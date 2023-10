Die magnetischen Pole der Sonne verschwinden – 2030er Jahre werden strenge Kälte und Nahrungsmittelknappheit bringen

2019 warnte die ukrainische Astrophysikerin Valentina Zharkova vor einem grossen solaren Minimum zwischen 2020 und 2053.

Im Jahre 2019 gab die ukrainische Astrophysikerin Valentina Zharkova ein Interview, in dem sie dem Narrativ der kontinuierlichen globalen Erwärmung widersprach. Von transition-news.org

Darin warnte sie nämlich vor einem grossen solaren Minimum zwischen 2020 und 2053. Darauf aufmerksam macht Natural News mit Bezug auf Free West Media.

Zharkova sagte für die 2030er Jahre als Folge dieses solaren Minimums strenge Kälte und weit verbreitete Nahrungsmittelknappheit voraus. Sie stellte fest, dass die Sonnenaktivität seit 2015 abgenommen hat, ähnlich wie während des Maunder-Minimums vor 400 Jahren.

Die Solarforscherin ging davon aus, dass die kälteste Periode auf der Erde zwischen den Sonnenzyklen 25 und 27 auftreten wird, mit den schlimmsten Auswirkungen in den frühen 2030er Jahren.

Das würde zu einem Mangel an Vegetation führen. Zharkova betonte, die Sonne sei der Haupttreiber des Erdklimas, nicht das Kohlendioxid. Free West Media fragt deshalb:

«…, warum sie uns nicht vor dem warnen, was wirklich bevorsteht, da sie sich dessen wahrscheinlich sehr wohl bewusst sind. Noch beunruhigender ist die Frage, warum sie die Regierungen und Menschen der Welt in dem Glauben lassen, dass die Bedrohung warm ist. Die möglichen Antworten auf diese Fragen sind verstörend.»

Natural News weist auch auf John L. Caseys Bücher «Cold Sun» (2011) und «Dark Winter» (2014) hin. Darin warnt der Autor ebenfalls vor einer Abkühlung des Planeten.

Die magnetischen Pole der Sonne verschwinden

Bis zum Jahresende dürften die magnetischen Pole der Sonne verschwunden sein, zusammen mit dem Höhepunkt des Sonnenmaximums des Zyklus 25. Die Sonne folgt in der Regel 11-Jahres-Zyklen, die von Perioden des Maximums (hohe Aktivität) und des Minimums (geringe Aktivität) unterbrochen werden.

Wenn dieser Zyklus das Maximum erreicht, beginnt die Sonne sich zu beruhigen und ihre Aktivität zu verringern, während sie in das solare Minimum übergeht. Sobald dies erreicht ist, beginnt der Solarzyklus 26.

300x250

Jüngste Messungen der NASA zeigen eine rasche Abschwächung der Magnetfelder in den Polarregionen der Sonne. Die magnetischen Nord- und Südpole stehen kurz vor dem Verschwinden.

Dies wird zu einer vollständigen Umkehrung des globalen Magnetfelds der Sonne führen (wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2024). Die Sonne ist sehr aktiv, aber eine der spannendsten Entwicklungen ist die Umkehrung ihrer Magnetpole. Wie die Erde hat auch die Sonne zwei Magnetpole, einen positiven und einen negativen. Im Gegensatz zu den Polen der Erde, die sich etwa alle 300.000 Jahre umkehren, kehren sich die Pole der Sonne etwa alle 11 Jahre um.

Verschwindende Pole und magnetische Umkehrungen wurden auf dem Höhepunkt jedes einzelnen Sonnenzyklus beobachtet, seit die Astronomen gelernt haben, die Magnetfelder der Sonne zu messen.

300x250 boxone

Allerdings gibt es keine zwei Polarfeldumkehrungen die gleich sind. Manchmal ist der Übergang schnell, es dauert nur ein paar Monate, bis die Pole verschwinden und an entgegengesetzten Enden der Sonne wieder auftauchen.

Manchmal dauert es Jahre, so dass die Sonne über einen längeren Zeitraum keine magnetischen Pole hat. Es kann sogar vorkommen, dass ein Pol vor dem anderen wechselt, so dass beide Pole für eine Weile die gleiche Polarität haben.

