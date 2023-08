Whistleblower deckt das schändliche Chemtrail-Programm der britischen Regierung auf (Video)

Teile die Wahrheit!

„Chemtrails sind nichts Neues. Wir fangen gerade erst an, sie zu bemerken, das ist der Schock für uns“, sagte ein Pilot einer Verkehrsfluggesellschaft kürzlich in einem Interview.

„Sie machen das schon seit Jahren. Es wurde in den [Vereinigten] Staaten entwickelt. Das ist etwas, woran die Rockefellers als Sponsor beteiligt waren. Vieles davon wird vom Heck von Militärflugzeugen aus durchgeführt, insbesondere von militärischen Transportflugzeugen.“

Der Airline-Pilot sagte das oben Gesagte während eines Interviews mit dem Moderator von Drake Michigan , Ant Critchley. Um die Anonymität des Piloten zu wahren, wurde ihm für das Interview der Name Mark gegeben.

Mark ist seit 34 Jahren Pilot und hat in dieser Zeit mehr als 26 verschiedene Flugzeugtypen geflogen. Seine Erfahrung reicht von Flugtests bis zum Fliegen von Spezialfracht und er hat auch Flugzeuge für das Militär sowie für kommerzielle Fluggesellschaften geflogen.

„Die beiden Zwecke des Chemtrailing sind sehr, sehr klar“, sagte er zu Critchley. Es soll uns vergiften und die Sonne blockieren. Pflanzen benötigen Sonnenlicht für die Photosynthese und unser Körper beispielsweise benötigt Sonnenlicht, um Vitamin D zu produzieren . Das Ausblenden der Sonne wird sich also nachteilig auf alles Leben auf der Erde auswirken und dessen Überleben gefährden.

Im Video unten erklärte Mark, dass er vor vielen Jahren einen Ersten Offizier hatte, der mit ihm über Chemtrails sprach. Damals lehnte Mark dies völlig ab und sagte, es sei „völliger Unsinn, das würden sie niemals tun.“ Und er hat bis vor etwa drei Jahren nie wieder darüber nachgedacht.

Vor etwa drei Jahren traf er sich mit Freunden in einem Café auf dem Land, als er eine Nord-Süd-Linie am Himmel sah, die seiner Schätzung nach 10 Meilen lang war und von 13 kürzeren, zwei oder drei Meilen langen Linien durchquert wurde . „Das Merkwürdige ist, dass sie 40 Minuten dort blieben“, sagte Mark.

Er kontaktierte einen Kollegen am örtlichen Flughafen, der über eine automatische abhängige Überwachungssendung („ADS-B“) verfügte. ADS-B ist eine Überwachungs- oder Verfolgungssoftware, die darauf basiert, dass Flugzeuge oder Flughafenfahrzeuge ihre Identität, Position und andere von einem Bordsystem abgeleitete Informationen übertragen.

Mark fragte seinen Kollegen, ob über dem Flughafen ein Flugzeug in einer Höhe von etwa 12.000 bis 13.000 Fuß flog und „schnörkellose Linien zog“. Marks Kollege antwortete: „Nein, aber es gibt einen in 10 Tausend Fuß.“ Mark erinnerte sich dann an das Gespräch mit dem Ersten Offizier vor Jahren und erkannte, dass es sich bei den Linien, die er gesehen hatte, um Chemtrails handelte. (PAUKENSCHLAG: Linienflug-Pilot mit 34 Jahren Erfahrung entlarvt das Chemtrail-Programm: „Sie machen das schon seit Jahren.“)

Was sind Kondensstreifen?

Es gibt einen Unterschied zwischen einem Kondensstreifen, einer Kondensstreifenspur, und einem Chemtrail, einer chemischen Spur. „Um den Unterschied zu verstehen, müssen wir verstehen, wie Kondensstreifen entstehen“, sagte Mark.

300x250

„Wenn wir höher steigen, sinkt die Temperatur etwa alle tausend Fuß um etwa 2 Grad Celsius. Und es sinkt auf etwa minus 63 Grad Celsius, manchmal sogar 65. Diese Temperaturen liegen bei etwa 37.000/38.000 Fuß. Kondensstreifen können sich physikalisch erst in einer Höhe von 28.000 Fuß (etwa minus 40 Grad Celsius) bilden. Ein Kondensstreifen ist Wasserdampf. Tatsächlich handelt es sich um Billionen und Abermillionen Eiskristalle“, erklärte Mark.

