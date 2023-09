Indische Astrologin sieht schockierende Prophezeiungen für September 2023 – Die Reise ins Jahr 2030 beginnt (Video)

Der September 2023 ist ein ereignisreicher Monat und könnte große Veränderungen vor allem für die USA auf den Weg bringen. Das behauptet die indische Astrologin Shree Ram.

Als Grund nenn Ram rückläufige Planeten und Transite wie sie in den letzten mehr als tausend Jahren nicht gab. Entscheiden also die Sterne über das Schicksal der Weltmacht? Die entscheidenden Schicksalstage könnten der 22, 23 und 24. September sein. Von Frank Schwede

Obwohl die Planeten nicht wirklich ihre Richtung wechseln, wird diesem Prozess in der Astrologie seit altersher eine große Bedeutung beigemessen. Viele Menschen glauben, dass die scheinbar rückläufige Bewegung Auswirkungen auf ihren Alltag hat.

Der rückläufige Merkur ist bekannt dafür, Chaos und Unruhe zu stiften, was zu Missgeschicken und Unglücken führen kann. Laut Astrologen wirkt sich die Retrograde-Bewegung der Planeten auf jedes Sternzeichen unterschiedlich aus.

Aktuell sind Merkur, Saturn, Neptun, Uranus und Venus rückläufig. Das verspricht nach Aussage der indischen Astrologin Shree Ram, dass der Monat September 2023 nicht nur ein ausgesprochen ereignisreicher Monat werden könnte, sondern für die USA möglicherweise sogar ein schicksalhafter. Shree Ram:

„Der September ist in diesem Jahr ein sehr ereignisreicher Monat. Ich kann das nicht genug betonen, weil es so viele Veränderungen gibt. Verantwortlich dafür sind die rückläufigen Planeten und Planeten, die ihr Vorzeichen wechseln. Außerdem haben wir viele Verbindungen der Transite mit der Karte der Vereinigten Staaten.“

Angefangen hat alles in der letzten Augustwoche, doch entscheidend wird nach Worten der Astrologin der September sein, wo die Veränderungen ihren Anfang nehmen und bis Dezember weiter an Dynamik zulegen werden. (Baba Vangas Prophezeiungen, die die Welt im Jahr 2024 verändern werden)

Viele Veränderungen werden aber nicht sofort sichtbar sein, sondern Schritt für Schritt entfalten, erläutert Shree Ram:

„Der Planetentransit ist ein 15-Jahres-Zyklus, der 2015 begann und 2030 enden wird. Deshalb wird auch das Jahr 2030 das Jahr sein, mit den meisten Veränderungen für den gesamten Planeten.

Wir werden von unserer alten Denkweise ablassen und in eine völlig erleuchtete übergehen. Ich denke also, dass wir tatsächlich erst ab 2030 in eine neue erleuchtete Periode eintreten werden – ganz egal, was zwischen 2015 und 2030 geschehen ist und noch geschehen wird.

Die Veränderungen werden in kleinen Schritten geschehen und bis in das Jahr 2030 stetig zunehmen. Aktuell befinden wir uns in der Mitte dieses 15-Jahres-Zyklus und der September wird der ereignisreichste Monat des Jahres sein.“

Die Worte der Führer beachten

Der Astrologin fiel auf, dass die Transite, die sie mit den Karten der einzelnen Staaten und Länder verglichen hat, die größte Auswirkung auf die Vereinigten Staaten hat. Die USA werden von den Aspekten am stärksten beeinflusst sein. Und den nötigen Impuls dafür liefert der rückläufige Merkur, stellt Shree Ram in ihrer Analyse fest. Sie sagt:

„Der 16. September wird ein entscheidendes Datum sein. Merkur geht an diesem Tag in das Sternzeichen Löwe und läuft ab da wieder direkt. Löwe steht für Regierung und Herrschaft. Dieses Tierkreiseichen regiert also die Führer und Herrscher der Welt.

Das Privatleben dieser Personen wird von diesem Tierkreiszeichen bestimmt – vor allem das Gefühl für das Vertrauen in ihre Führung. Beobachten sie jetzt die Worte der Führer, was sie Ihnen während dieser Zeit zu sagen haben. Weil ihre Worte die Politik bestimmen, werden sie im Mittelpunkt stehen.“

Merkur gilt als der Planet des Verstandes, der Kommunikation und der Weiterentwicklung. Es gibt in diesem Monat ein weiteres entscheidendes Datum. Es war der 4. September. Seit diesem Tag ist Venus wieder direktläufig. Der Grund, warum dieses Datum so wichtig ist, ist, dass Jupiter genau am selben Tag rückläufig wurde.(Nostradamus 2024: Das sind fünf Vorhersagen für das Jahr des Drachen)

Shree Ram erklärt:

„Das ist fast wie ein Staffellauf. Sie haben den Stab getauscht. Wenn die Venus am 4. September wieder direkt läuft, wird das ein ganz neuer Tag für Beziehungen in jeder Hinsicht.

