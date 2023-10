Die biblische Prophezeiung: Deutschland warnt den Iran und bereitet sich auf einen Atomkrieg vor

Als Reaktion auf die Drohungen des Irans gegen Israel hat die deutsche Regierung am 16. Oktober eine scharfe Warnung an den Iran ausgesprochen. „Jeder, der in dieser Situation mit dem Feuer spielt, Öl ins Feuer gießt oder auf andere Weise zündelt, sollte sich das genau überlegen“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Sebastian Fischer. Ein Gastartikel von Die Posaune

Am selben Tag nahmen deutsche Piloten an Militärübungen teil, um sich auf den Einsatz von Atomwaffen vorzubereiten. Die Bedeutung dieses Ereignisses sollte uns nicht entgehen.

Deutschland steht offiziell an der Seite Israels und ist sich der iranischen Bedrohung sehr wohl bewusst. Jede Hilfe, die Israel braucht, wird es von Deutschland bekommen „auch militärische Unterstützung“, betonte Außenministerin Annalena Baerbock am 15. Oktober. Diese zugesagte Unterstützung zieht Deutschland in einen möglichen Konflikt mit dem Iran hinein.

Der Iran unterstützt die Hamas finanziell und militärisch. Bei einem Treffen zwischen dem iranischen Außenminister und der Hamas-Führung am 14. Oktober in Katar ging es um die Stärkung der „Achse des Widerstands“ gegen Israel, wie die iranische Nachrichtenagentur Islamic Republic News Agency (IRNA) berichtete.

Der iranische Außenminister sagte: „Jeder hat seine Hand am Abzug“ und bezog sich damit auf die militanten Anti-Israel-Gruppen.

Neben der Warnung an den Iran, von einer Eskalation abzusehen, sprach Fischer auch das Streben des Irans nach Atomwaffen an. Sollte sich der Iran weiterhin weigern, sich an das internationale Atomabkommen zu halten, drohten ihm „umfassende Sanktionen“, so Fischer. Er bemerkte auch, dass es im Interesse Deutschlands ist, dass es keine Weiterverbreitung von Atomwaffen gibt.

Immer mehr Menschen fragen sich, wie sie mit der iranischen nuklearen Bedrohung umgehen sollen. Im Gegensatz zu anderen Nationen hat das Streben des Iran nach Atomwaffen nichts mit Abschreckung zu tun. (Die Wahrheit über das Millenium: Die Wiederkunft Christi und eine 1000-jährige Periode)

Der Hauptsponsor von Terrorismus und Selbstmordattentätern und der selbsternannte Erzfeind des Westens ist nicht an Frieden interessiert. Sein ideologisches Ziel ist es, den Krieg zu entfachen.

Posaune-Chefredakteur Gerald Flurry erklärt in Der König des Südens:

Keine Worte werden diesen König des Terrors aufhalten. Der iranische Führer glaubt, dass die Verursachung einer nuklearen Katastrophe die Ankunft seines Messias beschleunigen wird. Egal, was passiert, diese religiösen Eiferer glauben, dass sie gewinnen werden.

Keine andere Atommacht denkt so! Das macht den Atomkrieg unausweichlich!

Es ist kein Zufall, dass die diesjährigen Steadfast Noon-Übungen über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer stattfinden – weit weg von Russland, aber näher am Nahen Osten. Dreizehn NATO-Mitglieder nehmen daran teil, darunter auch Deutschland.