Der Grund dafür, dass wir an verschiedenen Tagen nicht immer die gleiche Anzahl von Kondensstreifen sehen, sofern die Flugpläne der Fluggesellschaften gleich bleiben, liegt darin, dass auch die Luftfeuchtigkeit der Luft, in der das Flugzeug fliegt, eine Rolle spielt. „Wenn die Temperatur sinkt, ist das Luftpaket weniger in der Lage, Wasserdampf [oder] Wasserfeuchtigkeit zu speichern“, sagte Mark.

Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die die Luft (bei konstantem Druck) abgekühlt werden muss, um eine relative Luftfeuchtigkeit (RH) von 100 % zu erreichen. Zu diesem Zeitpunkt kann die Luft nicht mehr Wasser in Gasform aufnehmen. Würde die Luft noch stärker abgekühlt, müsste Wasserdampf in flüssiger Form, meist als Nebel oder Niederschlag, aus der Atmosphäre austreten.

Bei einer Höhe von etwa 30.000 Fuß und einem Flug in trockener Luft „kann ich in meine Rückfahrkamera schauen und sehe absolut nichts, was aus der Rückseite meiner Motoren kommt“, sagte Mark. „Aber dann kann ich mitfliegen … und ein bisschen Turbulenz bekommen, nur für den Bruchteil einer Sekunde, und ich schaue auf meine Temperaturanzeige und es waren minus 63 und jetzt sind es minus 64 … Jetzt schaue ich zurück in meine Kamera und sehe dass ich kondensiere.“

300x250 boxone

Andererseits werden Chemtrails überall zwischen 10.000 und 12.000 Fuß angebracht.

Warum werden Flugzeuge nicht auf Flugradaren angezeigt?

Alle Flugzeuge verfügen über Transponder. „Man darf nicht ohne fliegen, das ist das Gesetz“, sagte Mark. Transpondersignale werden von Flugradaren erfasst, sodass ein bestimmtes Flugzeug eindeutig identifiziert werden kann. Vor dem Start eines Flugzeugs wird dem Piloten ein vierstelliger Code zugeteilt. Wenn der Fluglotse den Code auf seinem Radar sieht, weiß er, um welches Flugzeug es sich handelt, für wen das Flugzeug registriert ist, den Flugplan und auch andere Informationen, wie zum Beispiel den Höhenmesser des Kapitäns.

„Aber was die Leute verblüfft, ist, dass sie, wenn sie Flightradar24 oder ihre ASD-B-App auf ihrem Telefon oder Smart-Gerät einschalten, diese Flugzeuge [die Chemtrailing betreiben] nicht sehen können … Das liegt daran, dass es eine Software-Korrektur [für die] Transponder gegeben hat, sodass wir sie nicht sehen können, wenn es eine Bank dieser Transpondercodes gibt und diese zugewiesen sind“, erklärte Mark. „Deshalb haben wir Schwierigkeiten, diese Flugzeuge physisch aufzuspüren.“

Die CAA weiß, was sie tut

An dem Tag, als er sah, wie 13 andere den langen Nord-Süd-Pfad überquerten, konnte Mark von seinem Kollegen am örtlichen Flughafen eine Registrierung für das Flugzeug erhalten. Mithilfe der Registrierung führten Marks Recherchen zum britischen Unternehmen 2Excel Aviation Broadsword.

2Excel wurde von zwei ehemaligen Piloten der Royal Air Force gegründet und sein CEO ist Andy Offer. Offer hatte zuvor einen Geschäftspartner, der sich „aus dem Weg geräumt“ hat, sagte Mark. Der Ruf des ehemaligen Geschäftspartners sei inzwischen durch falsche Behauptungen völlig zerstört worden.

2Excel hat zwei Boeing 727 aus den USA mitgebracht. „Da es sich bereits um Frachtflugzeuge handelte, eigneten sie sich gut für den Umbau“, sagte Mark. „Diese Flugzeuge haben sieben seitliche Tanks, die von vorne bis hinten über das Flugzeug verteilt sind … und es gibt einen festen Ausleger am Heck des Flugzeugs, der unter zwei [der] Triebwerke verläuft“, sagte Mark.

Laut der Website von 2Excel reagiert das Unternehmen auf Ölverschmutzungen, indem es Reinigungsmittel auf das Öl sprüht. Aber Mark konnte nicht verstehen, warum das Unternehmen zwei Flugzeuge für Ölverschmutzungen brauchte. „Wie viele Ölkatastrophen gab es in den letzten 20 Jahren in ganz Großbritannien? Warum brauchen sie zwei?“ Dachte Mark bei sich. Es ist teuer, diese Flugzeuge zu warten und zu fliegen, aber es gab angeblich keine Einnahmen. „Das hat mich also sofort misstrauisch gemacht“, sagte er.

