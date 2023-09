Mehr Covid-19-Propaganda, die Viruslüge und gezielte psychologische Kriegsführung

Teile die Wahrheit!

Nach wochenlangen kleinen Pandemie-Propagandastücken im August, am 1. September, wie am 19.01. (19), hatten wir ein albernes Covid-19-Medienritual, bei dem von einem enormen Anstieg der „Fälle“ in den Vereinigten Staaten berichtet wurde, sowie die Möglichkeit einer neuen „Welle “. Von Joachim Bartoll

Hier im kleinen Schweden verbreiten die Medien die Propaganda fast jeden Tag in kleinen Dosen. Ende August berichtete die pseudowissenschaftsbasierte und extrem bösartige schwedische Gesundheitsbehörde (Folkhälsomyndigheten) freudig, dass ein neuer „aktualisierter“ Impfstoff für „Omicron XBB“ diesen Herbst eintreffen würde und dass eine „Impfaktion“ für den 7. November geplant sei , wie in 11/7, wie 117 („Omicron“)

Bedenken Sie nun, dass die Gesundheitsbehörde Teil der korrupten und kontrollierten Regierung ist und dass eine ihrer Aufgaben darin besteht, „mit Fehlinformationen, Desinformationen und Gerüchten umzugehen“ in Bezug auf Impfstoffe und Covid-19.

Das bedeutet, „jede Opposition zum Schweigen zu bringen“, die Wahrheit zu begraben und Propaganda über die verstümmelnden und tödlichen Impfstoffe sowie das völlig gefälschte und nicht existierende Covid-19 zu verbreiten, um es als real erscheinen zu lassen.

Oder einfacher ausgedrückt, die Bevölkerung in Angst zu versetzen und sie krank und schwach zu halten (und die Zerbrechlichen zu töten), indem man sich freiwillig Gift injiziert, aus Angst vor etwas, das nicht existiert.

Wenn das keine Definition von Bösem und Täuschung ist, weiß ich nicht, was es ist. (Marburg-Pandemie durch Lipid-Nanopartikel, welches das Virus in geimpften Menschen freisetzen, wobei 5G als Auslöser dient (Video))

Denken Sie daran: Wenn die Lüge über nicht existierende Viren und die nicht existierende „Übertragung von Krankheiten “ nicht aufgedeckt wird, werden sie Pandemien vortäuschen und für immer verstümmelnde und tödliche Impfstoffe herstellen – und die Mehrheit der Menschheit wird nur schwächer und weniger fähig dazu sich zu reproduzieren (was ihr Ziel ist).

Wenn Ihnen jemand sagt, dass die Viruslüge nicht wichtig ist, ist diese Person ein Handlanger, eine kontrollierte Marionette der Opposition , ein Teil des Feindes und sollte entsprechend behandelt werden.

Und währenddessen greifen sie in den USA die Kinder erneut an und tun ihr Bestes, um sie dazu zu bringen, alles zu tun, was das genaue Gegenteil von normal und gesund ist – indem sie die nächste Generation so programmieren, dass sie unwissende, naive und gehorsame Sklaven ohne jeglichen freien Willen sind, anstatt Fähigkeit zu entwickeln, alles, was man ihnen vorsetzt, in Frage zu stellen.(Studie zeigt, dass 5G-Signale die Freisetzung biologischer Nutzlasten aus in den Körper injiziertem Graphenoxid aktivieren können)

Diese Woche haben mehrere Schulen die Maskenpflicht für Kinder wieder eingeführt. Wissen Sie, die Sklavenmaulkörbe sollen Sie vor etwas „schützen“, das nicht existiert, während sie gleichzeitig Ihre Atmung einschränken, was zu einer Ansammlung ausgestoßener Bakterien und einer Kohlendioxidvergiftung führt – etwas, das schließlich zu Hirnschäden und Lungeninfektionen führt.

300x250

Noch einmal: Wenn das keine Definition von Bösem und Täuschung ist, weiß ich nicht, was es ist.

Um darauf aufzubauen, veranstalteten sie am Dienstag, dem 5. September 2023, wie in 9/5 oder 95, der Summe von „Dienstag“, ein weiteres Covid-19-Ritual mit Jill Biden an ihrem 95. Tag ihres Alters, angeblich mit einem positiven Test für das nicht vorhandene Covid-19.

