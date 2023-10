Die Bibel und die 4 Reiter der Apokalypse: Wer sie sind und was sie bedeuten

Die vier Reiter der Apokalypse sind ein bekanntes biblisches Symbol, das in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Die Reiter stehen für vier Ereignisse, die das Ende der Welt ankündigen sollen und werden bereits seit Jahrhunderten in Kunst, Literatur und Popkultur thematisiert.

Die 4 Reiter der Apokalypse: Das ist ihre Bedeutung

Die vier Reiter der Apokalypse sind eine biblische Metapher, die in der Offenbarung des Johannes (einem Buch des Neuen Testaments) beschrieben wird. Die vier Reiter symbolisieren vier unheilvolle Ereignisse, die zum Ende der Welt beitragen werden:

Der erste Reiter: das apokalyptische Pferd/der Antichrist – er reitet auf einem weißen Pferd. Er wird mit Pfeil und Bogen sowie einer Krone auf seinem Haupt dargestellt.

Der zweite Reiter: Krieg – er wird mit einem Schwert dargestellt, das für Krieg und Gewalt steht und reitet auf einem feuerroten Pferd.

Der dritte Reiter: Hunger – er wird mit einer Waage dargestellt, die für die Missernten und den Mangel an Nahrung steht und reitet auf einem pechschwarzen Pferd.

Der vierte Reiter: Tod – er wird mit einem Totenschädel dargestellt und symbolisiert den Tod durch Krieg, Seuche und Hunger. Er reitet auf einem fahlen Pferd.

Die Hölle folgt diesem Reiter und verschlingt alles, was ihnen in den Weg kommt.

Diese vier Reiter gelten als Vorboten des Untergangs der Welt. Nach den vier Reitern der Apokalypse in der Offenbarung des Johannes folgen weitere prophetische Ereignisse und Visionen, die zum Ende der Welt führen sollen.

Dazu gehören unter anderem: der Kampf zwischen Gut und Böse, der große Himmelskrieg und das Gericht über die Lebenden. (Von der Bibel prophezeit: Die Lebensmittelknappheit ist gewollt)

Im Detail heißt es:

Im Ölberg-Diskurs erklärte Jesus, dass eine Welle falscher Propheten, Kriege, Hungersnöte und Krankheiten darauf hindeuten würden, dass das Ende der Welt naht. Ein flüchtiger Blick auf unseren Globus lässt darauf schließen, dass diese Zeichen bereits begonnen haben, sich zu manifestieren.

Die COVID-19-Pandemie, Nahrungsmittelknappheit, massive Inflation und der Krieg in der Ukraine sind nur einige Beispiele. Obwohl diese Ereignisse nur Schatten der kommenden Schrecken sind, können wir eine direkte Linie von den Prophezeiungen in Matthäus 24 zu den vier Reitern in Offenbarung 6 ziehen, die den Beginn der Trübsal markieren.(„Die Ruhe vor dem Sturm“, Daniel 7 in der Bibel und das Burning Man Festival als Ritual (Video))

Die Reiter der Apokalypse stellen vier Aspekte des Gerichts Gottes dar, das sich zu Beginn der Trübsal über die Erde ergießen wird. Anzeichen eskalierender Gewalt, Hungersnot und Krankheiten in unserer Welt lassen darauf schließen, dass sich die Reiter bereits darauf vorbereiten, auf die Seiten der Geschichte zu galoppieren.

Aus der Prophezeiung Jesu können wir erkennen, dass wir in der Welt des Endes leben. Globale Ereignisse verschmelzen zu einer einheitlichen Bewegung wie eine Symphonie, die sich zu einem dramatischen Höhepunkt steigert.

Das nächste Ereignis auf Gottes prophetischem Zeitplan ist die Entrückung – eine abrupte Zäsur, ein Zeitbruch, der den Beginn der Trübsalszeit markieren wird. Bis dahin trommelt der bedrohliche Schlag der Geschichte weiter und steigert sich zum Klang der Trompete.

