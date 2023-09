USA: Erneute Maskenpflicht – Florida und weitere Bezirke wollen Covid-Spritzen verbieten

Das Thema Covid wird langsam wieder hoffähig gemacht, nachdem es in den Vereinigten Staaten inzwischen zu einer Wiedereinführung von Maskenmandaten gekommen ist. Welche potenziellen Grabenkämpfe dem Land zwischen der Washingtoner Bundesregierung und einzelnen Bundesstaaten drohen, soll heute am Beispiel des Sonnenscheinstaates Florida erörtert werden.

In den Vereinigten Staaten stehen im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen an. Und plötzlich erlebt das Covid-Thema eine Renaissance.

Führende politische Repräsentanten der Republikaner in Florida haben inzwischen eine Deklaration verfasst, in der Covid-Vakzine nicht als medizinische Produkte, sondern als „biologisch-technologische Waffen“ bezeichnet werden .

Im Rahmen der am 19. August in Franklin County mehrheitlich verabschiedeten Resolution heißt es ergänzend, dass ein solcher Schritt notwendig sei, um die menschliche Existenz auf unserem Planeten auch in der Zukunft zu gewährleisten.

Auch auf Ebene des Washingtoner Kongresses wird eine solche Haltung durch die den Bundesstaat in der Hauptstadt vertretenden Repräsentanten mittlerweile eingenommen. In der insgesamt 83 Seiten umfassenden Deklaration wird Floridas Justizministerin Ashley Moody überdies dazu aufgerufen, Restbestände von noch vorhandenen Covid-Vakzinen sofort zu konfiszieren, um diese zu zerstören.

Verwiesen wurde in diesem Zusammenhang beispielsweise auch auf die Datenbank VAERS, in der individuelle Berichte zu Impfstoffnebenwirkungen gespeichert werden. Florida betreibt ein eigenes VAERS-System, das eine Zunahme der lebensbedrohlichen Ereignisse um 4.400 Prozent seit Beginn einer Verabreichung der Covid-Vakzine ausweist.

In der Abschlusserklärung zu dieser Konferenz hieß es, dass „die desaströsen staatlichen Covid-Gesundheitsbeschlüsse, denen sich Ärzte, Krankenschwestern und Patienten zu den Hochzeiten der Covid-Krise unterzuordnen hatten, als nichts anderes als der Höhepunkt an Verordnungen durch eine korrupte Allianz aus

Francis A. Boyle weist darauf hin, dass dieses Gesetz seit dessen Inkrafttreten definiert, was und welche Stoffe in den Vereinigten Staaten als Biowaffen bezeichnet werden. Laut Francis A. Boyle und den mehr als 140 anderen Experten qualifizierten sich die Covid-Vakzine für eben jene Definition.

Ferner beinhaltet die Resolution eine Erklärung des ehedem in Diensten der US-Regierung stehenden Anwalts und Professors Francis A. Boyle, der aufgrund seiner jahrelangen Warnungen vor diversen Forschungen in staatlich betriebenen Biolaboren inzwischen zu den meist zensierten Experten auf diesem Gebiet gehört.

Im Juli wurde zudem bekannt, dass ein Großes Geschworenengericht im Bundesstaat Florida die unter anderem durch den einstigen Regierungsberater Anthony Fauci beworbenen Covid-Impfstoffe untersuche.

Untersucht wird in diesem Kontext unter anderem auch, ob es zu irgendwelchen begangenen Verbrechen während der Einführung dieser Vakzine im Angesicht von Operation Warp Speed gekommen sein könnte.

Florida Gouverneur Ron DeSantis ersuchte das Oberste Gericht des Bundesstaates im letzten Dezember darum, zur Klärung dieser Fragen ein Großes Geschworenengericht zu berufen. Diesem Ersuchen wurde durch das Oberste Gericht entsprochen und nachgekommen.

Die anhaltenden Untersuchungen finden bis zur Veröffentlichung von Ergebnissen im Geheimen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ron DeSantis hatte zuvor darauf aufmerksam gemacht, dass es im Bundesstaat Florida gesetzlich verboten sei, betrügerischen Aktivitäten in der Medikamentenentwicklung nachzugehen.

Hierzu gehörten unter anderem auch in die Irre führende Marketing- und Werbekampagnen in Bezug auf die Lancierung eines neuen medizinischen Produktes. Ungesetzlich sei es auch, die Vorzüge eines medizinischen Produktes in Werbekampagnen in den Vordergrund zu stellen, die de facto überhaupt nicht existierten.

Ron DeSantis spielte in diesem Kontext auf permanente Aussagen von Pharmavertretern und Regierungspolitikern an, wonach die Covid-Impfstoffe die Transmissionskette unterbrechen würden, was in der Realität – und im weiteren Zeitablauf – allerdings nicht der Fall gewesen ist.

Mittlerweile mehren sich die medialen Berichte, in denen suggeriert wird, dass gegen Covid geimpften Personen angesichts von zurzeit zwei bis drei neu kursierenden Virus-Varianten kein Schutz vor einer Neu- oder Wiederansteckung zuteil werden könnte.

Hingewiesen wird bereits auf eine entsprechende Anpassung unter neuen Booster-Schüssen.