2Excel verfügt über zwei Luftverkehrsbetreiberzeugnisse („AOCs“), die von der Zivilluftfahrtbehörde („CAA“) ausgestellt wurden. Eine besteht darin, tief über dem Meer zu fliegen, da man davon ausgeht, dass sie dadurch Reinigungsmittel über Ölverschmutzungen sprühen können. Die andere Möglichkeit besteht darin, bewaldete Gebiete zu überfliegen. Aber sie flogen nicht über Waldgebiete, 2Excel flog über London, Birmingham, Glasgow oder Manchester. „Das stellt also einen groben Verstoß [des AOC] dar“, sagte Mark.

Bei der CAA haben sich Leute darüber beschwert, dass 2Excel gegen seine AOCs verstößt, aber die Antwort war die übliche „Verschwörungstheorie“-Anschuldigung. „Das … entlarvt für mich die CAA … Die gute Nachricht ist, wenn wir die positive Seite betrachten, und das hat auch einen Vorteil, dann entlarvt es alle Leute, von denen wir wahrscheinlich vorher nicht wussten, dass sie an der Erzählung beteiligt sind“, sagte er .

Anschließend erläuterte Mark ausführlicher den Prozess bei der CAA zur Erlangung verschiedener Lizenzen und die CAA-Inspektionen, die 2Excel bestehen müsste, um betriebsfähig zu sein. Der Kürze halber haben wir diese Prozesse hier nicht beschrieben.

„2Excel Aviation ist sehr gut organisiert. Sie befanden sich in Doncaster, dem Hauptstützpunkt der 727. Und sie verfügen über eine Flotte weiterer kleinerer Flugzeuge, die an der Arbeit der Küstenwache beteiligt sind – Überwachung, Aufklärung. Was betrachten sie? Wir wissen es nicht.“

2Excel verfügt außerdem über einen Flugzeughangar am Lasham Airport, westlich von London, der ein erstklassiger Standort für Segelflugzeuge ist. Weitere Flughäfen, auf denen es „etwas Aktion“ gegeben hat, sind Newquay, Bournemouth und Prestwick. „Das sind ideale Orte, um fast heimlich zu operieren, weil es dort keine [Flugzeug-]Spotter gibt“, erklärte Mark.

Es gibt ein weiteres Unternehmen namens RVL Aviation mit Sitz am Flughafen East Midlands. Es handelt sich um ein in Dänemark registriertes Unternehmen, das über zweimotorige Leichtflugzeuge verfügt. Das Unternehmen führt Überwachungs-, Küstenwache-, Überwachungs- und Luftprobenahmearbeiten durch. „Diese [Flugzeuge] sprühen nicht, aber das sind diejenigen, die man gelegentlich auf dem Flugradar sehen kann und die diese beiden Rennstreckenmuster ausführen – all diese Muster, bei denen sie auf und ab, auf und ab, auf und ab usw. fliegen… Sie bedecken schließlich ein großes Gebiet. Was sie sehen, was sie vermessen, ich habe keine Ahnung“, sagte Mark. Ihre Aktivität hat insbesondere in den letzten 18 Monaten zugenommen.

RVL ist eine kleinere Operation als 2 Excel. RVL kaufte mindestens zwei Boeing 737 vom Frachtbetreiber Western Atlantic. Diese 737 gehören zu einer Gruppe von Flugzeugen, die ganz weiß gestrichen sind und daher als „Whitetails“ bezeichnet werden. Sie wurden beim Versprühen von Chemtrails über Cornwall gesichtet. Die Flugzeuge von RVL verkehren von den Flughäfen Newquay, Southampton, Stansted, Teesside, Prestwick und Liverpool aus.

Es gibt andere Unternehmen – wie Delta Airlines mit Sitz in Atlanta, Georgia –, aber 2Excel und RVL betreiben den Großteil des Chemtrailings am britischen Himmel.

Die Piloten wissen, was sie tun

Sobald Sie anfangen, eine Frage zu stellen, öffnet sich die Tür zu anderen Fragen. Das Flugzeug hebt von Teesside ab, wohin fliegt es? Wer hat dem Piloten gesagt, wohin er fliegen soll?

Mark hat bis zu fünf Flugzeuge gleichzeitig am Himmel gesehen, die parallel zueinander fliegen, dann „in verschiedene Richtungen fliegen, sich neu formieren und zurückkommen“. Also koordiniert jemand die Flüge. Der Flugplan des Flugzeugs wird im Bordcomputer gespeichert, aber es bleibt den Piloten überlassen, wann das Versprühen der Chemikalien beginnt oder endet.

