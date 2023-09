Der Anfang vom Ende: Die Sterne sorgen für turbulente Wochen

Die alte Matrix löst sich vor unseren Augen auf. Das wird tiefgreifende Veränderungen zur Folge haben, die aber möglicherweise erst in ein paar Monaten oder sogar Jahren im Außen materiell sichtbar werden. Einen kompletten Zusammenbruch des alten Systems wird es aber wohl nicht geben. Das behauptet der Vertreter der Geistigen Welt Egon Fischer. Von Frank Schwede

Der sogenannte energetische Kipppunkt ist überschritten. Diese Information erhielt Egon Fischer am 3. September 2023 von der Geistigen Welt. Das heißt, dass der Anfang vom Ende gemacht ist. Egon Fischer:

„Der Auflösungsprozess und das Erscheinen der neuen Matrix wird einige Zeit dauern. Die Dauer ist je nach Ebene, die man betrachtet, unterschiedlich. Auf energetischer Ebene wird es wesentlich schneller gehen als auf der materiellen 3D Ebene.

Auf der materiellen Ebene werden sich nun die verschiedenen destruktiven Teilsysteme wie beispielweise das politische System, das Finanzsystem, das wirtschaftliche System, die Gesellschaft, das Gesundheitssystem und das Bildungssystem langsam auflösen.“

Egon Fischer glaubt, dass der Auflösungsprozess mehrere Jahre in Anspruch nimmt, weil es zu keinem plötzlichen Zusammenbruch kommen wird, wie von vielen Seiten vermutet wird. Fischer:

„Ein plötzlicher Totalzusammenbruch würde zwar von einigen dunklen Kräften bevorzugt werden, weil damit viele Menschen in eine extreme Angst und Panik fallen würden und es fürchterliche gesellschaftliche und soziale Folgewirkungen gäbe, aber einen plötzlichen Totalzusammenbruch wird es nicht geben.“

Laut Egon Fischer wussten die dunklen Kräfte, dass der energetische Kipppunkt irgendwann erreicht sein würde, allerdings waren sie nicht darauf vorbereitet, dass es so schnell geht, weil es aus energetischer Sicht für dieses Event mehrere Zeitpunkte gab, die dafür in Frage kamen. Fischer:

„Dass jetzt der energetische Kipppunkt überschritten wurde, hat sie überrascht. Sie vermuteten, dass der Kipppunkt erst in ein paar Jahren erreicht sein wird. Es gibt sogar zahlreiche extrem destruktive Filme und Vorhersagen zu diesem Kipppunkt.

Die dunkle Seite wollte diesen Zeitpunkt für sich nutzen und extrem destruktive Ereignisse inszenieren und viele Menschen in Angst und Panik versetzen. Viele dieser extremen Ereignisse wurden sogar verfilmt.“

Das heißt, dass die dunkle Seite unvorbereitet und im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt erwischt wurde, weshalb sie nun quasi in letzter Minute versuchen wird, so viel Angst und Panik wie möglich in der Öffentlichkeit zu schüren. Und Corona wird vermutlich eines ihrer Werkzeuge sein. (Brisant: Das passiert gerade jetzt! (Video))

Sie bereiten eine neue Gesundheitskrise vor

Auch wenn das vermeintliche Virus mittlerweile nur noch ein stumpfes Schwert ist, kann es aufgrund von möglicherweise bald schon verhängten Maßnahmen noch einmal richtig Schaden anrichten, sofern die Bevölkerung mitspielt.

Zumindest in Deutschland könnte das passieren. Das Clara von Civey-Meinungsforschungsinstitut hat vorsichtshalber schon einmal die Frage gestellt: „Erneute Maskenpflicht ab Herbst in Gesundheitswesen und Pflegeeinrichtungen?“

45,2 Prozent der Befragten waren für eine Maskenpflicht, 44,1 Prozent dagegen und 10,7 Prozent waren unentschieden.

Auch wenn das Ergebnis mehr als knapp ist, zeigt es, dass die Regierung mit ihren Maßnahmen ein weiteres Mal erfolgt hätte bei den Bundesbürgern, obwohl die Corona-Propaganda noch nicht einmal ihren Höhepunkt erreicht hat.

In diesem Zusammenhang warnte der aus Corona-Zeiten bekannte Mediziner und Analyst Heiko Schöning in einem Interview mit AUF-1-Chefredakteur Stefan Magnet vor einem neuen Frontalangriff der Pharmakonzerne und Geheimdienste.

„Diesmal werden es Bakterien sein“, sagte Schöning in dem Interview und fügte hinzu, dass es wieder die gleichen Leute aus dem gleichen Stall sind, die hinter der Operation stecken.

