Wird Deagels Entvölkerungsprognose für 2025 wahr?

Ein Aussterben der Menschheit ist im Gange und nur wenige wissen etwas darüber. Weil uns die Mainstream-Medien (MSM) die Wahrheit vorenthalten.

Darüber hinaus verleugnen viele die aktuellen Ereignisse immer noch und sind in einem Zustand unwissender Glückseligkeit. Die Menschen wollen sich der Realität einfach nicht stellen und hoffen, dass unsere Probleme mit der Zeit verschwinden, wenn sie ignorieren, was uns erwartet.

Ein häufiges Zitat lautet: „Ich möchte nur, dass alles wieder normal wird.“ Das wird nicht passieren.

Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der erkennt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. So schmerzhaft es auch ist, es gibt diejenigen, die aufwachen. Ratet mal, welches Land einen der größten Bevölkerungssterblichkeitsraten verzeichnen wird … laut der Deagel-Prognose die USA. (Dunkle Geheimnisse werden gelüftet: Die CIA steckt hinter Deagels schockierender Entvölkerungsprognose für 2025)

Es gibt niemanden, der so blind ist wie diejenigen, die „nicht sehen wollen“

Die Deagel-Entvölkerungsprognose für 2025

Die schockierende „Deagel“-Prognose für 2025 und Fernansicht der Zukunft

Einführung

Die Deagel Corporation ist ein kleiner Zweig des US-Militärgeheimdienstes, eine der vielen Geheimorganisationen, die Daten für hochrangige Entscheidungszwecke sammelt und vertrauliche Informationsdokumente für Behörden wie die National Security Agency, die Vereinten Nationen und die Weltbank erstellt.

Es ist beispielsweise bekannt, dass Deagel zu einem Stratfor-Bericht über Nordkorea beigetragen hat. Mit dieser Art von Abstammung sollte Deagel als legitimer Akteur in der Geheimdienstgemeinschaft und nicht nur als Desinformationsaktivist angesehen werden. (Der spirituelle Guru Sadhguru drängt auf die verrückte Entvölkerungsagenda des WEF (Video))

Wenn ja, dann muss davon ausgegangen werden, dass seine Bevölkerungsprognosen für 2025 sowie seine Industrieproduktionsprognosen für jedes Land auf strategischen Annahmen basieren, die von anderen Akteuren in der Geheimdienstgemeinschaft geteilt und gut verstanden werden.

Karte

Hier ist eine Karte, die die in der Prognose getroffenen Vorhersagen zeigt. Sie sehen, Asien ist unversehrt, während Amerika und der Westen schrecklich leiden.

Japan wird ein Fünftel seiner Bevölkerung verlieren!

Australien wird ein volles Drittel seiner Bevölkerung verlieren!

Kanada wird ein Viertel seiner Bevölkerung verlieren!

Die Vereinigten Staaten werden fast drei Viertel ihrer Bevölkerung verlieren!

Unfallzahlen

300x250

Die Opferzahlen sind gigantisch. Sie gehen weit über das hinaus, was man mit solchen Dingen assoziieren würde…

Bürgerkrieg = 2 % bis 10 %.

Völkermord = 25 % bis 99 % der Bevölkerung.

Weltkrieg = 6 % bis 9 % der Bevölkerung (Zweiter Weltkrieg).

300x250 boxone

Globales Militärimperium = 11 % Pandemie = 15 % bis 60 % = 15% to 60%

Atomkrieg = 30 % bis 85 %

Wirtschaftskollaps = 1 % bis 30 %

Ein amerikanisches Fiasko

Basierend auf historischen Präzedenzfällen und den Deagel-Prognosen können diese Zahlen nur mit einer Katastrophe in Verbindung gebracht werden. Nicht wirklich. Denn wenn es sich um eine globale Katastrophe handeln würde, wären die Kausalitätszahlen einheitlicher.