Auf die gesamte Welt bezogen bedeutet das, dass es einen Wunsch nach Frieden geben wird, Die Menschen wollen, dass die Dinge friedlich verlaufen. Allerdings ist Jupiter ab diesem Tag rückläufig. Das bedeutet, dass das es vielerlei Hinsicht auch sehr kritisch für die Welt werden kann. Es kann global zu Hurrikanen, Stürmen und anderen wetterbedingten Störungen kommen.

Aber ich denke, dass es dennoch eine gute Sache werden wird, weil diese Konstellation ein spirituelles Erwachen herbeiführen wird. Jupiter ist der Guru, der spirituelle Lehrer, der viel Offenbarung bringt, sowohl auf bewusster als auch auf unterbewusster Ebene.“

Auslöserplanet ist der Mars, während andere große Planeten wie Saturn und Jupiter in dieser ganz speziellen Zeit riesige Transite machen werden. Sie können aber auch für längere Zeit einen bestimmten Punkt im Horoskop durchqueren – Mars gibt dabei stets den auslösenden Impuls. Mars gilt unter Astrologen als Quelle der Kraft und Motivation.

Mars und Mond sind stets diejenigen, die bestimmte Ereignisse auslösen. Mars steht in diesem Monat in der Jungfrau. Die Jungfrau ist das sechste Haus. Die Astrologin glaubt, dass der Autorenstreik in Hollywood deshalb passiert, weil der Mars in der Jungfrau aktuell für viel Zwietracht und Meinungsverschiedenheiten sorgt, sodass das sich die Menschen nicht einig werden können.

Vorbereitung auf das Jahr 2030

Dennoch sollte die Dinge noch in diesem Jahr ins Lot kommt, um die Erde auf eine positive Zeitlinie für das Jahr 2030 zu bringen, dazu gehört nach Aussage der Astrologin auch, karmische Dinge aus der Vergangenheit zu lösen, wozu jetzt aufgrund der günstigen Planetenkonstellation eine ideale Gelegenheit ist.

Insbesondere der September liefert in diesem Jahr dazu entscheidende Impulse. Vor allem für die USA sind der 22. ,23. und 24. September von großer Bedeutung. Gleichzeitig weist Shree Ram auf die am 14. Oktober stattfindenden Sonnenfinsternis hin, die ihren Worten nach eine große astrologisch Bedeutung hat:

„Der Oktober wird entscheidend sein für neue Anfänge. Dinge enden und neue werden beginnen. Die Sonnenfinsternis im Oktober wird unglaublich kraftvoll sein. Es werden zu dieser Zeit sehr viele Dinge ans Licht kommen, was zu Heilung führen wird.“

Speziell für die USA sieht Shree Ram, dass die Konstellation Mars in der Jungfrau in für das Land in vielerlei Hinsicht von Bedeutung ist. Die Astrologin sagt:

„Wenn der Mars in der Jungfrau steht, sprechen wir in der vedischen Astrologie über den Aspekt „Sechs-Acht“, „Shashti Ashtakam Shashti“. Dieser Aspekt ist sehr wichtig, weil er normalerweise Schwierigkeiten und Probleme mit sich bringt.

Aber das sechste Haus befindet sich auch in einem Apachaya (abnehmenden) -Haus. Dadurch werden Probleme überwunden. Es gibt zwar Probleme, aber man ist sich ihnen bewusst. Mars in Jungfrau ist also ein wichtiger Triggerpunkt für die USA. Der Grund ist, dass der Mond im Horoskop der USA im Wassermann steht.“

Mars in Jungfrau ist kein seltenes Ereignis, das passiert etwa alle zwei Jahre. Deshalb lässt sich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen, dass es in diesem Monat tatsächlich zu einem großen Ereignis kommen wird.

Laut der Astrologin kommen aber zwei weitere wichtige Aspekte hinzu, die im gleichen Zeitfenster geschehen werden und die durchaus dazu in der Lage sind, ein großes Ereignis auszulösen. Shree Ram:

„Mars gibt sehr viel Kraft, Probleme zu überwinden. Am 19. September wird der Mars-Aspekt etwas bewirken, was die Finanzen betreffen könnte. Es könnte sich um eine getroffene Entscheidung handeln. Es könnten Neuigkeiten an die Öffentlichkeit gelangen, die die Märkte beeinflussen.

