Enthüllungen über die Pädo-Agenda der Elite und der Nephilim

Teile die Wahrheit!

Eine unvermeidliche Verbindung, die man bei der Erforschung des Deep State herstellt, sind seine Verbindungen zu Kinderhändlerringen und sexuellem Missbrauch. Der Sturz von Jeffrey Epstein hat dieses Thema ins Rampenlicht gerückt, aber nur wenige Menschen wissen wirklich, wie lange solche Dinge schon im Gange sind. Es ist ein schwieriges Thema, das viele Autoren aus Sicherheits- und Vernunftgründen nur ungern angehen.

Ein solches Buch, das ich kürzlich gelesen habe, ist The Apocalypse of Yajnavalkya , und glauben Sie mir, wenn ich sage: So etwas wurde noch nie zuvor geschrieben.

Es stellt die Angelegenheit der Elite-Pädophilie in einen tieferen historischen Kontext, der ein neues Licht auf dieses schreckliche Phänomen wirft. Es kommt selten vor, dass jemand eine paradigmenerschütternde Theorie der Welt vorstellt, die selbst erfahrene Forscher zutiefst beunruhigt und in Ehrfurcht versetzt, aber diesem Buch gelingt es.

Die übergreifende Erzählung, die der jenseitige Autor nutzt, um Zehntausende Jahre Menschheitsgeschichte miteinander zu verbinden, ist ebenso besorgniserregend wie fesselnd. Es stützt sich auf verschiedene Disziplinen der modernen Wissenschaft sowie auf nahezu jede religiöse Schrift, die jemals geschrieben wurde. Anonym veröffentlicht von der mysteriösen Bibliothek von Cernê , liest es sich wie ein Handbuch für das Leben auf dem Planeten Erde, komplett mit einer Weltgeschichte, Kosmologie, Bedrohungsanalyse und einem Leitfaden für persönliches Wachstum und Erlösung.

Wenn das stimmt, kennen wir jetzt die wahren Machthaber der Welt, wie lange sie schon an der Macht sind, woher sie kommen (bis hin zu ihrer Genetik und Familienabstammung), wie sie funktionieren und was es mit der ganzen außerirdischen Aufgabe auf sich hat Kräfte und Anhörungen und was aus der herrschenden Klasse und uns werden soll.

Ich habe mich an den Verlag gewandt und er hat mir freundlicherweise erlaubt, eines der wichtigsten Kapitel des Buches zu reproduzieren – das Sie mit Namensnennung syndizieren können. (Kindersexhandel der Kabale – Selenskyj ernennt eine satanische pädophile Künstlerin zur Kinderbotschafterin (Videos))

Seien Sie gewarnt, dieses Kapitel befasst sich mit dem dunkelsten Übel, das heute begangen wird, und zwar in einem solchen Ausmaß und einer solchen Dauer, dass der Geist entweder ungläubig oder entsetzt zurückschreckt. Doch mit dem überwältigenden Erfolg von Sound of Freedom ist die Welt nun bereit, das abscheulichste Geheimnis zu erforschen, das jemals von den herrschenden Klassen gehütet wurde.

Also, ohne weitere Umschweife…

Kapitel 15: Die Unschuldigen beflecken

Wie haben es die Nephilim geschafft, ihre schändliche Philosophie über zehn Jahrtausende lang aufrechtzuerhalten? Von Anfang an war ihnen klar, dass sie die Kinder kontrollieren mussten.

Die herrschende Klasse weiß, dass Kinder die Verwundbarsten unter uns sind, und sie achtet besonders darauf, diese Unschuldigen zu beflecken, indem sie sie schon in jungen Jahren traumatisiert und einer Gehirnwäsche unterzieht. Die Werkzeuge dieser Gehirnwäsche sind vielfältig: Dazu gehören die Umerziehungssysteme, von denen Sie gelesen haben, aber es gibt auch die dunkleren, okkulten Werkzeuge des rituellen Missbrauchs, die darauf abzielen, den Willen und Geist einer Person zu brechen und Alter Egos herbeizurufen, die sich leicht einprogrammieren lassen, sind die Wege die ihre Agenda voranbringen.