Konkret nannte Schöning die Firma „National Resilience“ und die Direktoren Rahul Singhvi und Chris Darby, der sich an vorderster Front bei CIA-Projekten engagiert.

Schöning hofft und glaubt aber, dass mit der Bekanntgabe der Akteure das Spiel schon jetzt aus ist. „Werden Verbrecher bekannt, dann ist Game Over“, sagte Schöning. (Indische Astrologin sieht schockierende Prophezeiungen für September 2023 – Die Reise ins Jahr 2030 beginnt (Video))

Ob mit oder ohne Krise, versprechen die nächsten Tage und Wochen für alle turbulent zu werden. Und Egon Fischer ist davon überzeugt, dass ein teilweises Chaos, bedingt durch den Auflösungsprozess der verschiedenen Systeme, sogar etwas Gutes hat, weil es die Menschen zum Nachdenken anregt, das alte System komplett zu hinterfragen. Fischer:

„Die dunkle Seite wollte das Chaos und den Zusammenbruch für destruktive Zwecke nutzen. Es liegt an jedem einzelnen Menschen, wie er den Zusammenbruch des alten Systems betrachtet und bewertet. Man kann in Angst und Panik verfallen oder sich auf die neue, positive Welt fokussieren und ausrichten.“

Tatsache ist, dass der Zusammenbruch der alten Welt und der alten Matrix bereits begonnen hat und somit nicht mehr aufzuhalten ist. Fischer betont, dass diejenigen die dennoch versuchen, an der alten Welt festzuhalten, zwangsläufig zusammen mit ihr untergehen werden – sowohl auf psychischer als auch in ein paar Jahren möglicherweise auf physischer Ebene mit einem Abschied aus der 3D-Welt.

Auch Mutter Erde hat Schmerzen

Egon Fischer weist in seiner aktuellen Botschaft auch darauf hin, dass nicht nur den Menschen, sondern auch der Erde in der Vergangenheit durch massive materielle und energetische Verschmutzung extreme Schmerzen zugefügt wurden, was aktuell einen intensiven Reinigungsprozesse zur Folge hat. Fischer:

„Das bedeutet, dass in den nächsten Monaten und Jahren Naturkatastrophen wie beispielsweise Vulkanausbrüche, extreme meteorologische Phänomene wie Stürme, Hitze, Trockenheit, Sturzregen mit Überflutungen, aber auch atmosphärische Phänomene wie Nordlichter und ungewöhnliche Gewitter mit extremen Blitzen, massiv zunehmen werden.“

Laut Fischer wird es aber nicht, wie vielfach von verschiedenen Wissenschaftlern befürchtet, zu Kataklysmen mit großem Zerstörungspotential kommen, dass etwa halb Deutschland überschwemmt wird oder ganze Küstenregionen im Meer versinken.

Auch viele Astrologen weisen aktuell auf eine turbulente Zeit hin, speziell in Verbindung mit besonderen astrologischen Konstellationen, die massive Veränderungen ankündigen.

Verantwortlich dafür ist zum einen eine große Zahl rückläufiger Planeten, Planeten, die die Mondknotenachse wechseln und zum anderen Sonnen- und Mondfinsternisse. Astrologin Silke Schäfer fasst das, was da geschieht, in ihrem aktuellen YouTube-Video folgendermaßen zusammen:

„Wir gehen im Moment rückwärts und bauen das Fundament für eine gelingende Zukunft, die ab Ende Januar 2024 rasant sichtbar wird, aber erst ab April 2024 so richtig in Schwung kommt.“

Vielfach ist von speziellen Tagen die Rede, an denen sich aufgrund spezieller astrologischer Konstellationen etwas Großes ereignen könnte. Die am häufigsten genannten Tage sind der 21., 23. und 25. September. Die vedische Astrologin Silvia Suryodaya stellt in ihrem neuen YouTube-Video die Frage „Was passiert am 25. September 2023?“.

Suryodaya erläutert, dass sich an diesem Tag der Planet Saturn in seinem eigenen Zeichen befindet und deshalb besonders stark in seiner Energie steht, dazu befindet sich im Horoskop der USA der Mond genau auf sieben Grad.

Aber nicht nur in den USA geht es aus astrologischer Sicht turbulent zu. Ähnliches passiert auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, weil die drei Länder in ihrem Länderhoroskop den Mond im Zeichen Wassermann haben und weil Saturn sich in diesem Haus befindet. Silvia Suryodaya:

„Das bedeutet, Saturn verdunkelt ein bisschen unsere Sicht, wobei der Mond für unsere Empfindungen, für unsere eigene Wahrnehmung steht. Oftmals sehen wir in so einer Phase nicht mehr das Licht am Horizont.

