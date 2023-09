Krisenvorsorge: Neue Produkte Outdoor und Survival

Teile die Wahrheit!

Geigerzähler CM Counter III

Zum Schutz für Sie und die ganze Familie!



Die bahnbrechende Weltneuheit – CM Counter III!

Der CM Counter III, das revolutionäre Messgerät, das nicht nur als Geigerzähler und Dosimeter dient, sondern auch Ihre Lebensmittel auf radioaktive Belastungen überprüft!

Mit seiner beispiellosen Empfindlichkeit, die 200-mal höher ist als beim Vorgängermodell, eröffnet Ihnen der CM Counter III eine völlig neue Dimension der Sicherheit. Messen Sie nicht nur Strahlung, sondern auch Obst, Gemüse und andere Lebensmittel auf potenzielle radioaktive Verunreinigungen – eine weltweite Sensation!

Dank seines handlichen Designs und der benutzerfreundlichen Bedienung ist der CM Counter III Ihr zuverlässiger Begleiter im Alltag. Mit nur einer Batterie können Sie bis zu 8 Jahre lang kontinuierlich messen – das ist die Freiheit, die Sie verdienen.

Verlassen Sie sich auf den speziell angefertigten Geiger-Müller-Zähler, der eine präzise und zuverlässige Messung gewährleistet. Das übersichtliche Display zeigt Ihnen die Ergebnisse in Sekundenschnelle an. Einfach, schnell und genial!

Sichern Sie sich jetzt den CM Counter III und überprüfen Sie Ihre Lebensmittel auf radioaktive Belastungen. Seien Sie der Vorreiter in Sachen Lebensmittelsicherheit und schützen Sie sich und Ihre Familie vor unsichtbaren Gefahren.

Warten Sie nicht länger – bestellen Sie den CM Counter III noch heute und genießen Sie die absolute Sicherheit, die nur diese innovative Weltneuheit bieten kann!

Ausstattung

Geiger- Müller Zählrohr für Beta- und Gamma-Strahlung

Akustischer Signalgeber mit einstellbaren Alarmschwellen

LCD Anzeige

Geigerzähler- oder Dosimetermodus

Einstellbarer Alarmwert (optisch und akustisch) ab 0,1 µSv/h bzw 0,01 Sv

9V Batteriebetrieb: Alkaline bis zu 3 Jahren Dauerbetrieb (inkl.), (*Lithium bis zu 8 Jahren Dauerbetrieb )

Schutztasche

Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch

My First Victorinox Messer, blau, 84 mm – Kindermesser

Mittleres Taschenmesser für Kinder

Kinder schauen zu Erwachsenen voller Neugier und Bewunderung auf. Kein Wunder: Wir haben Schweizer Taschenmesser. Wenn für ein Kind die Zeit gekommen ist, einen Schritt in die Erwachsenenwelt zu machen, schenken Sie ihm ein My First Victorinox. Das Taschenmesser speziell für Kinder. Wir haben neun Funktionen integriert, mit denen die Kids alles Wichtige erledigen können. Ausserdem ist die Spitze der Klinge abgerundet, damit die Kleinen immer schön im sicheren Bereich bleiben.

Werkzeuge

Klinge, gross ohne Spitz Kapselheber Dosenöffner Schraubendreher 5 mm Drahtabisolierer Holzsäge Ring Zahnstocher Pinzette

Dimensionen

Höhe 14 mm

Länge 84 mm

Breite 23 mm

Gewicht 45 g

Details

Material: ABS/Cellidor

Feststellbar: Nein

Einhandklinge: Nein

Anzahl der Funktionen: 9

Farbe: Blau

Victorinox Hiker – Outdoormesser

Mittleres Taschenmesser mit Schraubendreher und Säge

Mit einem Offiziersmesser halten Sie mehr als 100 Jahre Victorinox-Tradition in der Hand. Und im Hiker lebt diese Tradition auch heute weiter. Wenn Sie am liebsten draussen in der Natur herumstreifen, ist dies das ideale Taschenmesser für Sie. Seine 13 Funktionen decken alles ab, was Sie bei Ihrem Trip durch die Wildnis brauchen. Packen Sie Ihr Hiker Taschenmesser ein und geniessen Sie jeden wunderschön ruhigen und entspannten Schritt draussen in der Natur.