„Was sie tun, ist sehr gekünstelt, es ist sehr mutwillig und die Leute sagen: ‚Nun, ich kann nicht glauben, dass die Piloten wissen, dass sie es tun‘.“ Nun, ich versichere Ihnen – das tun sie“, sagte Mark.

Die Besatzung muss von der CAA eine Lizenz zum Fliegen dieses bestimmten Flugzeugs haben. Praktisch alle dieser Piloten seien ehemalige RAF-Piloten, sagte Mark.

„Das ist von entscheidender Bedeutung, denn die RAF-Leute sind es gewohnt, sagen wir, geheime Operationen durchzuführen – ungewöhnliche Operationen … und sie haben auch, was entscheidend ist, das Official Secrets Act unterzeichnet, was bedeutet, dass sie nicht reden … Interessanterweise fast ausschließlich die Ingenieure.“ die behaupten, dass die beiden 727 von [2Excel] ebenfalls ehemalige RAF-Flugzeuge sind.“

Wenn die Piloten gefährliche Güter an Bord des Flugzeugs mitnehmen, seien es Flüssigkeiten oder Radioisotope für Röntgengeräte, muss der Kapitän über ein Dokument namens „Notice to Captain“ („NOTOC“) verfügen. Im NOTOC sind alle gefährlichen Güter an Bord des Flugzeugs und deren Standort aufgeführt. Dies dient der Sicherheit im Falle einer Notlandung.

Mark sagte: „Nachdem ich mit den Feuerwehrchefs mehrerer Flughäfen gesprochen habe, sind die beiden Flugzeuge, deren Ankunft mit einem Mayday sehr beunruhigt ist, Militärflugzeuge – weil sie nicht wissen, ob die Raketen unter den Flügeln scharf sind oder was sie tun.“

Ich habe mich informiert – [und] das andere ist ein Frachtflugzeug, weil sie keine Ahnung haben, was er an Bord hat … Das erste, was ein Kapitän also tun sollte, wenn er aus dem Flugzeug rennt, ist, sich sein Flugbuch zu schnappen und sein NOTOC, weil er es dann dem Feuerwehrchef übergeben kann … Diesen Kapitänen wird also ein [NOTOC] ausgestellt, oder sollte es sein.“

„Wenn ich Ihnen leider die Statistik über die Anzahl der [Nicht-Chemtrail-]Piloten erzähle, die sich der aktuellen Ereignisse bewusst sind [sie ist gering], denke ich, dass jetzt viel mehr von ihnen Bescheid wissen. Aber das Gleiche gilt auch für die Ingenieure. Ich kenne einige sehr gute Ingenieure, die wach sind, aber sie sind in der Minderheit.

Und wenn sie zur Arbeit gehen, sagen sie: „Na ja, da ist wieder dieser Spinner“, wissen Sie, und sie werden angegriffen. Und das sind die Ingenieure, die die Flugzeuge reparieren. Die [Ingenieure], die die Frachtarbeiten durchführen, die auf Sprühen abgestimmt sind, haben offensichtlich Geheimhaltungsvereinbarungen, sie haben wahrscheinlich das Official Secrets Act unterzeichnet, wer weiß.“

Warum tun sie es?

Es ist wirklich schwierig, die Mentalität der Leute zu verstehen, die am Chemtrailing beteiligt sind. „Das nennt man Normalisierung der Abweichung“, sagte Mark.

Das Konzept der Normalisierung von Abweichungen wurde erstmals innerhalb der National Aeronautics and Space Administration („NASA“) identifiziert. Die amerikanische Soziologin Diane Vaughan definiert die „Normalisierung der Abweichung“ als „den schrittweisen Prozess, durch den inakzeptable Praktiken oder Standards akzeptabel werden.“

„Da das abweichende Verhalten ohne katastrophale Folgen wiederholt wird, wird es zur sozialen Norm für die Organisation.“

Mark erklärte auch, dass es bei den Menschen, die an Chemtrail-Programmen beteiligt sind, „intellektuelle Unehrlichkeit“ gebe. Unter intellektueller Unehrlichkeit versteht man vorsätzlich begangene Irrtümer in Debatten und Überlegungen. Es bezieht sich auf die Vertretung einer Position, von der man weiß, dass sie falsch ist, die missbraucht wird, um eine Agenda voranzutreiben oder die eigenen tief verwurzelten Überzeugungen angesichts überwältigender, gegenteiliger Beweise zu bekräftigen.

