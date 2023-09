Gesundheit: Neue Studie – unregelmäßiger Schlafrhythmus mit schädlichen Darmbakterien in Verbindung gebracht

Eine neue Studie hat unregelmäßige Schlafmuster mit „schlechten“ Darmbakterien in Verbindung gebracht.Die Studie, die von Forschern des King’s College London (KCL) und des Unternehmens für personalisierte Ernährung ZOE durchgeführt wurde, ist die erste, die mehrere Zusammenhänge zwischen sozialem Jetlag, definiert als „die Verschiebung Ihrer inneren Uhr, wenn sich Ihre Schlafmuster zwischen Arbeitstagen und freien Tagen ändern“, und Ernährungsqualität, Ernährungsgewohnheiten, Entzündungen und Zusammensetzung des Darmmikrobioms in einer einzigen Kohorte entdeckt.

Details der Studie wurden im European Journal of Nutrition veröffentlicht.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Schichtarbeit die innere Uhr stört und bei bestimmten Menschen das Risiko für Gewichtszunahme, Herzprobleme und Diabetes erhöhen kann.

Es ist jedoch nicht viel darüber bekannt, wie der biologische Rhythmus des Menschen durch kleinere Inkonsistenzen im Schlafverhalten beeinflusst werden kann, z. B. wenn Sie an Arbeitstagen früh mit einem Wecker aufwachen, im Vergleich zu einem natürlichen Aufwachen an arbeitsfreien Tagen, insbesondere wenn Sie reguläre Arbeitszeiten haben.

Größere Schlafstörungen können sich negativ auf die allgemeine Gesundheit auswirken

Dr. Wendy Hall, eine leitende Autorin von KCL, sagte, dass größere Schlafstörungen Ihre Gesundheit erheblich beeinträchtigen können. Die KCL- und ZOE-Studie ist die erste ihrer Art, die zeigt, wie selbst kleine Unterschiede im Schlafrhythmus während der Woche mit Unterschieden in den Darmbakterienarten in Verbindung gebracht werden können.

Hall sagte, dass einige dieser Zusammenhänge mit Ernährungsunterschieden in Verbindung stehen, aber die Daten deuten auch darauf hin, dass andere unbekannte Faktoren eine Rolle spielen könnten.

Sie fügte hinzu, dass die Durchführung von Interventionsstudien den Forschern helfen wird, herauszufinden, ob die Verbesserung der Schlafzeitkonsistenz vorteilhafte Veränderungen im Darmmikrobiom und die damit verbundenen gesundheitlichen Ergebnisse bewirken kann. (Gesundheit: Ein wichtiger Taktgeber unserer inneren Uhr ist das Schlafhormon Melatonin)

Die Zusammensetzung der Mikroben in Ihrem Darmmikrobiom kann sich negativ oder positiv auf Ihre Gesundheit auswirken, indem sie Toxine oder nützliche Metaboliten produziert. Bestimmte Arten von Mikroben können dem Risiko einer Person für langfristige Gesundheitsprobleme wie Diabetes, Herzerkrankungen und Fettleibigkeit entsprechen.

Das Mikrobiom wird durch die Nahrung beeinflusst, die Sie zu sich nehmen, was bedeutet, dass Sie die Vielfalt der Mikroben in Ihrem Darm verbessern können.

In einer Kohorte von 934 Freiwilligen aus der ZOE PREDICT-Studie, der größten laufenden Ernährungsstudie ihrer Art, analysierten die Wissenschaftler Blut-, Stuhl- und Darmmikrobiomproben.

300x250

Die Wissenschaftler untersuchten auch die Glukosemessungen bei Freiwilligen mit unregelmäßigen Schlafmustern im Vergleich zu anderen, die einen routinemäßigen Schlafrhythmus hatten.

Frühere Forschungen zu den Zusammenhängen zwischen sozialem Jetlag und metabolischen Risikofaktoren wurden in Bevölkerungsgruppen mit Fettleibigkeit oder Diabetes durchgeführt, aber die Kohorte umfasste hauptsächlich schlanke und gesunde Menschen. Die meisten Freiwilligen bekommen die ganze Woche über mehr als sieben Stunden Schlaf pro Nacht.

Die Ergebnisse zeigten, dass es nur einen 90-minütigen Unterschied im Zeitpunkt der Schlafmitte gab, der die Hälfte zwischen Schlafzeit und Aufwachzeit darstellt, was mit Unterschieden in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms verbunden ist.

Ein sozialer Jetlag war mit einer geringeren Gesamternährungsqualität, einem höheren Verzehr von zuckerhaltigen Getränken und einem geringeren Verzehr von Früchten und Nüssen verbunden, was sich direkt auf die Häufigkeit spezifischer Mikrobiota im Darm auswirken kann.

