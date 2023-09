Wir werden gewarnt, uns auf eine „Superpandemie“ vorzubereiten – wird sie diesen Winter eintreten?

Teile die Wahrheit!

Wir haben in den letzten Jahren schon so viel durchgemacht. COVID hat unsere Gesellschaft völlig auf den Kopf gestellt, der Ausbruch der Affenpocken verursacht weiterhin quälend schmerzhafte Hautwunden auf der ganzen Welt und die globale Vogelgrippe-Pandemie hat in den Vereinigten Staaten und Europa bereits mehr als 100 Millionen Hühner und Truthähne getötet. Von Michael Snyder

Wenn die Vogelgrippe zu einer Form mutiert, die leicht unter Menschen verbreitet werden kann, könnte die Zahl der Todesopfer katastrophal sein. Wie ich meine Leser wiederholt gewarnt habe, wir sind in eine Zeit eingetreten, in der alptraumhafte Seuchen immer häufiger auftreten.

Anscheinend stimmt mir der KI-Chef von Google zu. Tatsächlich warnt er davor, dass wir uns auf eine „Superpandemie“ einstellen müssen, denn die Fähigkeit normaler Menschen, jederzeit tödliche neue Insekten zu erfinden, ist zu einer der schwerwiegendsten Bedrohungen geworden, denen die Menschheit ausgesetzt ist.

Eine der größten Bedrohungen für den Planeten sei eine Superpandemie, warnt der KI-Chef von Google.

Mustafa Suleyman ist der milliardenschwere Gründer der Abteilung für künstliche Intelligenz des Computergiganten, warnt jedoch davor, dass Roboter die größte Gefahr für die Menschheit darstellen.

Er behauptet, dass die Möglichkeit, zu Hause eine tödliche Pandemie auszuhecken, wahrscheinlich noch in diesem Jahrzehnt alltäglich werden wird.

Mustafa sagt, dass in den nächsten fünf Jahren oder so ein „Kind in Russland“ die Anleitung für eine Pandemie herunterladen könnte, die „tödlicher“ ist als alles, was wir bisher erlebt haben.

Er macht einen wirklich guten Punkt.

Aber ich mache mir keine Sorgen um ein „Kind in Russland“.

Was mich beunruhigt, sind die Hunderte von Geheimlabors, die bereits überall auf der Welt solche „Experimente“ durchführen.

Wie wir gesehen haben, kann es viel zu leicht passieren, dass ein „Unfall“ passiert. (Marburg-Pandemie durch Lipid-Nanopartikel, welches das Virus in geimpften Menschen freisetzen, wobei 5G als Auslöser dient (Video))

Unsere Wissenschaftler wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die nächste Pandemie kommt, und sie sind bereits damit beschäftigt, neue Impfstoffe zu entwickeln.

Ich weiß nicht, wie sie etwas Wirkungsvolles schaffen wollen, wenn sie nicht wissen, wie die nächste Pandemie aussehen wird, aber sie treiben ihre Arbeit trotzdem voran.

„Britische Wissenschaftler entwickeln bereits Impfstoffe für eine zukünftige „Disease X“-Pandemie, berichtete Sky News am Montag. Die Forscher glauben, dass sich nach Covid-19 tödliche, von Tieren übertragene Krankheitserreger – darunter Vogelgrippe, Affenpocken und Hantavirus – entwickeln und Menschen infizieren könnten.

Die Forschung wird von der britischen Gesundheitssicherheitsbehörde (UKHSA) im Hochsicherheitslaborkomplex Porton Down in Wiltshire durchgeführt. Das Impfstoffentwicklungs- und Evaluierungszentrum von Porton Down wurde seit der Coronavirus-Pandemie erweitert und 200 Wissenschaftler entwickeln derzeit Impfstoffe gegen Tierviren, die noch keinen Menschen infiziert haben.

„Was wir hier zu tun versuchen, ist sicherzustellen, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir, wenn wir eine neue Krankheit . „Hoffentlich können wir [eine Pandemie] verhindern. Aber wenn wir das nicht können und reagieren müssen, dann haben wir bereits mit der Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika begonnen, um das Problem zu lösen.“

Die Wahrheit ist leider, dass wir nicht wissen, was die nächste Pandemie auslösen wird und woher sie kommen wird.

Wir müssen also wachsam sein.

Beispielsweise breitet sich gerade in Indien ein „mysteriöses Atemwegsvirus“ aus …

In den letzten Wochen kam es in Hyderabad zu einem Anstieg mysteriöser Fälle von Atemwegsviren mit ähnlichen Symptomen wie Adenovirus, Influenza und Schweinegrippe. Laut einem von der Hindustan Times veröffentlichten Bericht wurde bisher beobachtet, dass das Virus nur Kinder oder Erwachsene mit komorbiden Erkrankungen befällt.

Das ist wahrscheinlich nichts.

Aber wir werden jeden seltsamen Fehler beobachten, der sich zu verbreiten beginnt.

Die nächste große Pandemie könnte buchstäblich jederzeit ausbrechen.

Während wir auf die nächste Pandemie warten, feiert COVID ein Comeback.

Mit jeder neuen Variante gibt es eine neue Welle der Angst.