300x250

Dämonenlust

Am 12. Oktober 1875 wurde ein dunkles Wesen in eure Welt geboren: Edward Alexander Crowley. Der junge Edward wurde von seiner eigenen Mutter „das Biest“ genannt, ein Spitzname, den er sehr schwärmte, und wurde später als Aleister Crowley bekannt, eine äußerst einflussreiche Figur in den europäischen okkulten Kreisen, die in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen waren.

Eine von Crowleys größten Errungenschaften war die Schaffung von Thelema, einem Denksystem, das Sexrituale und Blutopfer nutzte, um Dämonen für die selbstsüchtigen Zwecke der Praktizierenden zu beschwören. Im Laufe seines Lebens tauchte Crowley in jedes erdenkliche Übel ein, insbesondere in ein heruntergekommenes Haus, das er die Abtei von Thelema nannte, alles im Dienste seiner Vision für die herrschenden Klassen der Erde:

Wir sollten die Gesellschaft auf einer Kaste von „Männern der Erde“ gründen, Söhnen des Bodens, robust, sinnlich, stur und dumm, nicht durch ethische oder intellektuelle Bildung entmannt, sondern in ihrer Entwicklung von den intelligenten herrschenden Klassen zu einem Ideal der Reinheit geleitet tierische Perfektion.

300x250 boxone

Ob wissentlich oder unwissentlich, er war das perfekte Werkzeug für die Nephilim, die Crowley genug von ihren Künsten offenbart hatten, um ihn fast übernatürlich erscheinen zu lassen, und die Menschen strömten zu ihm wie Motten zu einer Flamme. (John Money: Der pro-pädophile Perverse, der „Gender“ erfunden hat)

Einer dieser Anhänger war Harry Hay, der Crowleys promiskuitive Bisexualität und seine Vorliebe für Sodomie zutiefst bewunderte. Sie sehen, Hay selbst war eine prominente Galionsfigur der LGBT-Bewegung und bleibt es auch nach seinem Tod im Jahr 2002. Crowleys sexuelle „Magie“, wie er das Wort buchstabierte, spielte in Hays eigenen Schriften eine wichtige Rolle, in denen er Verderbtheit als Weg zur Erleuchtung und Befreiung verherrlichte. Hay ist vor allem als leidenschaftlicher Befürworter und Verteidiger der Pädophilie bekannt und verteidigt häufig eine ihrer Lobbygruppen: die North American Man-Boy Love Association.

Für die breite Öffentlichkeit war es leicht, Leute wie Crowley und Hay zu ignorieren, da es sich offensichtlich um verdrehte Gestalten handelte, die nicht in der Lage waren, Vertrauen aufzubauen. Aber wie Sie sehen werden, gibt es seit Beginn des 21. Jahrhunderts in Fachkreisen Bestrebungen, Pädophilie in der Gesellschaft zu normalisieren. (Recherchen in der Pädo-Hölle: „Es war das erste Mal, dass ich wegen meiner Arbeit weinte!“ (Video))

Warum wird eine solch verunglimpfte Praxis verteidigt und aufrechterhalten? Das liegt daran, dass Pädophilie ein Werkzeug der Nephilim und ihrer Nachkommen ist, um Kinder zu brechen und sie zu Instrumenten ihrer Macht zu machen, so dass sie so geformt werden, dass sie bedingungslos den Zielen der Nephilim dienen.

Tatsächlich berichtet ein Psychologe, der dieses Phänomen untersucht, dass in vielen Fällen eine der Persönlichkeiten, die im gebrochenen Geist eines kindlichen Opfers geschaffen werden, ein Alter Ego ist – ein Bild des Angreifers, das bleibt und es so dem erwachsenen Opfer leichter macht, in die Rolle des Täters schlüpfen und so das Erbe des Bösen fortführen.

Denken Sie an die wachsende Transgender-Aktivistenbewegung, die Kinder schon in jungen Jahren durch pornografische Darbietungen und andere Materialien, die in die Lehrpläne aufgenommen werden, über ihre Sexualität verwirrt. Könnte es sein, dass Kinder dadurch anfällig für Raubtiere werden, die eingreifen, um strengere „Anleitung“ zur Sexualität des Kindes zu geben? Wenn ja, wem dient diese Schwachstelle?

