Hollywood ist tot: Darum kümmert es niemanden – Dieser Artikel ist genau richtig

In der Vergangenheit war die Filmindustrie vielleicht die einzige Branche (neben der Politik), in der klägliches Scheitern mit Empathie und Großzügigkeit der Verbraucher beantwortet wurde.

Seit den Tagen der Weltwirtschaftskrise wünscht sich die amerikanische Öffentlichkeit den Erfolg Hollywoods. um uns weiterhin mit Geschichten über Abenteuer und Drama zu unterhalten. Denn wenn Hollywood überlebte, taten dies auch die Hoffnungen der Menschen auf die amerikanische Kultur.

Es gab eine Ära, in der Hollywood-Stars und Filmschaffende als eine Art modernes Königshaus behandelt wurden, als Repräsentation der Höhen, die der Durchschnittsmensch erreichen und „groß rausbringen“ konnte.

Glanz und Glamour galten als Höhepunkt des amerikanischen Traums. Aber wie bei allen Fantasien muss die Geschichte enden und die Realität zurückkehren. War das Filmgeschäft schon immer eine Farce? Ja.

Es war jedoch eine Farce, die die Öffentlichkeit selbst in den schlimmsten Zeiten als etwas Wertvolles hochhielt; etwas mehr als Frivolität.

Innerhalb von etwa sieben Jahren hat Hollywood jedes Quäntchen Sozialkapital verloren, das es im letzten Jahrhundert gewonnen hatte. Das erfordert ein episches Maß an Ignoranz und Arroganz. Es bedarf krimineller böswilliger Absichten und einer beispiellosen Zurschaustellung von Dummheit.

Die Bevölkerung war bereit, fast jedes Maß an Entartung von Tinsel Town hinzunehmen, solange sie überzeugende Filme machen konnte, und doch war ihnen nicht einmal das möglich.

Heute treffen sie die Folgen ihrer Hybris bis in die untersten Regionen, während das Unternehmen in sich zusammenbricht. Und dieses Mal scheint es niemanden zu interessieren. Tatsächlich bejubeln viele Menschen ihren unvermeidlichen Untergang.

Allein in den letzten vier Jahren verzeichneten Theater im ganzen Land einen Rückgang der Zuschauerzahlen an den Kinokassen um 50 % . Das bedeutet, dass die Branche von 2019 bis 2023 irgendwie die Hälfte ihrer Verbraucherbasis verloren hat. (Hollywood: Illuminati programmiert vorausschauend einen bevorstehenden Krieg zwischen Mensch und KI im Film „The Creator“)

Hier der verlinkte Artikel in einer Übersetzung:

„ Avatar: The Way of Water “ (Disney) war eine großartige Art, das Jahr zu beenden und ein neues zu beginnen. Seit seiner Veröffentlichung am 18. Dezember 2022 hat es in den USA/Kanada 465 Millionen US-Dollar eingespielt. Es könnte „ Top Gun: Maverick “ (Paramount) als beste inländische Veröffentlichung 2022 überholen , die 719 Millionen US-Dollar einspielte. Es wird mit Sicherheit der weltweit größte Umsatz werden, seit Covid vor fast drei Jahren begann, das Kinogeschäft zu dezimieren.

Aber „The Way of Water“ verändert die aktuelle Realität nicht mehr als „Maverick“, nämlich Folgendes: In den letzten vier Jahren sind die Kinobesucherzahlen um etwa 50 Prozent zurückgegangen.

Die Einspielergebnisse für 2022 beliefen sich im Inland auf etwas weniger als 7,4 Milliarden US-Dollar, weltweit waren es 26 Milliarden US-Dollar. Das blieb weit hinter den schwächsten Prognosen des Jahres zurück, einem Konsens, der erstmals im Dezember 2021 vom Finanzanalysten Gower Street aufgestellt und in den Medien weithin wiederholt wurde: 9,2 Milliarden US-Dollar im Inland und 33,2 Milliarden US-Dollar weltweit.

Im vergangenen März sagte Adam Aron, CEO von AMC Theatres, während einer vierteljährlichen Finanzkonferenz: „Wir sind ziemlich optimistisch, dass die Einspielergebnisse der Branche im gesamten Kalenderjahr 2022 fast doppelt so hoch sein könnten wie im Jahr 2021“ – also etwa 8,8 Milliarden US-Dollar im Inland. Auf dieser Grundlage haben wir ein Defizit von etwa 20 bis 25 Prozent.