Diese Woche sorgt eine Variante namens Pirola für viele Schlagzeilen …

Eine neue, sich schnell ausbreitende Coronavirus-Variante hat bei Gesundheitsexperten in den Vereinigten Staaten die Alarmglocken läuten lassen, da die Fälle im ganzen Land zunehmen.

Ärzte warnten davor, dass die BA.2.86-Variante – inoffiziell „Pirola“ genannt – Anlass zur Sorge geben könnte, da es sich um eine neu benannte, stark mutierte Variante von Omicron handelt, die in einer Reihe von Ländern, darunter den USA, einen Anstieg der Fälle auslöste.

Laut einem Donnerstagsbulletin in Yale Medicine weist die neue Variante mehr als 30 Mutationen in ihrem Spike-Protein auf, das sich auf der Außenfläche eines Coronavirus befindet und ihm dabei hilft, in menschliche Zellen einzudringen und diese zu infizieren.

Und die CDC warnt davor, dass zwei weitere Varianten namens „Eris“ und „Fornax“ in den Vereinigten Staaten gemeinsam für einen enormen Anstieg der Fälle sorgen …

Das heißt: Covid-19 scheint ein Comeback zu erleben. Darüber hinaus fällt dieser Anstieg im Sommer und Herbst mit der Ausbreitung einer neuen dominanten Variante des Virus in den USA zusammen (ist aber möglicherweise nicht dadurch verursacht). Es heißt EG.5, inoffiziell auch Eris genannt, und die CDC schätzt, dass es 20,6 Prozent der aktuellen Covid-19-Fälle im Land verursacht. Und die Tendenz ist steigend: Seit Anfang Juli ist die Prävalenz von EG.5 um 12,7 Prozent gestiegen.

Und es ist nicht die einzige Variante, die Wellen schlägt. Die zweitdominanteste Variante ist FL.1.5.1 (Fornax). Anfang August war diese Variante mit nur 7,1 Prozent der Fälle die fünfthäufigste Variante. Mittlerweile macht sie 13,3 Prozent der Fälle aus.

Wenn das Wetter kälter wird, ist es wahrscheinlich unvermeidlich, dass mehr Menschen krank werden.

Im Gegenzug werden viele Linke eine Rückkehr der Beschränkungen und Mandate fordern.

Tatsächlich ermutigten die Behörden in New York City die Menschen bereits, sich für das Labor-Day-Wochenende „maskieren“ …

Die Menschen in New York werden an diesem Labor-Day-Wochenende aufgefordert, sich zu maskieren, da die Zahl der COVID-19-Fälle, darunter zwei neue Varianten, steigt.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums von New York City sagte, das Tragen einer Maske könne an diesem Feiertagswochenende an überfüllten Orten eine „gute Idee“ sein, da sich viele in großen Gruppen aufhalten werden.

Ernsthaft?

Erwarten sie, dass die Leute nach all dieser Zeit wieder damit anfangen?

Während eines Interviews mit CNN äußerte Dr. Fauci seine Sorge, „dass die Menschen sich nicht an die Empfehlungen halten werden“, wenn die CDC die Menschen auffordert, in den kommenden Monaten mit dem Tragen von Masken zu beginnen …

In einem Interview am Samstag sprach sich der frühere medizinische Chefberater des Weißen Hauses, Anthony Fauci, dafür aus, angesichts der heutigen steigenden COVID-Fälle eine Maskierung zu befürworten.

Für den Fall, dass Masken erneut empfohlen würden, sei er „besorgt, dass sich die Menschen nicht an Empfehlungen halten“, sagte er in dem Interview.

„Ich würde hoffen, dass, wenn wir an den Punkt kommen, an dem die Zahl der Fälle so hoch ist und Organisationen wie die CDC empfehlen – die CDC schreibt nichts vor –, den Menschen das Tragen von Masken empfiehlt, würde ich hoffen, dass die Menschen sich an diese Empfehlung halten und sie berücksichtigen die Risiken für sich selbst und ihre Familien“, sagte Fauci gegenüber CNN.

An diesem Punkt denke ich, dass der Großteil der Bevölkerung die „Empfehlungen“ von Fauci und anderen „Experten“ satt hat.

Wenn Sie daran zweifeln, werfen Sie einfach einen Blick auf die Zahlen.

Für mich erzählen sie eine sehr klare Geschichte …

Nur 17 % der Amerikaner krempelten im Mai die Ärmel hoch, um sich an den neuesten Impfungen zu erfreuen. Das ist ein steiler Rückgang gegenüber dem ersten Schuss, bei dem 81 % der Bevölkerung die Ärmel hochkrempelten.

Es gibt jedoch Grund zur Hoffnung, dass die Aufnahme der Impfungen dieses Mal höher ausfallen könnte. Eine Umfrage von KFF ergab, dass mehr als die Hälfte der Erwachsenen angab, dass sie wahrscheinlich eine weitere Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 erhalten würden, wenn diese wie die Grippeimpfung jährlich angeboten würde.

Ich persönlich glaube nicht, dass COVID im Jahr 2024 und darüber hinaus eine große Geschichte sein wird.

Ich glaube, dass unweigerlich weitaus schlimmere Seuchen kommen werden.

Und wenn sie ankommen, werden sie weit mehr Angst hervorrufen als alles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 25.09.2023