Im Moment der Entrückung wird Christus mit einem Schrei herabsteigen und jeden Christen auffordern, sich zu erheben und Ihm in der Luft zu begegnen, bevor er uns in den Himmel führt. In der Zwischenzeit wird der zügelnde Einfluss des Heiligen Geistes aus den irdischen Angelegenheiten verschwinden und den Vorhang für das Kirchenzeitalter schließen. Während spirituelle Dunkelheit die Erde umhüllt, wird die ganze Hölle losbrechen, beginnend mit den vier Reitern der Apokalypse.

Im Alten Testament symbolisierten Pferde Eroberung, Kampf, Krieg und Angriff. Hier, in Offenbarung 6, stellen die Pferde und Reiter der Apokalypse Gottes Sieg über das Böse auf Erden und die Kräfte dar, die er einsetzt, um sein göttliches Urteil zu vollstrecken.

Der Reiter auf einem weißen Pferd: Der Antichrist

Die Symphonie erklingt die ersten schrillen Töne der Trübsal und kündigt die Ankunft des Reiters auf einem weißen Pferd an. In Offenbarung 6,2 beschreibt es der Apostel Johannes so: „Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Wer darauf saß, hatte einen Bogen; und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog siegreich aus, um zu siegen.“

Dieser Reiter repräsentiert den Antichristen. Obwohl er vor Beginn der Trübsal auf der Erde sein wird und möglicherweise heute noch am Leben ist, wird er sich erst nach der Entrückung als Antichrist offenbaren.

Der Bogen des Antichristen ist ein Symbol seiner Eroberungsfähigkeit. Er trägt keine Pfeile, weil er unter dem Banner des künstlichen Friedens reitet. Anstatt im Kampf zu siegen, wird er durch selbstgefällige Versprechungen unblutige Siege erringen. Seine Beredsamkeit wird die Massen fesseln und die Armeen der Welt vereinen. Er ist der Fürst, der mit Israel einen Bund schließen wird, um die Juden mitten in der Trübsal vor ihren Feinden zu schützen (Daniel 9:26).

In alten Western konnte man sich darauf verlassen, dass der Held auf einem weißen Pferd einritt. Aber täuschen Sie sich nicht – dieser Mann wird kein Held sein. Er wird ein Wolf im Schafspelz sein. Anstatt Frieden zu bringen, wird er Zerstörung bringen und jeden Vertrag brechen, den er ratifiziert. Der Antichrist wird der schlimmste Tyrann sein, den die Welt je gekannt hat.

Da sich Offenbarung 19:11 darauf bezieht, dass Christus auf einem weißen Pferd reitet, glauben einige, dass der Reiter in Offenbarung 6:2 auch Christus sein muss. Allerdings machen mehrere Unterschiede diese Schlussfolgerung unglaubwürdig. Bedenken Sie diese Unterscheidungen: In Offenbarung 19 ist die Waffe Christi ein Schwert, aber in Offenbarung 6 ist die Waffe des Reiters ein Bogen ohne Pfeile.

Christus trägt in Offenbarung 19 eine Königskrone, aber der Reiter in Offenbarung 6 trägt eine Siegerkrone. Jeder konnte die Siegerkrone tragen; Nur der Sohn Gottes konnte das königliche Diadem tragen.

Der Reiter in Offenbarung 6 signalisiert den Beginn des Gerichts Gottes, während der Reiter in Offenbarung 19 das Ende markiert. Es ist logischer, dass Christus beim Zweiten Kommen erscheint als zu Beginn der Trübsal.

Obwohl es Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fahrern gibt, unterscheiden sie sich deutlich. Satan hat das Werk Christi immer gefälscht. Auch heute noch ergreifen kleinere Antichristen – die unter der Kontrolle Satans operieren – die Macht durch hohle Versprechungen von Frieden und Wohlstand. Und während der Trübsal werden sich die Täuschungen Satans verstärken.