„Unsere Übung wird dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit unserer nuklearen Abschreckung zu gewährleisten“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. „Sie sendet die klare Botschaft, dass die NATO alle Verbündeten schützen und verteidigen wird.“

Die Übungen laufen bis zum 26. Oktober und bereiten die teilnehmenden Nationen auf den Einsatz von Atomwaffen vor. Angesichts der Aggression Russlands und der Drohungen des Irans haben diese Routineübungen wahrscheinlich eine viel größere Bedeutung für jede teilnehmende Nation und jeden einzelnen Piloten: Die teilnehmenden Piloten könnten eines Tages tatsächlich Atomwaffen in ein feindliches Land tragen.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs denken jetzt ernsthaft darüber nach, was Karl-Theodor zu Guttenberg und Ulf Gartzke 2013 geschrieben haben:

In Deutschland fehlt „eine breitere Debatte – sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter deutschen Spitzenbeamten – darüber, was Berlin tun sollte, wenn die Diplomatie scheitert und Israel gezwungen ist, militärisch gegen die iranische nukleare Bedrohung vorzugehen“ („Germany Must Have Israel‘s Back“ [Deutschland muss Israel den Rücken stärken]).

Die biblische Prophezeiung gibt uns Aufschluss darüber, wie sich dieser Konflikt entwickeln wird. In Daniel 11, 40 heißt es: „Zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit ihm messen, und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten.“

Dieser Vers spricht von zwei Reichen, die in der Endzeit um Jerusalem streiten werden, was zu einer Zeit „so großer Trübsal“ führen wird „wie sie nie gewesen ist“ (Daniel 12, 1). Zusammen mit den Prophezeiungen in Matthäus 24 zeigt Herr Flurry, dass der daraus resultierende Krieg möglicherweise mit Atomwaffen geführt wird.

Herr Flurry schrieb:

Deutschland hat eine Auseinandersetzung mit dem Iran erwartet und arbeitet seit Jahren an einer Strategie. Diese Strategie ist fast abgeschlossen. Deutschland hat den Iran umzingelt.

„Wirbelsturm“ ist in diesem Vers [King James Version] ein sehr aufschlussreiches Wort. Laut dem Gesenius-Lexikon bedeutet es „im Sturm wegfegen“. Es kann „vor Schreck aufbrausen“ bedeuten. Es kann auch bedeuten, dass man von Angst ergriffen ist oder vor Angst zittert, die das Gefühl des Schreckens in der Haut eines Menschen hervorruft.

Dieses Wort hat eine ungewöhnliche Betonung auf Terror! Wird dieser schreckliche Wirbelsturm nuklear sein? Er wird mit Sicherheit terroristisch sein! Und er ist dabei, im Nahen Osten zu explodieren. Schließlich werden die Terroristen selbst terrorisiert werden!

Das eskalierende Böse schockiert die Menschen auf der ganzen Welt.

Doch die Bibel warnt, dass wir erst den Anfang des Übels sehen. Doch wir haben Hoffnung, denn Gottes Wort versichert uns, dass die Wiederkunft Jesu Christi unmittelbar bevorsteht.

Guttenberg hatte Recht in Bezug auf Iran und Russland

Guttenbergs Warnungen wurden ignoriert, aber vielleicht bekommt er jetzt die Chance, die Fehler zu korrigieren.

Deutschland muss Israel den Rücken stärken“ und „Putin schwelgt in einem ‚erstaunlichen Führungsvakuum‘“ sind zwei Artikel, die der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg in den Jahren 2013 und 2014 mitverfasst hat. Guttenbergs Warnungen gehen heute jedem Diplomaten durch den Kopf: Was, wenn Israels Krieg mit dem Iran eskaliert?

In „Deutschland muss Israel den Rücken stärken“, schrieb er:

[Berlin fehlt] eine breitere Debatte – sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter deutschen Spitzenbeamten – darüber, was Berlin tun sollte, wenn die Diplomatie scheitert und Israel gezwungen ist, militärisch gegen die iranische nukleare Bedrohung vorzugehen. …

Berlin sollte auch darüber nachdenken, wie es Israel nach einem möglichen Luftangriff auf den Iran unterstützen kann. … Es steht viel auf dem Spiel. Deutschland kann es sich nicht leisten, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen.