Das passiert gerade in den USA ganz extrem, weil dort der Mond exakt auf 7 Grad steht und Saturn sich auf 7 Grad befindet. Wenn die Gradzahlen genau exakt sind, dann kann das oftmals ein Event auslösen.“

In den USA ist die Situation besonders dramatisch

Auch Egon Fischer betrachtet diese besonderen astrologischen Tage aus Sicht der Geistigen Welt als sehr bedeutsam, er weist aber ausdrücklich darauf hin, dass sich energetische Konstellationen oft erst viel später auf dreidimensionaler Ebene auswirken. Fischer schreibt dazu:

„Manches Mal kann tatsächlich an einem solchen Tag ein Großereignis stattfinden. Das ist aber eher die Ausnahme, dennoch ist die energetische Konstellation an solchen Tagen natürlich wirksam, nur ist dies meist nicht direkt bemerkbar, sondern für die Öffentlichkeit erst Monate, oft sogar erst ein oder zwei Jahre später.“

Laut Egon Fischer hat sich vor allem in den USA die energetische Situation aktuell dramatisch verändert, um nicht zu sagen verschlechtert. Fischer spricht von einem gewaltigen energetischen Hurrikan, der sich genau über den Vereinigten Staaten zusammengebraut hat. Er schreibt:

„Ich sehe eine gewaltige Mauer aus Feuer, die von San Francisco bis Washington DC reicht. Diese riesige Feuerwand teilt die USA. Einige Tage später sah ich, dass sich ein paar dunkelgelbe Flecken in der Feuerwand gebildet haben, die immer größer werden. Was die Feuermauer und die dunkelgelben Flecken genau bedeuten, kann ich nicht sagen.

Feuer steht in energetischen Bildern sehr häufig für Gewalt und Zerstörung, manchmal aber auch für Reinigung. Ich vermute, dass die Mauer für eine Trennung der USA steht. Das kann eine politische oder eine gesellschaftliche Trennung sein.“

Vor allem beschäftigen Fischer die dunkelgelben Flecken. Er versucht zu ergründen, was sie bedeuten. Oft schon waren sie seinen Worten nach die Vorboten großer katastrophaler Ereignisse. Fischer schreibt:

„Einige Monate vor der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl hatte ich fast jede Nacht Albträume, wo genau solche dunkelgelben Wolken aus dem Osten nach Österreich zogen. Anfang 2011 sah ich über Japan eine dunkelgelbe Wolke und ich sah viele Menschen sterben. Am 11. März 2011 kam es dann in Japan zu dem verheerenden Tsunami und in der Folge zu dem Unfall im dortigen Atomkraftwerk.“

Auch in Frankreich sah Fischer eine Feuerwand, die von Straßburg über Lyon bis nach Toulouse reicht – und dazu auch hier ein paar mittelgroße dunkelgelbe Flecken. Überrascht darüber ist Fischer nicht:

„Weil die Kollegen seit der Wiederwahl von Macron zum Präsidenten immer wieder wiederholten, dass Frankreich zerfallen wird. Es sind auch hier die dunkelgelben Flecken, die mich irritieren. (…) Die energetische Situation ist gegenwärtig wirklich sehr dynamisch und ich hoffe, dass die dunkelgelben Flecken in der Feuermauer über den USA und über Frankreich sich nicht in Form von Katastrophen manifestieren.“

Fischer weist aber darauf hin, dass es sich keinesfalls um materielle Katastrophen handeln muss. Auch politische, finanzielle, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ereignisse können ebenso in Frage kommen, weil Energie sich in allen möglichen Formen entladen und zeigen kann.

Deshalb ist die dunkelgelbe Farbe auch nur ein symbolisches Zeichen, dass das Ereignis sehr intensiv und zerstörerisch sein wird und dass es von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Egon Fischer hat auch von anderen Staaten das Energiefeld analysiert:

„Bei der Ukraine sehe ich fast nur dunkelgelbe Energie. In mehreren Staaten sehe ich kleine dunkelgelbe Punkte. In Deutschland nur ganz wenige, in Dänemark und Schweden sind es etwas mehr als in Deutschland.

In Österreich sehe ich auch nur ein paar wenige, aber diese haben eine leicht grünliche Einfärbung, was sie bedeuten, weiß ich nicht. In Italien sehe ich wenige dunkelgelbe Flecken, die sind dafür aber nicht ganz so klein wie in Deutschland.“

Was auch immer in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten geschieht oder nicht geschieht, je nach dem wie hoch unsere Erwartungen sind, ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass allein unser Bewusstseins und das, worauf wir den Fokus richten, über unsere und über die Zukunft der Erde entscheidet.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 15.09.2023