Der wahrscheinlichste Kandidat ist eine Kombination aus zwei (oder möglicherweise mehr) oben aufgeführten Mitwirkenden. Welche sind…

Mögliche Katastrophenkombinationen

Hier sind einige meiner vorgeschlagenen Kandidatenkombinationen, die es uns ermöglichen, besser zu verstehen, wie diese enormen Bevölkerungskausalitätszahlen erreicht werden könnten …

Globale Pandemie UND Völkermord.

Globale Pandemie UND Bürgerkrieg MIT Völkermord.

Globale Pandemie UND zusammenbrechendes Militärimperium MIT Krieg.

Globales Militärimperium UND Atomkrieg MIT globaler Pandemie.

So wie ich die Dinge verstehe, ist meiner Meinung nach die EINZIGE Art und Weise, wie sich die Art von Vorhersagen (wie sie durch die Prognose bestimmt werden) manifestieren kann, eine Kombination einiger sehr schrecklicher Ereignisse, die in einem zentralen geografischen Gebiet passieren.

Die Deagel-Bevölkerungsprognose von fast 70 Prozent weniger Amerikanern bis 2025 scheint prophetisch zu wirken

Alle globalistischen Maßnahmen der letzten drei Jahre zielen auf eines ab: Massenentvölkerung. Ja, sie wollen uns töten. Solange Sie das nicht verstehen, werden Sie nie verstehen, was vor sich geht. Du wirst es nie verstehen.

Ich weiß, dass es eine schwer zu schluckende Pille ist, aber lehnen Sie sie auf eigenes Risiko ab. Wer in Verleugnung lebt, wird erneut getäuscht. Viele derjenigen, die beim ersten Mal betrogen wurden, verloren ihr Leben oder hatten lebenslange gesundheitliche Probleme. Einige boten ihre Kinder sogar dem militärisch-biomedizinischen Sicherheitskomplex an.

Ich möchte gerne auf die Analyse der Deagel Corp. aus dem Jahr 2014 zurückgreifen, die einen massiven Rückgang der Weltbevölkerung bis zum Jahr 2025 vorhersagt, insbesondere in westlichen Ländern.

Der Gründer von Deagel war ein Militärunternehmer, der über gut positionierte Quellen im Tiefen Staat verfügte. Die Deagel Corporation ist ein Ableger des US-Militärgeheimdienstes, der Daten für hochrangige Entscheidungsträger sammelt und vertrauliche Informationsdokumente für Behörden wie die National Security Agency, die Vereinten Nationen und die Weltbank erstellt.

Laut der Der Deagel-Prognose zufolge würde die Bevölkerung Amerikas von knapp über 310 Millionen im Jahr 2017 auf nur noch 99 Millionen bis Ende 2025 sinken. Für westeuropäische Länder, insbesondere Großbritannien und Deutschland, wurde ein ähnlich drastischer Bevölkerungsrückgang prognostiziert, wie für Kanada und Australien.

Sollten die Deagel-Berechnungen auch nur annähernd zutreffend sein, werden in den nächsten drei Jahren die USA, Kanada und das Vereinigte Königreich die unsichersten Orte zum Leben sein, gefolgt von Deutschland, Australien und den übrigen EU-Staaten. Diese Bevölkerungsprognose war so kontrovers und zeigte einen Bevölkerungsrückgang von 68,5 Prozent in den Vereinigten Staaten (gegenüber dem Niveau von 2017) und zwischen 25 und 70 Prozent für fast alle westeuropäischen Länder, dass die Studie im März 2021 auf mysteriöse Weise von der Website von Deagel verschwand.

Wenn man das steigende Potenzial für eine weitere künstlich erzeugte Pandemie, eine künstlich erzeugte globale Hungersnot unter dem Deckmantel der Bekämpfung des „Klimawandels“ und den Wettlauf auf den Dritten Weltkrieg hinzuzählt, wird Deagels Prognose plötzlich noch plausibler.