Der Reiter auf einem roten Pferd: Krieg und Blutvergießen

Auf den Fersen des weißen Pferdes galoppiert ein zweites Pferd samt Reiter auf die Bühne. John sagt: „Ein anderes Pferd, feuerrot, ging aus. Und dem, der darauf saß, wurde gewährt, den Frieden von der Erde zu nehmen, und dass die Menschen einander töten sollten; Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben“ (Offenbarung 6,4). Dieses blutrote Tier verkörpert den Krieg und sein Reiter trägt das Schwert eines Attentäters.

Natürlich ist Krieg für die Menschheit nichts Neues. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass bewaffnete Konflikte in den letzten 65 Jahren mindestens fünfzig Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Dennoch werden die noch ausstehenden Kriege und das damit einhergehende Leid alles in der Geschichte übertreffen.

Nicht nur Nationen werden gegeneinander zu den Waffen greifen, sondern auch Einzelpersonen werden sich gegenseitig angreifen. In Matthäus 24:9-12 warnt Jesus vor zunehmendem Verrat, Hass, Gesetzlosigkeit und Beleidigung in den Tagen vor der Trübsal. Und sobald der Himmel den Reiter auf einem roten Pferd freilässt, wird die Schreckensherrschaft des Antichristen von zügellosem Blutvergießen und Morden begleitet sein.

Der Reiter auf einem schwarzen Pferd: Hungersnot

Humanitäre Helfer haben bereits wegen der weltweiten Nahrungsmittelknappheit Alarm geschlagen. Der Welthunger-Index, der von europäischen humanitären Organisationen zusammengestellt und veröffentlicht wurde, nutzte die Sprache aus Offenbarung 6, um die aktuellen Bedingungen zu beschreiben.

Im Jahr 2015 berichtete der Index: „Krieg und Hungersnot, zwei furchterregende Reiter, reiten seit langem Seite an Seite. Bewaffnete Konflikte stören Nahrungsmittelsysteme, zerstören Lebensgrundlagen, vertreiben Menschen und lassen diejenigen, die nicht fliehen, sowohl verängstigt als auch unsicher zurück, wann sie ihre nächste Mahlzeit zu sich nehmen werden.“

Die Situation hat sich seit der Veröffentlichung dieses Berichts nicht verbessert. Das US-Außenministerium berichtet: „Im Jahr 2021 litten mehr als 765 Millionen Menschen weltweit an chronischem Hunger.“

Nahrungsmittelknappheit wird dem Antichristen direkt in die Hände spielen. In Offenbarung 13,17 heißt es: „Niemand darf kaufen oder verkaufen, außer wer das Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat.“

Mit anderen Worten: Der Antichrist („das Tier“) wird die Nahrungsmittelversorgung der Welt kontrollieren (Konzerne und die Elite). Hunger ist eine primäre menschliche Motivation, und der Antichrist wird ihn nutzen, um die Treue der Menschen zu ihm während der Trübsal zu sichern.

Der Reiter auf einem blassen Pferd: Pest und Tod

Leid und Tod sind die logischen Folgen rücksichtsloser Diktatoren, Krieg und Hungersnot. Während der Trübsal wird es nicht anders sein. Als sich in der prophetischen Vision des Johannes das vierte Siegel öffnet, sieht er einen Reiter auf einem blassen Pferd.

„Und der Name dessen, der darauf saß, war Tod, und Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über ein Viertel der Erde, zu töten mit dem Schwert, mit Hunger, mit dem Tod und durch die Tiere der Erde“ (Offenbarung 6,8).

Jedes der drei vorherigen Pferde hatte einen einzigen Reiter. Jetzt stellt sich John vor, dass der Tod auf dem vierten Pferd reitet und Hades dicht dahinter folgt. Dieses ominöse Unternehmen wird 25 % der Weltbevölkerung durch Gewalt, Hungersnot, Krankheiten und wilde Tiere töten. Neben bewaffneten Konflikten und weltweitem Hunger haben wir bereits eine Flut von Krankheiten erlebt, die von Tierarten auf den Menschen übergreifen und weitreichende Verwüstungen anrichten.