Infolgedessen sagte Joe Biden, dass er sich „in Innenräumen maskieren“ werde, um die NPCs zu konditionieren, die sich tatsächlich darum kümmern würden, was die verrückte Marionette sagt.

Vielleicht werden wir einige Soja-Veganer sehen, die ihre Zombie-Spaziergänge in unserem nahegelegenen Lebensmittelgeschäft mit Gesichtswindeln machen, dem Zeichen völligen Sklavengehorsams.

300x250 boxone

Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer. Während es immer noch recht wenige Menschen gibt, die tatsächlich verstehen und erkennen, dass Viren nicht existieren, erkennen immer mehr Menschen den Wahnsinn, Impfungen voranzutreiben und alberne Maskierungen zu betreiben.

Immer mehr Menschen haben den Covid-19-Unsinn satt. Wenn sie versuchen, mit Lockdowns und „Zwangsimpfungen“ eine weitere große Welle vorzutäuschen, wird es viel mehr Widerstand und möglicherweise auch Gegenreaktionen geben.

Vielleicht brannten sie deshalb Maui mit einer Art Thermit bis auf die Grundmauern nieder und ließen die „Verschwörungstheoretiker“ mit DEW-Waffen und der Psy-Operation von Gebäuden mit „blauen Dächern“, die unbeschädigt blieben, herumlaufen.

Normalerweise würden diese „DEW“-Anschuldigungen zensiert und einer strengen „Faktenüberprüfung“ unterzogen. Vielleicht haben sie erkannt, dass das Narrativ von Covid-19 und der Pandemie zu scheitern beginnt und dass die Menschen nicht mehr so ​​viel Angst vor der angeblichen „nuklearen Bedrohung“ haben wie früher, dass der Oppenheimer-Film gescheitert ist und dass sie diese Angst nun durch etwas Neues ersetzen müssen, wie eine Waffe aus dem Himmel, die auf Knopfdruck ganze Städte zum Schmelzen bringen kann.

Nun, wir müssen einfach abwarten und sehen.

Für diejenigen unter uns, die ihre Täuschung und ihr Theater durchschauen können, mangelt es diesem Film/Videospiel, an dem wir beteiligt sind, sicherlich nicht an übertriebener Fantasie und Spannung.

Auch hier müssen wir weiterhin alle ihre Lügen aufdecken, insbesondere die Virus- und Ansteckungslüge.

Alle Lügen, um ein Imperium falscher medizinischer Wissenschaft aufzubauen, drehen sich um diese Kernlüge. Denken Sie daran, dass ein Virus nie isoliert oder nachgewiesen wurde und dass 211 Gesundheits- und Wissenschaftseinrichtungen in mehr als 35 Ländern auf der ganzen Welt aufgefordert wurden, einen Isolationsnachweis vorzulegen, doch keine dieser 211 Einrichtungen war dazu in der Lage.

Es ist alles eine Lüge! Wenn genügend Menschen verstehen, dass Viren unmöglich sind und dass sie nicht existieren, wird alles, was sie getan haben und tun, einschließlich gefälschter Pandemien und Impfstoffe, zusammenbrechen.

Nur so können wir ihre korrupten und tyrannischen Systeme selbst „zurücksetzen“. Die heutige „moderne“ Medizin muss zerstört werden und durch die Wahrheit ersetzt; dass Krankheiten von innen kommen und dass alles auf die psychische Gesundheit, die richtige artspezifische Ernährung, die Begrenzung der Schadstoffbelastung und einen guten Schlaf ankommt.

Und vergessen Sie nie, dass diese Regierungsinstitutionen, die von NPCs der „Elite“ geführt werden, absolut keine Autorität über lebende freie Männer und Frauen haben.

Was auch immer sie Ihnen sagen, es ist nur ein Vorschlag, der auf manipulative Weise vorgebracht wird, um Sie zur Unterwerfung zu verleiten. Geben Sie niemals nach, geben Sie ihnen niemals Ihre Zustimmung.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 26.09.2023