300x250 boxone

Die Forscher berichteten auch, dass drei der sechs Mikrobiota-Arten, die in der Gruppe des sozialen Jetlags häufiger vorkommen, „ungünstige“ Assoziationen mit der Gesundheit haben.

Die Mikroben wurden mit schlechter Ernährungsqualität, Indikatoren für Fettleibigkeit und kardiometabolische Gesundheit sowie Markern im Blut in Verbindung gebracht, die mit höheren Entzündungswerten und einem höheren kardiovaskulären Risiko in Verbindung gebracht werden.

Kate Bermingham, die Erstautorin der Studie von KCL und leitende Ernährungswissenschaftlerin bei ZOE, sagte, Schlaf sei „eine wichtige Säule der Gesundheit“.

Sie fügte hinzu, dass selbst ein kurzer Unterschied von 90 Minuten in der Mitte des Schlafs Mikrobiota-Arten fördern kann, die „ungünstige Assoziationen“ mit Ihrem Wohlbefinden haben.

Frühere Studien haben gezeigt, dass sozialer Jetlag mit nachteiligen Gesundheitsproblemen wie chronischen Krankheiten, Gewichtszunahme und sogar geistiger Erschöpfung verbunden ist.

Tipps zur Verbesserung der Schlafqualität

Probieren Sie die folgenden Vorschläge aus, wenn Sie Hilfe bei der Aufrechterhaltung regelmäßiger Schlafmuster und der Verbesserung der Schlafqualität benötigen:

Trennen Sie die Geräte eine Stunde vor dem Schlafengehen

Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops können Ihr Gehirn verkabeln, was es schwierig macht, wirklich ins Bett zu gehen.

Das blaue Licht Ihrer elektronischen Geräte kann auch Ihre natürliche Melatoninproduktion unterdrücken. Versuchen Sie, Ihr Telefon vor dem Schlafengehen mindestens eine Stunde oder länger beiseite zu legen.

Investieren Sie in eine hochwertige Matratze und Bettwäsche

Wenn Sie nicht schlafen können, weil Ihre Matratze unbequem und klumpig ist, investieren Sie in eine hochwertige Matratze für Ihre Bedürfnisse und Vorlieben.

Kaufen Sie eine stützende Matratze und ein Kissen, damit Ihre Wirbelsäule richtig gestützt wird. Dies wird auch dazu beitragen, verschiedene Schmerzen zu verhindern.

Besorgen Sie sich Laken und Decken, die sich angenehm anfühlen und Ihnen helfen, während der Nacht eine angenehme Temperatur aufrechtzuerhalten.

Blockieren Sie das Licht in Ihrem Zimmer

Zu viel Lichteinwirkung kann Ihren Schlaf und Ihren circadianen Rhythmus beeinträchtigen. Besorgen Sie sich Verdunkelungsvorhänge für Ihre Fenster oder tragen Sie eine Schlafmaske, um das Licht zu blockieren und zu verhindern, dass es Ihre Ruhe stört.

Lärm minimieren

Wenn Sie Geräuschquellen in der Nähe nicht beseitigen können, versuchen Sie, sie mit einem Ventilator oder einer Maschine mit weißem Rauschen zu übertönen.

Verwenden Sie Ohrstöpsel oder Kopfhörer, um zu verhindern, dass verschiedene Geräusche Sie am Schlafen hindern.

Achte darauf, dass du mindestens sieben Stunden Schlaf bekommst

Um sicherzustellen, dass Sie jede Nacht die empfohlene Menge an Schlaf bekommen, sollten Sie sich bemühen, diese Zeit in Ihren Zeitplan einzubauen.

Denken Sie an Ihre gewünschte Aufwachzeit und versuchen Sie dann, die beste Schlafenszeit zu finden, die Ihnen mindestens sieben Stunden Schlaf ermöglicht.

Wenn möglich, gib dir ein paar Stunden mehr Zeit vor dem Schlafengehen, damit du dich vor dem Schlafengehen vorbereiten kannst.

Stellen Sie Ihren Wecker jeden Tag auf die gleiche Zeit

Es kann für Ihren Körper schwierig sein, sich an eine gesunde Schlafroutine zu gewöhnen, wenn Sie immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten aufwachen.

Wählen Sie eine Weckzeit und halten Sie diese regelmäßig ein, auch am Wochenende oder an Tagen, an denen Sie keine Arbeit haben.

Quellen: PublicDomain/telegra.ph am 13.09.2023