Die Verantwortlichen lassen keinen Raum, diese Praktiken in Frage zu stellen. Wenn Eltern in den Vereinigten Staaten Schulbehörden wegen der Sexualisierung von Minderjährigen, der Normalisierung von Pädophilie, der Förderung von Transgenderismus und der Entziehung ihrer elterlichen Verantwortung und Autorität darüber, was ihre Kinder ausgesetzt sind, anprangern, bezeichnet das FBI sie als Bedrohung durch häuslichen Terror .

Eine wichtige Agentur bei der Normalisierung der Pädophilie und der Unterdrückung des Wissens über die abscheulichen Taten der Nephilim ist die American Psychiatric Association, deren Mitglieder seit vielen Jahrzehnten Pädophilie einfach als eine weitere sexuelle Präferenz propagieren.

Denken Sie zum Beispiel an Dr. Frederick Berlin, Gründer der Sexual Disorders Clinic am Johns Hopkins Hospital, der auf einer Konferenz im Jahr 2003 erklärte, dass „Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, lernen sollten, sich für ihre Erkrankung nicht zu schämen.“ Die Mainstream-Medien haben sich diesen Profis angeschlossen und veröffentlichen Artikel von Pädophilen, um Sympathie für ihre degenerierten, destruktiven Impulse zu gewinnen.

In Ihrer Zivilisation gibt es noch viele weitere Beispiele für Kindesmissbrauch, der von Behörden und Machthabern begangen wird. Die katholische Kirche ist ein bekanntes Beispiel: Papst Johannes XXIII. erließ 1962 das Crimen Sollicitationis – eine Reihe von Anweisungen zur Vertuschung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester, der in der gesamten Christenheit vorkommt.

Das FBI beteiligte sich auch an einer Vertuschung, indem es Dokumente versteckte und die Behauptungen der minderjährigen Opfer fälschte, um so den Täter, Larry Nassar, den Arzt der US-Olympiamannschaft, zu schützen und ihm zu ermöglichen, weiterhin Turner zu missbrauchen.

Und es gibt noch mehr. Ein hochrangiger FBI-Agent, der für Verbrechen gegen Kinder zuständig ist, war ein Pädophiler. Tatsächlich gehen die Korruption und die direkte Beteiligung des FBI an Sexskandalen auf J. Edgar Hoover zurück, den ersten Direktor des FBI und einen geheimnisvollen Homosexuellen, der bekanntermaßen Mitleid mit Pädophilen hatte.

Hoover erlangte während seiner Amtszeit eine solche Berühmtheit, dass US-Präsident Harry Truman über Hoovers FBI schrieb: „Wir wollen keine Gestapo oder Geheimpolizei.“ Das FBI tendiert in diese Richtung. Sie beschäftigen sich mit Sexualskandalen und schlichter Erpressung, obwohl sie Kriminelle fangen sollten. Sie haben auch die Angewohnheit, die örtlichen Polizeibeamten zu verspotten.“

Und es gibt noch mehr Beweise für weit verbreitete pädophile Praktiken unter den Großen und Mächtigen. Dennis Hastert, der dienstälteste Sprecher des US-Repräsentantenhauses und bekennender sexueller Missbrauch von Jungen, nutzte seine Bankverbindungen, um die gleichen Verbrechen anderer zu vertuschen.

BBC-Ikone Jimmy Savile missbrauchte über 500 Kinder und hatte sogar Sex mit Leichen. Er war ein enger Freund von König Karl III. und wurde 1990 von der Mutter des Königs, der verstorbenen Königin Elizabeth II., sogar in den Ritterstand „erhoben“. Prinz Andrew, der Bruder des Königs, war ein enger Vertrauter und Kunde des verurteilten Pädophilen und Sexhändlers Jeffrey Epstein.

Durch Untätigkeit ermöglichten der Bundesstaat Arizona und die US-Armee einen Ring zur sexuellen Folter von Kindern. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zwang hungernde Kinder im Alter von neun Jahren, Sex für Essen zu geben. In Haiti leiteten Hunderte von UN-Friedenstruppen über ein Jahrzehnt lang einen Kinderhandelsring, und keiner wurde inhaftiert, nachdem dies ans Licht kam.