Deagels Vorhersagen schienen 2014 so weit hergeholt, dass einige Leute Deagel beschuldigten, sich an einer psychologischen Operation beteiligt zu haben. Aber vielleicht hatte Deagel gute Quellen, um seine Analyse zu untermauern. Schließlich hatte die Eugenik-begeisterte Rockefeller-Stiftung 2010 ihre „Lockstep“-Analyse veröffentlicht, die nahezu garantierte, dass große Pandemien zig Millionen Menschen auslöschen würden, und Bill Gates, der reichste Mann der Welt, befand sich bereits in der Impfphase. Auch 2014, nachdem er seinen Fokus einige Jahre zuvor von Computern auf profitablere Injektionen verlagert hatte.

Wir hatten auch die Georgia Guidestones, die als ständige Erinnerung an den Plan der Eliten dienten, die Weltbevölkerung drastisch zu reduzieren.

Die erste „Richtlinie“, die in das Georgia Guidestones-Denkmal eingraviert war, lautete: „Halten Sie die Menschheit unter 500.000.000 im ständigen Gleichgewicht mit der Natur“, was in typisch malthusianischer Manier einer Reduzierung um mehr als 90 Prozent der Erdbevölkerung entspricht.

Das ist ein Ziel, das unerhört erschien, bis das volle Ausmaß der Gift-Todesschüsse und dann die Aussicht auf eine weltweite Hungersnot und den Dritten Weltkrieg hinter dem Horizont der täglichen Schlagzeilen in Sicht kam.

Dann wurden die Guidestones in den frühen Morgenstunden des 6. Juli 2022 auf mysteriöse Weise gesprengt. Nur wenige Stunden später, am 6. Juli gegen 18 Uhr, zerstörte das Georgia Bureau of Investigation das beschädigte Denkmal vollständig.

Dies war eine erstaunliche Wendung der Ereignisse, die blitzschnell vollzogen wurde, und dann verschwand die bizarre Aktion des Staates schnell aus dem Nachrichtenkreislauf. Es wurde nie jemand verhaftet und wir erfahren nichts von laufenden Ermittlungen. War es notwendig, das Granitmonument loszuwerden, das als Zeugnis für den Plan der Eliten zur Massenentvölkerung der Welt diente?

Tatsächlich ist ihr Plan möglicherweise bereits so weit fortgeschritten, dass er nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Die Menschheit wird getötet, ob es uns gefällt oder nicht.

Die Globalisten müssen uns töten, um diejenigen, die noch übrig sind, vollständig zu versklaven. Warum? Weil sie in ihrem Krieg gegen die Menschheit zwei grundlegende Nachteile haben. Erstens sind sie zahlenmäßig deutlich unterlegen und zweitens verfügen viele von uns immer noch über die Fähigkeit, kritisch und unabhängig von dem zu denken, was wir in ihren vollständig kontrollierten Medienkanälen hören oder sehen.

Sun Tzu, der brillante chinesische Militärstratege auf dem Gebiet der Kriegskunst, sagte, dass der kluge Krieger die Stärken seines Feindes an der schwächsten Stelle angreift.

Wenn die Globalisten der Weisheit von Sun Tzu folgen würden, würden sie die Bevölkerung ausmerzen und ihre Unterzahl verringern, und sie würden diejenigen von uns, die noch übrig sind, vergiften, so dass wir geschwächt werden und zumindest nicht mehr in der Lage sind, kritisch und unabhängig zu denken nicht so weit, dass wir irgendeinen sinnvollen Widerstand organisieren könnten.

Das Fazit ist, dass Millionen Menschen durch die tödlichen mRNA- und DNA-Injektionen gestorben sind oder schwer verstümmelt sind. Sie können körperlich nicht mehr arbeiten.

Inzwischen befinden sich die Geburtenraten in den USA ebenso wie die weltweiten Geburtenraten im freien Fall. Im Jahr 2021 waren die Geburtenraten in den USA die niedrigsten seit dem Ersten Weltkrieg, wobei Russland, China und alle europäischen Länder ebenfalls einen Mangel an Neugeborenen meldeten. Die Anzahl der Spermien bei Männern ist auf den niedrigsten Stand gesunken, seit solche Dinge gemessen werden. Sie können nirgendwo eine eindeutige Antwort darauf finden, warum dies geschieht.