Ein solches Szenario könnte sich jetzt tatsächlich abspielen, schreibt Dr. Tony Phillips von spaceweather.com. Der magnetische Südpol der Sonne ist fast vollständig verschwunden, aber der magnetische Nordpol ist noch da, wenn auch nur knapp.

Nach der Umkehrung bestimmt das neu entstandene Polarfeld die Stärke des nächsten Sonnenzyklus.

Das Verschwinden der Pole bedeutet, dass wir am Rande des Sonnenmaximums von Sonnenzyklus 25 stehen. Obwohl er etwas stärker ist als sein Vorgänger, erweist sich der Zyklus 25 als schwächer als die historische Norm.

Es sieht auch so aus, als würde er seinen Höhepunkt zu früh erreichen und uns so früher als erwartet in das solare Minimum und damit in den lang erwarteten Sonnenzyklus 26 stürzen.

Die Geschwindigkeit der Umkehrung des Polarfelds variiert zwar in Bezug auf den Zeitplan, aber im Allgemeinen dauert es ein oder zwei Jahre, bis sie abgeschlossen ist, aber das variiert.

Das Nordpolarfeld des Sonnenzyklus 24 brauchte fast fünf Jahre, um sich umzukehren!

Der Sonnenzyklus 26 ist die Periode in der wahrscheinlich die Abkühlung des solaren Minimums einsetzt, an dem das nächste Große Solare Minimum offiziell beginnt.

Das erwarten eine Reihe von Astrophysikern aber auch der Weltraumwetter Vorhersagedienst der Teil der US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ist, die in Boulder, Colorado, residiert.

Klima – der Einfluss von Politik, CO2 und Sonne

Die Klimapolitik nimmt immer mehr Fahrt auf. Zuletzt mit dem „Klimagipfel“, zu dem der UNO Generalsekretär Antonio Guterres während der diesjährigen UNO-Generalversammlung geladen hat. Die EU ist dabei mit ihrem Programm „Fit für 55“ die Bedingungen für die Wirtschaft immer mehr zu erschweren und Immobilien zu verteuern oder für die derzeitigen Eigentümer einfach nicht mehr leistbar zu machen. Stephan Sander-Faes und Peter F. Mayer machen einen Streifzug durch Politik und Klimawissenschaften.

Auf der politischen Bühne sind mehrere globale Player unterwegs. Besonders wichtig natürlich die EU, die zu den radikalsten Einpeitschern gehören. Aber auch die UNO mit ihrem Climate Summit, wo die braven Länder eingeladen waren, und die größten CO2-Produzenten fehlten, die aber fast die Hälfte der Erdbevölkerung repräsentieren.

Nicht zu vergessen die WHO und die Gavi Impfallianz, die auch gleich gegen Klimafolgen impfen wollen.

Unser nächstes großes Thema ist CO2, das gemeinsam mit Wasser erst Leben auf der Erde möglich, indem Pflanzen daraus Zucker und alle weiteren Bausteine des Lebens produzieren.

Wir besprechen die positiven Folgen des CO2 auf die Nahrungsmittelproduktion und die Begrünung von Trockengebieten. Und natürlich kommt auch zur Sprache warum CO2 keinen Einfluss auf die Temperatur ausübt, denn Temperaturveränderungen gehen den Änderungen der CO2 Konzentration voraus.

Was verursacht also den Klimawandel, den es seit Milliarden Jahren auf der Erde gibt? Es ist die Sonne und ihre Zyklen sowie die Bahnänderungen der Erde. Und gegen Ende des Videos berichtet Sander-Faes von mehrere Tausende Jahre alten archäologischen Funden in Norwegen direkt dort wo die Gletscher abgeschmolzen sind.

Und das ist der Beweis, dass frühere Warmzeiten in der Antike und davor sogar noch wärmer waren als die jetzige moderen Warmzeit. Und das obwohl die CO2-Konzentrationen damals auch laut den Klima-Alarmisten mit 280 ppm erheblich untern den heutigen 420 ppm gelegen sind.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/transition-news.org/tkp.at am 11.10.2023