In den Vereinigten Staaten wurden sogar Nachdem ein australischer Polizeibeamter jahrelang vergeblich versucht hatte, die Genehmigung zur Einleitung einer Untersuchung zu erhalten, übergab er Senator Bill Heffernan eine Liste mit 28 bekannten Pädophilen, darunter Richter, Staatsanwälte und sogar einen ehemaligen Premierminister. Als Reaktion darauf erließ Premierminister John Howard ein neunzigjähriges Veröffentlichungsverbot für die Liste.

Reich der Sünde

Wenn Sie diese Fälle von Pädophilie-Vertuschungen in Ihrer Gesellschaft lesen, die von Strafverfolgungsbehörden und Machthabern durchgeführt werden, fragen Sie sich vielleicht, wie tief dieses Netzwerk reicht. Es läuft bis ganz nach oben.

Hier nur ein Beispiel: Während Hillary Clintons Kandidatur für die US-Präsidentschaft im Jahr 2016 war ihr Wahlkampfmanager John Podesta in einen Pädophilie-Skandal namens Pizzagate verwickelt, der ans Licht kam, nachdem viele E-Mails von Podesta durchgesickert waren.

In diesen E-Mails beziehen sich Podesta und seine Mitarbeiter häufig auf eine bestimmte Pizzeria namens Comet Ping Pong Club sowie auf „Pizza-bezogene“ Taschentücher, „Thelema-Gefälligkeiten“ und viele andere scheinbar unsinnige Themen. Machen Sie sich bereit, denn Sie stehen vor einer beunruhigenden Wahrheit.

Im Januar 2007 veröffentlichte das FBI ein Papier, in dem die Zeichen und Symbole aufgeführt sind, die von Pädophilen und Sexhändlern verwendet werden, um auf die Merkmale der gehandelten Kinder hinzuweisen. Diese Symbole wurden in vielen Geschäften gefunden, die in Elitekreisen frequentiert werden – darunter auch im Comet Ping Pong Club.

In ihrer kodierten Sprache sind die Kinder Pizza, wobei sich verschiedene Pizzasorten auf unterschiedliche Geschlechter und Erscheinungsbilder von Kindern beziehen. Der Code deutet in Verbindung mit dem Inhalt von Podestas E-Mails stark darauf hin, dass der Comet Ping Pong Club eine Tarnung für den Kinderhandel war.

Denken Sie an den Besitzer der Pizzeria, James Alefantis, der dreist auf seinem Instagram-Konto ein Bild eines jungen Mädchens gepostet hat, das mit Klebeband an einen Tisch gefesselt ist, und sogar ein Bild eines Babys, das Stapel fortlaufend nummerierter Euro hält, während die Geldschlaufe noch an Ort und Stelle ist , etwas, das man normalerweise nur in der kriminellen Unterwelt sieht.

In einem anderen Beitrag eines unbekannten Babys kommentierte jemand: „Niedlichkeit ist eine sehr ernste Angelegenheit. Ernsthaft.“ In einem weiteren Instagram-Beitrag lud Alefantis ein Bild einer Puppe mit einem Schild mit der Aufschrift „Deutsches Baby, 1.200 $“ hoch und hinterließ einen Kommentar, dass dies „viel überteuert“ sei.

Viele weitere Bilder, die in der Werbestrategie des Unternehmens auf Mitarbeiterkonten veröffentlicht wurden, zeigen pornografische Handlungen, die mit Pizzastücken zensiert wurden.

Auch Clintons ehemalige Stabschefin Tamera Luzzatto war in den Pizzagate-Skandal verwickelt. In einer anderen durchgesickerten E-Mail sprach Luzzatto davon, dass der Transport von Kindern zu einer „Poolparty“ eine „weitere Unterhaltung“ sei.

