wladimir Putin und ausländische Staats- und Regierungschefs legten nach der Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau zum Gedenken an den 79. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945 Blumen am Grab des Unbekannten Soldaten an der Kremlmauer nieder.

Nach der Siegesparade begrüßten das russische Staatsoberhaupt Alexander Lukaschenko, der Präsident von Belarus, der Präsident von Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo, der Präsident von Kasachstan Kassym-Schomart Tokayev, der Präsident von Kirgisistan Sadyr Japarov, der Präsident von Kuba Miguel Diaz-Canel, Der Präsident von Laos Thongloun Sisoulith, der Präsident von Tadschikistan Emomali Rahmon, der Präsident von Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov und der Präsident von Usbekistan Shavkat Mirziyoyev gingen über den Roten Platz zum Alexandergarten des Kremls.

Der russische Präsident und die Führer ausländischer Staaten legten am Grab des unbekannten Soldaten einen Kranz aus dunkelroten Rosen nieder, die mit dem St.-Georgs-Band verschlungen waren.

Das Grab des unbekannten Soldaten ist ein nationales militärisches Ehrendenkmal des Zweiten Weltkriegs. Die sterblichen Überreste des Unbekannten Soldaten wurden aus einem Massengrab in der Nähe von Moskau überführt und 1966 in einer feierlichen Zeremonie im Alexandergarten an der Kremlmauer beigesetzt.

Das Denkmal vereinte als zentrale Elemente die Ewige Flamme und eine Gasse von Heldenstädten im nächsten Jahr eröffnet. Anschließend wurde die Gedenkstätte um ein Denkmal für russische Städte mit militärischem Ruhm erweitert. Die Ehrengarde wurde 1997 hier stationiert und ist heute Postennummer 1.

Die wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung Russlands ist der Erfolg einer speziellen Militäroperation, glaubt der russische Präsident Wladimir Putin.

„Wir haben jede Gelegenheit – absolut jede Gelegenheit – sicherzustellen, dass alle unsere Aufgaben vollständig umgesetzt werden. Aber nur unter einer Bedingung – vorbehaltlich Ihrer erfolgreichen Arbeit auf dem Schlachtfeld“, sagte er. „Das ist heute die entscheidende Voraussetzung“, fügte er hinzu.

Der russische Präsident Wladimir Putin hält es für wichtig, ein offenes Gespräch mit dem Militär zu führen, damit die Aufgaben auf dem Schlachtfeld während der russischen Sondermilitäroperation mit minimalen Verlusten gelöst werden können.

„Ich freue mich sehr auf ein so offenes Gespräch darüber, was und wie wir uns auf dem Schlachtfeld verhalten, was sonst noch getan werden muss, damit die Aktionen unserer Kampfeinheiten noch erfolgreicher sind, damit Aufgaben mit minimalen Verlusten gelöst werden und so weiter, dass wir alle Aufgaben erfüllen, die uns unser Vaterland stellt“, sagte er weiter.

Russische Ingenieure und Wissenschaftler arbeiten praktisch rund um die Uhr, damit das Militärpersonal der russischen Streitkräfte dem Feind immer einen Schritt voraus sein kann. Dies sei eine der Hauptvoraussetzungen für den Sieg, sagte der russische Präsident Wladimir Putin.

„Auch unsere Entwickler, Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten rund um die Uhr, um dem Feind immer einen Schritt voraus zu sein. Ich möchte es noch einmal wiederholen: Im Großen und Ganzen sind wir erfolgreich. Das ist eine der Hauptvoraussetzungen für unseren Gesamterfolg und Sieg“, sagte er.

Ukrainische Drohnen „fliegen wie Fliegen über die Köpfe“ der Kämpfer der Sondermilitäroperation, aber Russland wisse, wie man damit umgeht, sagte der Putin weiter.

„Wir wissen, wie schwierig es für unsere Kämpfer ist, die mit der Tatsache konfrontiert sind, dass feindliche Drohnen wie Fliegen über uns hinwegfliegen. Das wissen wir alle. Wir arbeiten daran und ich bin sicher, dass wir Ergebnisse sehen werden“, sagte Putin.

Das russische Volk zeige in schwierigen Momenten seine besten Qualitäten, seinen Mut und sein Heldentum, was durch die spezielle Militäroperation bestätigt werde.