Damals war Deutschland darauf bedacht, einen Krieg durch Diplomatie zu vermeiden, und die meisten Deutschen sahen Israel als den Aggressor. Jetzt ist das hypothetische Szenario der Realität gefährlich nahe.

Die Jerusalem Post schrieb am 8. Oktober: „Wird Israel den Iran für den Überraschungsangriff und das Massaker der Hamas verantwortlich machen?“ Die Frage ist: Wie wird der Westen reagieren, wenn der Krieg eskaliert?

Guttenberg war seiner Zeit voraus. „Berlin sollte seinen Einfluss in einer Region nicht unterschätzen, in der die Glaubwürdigkeit Amerikas gelinde gesagt angeschlagen ist“, schrieb er. Nachdem sie Afghanistan verlassen und dem Iran den Weg zu Atomwaffen freigemacht haben, ist die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten im Nahen Osten auf einem historischen Tiefstand.

In einer Diskussion bei Fox Business im Jahr 2019 wurde Guttenberg gefragt, ob Großbritannien bereit wäre, notwendige militärische Maßnahmen gegen den Iran zu ergreifen. Er antwortete:

Ich glaube nicht, dass sie es allein schaffen werden. … Es ist eine extrem komplizierte Region. Und ich hatte in den letzten zwei Wochen Gelegenheit, mit einigen führenden Politikern des Nahen Ostens zusammenzusitzen, und ja, ihre Reaktion war: „Es war noch nie so gefährlich.“ Aber sie sagten auch, dass es keine Chance gibt, dem Iran, so wie er militärisch verwöhnt wird, nur mit einem Land zu begegnen. Es muss eine Allianz gebildet werden.

Seit Jahren fordert Guttenberg Deutschland auf, sich auf genau diese Realität vorzubereiten. Und das ist nicht das einzige Thema, bei dem Guttenberg Recht hatte.

In seinem Artikel aus dem Jahr 2014 warnte Guttenberg zusammen mit Garry Kasparov, dass der russische Präsident Wladimir Putin „es geschafft hat, den Westen das ganze Jahr über zu verwirren. …

Der Hauptgrund für Putins selbstverherrlichendes Verhalten ist das erstaunliche Führungsvakuum in der Welt.“ Die Menschen hofften, dass Putin Russland näher an den Westen heranführen würde. Aber Guttenberg hatte Recht, und die Beschwichtiger hatten Unrecht.

Die Krisen häufen sich, und der Bedarf an Anführern steigt von Minute zu Minute. Werden die Deutschen warten, bis ihre Städte durch Terroranschläge in Flammen stehen und bis russische Panzer an ihre Grenzen rollen?

Oder werden sie nach einem starken Führer rufen, der eine gewisse Weitsicht besitzt?

Die Bibel offenbart, dass sich ein solcher Mann bald in Europa erheben wird (Jesaja 10, 12-13; Daniel 8, 23-25; 11, 21; Habakuk 1, 11). Er wird das Machtvakuum in Europa füllen und ein Bündnis gegen den Iran bilden, wie Posaune-Chefredakteur Gerald Flurry in „Ein deutscher Wirbelwindangriff vernichtet den Iran“ erklärt.

Herr Flurry hat auf einen Mann hingewiesen, der diese Prophezeiungen höchstwahrscheinlich erfüllen wird. In der Ausgabe der Posaune vom Januar 2020 schrieb er:

In der Bibel wird ein starker Anführer prophezeit, der sehr bald in Europa in Erscheinung treten wird – vielleicht schon in wenigen Monaten. Ich bin fast sicher, dass Sie diesen Mann identifizieren können. Nur ein Mann ist in der Lage zu erfüllen, was die Bibel über diesen starken Mann sagt. Er heißt Karl-Theodor zu Guttenberg.

Wenn sich die Krisen zuspitzen, sollten Sie Guttenberg beobachten und darauf achten, dass Europa nach einem starken Mann ruft.

Quellen: PublicDomain/dieposaune.de am 25.10.2023