Intellektuelle Unehrlichkeit ist zum Beispiel, wenn ein Abgeordneter Ihnen zurückschreibt und sagt: „Sie sind ein Narr, Sie irren sich.“ Diese Chemtrails sind keine Chemtrails, sondern Kondensstreifen.“

Mark glaubt, dass Chemtrails in den Vereinigten Staaten entwickelt wurden. „[Das Vereinigte Königreich] hat in verschiedenen Formen damit herumgespielt, nicht so sehr in der Luft, aber wir haben schon lange damit herumgespielt … Viele der Experimente, die die britische Regierung vor langer Zeit durchgeführt hat, [waren] einfach am Boden. Normalerweise sprühen sie Chemikalien auf einen vorbeifahrenden Zug, der in einen Tunnel fährt … Das ist also leider nichts Neues“, sagte er.

Die beiden Hauptzwecke des Chemtrailing seien klar, sagte er. „Es soll uns vergiften und die Sonne ausblenden.“

In den Vereinigten Staaten ist es Menschen gelungen, Proben von Chemtrails zu beschaffen und den Inhalt mithilfe eines Massenspektrometers zu bestimmen. „Wenn man sich den Inhalt der Chemtrails anschaut … sind die drei Hauptbestandteile tendenziell Barium, Strontium und Aluminiumoxid – allesamt krebserregend. Und das Aluminium verursacht Autismus und Alzheimer“, sagte Mark.

Mark hat keine Finanzzahlen für RVL, aber letztes Jahr erzielte 2Excel einen Umsatz von 41 Millionen Pfund. „Davon waren 25 Millionen Pfund Gewinn“, sagte er. „Und die Dividenden, die Gewinne der Aktionäre, beliefen sich auf 10,9 Millionen Pfund.“ Das gesamte Geld stammt aus den Steuern, die die britischen Einwohner zahlen. „Also bezahlen wir dafür, dass wir vergiftet werden.“

Der Finanzdirektor von 2Excel, Harant Singh, gründet jede Woche Briefkastenfirmen . Laut Mark gibt es bei 2Excel Tausende von Briefkastenfirmen.

„Einige von ihnen werden ziemlich schnell geschlossen. Also zahlt die Regierung, egal welche Agentur sie bezahlt, in die Briefkastenfirma ein, und dann wird die Briefkastenfirma geschlossen. Ich kann nur davon ausgehen, dass RVL etwas Ähnliches tut“, sagte er.

Es wird behauptet, dass Chemtrailing durchgeführt wird, um die Sonne auszublenden und die globalen Temperaturen innerhalb der vom Pariser Klimaabkommen vorgegebenen Grenzen zu halten.

Wäre dies der Fall, wären die Zahlungen in Ordnung und es gäbe keine ausgeklügelten Systeme, um die Zahlungen an die Unternehmen zu verbergen, die Chemtrailing betreiben.

Chemtrails und HAARP

Critchley erwähnte, dass Chemtrails ungewöhnliche Erscheinungen annehmen können, etwa kreuzende Linien oder seltsame Formen. Alles hat eine Frequenz und je nachdem, wie viele Metallpartikel versprüht werden und welche Aktivitäten das High-Frequency Active Auroral Research Program („HAARP“) zu diesem Zeitpunkt durchführt, werden diese Wellen und Linien in den Chemtrails erscheinen, erklärte Mark.

Er sagte, dass es in Großbritannien eine HAARP-Einrichtung gibt, die auf halber Höhe der walisischen Küste liegt. Aus den Baugenehmigungsunterlagen geht hervor, dass die Einrichtung der Kommunikationszwecke dient.

„Aber wir waren dort unten, wir haben Fotos davon … die Antennen sind in einer sogenannten Phased-Array-Antenne … und erzeugen so etwas wie Nebenkeulen. Abgesehen von dem Energiestrahl, der direkt nach vorne und nach oben geht, kommen die Nebenkeulen seitlich heraus und bestrahlen alles, was sich dort befindet.“

Er erklärte, wie HAARP funktioniert und sagte dann: „Sie können das Wetter genau ändern. Das machen sie schon lange.“ Er nutzte das Erdbeben in Japan vor einigen Jahren als Beispiel dafür, wie HAARP als Waffe eingesetzt wird, um Regierungen dazu zu bringen, den Forderungen der globalen Kabale zu gehorchen – HAARP wurde verwendet, um Japan dazu zu bringen, „dem Rothschild-Bankensystem nachzugeben“, sagte Mark.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 31.08.2023