Das Problem wird durch internationale Reisen verschärft. Es genügt ein asymptomatischer Reisender, der von Land zu Land fliegt und innerhalb weniger Stunden eine tödliche Infektion verbreitet.

Der Reiter auf einem blassen Pferd wird eine schreckliche Ernte aus der Erde ernten. Und die Prophezeiung des Johannes in Offenbarung 6 stimmt perfekt mit der Vorhersage Jesu im Ölberg-Diskurs überein: „Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören.“ Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht beunruhigt sind. denn all diese Dinge müssen geschehen, aber das Ende ist noch nicht gekommen.

Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es wird an verschiedenen Orten Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Dies alles ist der Anfang der Schmerzen“ (Matthäus 24,6-8).

Was bedeuten die vier apokalyptischen Reiter für uns heute?

Sorgen bilden den Hintergrund für das, was in der Trübsal kommen wird, und werden an Intensität zunehmen, bis Christus wiederkommt. Dennoch bittet uns Jesus, uns nicht zu beunruhigen, und gibt allen, die bis zum Ende treu bleiben, ein Versprechen: „Weil ihr meinen Befehl zum Ausharren gehalten habt, werde auch ich euch vor der Stunde der Prüfung bewahren, die über die ganze Welt kommen wird.“ , um die zu prüfen, die auf Erden wohnen“ (Offenbarung 3,10).

Zu jeder Jahreszeit bleibt der Herr souverän und wird sein Volk bewahren, bis die Geschichte ihren vorherbestimmten Abschluss erreicht.

Christen werden in der Welt des Endes Leid, Märtyrertum, Hass und Verrat erleben, aber der Herr verspricht, uns aus der Trübsal zu befreien. Die Zusicherung in Offenbarung 3,10 und die Abwesenheit der Kirche in den zentralen Kapiteln der Offenbarung bestätigen, dass Christus die Arche der Befreiung des Gläubigen aus den Stürmen der Trübsal ist.

Wie dunkel die Zeit auch sein mag, die wir durchleben mögen, unsere Zukunft ist in Christus sicher. Die Entrückung ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir zum ersten Mal glaubten. Wenn wir erkennen, dass sich die Anzeichen der Endzeit verstärken, können wir Frieden haben, weil wir den Verantwortlichen kennen.

Die Entrückung wird die Tore des Himmels für alle Kinder Gottes öffnen, aber sie wird eine schreckliche Kette von Ereignissen für die auf der Erde verbliebenen Menschen auslösen. Jeder, der Christus nicht als seinen Herrn und Erlöser kennt, wird sieben Jahre lang Gottes Gericht erdulden müssen, beginnend mit den vier Reitern der Apokalypse.

Jesus warnte: „Wachtet nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, an dem der Menschensohn kommt“ (Matthäus 25,13). Jeder Teil seiner Lehre hat einen praktischen Zweck. Jesus möchte, dass wir über die Zukunft Bescheid wissen, damit wir ihm vertrauen können, was auch immer kommen mag.

Während sich die Weltereignisse zu einer lauten Kakophonie anschwellen, wird das Trommeln von Pferdehufen durch das Chaos hallen. Tyrannen werden Kriege anzetteln und die Ernährungsunsicherheit ausnutzen, um ihre Macht zu festigen.

Hungersnöte und Seuchen werden große Bevölkerungsgruppen vernichten. Das Leben wird sich weiter verschlechtern, nicht besser, während sich die Welt darauf vorbereitet, dass die Reiter der Apokalypse die Bühne der Geschichte durchqueren.

Wo werden Sie sein, wenn sich die Prophezeiungen aus Offenbarung 6 zu erfüllen beginnen? Warten Sie keine Minute länger, um sich zu entscheiden.

Nach dem Moment der Entrückung wird es zu spät sein, es noch einmal zu überdenken.

Quellen: PublicDomain/Focus/davidjeremiah.blog/ am 08.10.2023