Werkzeuge

Pinzette Klinge, klein Stech-Bohr-Nähahle Ring Dosenöffner Schraubendreher 3 mm Phillips-Schraubendreher 1/2 Kapselheber Schraubendreher 6 mm Drahtabisolierer Zahnstocher Holzsäge Klinge, gross

Dimensionen

Höhe 16 mm

Länge 91 mm

Breite 26 mm

Gewicht 77 g

Details

Material: ABS/Cellidor

Feststellbar: Nein

Einhandklinge: Nein

Anzahl der Funktionen: 13

Farbe: Rot

Victorinox Rescue Tool – gelb nachleuchtend inkl. Gürteltasche

Wenn jede Sekunde zählt! Unverzichtbar für jeden Notfall



Das Victorinox Rescue Tool wurde im Laufe von 5 Jahren in Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten entwickelt und perfektioniert. In nur wenigen Sekunden sind der funktionelle Scheibenzertrümmerer, die geprüfte Frontscheibensäge für Verbundglas und ein praktischer Gurtenschneider einsatzbereit und können mit oder ohne Handschuhe verwendet werden. Jedes Werkzeug eignet sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Wir hoffen, dass Sie das Werkzeug nie benutzen müssen. Wenn jedoch jede Sekunde zählt, können Sie voll auf das Rescue Tool zählen.

Ein professionelles Werkzeug für Militär, Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Sicherheitsdienste



Das unverzichtbare Werkzeug für Notfälle zum Zertrümmern von Scheiben und Durchtrennen von Sicherheitsgurten

Mit der Frontscheibensäge für Verbundglas können Sie Frontscheiben an einem Stück herausschneiden, ohne dass Insassen verletzt werden

Taschenmesser mit 13 Funktionen, hergestellt in der Schweiz

Höhe: 21,5 mm

Länge: 111 mm

Gewicht: 167 g

Details:

Schalenmaterial: Polyamid

Feststellklinge: Ja

Einhandklinge: Ja

Standard-Set: Rescue Tool mit Nylon-Gürteletui

Werkzeuge:

1. Große Klinge mit Wellenschliff

2. Gurtenschneider

3. Stech-Reib-Ahle

4. Frontscheibensäge für Verbundglas

5. Kapselheber

6. Schraubendreher 5 mm, feststellend

7. Drahtabisolierer

8. Phillips-Schraubendreher 1/2

9. Scheibenzertrümmerer

10. Ring

11. Zahnstocher

12. Pinzette

Safe Isolierflasche

Doppelwandige Isolierflasche aus Edelstahl mit verstecktem Fach für Kreditkarten, Schlüssel, Bargeld und Wertsachen.

400 ml Flaschenvolumen für heiße oder kalte Getränke. 350 ml Fachvolumen für Wertsachen.

Hält Getränke bis zu 12h heiß und bis zu 24 h kalt.

Ideal für Fitness-Studio, Arbeit, Schwimmbad, Festival, Veranstaltungen, Strand, Wanderung, etc.

Maße: 30,5 cm; ca. 400 g

Kaffeekanne / Percolator für 9 Tassen – Stainless Steel

Kanne/Perkolator: Edelstahl

Füllmenge: ca. 1,3 Liter / 9 Tassen

Höhe der Kanne: 20 cm

Durchmesser: 12 cm

Gewicht: ca. 650 g

ideal für Outdoor, Camping und Garten

langlebige Edelstahlkanne und Percolatorkorb

robuste Konstruktion mit tropfenfreiem Ausgießer

seitlicher Henkel ermöglicht einfaches Eingießen

flexibler langer Henkel um Kanne über Feuerstelle zu hängen

klappbarer Deckel mit Glasknopf

für Gas- und Elektroherde sowie offene Feuerstelle

in 7-10 Minuten zur heißen Tasse Kaffee

Lotus Vita Glas-Filterkanne ENYA mit Bambusdeckel und edlem Griff

Pure Reinheit und harmonischer Trinkgenuss in Perfektion!

Die Lotusblume, die heilige Essenz der Natur, erblüht in Ihrem Herzen und erweckt Ihre Sinne zu neuem Leben. Die Glas-Filterkanne ENYA verwandelt einfaches Leitungswasser in einen wahren Premiumtrank, der Ihre Geschmacksknospen verzaubert und Ihren Durst nach Reinheit stillt.

Die exklusive PiVitalis® Wasserfilter-Technologie von Lotus Vita umgibt Ihr kostbares Wasser mit einem unsichtbaren Schutzschild. Schwermetalle wie Blei und Kupfer werden effizient herausgefiltert, während Ihre Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen geschützt werden. Aus dem Grund ist diese Filterkanne mehr als nur ein Behälter – sie ist Ihr persönlicher Wächter der Sicherheit und der Reinheit.

Mit ihrem edlen Design aus Glas, Bambus und Edelstahl offenbart die Filterkanne ENYA eine Harmonie, die Ihre Küche oder Ihr Büro in eine Oase der Eleganz verwandelt. Der Deckel aus kostbarem Bambusholz bewahrt das Wasser vor jeglicher Verschmutzung und umhüllt die Kanne mit einem Hauch von luxuriöser Raffinesse.

