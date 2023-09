Mysteriöse „blaue Lichter“ blinken am Himmel, kurz vor dem Erdbeben in Marokko – werden Energiewaffen vermehrt eingesetzt? (Videos)

Nur wenige Augenblicke vor dem schrecklichen Erdbeben, bei dem in Marokko 2.800 Menschen ums Leben kamen, waren mysteriöse blaue Lichter am Himmel zu sehen.

Die faszinierenden Lichtblitze wurden etwa drei Minuten vor der Katastrophe in einem Haus in Agadir auf Videoüberwachung festgehalten.

Der kurze Clip auf X zeigt einen einzelnen blauen Blitz in der oberen linken Ecke der Aufnahme, gefolgt von einem zweiten Lichtblitz Sekunden später. (Numerologie und Opferritual: Künstliches Erdbeben in Marokko)

Ein ähnliches Phänomen wurde vor dem Erdbeben in der Türkei Anfang des Jahres beobachtet, bei dem 45.000 Menschen ums Leben kamen.

Der erste aufgezeichnete Vorfall von Erdbebenlichtern vor der Kamera stammt aus dem Jahr 1965 während eines Erdbebens in Japan, berichtet die Jerusalem Post .

Die mysteriösen Lichter wurden 2008 auch in China , 2009 in Italien und 2017 in Mexiko beobachtet .

Die Ursache der Erdbebenlichter (EQLs) ist nach wie vor ein Rätsel und es bleibt die Frage unbeantwortet, ob sie als bedrohliches Zeichen für drohende Katastrophen dienen.

Laut National Geographic vermuten Wissenschaftler, dass dies die Freisetzung von Energie infolge der Bewegung lithosphärischer Platten sein könnte .

Der außerordentliche Physikprofessor und NASA-Forscher Friedemann Freund analysierte in einer Studie aus dem Jahr 2014 65 Erdbebenlichtereignisse auf Muster und beschrieb das Phänomen „als würde man eine Batterie in der Erdkruste einschalten“. (Whistleblower deckt das schändliche Chemtrail-Programm der britischen Regierung auf (Video))

Am Samstag wurde Marokko nach einem schweren Erdbeben der Stärke 7,2 mit verheerenden Schäden konfrontiert – es handelte sich um eine der tödlichsten Katastrophen, die das Land seit über 120 Jahren erlebt hat.

Mehr als 2.000 Menschen kamen ums Leben und 2.059 wurden verletzt, nachdem das gewaltige Beben am Freitag kurz nach 23 Uhr Ortszeit ausbrach.

Menschen flohen voller Angst aus Gebäuden, und diejenigen, die nicht fliehen konnten, kamen ums Leben, als bei dem Beben in Marokko Häuser einstürzten.

Die Erschütterungen dauerten mehrere Sekunden und 19 Minuten später wurde ein Nachbeben der Stärke 4,9 registriert.

Die Stadt Marrakesch wurde erschüttert – doch die Dörfer im abgelegenen Hohen Atlas des Landes erlitten die brutale Verwüstung.

Marokko ist auch bei Touristen beliebt, da das Land jedes Jahr etwa 700.000 Briten willkommen heißt.

Dutzende Briten brachen ihre Urlaubs- und Geschäftsreisen ab und standen stundenlang Schlange, um Blut zu spenden . Andere planten Nachschublieferungen in die am stärksten von den Erschütterungen betroffenen Gebiete.

Andere richteten Feldküchen für Erdbebenopfer ein, die durch das Erdbeben der Stärke 6,8 in Marokko , das Dörfer südlich von Marrakesch von der Landkarte verschwanden, obdachlos und hungrig geworden waren.

Das britische Außenministerium teilte mit, es habe 60 Such- und Rettungsspezialisten, vier Suchhunde und Ausrüstung an den Unfallort geschickt.

Die Teams fliegen mit zwei riesigen RAF-Transportern, die vom Verteidigungsministerium bereitgestellt werden.

Britische NHS-Sanitäter stehen außerdem bereit, vollbesetzte mobile Feldlazarette per Lufttransport in das Katastrophengebiet zu befördern.

أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال… ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي. مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر. هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023

Werden Directed Energy Weapon (DEW)- und HAARP-Experimente weltweit verstärkt?

Laut Wikipediaheißt es:

„Anfang August 2023 brach im US-Bundesstaat Hawaii eine Reihe von Waldbränden aus, vorwiegend auf der Insel Maui. Die vom Wind verursachten Brände führten zu Evakuierungen, verursachten große Schäden, töteten mindestens 115 Menschen und hinterließen 388 weitere Vermisste in der Stadt Lāhainā.“

Einwohner von Maui erzählen von einem weiteren, insgesamt noch teuflischeren Bericht . Auch mit der offiziellen Opferzahl sind sie nicht einverstanden.

Ich habe mir verschiedene Bilder und mit Kommentaren versehene Videoclips dieses seltsamen Ereignisses angesehen und gebe zu, dass sie Directed Energy Weapons (DEW) zugeschrieben werden können. Bis zum Vorfall auf Maui war ich skeptisch gegenüber den Fähigkeiten von DEW.

