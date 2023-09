Was die biblische Prophezeiung über die zehn Könige in Deutschland sagt

Teile die Wahrheit!

Deutschland hat sich mehr als einmal von einer europäischen Großmacht zu einer besiegten Macht entwickelt. Heute gilt es als eine wichtige, beliebte und angesehene Nation.

Es verfügt über eine starke Industrie und eine mächtige Wirtschaft, und es dominiert die europäische Politik. Doch die meisten Menschen übersehen immer noch seine wahre Macht und seinen Ehrgeiz! Ein Gastartikel von Die Posaune

Das jüngste Beispiel dafür, dass Deutschland seine Macht voll ausspielt, war das Militär und die Gesellschaft, die Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust anführte.

Noch bevor dieser Krieg zu Ende war und die Welt den ganzen Schrecken dessen, was Deutschland getan hatte, entdeckte, planten seine Führer, wie es wieder auferstehen würde!

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erklärten der britische Premierminister Winston Churchill und der amerikanische Präsident Franklin Roosevelt: „Es ist unser unumstößliches Ziel, den deutschen Militarismus und Nazismus zu vernichten und sicherzustellen, dass Deutschland nie wieder in der Lage sein wird, den Frieden in der Welt zu stören“.

Doch zur gleichen Zeit schmiedeten einige deutsche Eliten Pläne zur Erhaltung des Reiches im Untergrund.

Amerika ließ Deutschland fast sofort wieder aufbauen und ließ es sich nur zwei Jahre nach dem Krieg selbst „entnazifizieren“. Noch in den 1960er Jahren wurde die Bundesbank von Leuten geleitet, die Nazis waren.

Aber noch Jahrzehnte später erinnerten sich die Menschen daran, was die deutsche Macht der Welt angetan hatte. Selbst als die nukleare Sowjetunion den Westen bedrohte, fürchteten die Menschen Deutschland. (Endzeitprophezeiung der Bibel: Zehn Könige des neuen Heiligen Römischen Reiches erheben sich jetzt)

Der westdeutsche Verteidigungsminister Franz Josef Strauß war der stärkste Politiker in Europa. Er setzte sich stark für die europäische Einigung ein. Bei einem Treffen mit Herbert W. Armstrong erklärte er jedoch, dass Deutschland bereit wäre, vollständig auf seine nationale Souveränität zu verzichten, um diejenigen zu besänftigen, die befürchteten, was ein vereintes Europa im Falle einer Rückkehr des deutschen Militarismus anrichten könnte.

Er schlug vor, dass für den Rest des 20. Jahrhunderts kein Deutscher mehr Präsident, Ministerpräsident, Verteidigungsminister oder Außenminister sein sollte. Er wusste jedoch auch, dass es Jahre dauern würde, bis Deutschland wieder mächtig werden würde.

Die Menschen dachten, dass die Vereinigung Europas mit Deutschland funktionieren würde, solange Deutschland nicht stark wird.

300x250

Bernard Connolly arbeitete innerhalb des europäischen Finanzsystems. 1995 schrieb er ein Buch, um „die Doppelzüngigkeit der Bemühungen von Politikern, Bankern und Bürokraten aufzudecken, Europa durch den Europäischen Wechselkursmechanismus und den Vorstoß zur Währungsunion in eine lähmende monetäre Zwangsjacke zu zwingen“.

Er nannte sein Buch The Rotten Heart of Europe (Das verdorbene Herz Europas). Und warum? Weil es ein „europäischer Deckmantel für deutsche Ambitionen“ war.

Ein europäischer Deckmantel für deutsche Ambitionen! Das ist ein trojanisches Pferd in Europa!

300x250 boxone

Doch nun ist das 20. Jahrhundert vorbei. Deutschland ist wiedervereinigt und hat seine Hauptstadt zurück nach Berlin verlegt. Deutschland ist nicht nur eine große Wirtschaftsmacht, sondern wird auch zu einer zunehmend selbstbewussten diplomatischen und sogar militärischen Macht.

Es führt sogar die Armeen anderer europäischer Nationen an (Artikel, Seite 15). Seine Luftwaffenpiloten sind im Rahmen der NATO wieder in den Kampf gezogen (Bombardierung der Serben, die gegen die Nazis gekämpft hatten) und haben in Afghanistan Krieg geführt.