Was die Berechnung dieses Besucherrückgangs betrifft: Das letzte vollständige Jahr vor Corona, 2019, brachte inländische Einspielergebnisse in Höhe von 11,3 Milliarden US-Dollar ein, verglichen mit 11,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Diese Zahlen kamen zu niedrigeren Ticketpreisen, um etwa 20 Prozent oder mehr. (Der Ausstellerverband NATO weigert sich weiterhin, einen aktuellen durchschnittlichen Ticketpreis bekannt zu geben, der seit 2019 nicht aktualisiert wurde.)

Basierend auf den heutigen Eintrittskosten läge die Gesamteinspielsumme 2018 im Inland bei über 14 Milliarden US-Dollar. Zieht man die Gesamtzahlen zur Berechnung der Eintrittszahlen zurück, kommt man zu einer düsteren Schlussfolgerung: Die Kinobesucherzahlen im Jahr 2022 liegen bei etwa 52 Prozent von 2018. Der enorme Erfolg von „Maverick“ und „The Way of Water“ – ganz zu schweigen von der fehlenden offiziellen Erfassung der tatsächlichen Zahlen Eingeständnisse – neigen dazu, diese Realität zu verschleiern.(Hollywood-Code 2: H. G. Wells, Steven Spielberg und die Alien-Agenda)

Im Jahr 2022 verzeichnete sogar Cinemark – der größte Aussteller mit den stärksten Finanzdaten – einen Rückgang seiner Aktien um 47 Prozent seit Jahresbeginn. AMC fügte das APE-Angebot seiner ursprünglichen Aktie hinzu und der Preis pro Aktie fiel innerhalb von 12 Monaten um fast 80 Prozent. Auf dem Höhepunkt ihres Meme-Aktienerfolgs Mitte 2021 lag sie bei über 59 US-Dollar pro Aktie. Das in London ansässige Unternehmen Cineworld, dem #2 Regal gehört, hat Insolvenz angemeldet.

Das aktuelle Geschäft spiegelt weder die Finanzdaten noch die Entwicklung wider, die es einer Handvoll großer Erfolge ermöglichen würden, die Lage wieder „normal“ zu machen. Sicherlich litt das Jahr 2022 unter einer geringeren Anzahl an Veröffentlichungen als normal; 2023 sollte es mehr geben. Wie üblich sind sie Franchise-lastig und es ist unwahrscheinlich, dass ein potenziell großer Titel wie „Turning Red“ von Disney/Pixar die Kinos wegen Streaming verlässt.

Gleichzeitig gilt: Viele Filme, die im Jahr 2o22 erfolgreich waren, profitierten von weniger Konkurrenten; das brachte auch die größten Hits hervor.

Studios beurteilen Risiko ebenso wie Chance, und die Weihnachtszeit 2022 hat uns erneut gezeigt, dass wir jetzt in einer Welt leben, in der Filme ihre Fähigkeit zum Scheitern erweitert haben. Vor Corona würden vier bis fünf Veröffentlichungen im Dezember 100 Millionen US-Dollar oder mehr einbringen.

Dieses Jahr gibt es „The Way of Water“. Die Einnahmen für zwei Hauptveröffentlichungen – „Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody“ (Sony) und „Babylon“ (Paramount) – könnten zusammen 40 Millionen US-Dollar erreichen. Erste Plattformergebnisse für Tom Hanks Vehikel „A Man Called Otto“ (Sony), das ursprünglich zu Weihnachten in die Kinos kommen sollte, zeigen, dass die Veröffentlichung eines Films mit einem großen Star kein garantiertes Publikum ist. Ergebnisse wie diese verhindern eine Steigerung der Produktion.

„Black Adam“ (Warner Bros. Discovery) von DC Comics spielte weltweit knapp 400 Millionen US-Dollar ein. Die Entscheidung des Studios, trotz der uneingeschränkten Unterstützung von Star Dwayne Johnson nicht mit einer Fortsetzung fortzufahren, deutet darauf hin, dass selbst Franchises weiterhin Risiken bergen.

Da die Studios damit rechnen, dass die Streaming-Welt langsam an ihre Grenzen stößt, ist davon auszugehen, dass das Kinopotenzial weiterhin der Hauptgrund für grünes Licht für Kinostarts sein wird.

Das ist so etwas wie ein Sieg für die Kinos, ebenso wie die Tatsache, dass einige riskantere Originalfilme wie „Where the Crawdads Sing“ (Sony) und „Ticket to Paradise“ (Universal) wahrscheinlich Gewinne eingefahren haben. (Es spricht für die aktuelle Situation, dass eine Bestseller-Romanadaption und eine Liebeskomödie mit Julia Roberts und George Clooney als riskant gelten).

Die Gesamteinspielschätzungen für 2023 sind konservativer. Laut Vertriebsquellen liegt der allgemeine Konsens bei 9 Millionen US-Dollar im Inland (Nach der fehlgeleiteten Begeisterung des letzten Jahres liegt Gower Street etwas niedriger: Es prognostiziert 8,6 Milliarden US-Dollar.).

