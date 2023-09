Kommt kleine Eiszeit ab 2030? Daten des US Zentrums für Vorhersage des Weltraumwetters deuten darauf hin

Die USA unterhalten ein Space Weather Prediction Center (SWPC) als Teil des US National Weather Service (NWS), das wiederum Teil der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ist, die in Boulder, Colorado, residiert.

Der jüngste veröffentlichte NOAA-Datensatz „PREDICTED SUNSPOT NUMBER AND RADIO FLUX“ scheint ein “ausgewachsenes” Grand Solar Minimum zu zeigen, das von den 2030er Jahren bis mindestens 2040 andauert.

Und damit steuern wir auf eine neue kleine Eiszeit zu mit erheblichen Wachstum von Gletschern und polaren Eiskappen, sowie erheblich kälteren Wintern und Sommer, ähnlich der letzten kleinen Eiszeit von 1645 bis 1715.

Die Pasterze, der Gletscher bei Österreichs höchsten Berg Großglockner, würde ihre Ausdehnung auf mindestens 30 km² mehr als verdoppeln.

Das Space Weather Prediction Center (SWPC) der NOAA, dessen Sonnenvorhersagen in der Regel besser ausfallen als die der NASA, bleibt auch mit der aktuellen Vorhersage bei seiner ursprünglichen, dass wir den Höhepunkt des derzeitigen Sonnenzyklus 25 (SC25) mit einem Sonnenfleckenmaximum von 114,6 erst Mitte 2025 erleben werden:

Die Behörde zeichnet dann den Abstieg in das Minimum von SC25 auf, das ihrer Meinung nach von Mitte 2025 bis 2031 andauern und den historisch schwachen Zyklus SC24 noch unterbieten wird, der gerade vorbei ist. (Klima-Bombe: Eis-Pazifik senkt Erwärmung um 30 Prozent)

Jetzt wird es interessant. Denn dann sollte die Zahl der Sonnenflecken eigentlich wieder zunehmen, wie es dem Anstieg des Sonnenzyklus 26 entspricht. (Klima-Betrug: Zahl der „Hitzetage“ bei Lesch im ZDF grob manipuliert (Video))

Doch zeigen die Daten der Agentur, dass die Zahlen der Flecken das Gegenteil tun, nämlich weiter abnehmen:

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 13.09.2023