Es hat den Kampf mit Frankreich um die Vorherrschaft in Europa gewonnen, und nun unterstützt Frankreich, das Opfer zweier Weltkriege, Deutschland und seine Bemühungen um die europäische Einigung nachdrücklich.

Deutschland hat das größte Bruttoinlandsprodukt in Europa (4 Billionen Euro). Es nutzt diese wirtschaftliche Macht, um anderen Ländern Bedingungen zu diktieren, wie es das mit Griechenland und Zypern getan hat, als diese Länder finanzielle Hilfe benötigten.

Das Land hat es zugelassen, dass sein Militär weit weniger stark ist, als es normalerweise wäre, und gibt etwas weniger aus als Frankreich. Letztes Jahr verpflichtete sich das Land jedoch, die Militärausgaben auf 2 Prozent des BIP zu erhöhen, und legte außerdem einen neuen Militärfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro für den Kauf moderner amerikanischer F-35-Kampfjets zur Beförderung der von den USA zur Verfügung gestellten Atombomben zurück.

Das Land produziert auch Waffen durch mehr als 200 Firmen, darunter Rheinmetall, Heckler & Koch, ThyssenKrupp und der multinationale europäische Mischkonzern Airbus.

Die biblische Prophezeiung warnt uns, dass Amerikas „Liebhaber“ sie verraten werden! (Hesekiel 16, 33). Deutschland wird wahrscheinlich die gleichen Bomben benutzen, um Amerika anzugreifen.

Deutschland ist einer der fünf größten Waffenexporteure der Welt und nutzt diese Macht als Teil seiner Außenpolitik. Deutschland hat Waffen im Wert von Milliarden Euro an Saudi-Arabien, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und andere Länder verkauft.

Sie hat auch Truppen in mehreren afrikanischen Ländern stationiert und war auf dem Höhepunkt des Krieges mit mehr als 5000 Soldaten in Afghanistan. Deutsche Truppen sind auch in der Türkei, im Libanon und auf dem Balkan (im Kosovo) stationiert.

Viele Menschen in Deutschland fühlen sich von den etablierten politischen Parteien und Medien verraten. Sie haben jahrelang Coronavirus-Lockdowns, wirtschaftliche Probleme und zunehmende Unsicherheit erlebt.

Das Vertrauen in die Medien sinkt, während das Vertrauen in alternative Quellen steigt. Was früher als Skandal galt, ist heute ein Ehrenzeichen. Ehemalige Tabus werden mit lautem Beifall begrüßt. Das Extreme wird zum Mainstream.

Dies schafft ein gefährliches politisches Klima. Kritisches Denken ist an sich nichts Schlechtes – aber die menschliche Geschichte und insbesondere die deutsche Geschichte zeigt, wie leicht der menschliche Verstand beeinflusst, getäuscht und in die Irre geführt werden kann.

Eine spezielle biblische Prophezeiung besagt, dass Deutschland wieder einmal von einem gerissenen Führer in die Irre geführt werden wird. Er wird die Spannungen nutzen, die sich derzeit in Deutschland und dem Rest Europas aufbauen.

In Daniel 11, 21 heißt es: „Dann wird an seiner statt emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Der wird unerwartet kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen.“

Die Broschüre Ein starker deutscher Anführer steht unmittelbar bevor beschreibt diesen Anführer so:

Er ist gerissen und listig mit einer einnehmenden, attraktiven Persönlichkeit. Der Jamieson, Fausset and Brown Commentary sagt, dass die Nation ihm nicht in einem Staatsakt die Macht übergibt, sondern dass er sie sich durch einen Trick erschleicht: „Ränke“. Mit anderen Worten, einer hintergangenen Öffentlichkeit oder einer Gruppe europäischer Regierungschefs bringt diesen Mann an die Macht.

Wir erleben jetzt das Entstehen des in Offenbarung 17 prophezeiten Militärreichs der „zehn Könige“. Die Bibel prophezeit, dass Deutschland und ein deutscher starker Mann dieses Reich regieren werden!

Das deutsche Volk geht auf die alten Assyrer zurück, ein äußerst kriegerisches Volk. Gott sagt, dass die modernen Assyrer einen Krieg führen werden, wie es ihn noch nie gegeben hat!

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/dieposaune.de am 19.09.2023