Das US Government Accountability Office (GAO) beschreibt DEW als

„Konzentrierte elektromagnetische Energie zur Bekämpfung feindlicher Streitkräfte und Vermögenswerte .“ Zu diesen Waffen gehören Hochenergielaser und andere Hochleistungselektromagnete – wie Millimeterwellen- und Hochleistungs-Mikrowellenwaffen. Wenn eine größere Kraft erforderlich ist, können DEWs auch feindliche Anlagen beschädigen oder zerstören. Dazu kann ein Hochenergielaser elektromagnetische Energie mit einer Wellenlänge aussenden, die das Zielmaterial am effektivsten absorbiert und das Material schmilzt .“ Die GAO-Zusammenfassung fügt außerdem hinzu, dass Hochenergielaser „in der Lage sind, Stahl zu schmelzen “.

Nachdem wir nun die Fähigkeiten von DEW im Großen und Ganzen festgestellt haben, gibt es Hinweise auf seinen Einsatz auf Maui?

Nun, wir haben in der gesamten westlichen Welt eine unheimliche Reihe von Bränden, Explosionen und Zugentgleisungen gesehen, nachdem die globale Coronapsychose ihre leichtgläubigen Grenzen überschritten hatte und sich Skepsis einzuschleichen begann.

Diese seltsamen Vorfälle wirkten sich seltsamerweise auf Infrastrukturen und Lagerhäuser (und die darin enthaltenen Materialien ) aus, die für das Überleben der Gesellschaft lebenswichtig sind, z. B. Treibstoff, Nahrungsmittel und Medikamente.

Ich kann mich nicht einmal annähernd an die Anzahl solcher Vorfälle erinnern, die sich allein in den letzten 12 Monaten ereignet haben. Wie wir alle wissen, sind Suchmaschinen mittlerweile ausschließlich darauf ausgelegt, die ranzigen Narrative der globalen Fakestream-Medien zu fördern.

Wenn es um die Anomalien auf Maui geht, hat Peggy Hall einen hervorragenden Beitrag geschrieben, der die jeder Logik widersprechende Tragödie auf den Punkt bringt. Ich stimme Hall zu, dass viele Dinge einfach „nicht zusammenpassen“.

Laut Hall ist das;

„Fotoaufnahmen zeigen zerstörte Strukturen und geschmolzenes Metall, während die umliegende Vegetation, einschließlich Gras und Bäume, relativ unversehrt bleibt und hölzerne Picknicktische noch stehen … Seltsamerweise standen die Schiffe auch mitten im Ozean in Flammen. Die Bilder dieses Feuers stimmen größtenteils mit dem überein, was man nach einer Bombe erwarten würde, oder mit der Annahme, dass eine gezielte Energiewaffe dafür verantwortlich war.“

Aber nicht nur auf Hawaii oder den Vereinigten Staaten kam es in den letzten 12 Monaten zu Brandstiftungen. Und ich bin nicht ganz überzeugt von der Theorie, dass eine ganze Enklave auf einer hawaiianischen Insel absichtlich dem Erdboden gleichgemacht wurde, um Platz für 15-minütige Smart Cities zu machen, die mit der Agenda des Weißen Hauses und des Weltwirtschaftsforums (WEF) „Build Back Better“ übereinstimmen.

Es gibt genügend angrenzende Räume, um dies zu erreichen. Dies ist der Hauptgrund, warum ich mit einem Kommentar zu diesem Thema zurückgehalten habe. Bis jetzt ist das…

Vielleicht gibt es noch eine andere Agenda? Ich brauchte mehr anekdotische Beweise, um eine Theorie zu untermauern, die in meinem Kopf keimte. Gestern Abend bin ich auf einen solchen bestätigenden Vorfall gestoßen.

Es scheint, dass in ganz China Brände und Erdbeben ausgebrochen sind – unmittelbar nachdem das Land einer Reihe verheerender Überschwemmungen ausgesetzt war.

Ich bin immer noch skeptisch gegenüber einem hochfrequenten aktiven Polarlichtforschungsprogramm (HAARP), auch bekannt als „Wetterkriegswaffe“, die hier am Werk ist, aber diese Skepsis schwindet von Tag zu Tag.

Laut einem Videoclip von China Insights sind in großen Städten auf dem Festland lodernde Brände ausgebrochen.

Und wenn ich lodernde Feuer sage, meine ich, dass sie buchstäblich auf unheimlich künstliche Weise lodern. Neue Hochhäuser, die angeblich feuerfest sind, verhalten sich jetzt wie feurige riesige Betonkerzen.

Hier muss ich meine etwas radikale Hypothese vorschlagen. Die Operationalisierung und der Einsatz von DEW, HAARP und biologischen Waffen – soweit sie real sind – sollen die militärischen Rivalen der USA, nämlich Russland und China, daran erinnern, „innerhalb der Grenzen“ zu bleiben, während die Säulen der globalen Governance auf einem höllischen Fundament errichtet werden von Knappheit, Hungersnöten, „Naturkatastrophen“, Ausfällen in der Lieferkette und Hunger weltweit.

Vorfälle wie der in Maui und Marokko sind nicht nur technologische Demonstrationen, sondern dienen auch als Möglichkeit, diese Waffensysteme zu perfektionieren.

Was denken Sie? Ist das US-Militär in der Lage, Russland, China und andere Länder mit ihren unkonventionellen Waffen zum Schweigen zu bringen?

…

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 13.09.2023