Daher gibt der COVID-Blog zuversichtlich an, dass die Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden im Januar 2020 auf etwa 6,8 Milliarden heute gesunken ist – etwa ein Rückgang von 13 % in 28 Monaten.

„Die Machthaber werden darüber niemals die Wahrheit sagen und werden alles tun, um die tatsächlichen Zahlen zu verbergen, zu manipulieren und zu verfälschen. Alles, was wir tun können, ist, alles, was wir wissen, zu analysieren, um den Fortschritt ihres Ziels zu bestimmen – 500 Millionen Menschen bis 2030 auf der Erde zu belassen. Der frühere malaysische Premierminister Mahathir Mohamad hat die Entvölkerungsagenda im Jahr 2015 furchtlos verkündet.

Der Covid-Blog stellte fünf Trends vor, um seine Theorie zu untermauern, dass sich die Weltbevölkerung nach den erklärten Plänen der Eliten bereits im freien Fall befinde. Hier sind die ersten drei:

1. Regierungen auf der ganzen Welt meldeten in den Jahren 2021 und 2022 einen Rekordanstieg bei den übermäßigen Todesfällen und/oder meldeten historisch niedrige Geburtenraten.

Mit anderen Worten: Viele Menschen sterben und nur wenige werden geboren.“

2. Es gibt keine Möglichkeit, genau zu wissen, was in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt, Indien und insbesondere China, passiert

„Wir wissen, dass China eine dystopische Hölle ist. Was wir nicht wissen, ist, wie viele Menschen von der Regierung getötet werden und an den Injektionen sterben.“

Indien begann im Januar 2021 mit der Injektion seiner Bevölkerung, hauptsächlich mit den viralen Vektor-DNA-Injektionen von Covishield/AstraZeneca. Bis März 2023 haben 95 % der Inder ab 12 Jahren mindestens eine Impfung erhalten.

Covid Blog berichtet: „Im April 2021 waren die Lastwagenladungen mit Leichen, die in Leichenschauhäuser transportiert wurden, so voll, dass Leichen von den Lastwagen auf die Straße fielen. Einem Bericht zufolge starb in diesem Monat alle fünf Minuten jemand in Delhi . Die Massenverbrennungsvideos aus Indien im Jahr 2021 sind sehr beunruhigend.“

Die Mainstream-Medien der Konzerne gaben erwartungsgemäß „COVID“ die Schuld. Der einzige Grund, warum sich die Zahl der Todesfälle nach Mai 2021 verlangsamte, war, dass Indien mit der Einführung von Ivermectin- und Hydroxychloroquin-Protokollen begann.

Weder Indien noch China sind besonders gut darin, Todesfälle zu erfassen und zu melden, was den Covid-Blog zu dem Schluss führt, dass „auf der Grundlage des Vorstehenden unsere fundierte Schätzung von mindestens 350 Millionen zusätzlichen Todesfällen in China und Indien von Januar 2020 bis zur heutigen Veröffentlichung ausgeht.“

3. Die Kinder sterben anonym. Betrogene Eltern lassen zu, dass ihren Kindern mehrere Injektionen verabreicht werden und/oder sie geben ihren Babys geimpfte Muttermilch. Das Kind stirbt. Die meisten dieser wahnhaften Eltern folgen dem Mainstream-Narrativ und geben irgendetwas anderem als dem Impfstoff die Schuld, während nur eine kleine Anzahl von Eltern das Richtige tut und andere davor warnt, ihren Kindern Spritzen zu geben.

Halten Sie sich niemals daran. Unterwerfen Sie sich niemals. Bereiten Sie sich geistig, körperlich und geistig vor, während wir uns auf den Weg in unbekannte Gewässer machen.

…

Quellen: PublicDomain/wendelllmalone.substack.com am 19.09.2023