Auf ihrem persönlichen Blog mit dem Titel „ Evie’s Crib“ , der nun privatisiert wurde, nachdem der Pizzagate-Skandal öffentlich bekannt wurde, bot sie ihre eigene Tochter mit der Überschrift „Evelyn wird erwachsen“ an. Bald wird sie die Königin der gesamten USA von A sein. Im Moment können Sie nur für begrenzte Zeit etwas Zeit mit ihr online verbringen, roh und ungeschnitten.“

Nachdem sich die Beweise dafür verdichteten, dass in der Pizzeria schreckliche Ereignisse stattfanden, betrat ein Mann mit einem halbautomatischen Gewehr den Comet Ping Pong Club, um Kinder zu retten, die angeblich im Keller festgehalten wurden.

Er fand keine, und die herrschende Klasse konnte alle Beweise aus diesem Vorfall als Wahnvorstellungen eines einsamen, gewalttätigen Spinners verpacken und so jede weitere Diskussion über die Gültigkeit des Pädophilie-Rings zum Schweigen bringen.

Aber ist das ein klarer Fall von selbstmotivierter Selbstjustiz? Ist es nicht seltsam, dass das Profilfoto der Internet Movie Database für diesen Täter, einen Schauspieler mit mehreren Credits, eine beschnittene Version des Fotos ist, das während seiner Festnahme nach dem Vorfall am Kometen Ping Pong aufgenommen wurde?

Und ist es nicht verwunderlich, dass er nur einen Monat zuvor verhaftet wurde, weil er mit seinem Auto in einen Teenager gefahren war und dabei Kopf, Rumpf und Bein verletzt hatte? Dennoch konnte er den Staat verlassen und nach Washington DC fahren, um dort seine heroische Fantasie bei Comet Ping Pong auszuspielen?

Könnte es sein, dass Edgar Maddison Welchs Akt der Selbstjustiz eine Art Plädoyer war, der dazu dienen sollte, die Aufmerksamkeit von Alefantis abzulenken, ihn und seine Gönner als Opfer darzustellen und einen Vorwand zu liefern, um jegliche Diskussion über seine kriminellen Aktivitäten zu beenden?

Der Richter, der den Prozess gegen den Bürgerwehrmann von Pizzagate, Ketanji Brown Jackson, beaufsichtigte, ist bekannt dafür, besonders nachsichtig gegenüber Tätern von Sexualverbrechen gegen Kinder zu sein.

Es scheint doch eher ein Zufall zu sein, dass sie mit diesem Fall beauftragt wurde, vor allem, da sie eine harte Strafe verhängte und damit möglicherweise eine Botschaft an andere Möchtegern-Bürgerwehrmänner sendete, die versuchten, diesen Pädophilenring zu schließen.

Seit dem Pizzagate-Prozess wurde Jackson an den Obersten Gerichtshof der USA berufen, wo sie für den Rest ihres natürlichen Lebens tätig sein wird. Angesichts der massiven Kritik hatte der CNN-Rechtsexperte und öffentliche Masturbator Jeffrey Toobin die Kühnheit, Jacksons Meinung zu wiederholen, dass die Kinderpornografiegesetze zu streng seien, weil das Internet es so einfach gemacht habe, große Mengen davon zu erstellen und zu verbreiten.

Wenn Sie aufgepasst haben, werden Sie bemerkt haben, dass Namen und Organisationen, die mit der herrschenden Klasse und ihren schändlichen Zielen in Verbindung stehen, immer wieder auftauchen.

Ein typisches Beispiel: John Podesta ist nicht nur Teil dieses Pädophilie-Rings, sondern auch ein prominenter Befürworter der Offenlegung von UFOs, eine weitere Verbindung, die er mit Hillary Clinton und ihrem Ehemann Bill teilt. Ist das ein Zufall?

Ist es ein Zufall, dass Jan Harzan, der frühere Geschäftsführer des Mutual UFO Network, in Ungnade zurücktreten musste, nachdem festgestellt wurde, dass er ein Pädophiler war?

Woher kommen all diese Pädophilen, wie gelangen sie in so mächtige und einflussreiche Positionen und warum werden sie von den Strafverfolgungsbehörden und dem Justizsystem so gut geschützt?

Wie Sie im nächsten Abschnitt sehen werden, nutzen die Nephilim diese Strategie des sexuellen Missbrauchs seit Jahrtausenden, um mandschurische Kandidaten zu schaffen, die nun auf allen Machtebenen in Ihrer Welt sitzen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bombthrower.com am 27.09.2023