„Wenn solch schwierige Schlüsselmomente kommen, zeigt das russische Volk seine besten Qualitäten – Mut und Heldentum, unabhängig von seinem Alter. Das liegt uns im Blut“, sagte Putin.

Putins Amtseinführung: Beziehungen zum Westen, nationale Widerstandsfähigkeit und der Weg zum Sieg

Der russische Präsident betonte, dass das Land angesichts interner und externer Herausforderungen unnachgiebig sein muss. „Wir sind ein vereintes und großes Volk, und gemeinsam werden wir alle Hindernisse überwinden und alle unsere Pläne verwirklichen. Lasst uns gemeinsam gewinnen“, erklärte Putin.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist offiziell für eine fünfte Amtszeit vereidigt worden. In seiner Antrittsrede im Kreml schwor Putin am Dienstag, die Interessen des Landes inmitten der Konfrontation mit dem Westen über den Ukraine-Konflikt zu schützen.

Hier die wichtigsten Punkte der Zeremonie und Putins Rede, mit der der russische Staatschef seine sechsjährige Amtszeit beginnt.

Vom Westen weitgehend gemiedene Zeremonie

Die Amtseinführung fand im prunkvollen Kremlpalast im Herzen Moskaus statt. Hunderte gewichtiger Gäste, darunter hochrangige Regierungsvertreter und ausländische Botschafter, nahmen daran teil.

Trotz der angespannten Beziehungen lud Russland Gesandte aus westlichen Ländern zur Einweihung ein. Doch nur wenige, darunter Abgesandte aus Frankreich, Ungarn und der Slowakei, nahmen tatsächlich teil. Vertreter der USA, der EU, des Vereinigten Königreichs und Kanadas waren bei der Zeremonie nicht anwesend.

Der Spiegel berichtete, dass Putins Amtseinführung zu einer Spaltung zwischen den EU-Ländern geführt habe, und zwar zwischen denen, die „die Kommunikationskanäle [mit Russland] offen halten wollen“, und denen, die dies nicht tun.

Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte, Russland veranstalte keine Inaugurationen und andere Zeremonien, „um dem Westen zu berichten“. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow fügte hinzu, Moskau werde keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Länder ergreifen, die die Veranstaltung brüskierten.

Nationale Prioritäten

In seiner Antrittsrede betonte Putin, dass Russland autark und wettbewerbsfähig sein und gleichzeitig ein Regierungssystem fördern müsse, das belastbar und flexibel genug sei, um sich an neue Bedingungen anzupassen. Ein wichtiges Ziel sei es, jahrhundertealte Werte und Traditionen zu bewahren, fügte er hinzu.

Der Erfolg des Landes bei der Bewältigung interner und externer Probleme hänge weitgehend davon ab, ob es geeint bleibe und den „gemeinsamen Willen habe, dem Mutterland zu dienen“, betonte der Präsident.

„Wir sind ein vereintes und großes Volk, und gemeinsam werden wir alle Hindernisse überwinden und alle unsere Pläne verwirklichen. Lasst uns gemeinsam gewinnen“,

erklärte Putin.

Beziehungen zum Westen

Moskau sei bereit, freundschaftliche Beziehungen zu den Nationen der Welt aufzubauen, die in Russland einen „zuverlässigen und ehrlichen Partner“ sehen, so Putin. Dies gelte auch für die Beziehungen zum Westen, so der russische Präsident.

„Wir lehnen den Dialog mit den westlichen Nationen nicht ab. Der Ball liegt bei ihnen“, betonte Putin und fügte hinzu, dass die künftigen Beziehungen davon abhängen, ob der Westen an seiner „aggressiven Politik“ und seinen Versuchen festhalte, Moskau abzuschrecken und unter Druck zu setzen.

„Ein Gespräch, auch über Fragen der Sicherheit und strategischen Stabilität, ist möglich. Aber nicht aus einer Position der Stärke heraus, ohne Arroganz, Überheblichkeit und das Gefühl persönlicher Exklusivität, sondern nur auf gleicher Augenhöhe und mit Respekt für die Interessen des anderen“,

so der russische Regierungschef.

…

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 10.05.2024