Doch die Filterkanne von Lotus Vita ist nicht nur ein Symbol für Ästhetik und Stil, sondern auch ein Garant für Ihre Sicherheit und Gesundheit. Sie ist frei von BPA und BPS und erfüllt die strengsten Lebensmittelstandards.

Die Kanne ermöglicht eine schnelle Filterung in nur 5 Minuten pro Liter, damit Sie erfrischendes, geschmackvolles Wasser genießen können. Mit einer Kapazität von 8 Litern pro Tag bietet sie Ihnen das Beste zu einem unschlagbaren Preis von nur 0,43 Euro pro Liter – ein wahrhaftes Geschenk der Reinheit.

Entscheiden Sie sich für das Beste, das die Welt des Trinkgenusses zu bieten hat. Wählen Sie die Lotus Vita Glas-Filterkanne ENYA und lassen Sie sich von ihrer Funktionalität, Ästhetik und unvergleichlichen Qualität verzaubern.

TW1000 Super-Gigant Pepper-Gel – 400 ml

Das Profi-Gerät mit maximaler Reichweite und Kapazität – mit Gelstrahl

Das Modell mit 400 ml Inhalt ist das leistungsstärkste Pfefferspray in unserem Sortiment. Ausgestattet mit einem zielgenauen Gelstrahl sprüht es mit einer stattlichen Reichweite von 5 – 6 m. Durch das neue Griff-Design ist es für die Einhandbedienung optimiert und eignet sich daher sehr gut für den professionellen Gebrauch im Sicherheitsbereich.

Ausgestattet mit Federdeckelsicherung

Das Pfefferspray ist mit einer hochwertigen Flip-Top Federdeckelsicherung ausgestattet, welche das unbeabsichtigte Auslösen des Sprays verhindert: Durch das intelligente System mit federunterstütztem Klapp-Deckel wird der Sprühkopf vor Druckeinwirkung gesichert. Beim Betätigen der Auslösetaste schieben Sie mit dem Daumen den Deckel nach oben. Der Deckel klappt anschließend selbsttätig wieder nach unten.

Optischer Signalgeber



Beim Auslösen wird der Signalgeber automatisch entfernt und zeigt somit an, ob das Gerät bereits benutzt wurde.

Zielgenauer Gelstrahl

TW1000 Pepper-Gel Abwehrsprays erzeugen einen kompakten ballistischen Gelstrahl mit maximaler Reichweite, welcher sich durch seine hohe Zähflüssigkeit weitgehend windstabil verhält. Der zielgenaue Strahl ermöglicht ein treffsicheres Sprühen und seine guten Haftungseigenschaften erzielen eine nachhaltige Wirkung. Da TW1000 Pepper-Gel nicht vernebelt, ist die Kontamination auch in geschlossenen Räumen minimal. Bei Gefahr, den Gelstrahl direkt auf die Augenpartie des Angreifers richten, um den Angriff gezielt abzuwehren.

Tierabwehr

Mit TW1000 Pfeffersprays sind Sie sicher vor plötzlichen Angriffen bissiger Hunde und gefährlich abgerichteten Tieren.TW1000 Pfeffersprays wirken auch zuverlässig bei Personenabwehr und werden seit Jahren in vielen Ländern der Welt, wie zum Beispiel in Frankreich, Österreich oder der Schweiz, erfolgreich als universelles Abwehrspray zur Selbstverteidigung eingesetzt. In Deutschland sind Pfeffersprays nur zur Tierabwehr zugelassen.

Nur bei Gefahr anwenden!

Warnhinweise nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS/CLP-Verordnung):

ACHTUNG: Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 30 Massenprozent entzündbare Bestandteile. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Safe Kochbuch mit Zahlenschloss

Getarnt als ganz normale Gebrauchsgegenstände sind Hidden Safes ein kostengünstiger und dennoch extrem effektiver Schutz im Falle eines Einbruchs.

Dieser Safe sieht von außen aus wie ein handelsübliches Kochbuch.

Im Inneren befindet sich ein geräumiger, stabiler Metall-Safe, der problemlos kleinere Wertsachen wie Bargeld, Schmuck, Pässe, Schecks, EC-Karten, Wertpapiere, Speichermedien etc. aufnimmt.

