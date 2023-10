Crash: Warum Bitcoin jetzt auf 20.000 $ abstürzen könnte – letzte Chance vor dem Bullenmarkt

Die digitale Währungsmarkt hat in den letzten 24 Stunden leicht nachgegeben. Dabei fiel der Bitcoin Preis zwischenzeitlich auf etwa 27.200 $. Es gab jedoch im Tagesverlauf eine erneute Erholung auf 27.500 $.

Der Bitcoin Kurs bewegt sich weiterhin seitwärts. Trader sehen allerdings weiteres Abwärtspotenzial und rechnen mit einem Bitcoin-Crash auf 20.000 $. Dies könnte im Jahr 2023 einen weiteren Abschlag von über 25 % bedeuten.

Positive charttechnische Signale

Das Chartbild für Bitcoin hatte sich kürzlich verbessert. Nachdem der historisch schwache September versöhnlich endete, sprang der Bitcoin Kurs Anfang Oktober auf ein neues Monatshoch. Es gibt auch weiterhin eine beträchtliche Anzahl von Bitcoin Händlern, die kurzfristiges Potenzial für BTC sehen.

Bitcoin konnte sich erneut über 27.500 $ konsolidieren. Wenn es gelingt, über 28.000 $ zu springen, wäre das bullische Kursziel bei 35.000-40.000 $, so der Krypto-Händler Michael van de Poppe.

#Bitcoin holding crucial level of support, while #Altcoins getting hammered.

If Bitcoin is able to break back above $28,000, the thesis to $35,000-40,000 might become real.

Yields & Dollar showing weakness due to the War. A positive number from CPI can definitely assist.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 10, 2023