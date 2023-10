Das WEF fordert eine „dringende“ Reduzierung der menschlichen Bevölkerung um 86 Prozent bis 2030 (Video)

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat die Regierungen aufgefordert, ihre Bevölkerung „als Angelegenheit oder Dringlichkeit“ um 86 % zu reduzieren, um den Planeten zu retten und der globalistischen Elite einen „höheren Lebensstandard“ zu ermöglichen.

Die Forderung wurde vom WEF-Beamten Dennis Meadows gestellt, der argumentiert, dass die massive Entvölkerungsoffensive „friedlich“ erreicht werden kann, wenn die menschliche Bevölkerung ausreichend einer Gehirnwäsche unterzogen wird, damit sie ihr Schicksal akzeptiert.

Meadows ist einer der Autoren des Pro-Entvölkerungsbuchs „The Limits to Growth“ des Club of Rome aus dem Jahr 1972.

Er ist außerdem Ehrenmitglied des Club of Rome und hochrangiges Mitglied des Weltwirtschaftsforums .

Einem Bericht unserer Freunde bei Neon Nettle zufolge ist sein Buch, obwohl es bereits vor über 50 Jahren veröffentlicht wurde, ein zentraler Bestandteil der WEF-Agenda und seine Ideologie ist immer noch sehr menschenfeindlich.

Meadows argumentiert, dass der Großteil der Weltbevölkerung ausgelöscht werden muss, damit die Überlebenden „Freiheit“ und einen „hohen Lebensstandard“ haben können.

In einem Interview im Jahr 2017 behauptete Meadows, dass der Völkermord an 86 % der Weltbevölkerung „unvermeidlich“ sei.

Er besteht jedoch darauf, dass eine „wohlwollende“ Diktatur die Massenentvölkerung „friedlich“ bewerkstelligen könnte. (Wird Deagels Entvölkerungsprognose für 2025 wahr?)

„Wir könnten wahrscheinlich acht oder neun Milliarden haben“, sagt er über die wachsende Weltbevölkerung.

„Wenn wir eine sehr starke Diktatur haben, die klug ist … und [die Menschen] einen niedrigen Lebensstandard haben“, erklärt Meadows, wie die Agenda zur Bevölkerungsreduzierung in Gang gesetzt werden könnte.

„Aber wir wollen Freiheit und einen hohen Lebensstandard haben, also werden wir eine Milliarde Menschen haben .

„Und wir sind jetzt bei sieben, also müssen wir wieder runter .

Ich hoffe, dass dies langsam, relativ langsam, und auf eine Art und Weise erfolgen kann, die relativ gleichberechtigt ist, wissen Sie, so dass die Menschen diese Erfahrung teilen.“

Laut The People’s Voice ist es kein Zufall, dass Meadows‘ Worte die Worte im Bericht von 1995 mit dem Titel „United Nations Agenda 2030: Global Biodiversity Assessment“ widerspiegeln.

Der Bericht, der erstmals auf der UN-Klimakonferenz COP1 vorgestellt wurde, erklärt:

Eine „Agrarwelt“, in der die meisten Menschen Bauern sind, sollte in der Lage sein, 5 bis 7 Milliarden Menschen zu ernähren …

Im Gegensatz dazu würde eine vernünftige Schätzung für eine industrialisierte Weltgesellschaft beim gegenwärtigen materiellen Lebensstandard Nordamerikas bei einer Milliarde liegen.

Was die Befürworter dieser Ideologie offenbar nicht erwähnen, ist, dass laut Worldometer die Weltbevölkerung derzeit über 8 Milliarden beträgt.

Im Jahr 1972 veröffentlichte der Club of Rome in „ Die Grenzen des Wachstums “ die Ergebnisse computersimulierter Prognosen, die von einem Team von Statistikern des Massachusetts Institute of Technology („MIT“) berechnet wurden.

Es war der Höhepunkt einer zweijährigen Studie, die vom MIT-Team unter der nominellen Leitung von Jay Forrester und Dennis Meadows durchgeführt wurde.

„Die Grenzen des Wachstums“ ist wohl das einflussreichste Buch zum Thema „Nachhaltigkeit“.

Es wurde zur Blaupause der neuen antihumanistischen Bewegung, aus der die heutige Agenda des Green New Deal hervorging.

Das Buch ist nicht nur im Prinzip malthusianisch, sondern eine Durchsicht seiner Bibliographie zeigt, dass es auch durch ausführliche Zitate einer Reihe malthusianischer Eugeniker und angeschlossener Institutionen gestützt wird, die sich der Bevölkerungskontrolle verschrieben haben.

In einem Artikel aus dem Jahr 2012 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Buches heißt es: „Es lohnt sich, sich heute noch einmal mit Limits [to Growth] zu befassen, weil es mehr als jedes andere Buch das Konzept des anthropozentrischen [vom Menschen verursachten] Klimawandels einem Massenpublikum vorstellte.“

Ein weiterer Grund, sich noch einmal mit „ Die Grenzen des Wachstums“ zu befassen , besteht darin, den Einfluss hervorzuheben, den es auf supranationale Organisationen hatte und immer noch hat.

Jahrzehntelang setzte sich die New-Age-Guruin Barbara Marx Hubbard – die dazu aufrief, ein Viertel der menschlichen Bevölkerung zu töten, um eine Neue Weltordnung einzuführen – für den Transhumanismus und die malthusianische nachhaltige Entwicklung ein.

Die Ideologie ist der Kern der Agenden „Great Reset“ und „Vierte Industrielle Revolution“ des WEF-Gründers und Vorsitzenden Klaus Schwab.

Hubbards malthusianische Überbevölkerungstheorien wurden teilweise von „ Die Grenzen des Wachstums “ inspiriert.

Tatsächlich gibt es in Hubbards „ Buch der Co-Creation “ mehrere Passagen, die vor malthusianischen „Grenzen des Wachstums“ warnen, die zu ökologischen Katastrophen führen könnten.

Sie traf sich auch persönlich mit dem Mitbegründer des Club of Rome, Aurelio Peccei, der das Weltwirtschaftsforum auf der dritten Jahrestagung des WEF 1973 dazu veranlasste, die malthusianischen Grundsätze „ Die Grenzen des Wachstums“ zu übernehmen.

Und jetzt erklärt Meadows kühn, dass er hofft, dass eine Diktatur langsam und „friedlich“ 86 % der Weltbevölkerung ausrotten wird.

Diese Theorie ist auch anderen Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums nicht entgangen.

WEF-Eliten bereisen häufig eine Welt mit einer massiv reduzierten Bevölkerung.

Wie The People’s Voice zuvor berichtete , erklärte Yuval Noah Harari, ein Top-WEF-Mitglied und leitender Berater von Schwab, letztes Jahr, dass „wir in der heutigen Welt einfach nicht die große Mehrheit der Bevölkerung brauchen“.

Laut Harari sei der Großteil der Bevölkerung inzwischen „überflüssig“ geworden und werde der globalen Elite in Zukunft kaum noch von Nutzen sein.

Harari, der sich selbst als Historiker und Zukunftsforscher bezeichnet, argumentiert, dass moderne Technologien wie künstliche Intelligenz „es ermöglichen, den Menschen zu ersetzen“.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 02.10.2023