Das Versteck ist mit einem dreifachen Zahlenkombinations-Schloss gesichert

Maße: 24 x 15 x 5,5cm

Gewicht: 840g

Scrubba Reisewaschmaschine Wash Bag

Die wohl kleinste Waschmaschine der Welt: Im handlichen Format bietet der Scrubba Waschbeutel eine enorme Waschleistung für Ihre Schmutzwäsche. Dank der eingebauten Noppen, dem Sichtfenster, den Füllmarken und dem Rollverschluss ist der Scrubba extrem einfach zu handhaben und wäscht in kurzer Zeit mit erstaunlichem Ergebnis. Mit doppelter Waschkraft (verglichen zur Handwäsche), Wasser sparend und äußerst effizient. Das verwendete Material ist haltbar und so gewählt, dass die volle Funktion über lange Zeit erhalten bleibt.

In sechs Schritten zu einem sauberen Ergebnis: 1. Wäsche und Wasser einfüllen. 2. Scrubba Washbag rollen und verschließen. 3. Luft mit dem eingebauten Ventil aus dem Beutel ablassen. 4. 30 Sekunden bis zu 3 Minuten rubbeln (je nach Wäsche und Verschmutzungsgrad). 5. Wäsche mit klarem Wasser ausspülen.6. Trocknen und fertig. Ideal für unterwegs, für Outdoor, Camping und Freizeit.

PU-beschichtetes Nylon, PU Noppen

Offen 52 x Ø 18 cm, 145 g

Volumen 13,5 L

Für Temperaturen bis max. 50 °C

Blume des Lebens Kupferflasche – 900 ml

Erleben Sie pure Vitalität mit unseren handgehämmerten Kupferflaschen. Die perfekte Verbindung von Energie und Größe.

Tauchen Sie ein in die jahrhundertealte Ayurveda-Tradition des Trinkens aus Kupfergefäßen. Vitalisieren Sie Körper und Geist, bringen Sie Ihre Elemente ins Gleichgewicht und spüren Sie wahre Harmonie.

Die Blume des Lebens, welche wundervoll in die Kupferflaschen eingraviert wurde, gilt als Darstellung der vollkommenen kosmischen Ordnung. Sie erzeugt ein kraftvolles Energiefeld, das Sie zu Ihrer Mitte führt und schützt.

Entdecken Sie das Geheimnis des energetisierten Wassers – doppelt energetisiert durch die kraft-volle Blume des Lebens und das harmonisierende Kupfer.

Unsere handgehämmerten Kupferflaschen sind TÜV-geprüft und nach LFGB30 zertifiziert – 100 Prozent lebensmittelecht. Der Schraubverschluss mit Silikoneinlage sorgt für eine tropfsichere Handhabung.

Holen Sie sich jetzt unsere Kupferflaschen mit Blume des Lebens am besten in beiden Größen und erleben Sie die Magie des energetisierten Wassers!

Nur für stilles Wasser geeignet.

Hinweis zur Handhabung von Kupferflaschen:

Bitte beachten Sie, dass Kupferflaschen im Laufe der Zeit eine natürliche Patina entwickeln, die als Teil des Charmes und der Eigenschaften von Kupfer angesehen wird. Diese Patina beeinträchtigt nicht die Funktionalität der Flasche.

Vermeiden Sie den Kontakt mit säurehaltigen Flüssigkeiten: Kupfer kann mit säurehaltigen Flüssigkeiten reagieren und zu einer Beschädigung des Kruges führen. Verwenden Sie daher keine säurehaltigen Getränke wie Fruchtsäfte oder Limonaden in der Flasche. Die Flasche ist auch nicht für den Gebrauch mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser geeignet.

Reinigen Sie die Oberfläche des Krugs regelmäßig: Um die Bildung von Oxidationsschichten zu minimieren, ist es wichtig, den Kupferkrug regelmäßig zu reinigen. Verwenden Sie dazu eine milde Seifenlösung und ein weiches Tuch, um die Oberfläche sanft zu reinigen. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Bürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Trocken halten: Feuchtigkeit begünstigt die Oxidation von Kupfer. Stellen Sie sicher, dass der Kupferkrug nach der Reinigung gründlich getrocknet wird, bevor Sie ihn wieder verwenden oder aufbewahren. Bewahren Sie den Krug an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Eine Patinabildung auf der Innenseite wird mit der Zeit entstehen.

Verwenden Sie keine Mikrowelle oder Spülmaschine: Kupferflaschen sind nicht für die Verwendung in der Mikrowelle oder Spülmaschine geeignet. Hitze und starke Reinigungsmittel können das Kupfer beschädigen und die Oxidation fördern. Reinigen Sie den Krug daher immer von Hand.

Tipps zur Lagerung:

Die ideale Lagerzeit des Wasser liegt zwischen 4 und 8 Stunden. Lassen Sie Ihr Wasser zum Beispiel über Nacht in der Flasche und trinken Sie es am nächsten Tag, entweder morgens auf nüchternen Magen oder über den Tag verteilt.