Der 30. September könnte ein weiteres scheidendes Datum sein, durch die Herrschaft von Uranus. Weiter wichtig ist, Mars in Jungfrau während Uranus regiert. Das könnte zu weiteren dramatischen Ereignissen führen, möglicherweise zu Naturkatastrophen, etwa ein Erdbeben.“

Ein einmaliges Ereignis?

Die Astrologin ist sich sicher, dass das ein einmaliges Ereignis ist, dass es in der Geschichte so niemals zuvor gab, zumindest nicht in der jüngsten. Die Astrologin sagt:

„Ich bin bis zum Jahr 1776 zurückgegangen und habe nachgeschaut, ob es so eine Konstellation jemals gab, dass drei Dinge gleichzeitig passieren: Ich habe nichts dergleichen gefunden. Das erste wichtige Ereignis für die USA ist der Neumond, der bei sieben Grad Wassermann steht. Saturn wird zwischen dem 23. und 24. September in Neumond stehen.

Wann immer Saturn im Mond steht, wird er seinen Transit fortsetzen. Der Mond in einem Geburtshoroskop ist ein Zeitraum von siebeneinhalb Jahren. Aber wenn er genau auf dieser Gradmarke steht und es andere Transite gibt, die ihn ebenfalls unterstützen, bedeutet das wirklich ein großes Ereignis.

Saturn wird also auf sieben Grad im Wassermann stehen. Genau in den USA. Das ist nichts Seltenes, das passiert etwa alle 30 Jahre, Das Besondere, was hinzukommt, ist, dass der Mars in der Jungfrau steht, genau zur selben Zeit und am selben Tag im Saturn, in den Vereinigten Staaten.

Und in den USA befinden sich Saturn und Jungfrau im 10. Haus. Mars wird genau in ihm stehen. Das ist einzigartig, dass diese Dinge gleichzeitig geschehen.“

Der Mars mit Saturn im 10. Haus steht für die Regierungspolitik der Staats- und Regierungschefs. Die Konstellation könnte Einfluss auf Art und Weise zu tun haben, wie die USA künftig mit anderen Ländern interagieren werden.

Sie könnte auch Einfluss darauf haben, wie die USA künftig ihre Geschäfte mit den anderen Ländern abwickelt, möglicherweise sogar auf die Handelsbeziehungen.

Problematisch ist, dass im 10. Haus das zweite Haus der Finanzen regiert. Es könnte sich also in diesem Monat zeigen, ob der Dollar als Weltwährung weiter an Bedeutung verlieren wird.

Die Konstellation könnte auch negative Auswirkungen auf die Kommunikation haben, weil Saturn im dritten Haus Einfluss auf die Kommunikation hat. Das würde heißen, dass möglicherweise drahtlose Satelliten, Mobiltelefone und das Internet ausfallen könnten. Shree Ram abschließendes Fazit für den September.

„Einzigartig ist, dass diese drei Ereignisse zusammen noch nie passiert sind. Vor allem der 23. und 24. September sind sehr entscheidende Tage für die USA.

Das UN Gipfeltreffen wird zu dieser Zeit in New York stattfinden. Es könnte sich um eine Entscheidung handeln, die sogar über die Zukunft der Vereinigten Staaten entscheidet, es kann zu unerklärlichen Wetterphänomenen kommen – alles ist offen.“ :

Ein kleiner Tipp der Redaktion: Viele astrologische Vorhersagen sind in den letzten Jahren nicht eingetreten, sodass Prognosen dieser Art natürlich immer mit einer Prise Vorsicht zu genießen sind.

Dennoch bleibt nicht nur dieser Monat, sondern die gesamte Zeit, in der wir uns gerade befinden, spannend, vor allem aber sollte sie ein Ansporn sein, weiter aufmerksam zu bleiben und Nachrichten auch zwischen den Zeilen zu lesen, weil aktuell nicht alle Information der Wahrheit entsprechen.

Die Astrologie mag sehr spannend sein, dennoch ist auch sie, wie auch die Einschätzungen von Experten, ohne Gewähr. Problematisch ist vor allem die Erwartungshaltung vieler Menschen, die darauf gerichtet ist, dass die Vorhersagen eintreten.

Wenn dies nicht geschieht, ist bei vielen Menschen die Enttäuschung entsprechend groß. Deshalb sollte die Devise lauten: überraschen lassen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 09.09.2023