Das würde einer Umsatzsteigerung von 18 Prozent entsprechen; Bei den Zuschauerzahlen wären die Geschäfte immer noch um 30 Prozent rückläufig gegenüber 2018. Reicht das aus, damit die Kinos überleben – oder zumindest nicht noch mehr Schulden machen?

Die Medien versuchten, den Absturz als Symptom der Covid-Pandemie herunterzuspielen, aber Tatsache ist, dass der Rückgang schon lange vor dem Ende der Lockdowns, der Schließungen in den roten Bundesstaaten, begann schnell, und einige Filme (wie Spider-Man: No Way Home und Top Gun: Maverick) hatten explosiven Erfolg, während die meisten anderen Filme inmitten des Covid-Hypes Hunderte Millionen Dollar verloren.

Es ist anzumerken, dass ein großer Prozentsatz der Prominenten und Hollywood-Unternehmen die Corona-Lockdowns unterstützt und gefördert haben. Sie schlossen sich auch den Online-Lynchmobs an, die jeden beschämen und vernichten wollten, der sich den Mandaten widersetzte. Jetzt tun sie so, als ob nichts davon jemals passiert wäre, aber die Öffentlichkeit hat es nicht vergessen.

In den letzten Monaten hatte Hollywood mit den Streiks der WGA- und SAG-Arbeiter zu kämpfen, und es besteht kein Zweifel daran, dass sie versuchen werden, den Arbeitskonflikt für den anhaltenden Gewinnverfall verantwortlich zu machen, genau wie sie Covid verantwortlich gemacht haben.

Mehrere große Studioproduktionen wurden bereits um zwei Jahre verschoben oder ganz abgesagt, und die Veröffentlichungstermine der meisten Premieren wurden auf 2024–2025 verschoben.

Eine Reihe von Fernsehproduktionen wurden eingestellt und Late-Night-Talkshows stehen kurz vor dem Aus. Aber man hört nicht viel von der Öffentlichkeit klagen, zumindest nicht so viel wie bei den letzten großen Streiks im Jahr 2008.

Niemand kümmert sich um die Autoren, niemand kümmert sich um die Schauspieler und schon gar niemand kümmert sich aus gutem Grund um die Studios.

Obwohl Autoren und Schauspieler aufgrund der Besorgnis über KI möglicherweise mehr Sympathie als Produzenten und CEOs auf sich ziehen, ist die Bedrohung durch von KI formulierte Drehbücher völlig übertrieben und KI-generierte Stellvertreter berühmter Schauspieler werden ohnehin nicht in ausreichender Zahl Zuschauer zurückbringen, um die Filmindustrie zu retten .

Persönliche Anmerkung: Ich denke auch, dass immer mehr Menschen die bösen, satanischen Schattenseiten der Unterhaltungsindustrie erkennen und sich von all dem Müll abwenden, der abgepumpt wird.

Kommentare:

Absolute Zustimmung. Ich denke, die Perversion und Entartung Hollywoods hat einen Tribut von der Bevölkerung gefordert. Es ist zu schwer, es zu verbergen, und es ist keine Verschwörung oder ein Gerücht mehr. Es ist Tatsache. Es ist unbestreitbar, was passiert ist und weiterhin passiert.

Möglicherweise handelt es sich um eine kontrollierte Sprengung. Vielleicht geht es darum, das alte Hollywood zu entfernen und Platz für ein neues zu schaffen. Wer weiß.

Der Zusammenbruch Hollywoods ist geplant, daher ist all dieses Desinteresse am Streik nur ein weiterer Schachzug auf dem Plan. Darüber spricht Jacques Attalis Buch „Eine kurze Geschichte der Zukunft“. Hollywood stirbt und Streamer steigen auf.

Mit Ausnahme von Netflix und vielleicht Amazon machen alle Streaming-Plattformen Verluste, allein Disney+ hat seit seinem Start im Jahr 2019 13 Milliarden US-Dollar verloren. Steaming wird nicht die erwarteten Einnahmen bringen, es sei denn, es wird werbefinanziert und Sie möchten einen Aufschlag für keine Werbung zahlen.

Es scheint, dass die Verbraucher beschlossen haben, dass es an der Zeit ist, den Müll dorthin zu bringen, wo er hingehört – in die Mülltonne.

Consumer leitet sich von Con ab, was negativ bedeutet, und Sumer, was Land der zivilisierten Könige bedeutet. Negatives Land zivilisierter Könige. Es ist eine Beleidigung…

…

Quellen: PublicDomain/vigilantlinks.com am 18.09.2023