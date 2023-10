Die Technokraten holen aus: Der „durchschnittliche Menschen“ wird durch Künstliche Intelligenz ersetzt

„Der Vergleich von KI mit der Vorstellung von mittleren oder durchschnittlichen Menschen ist ein wenig anstößig.“

Das ist eine Möglichkeit, über andere Menschen zu sprechen.

Wie die Autorin Elizabeth Weil in einem neuen Profil von OpenAI-CEO Sam Altman im New York Magazine feststellt, hat der mächtige KI-Manager eine beunruhigende Vorliebe für die Verwendung des Begriffs „durchschnittlicher Mensch“, ein Ausdruck, der scheinbar einer robotischen Tech-Bro-Version von „Durchschnitt Max Mustermann“ gleichkommt.

Altman hofft, dass künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) ungefähr die gleiche Intelligenz haben wird wie ein „durchschnittlicher Mensch, den man als Kollegen einstellen könnte“.

Das ist eine beunruhigende Behauptung, wenn man bedenkt, dass es sich wirklich so anhört, als ob Altman versucht, die Arbeit normaler Menschen durch eine noch nicht realisierte AGI zu ersetzen.

Und laut Insider ist es nicht einmal das erste Mal, dass er das sagt. In einem Interview im Lex Fridman-Podcast aus dem Jahr 2022 erklärte Altman, dass diese theoretische KI in der Lage sei, „alles zu tun, was man mit einem Remote-Kollegen direkt hinter einem Computer tun würde, einschließlich des Erlernens des Arztberufs und des Lernens wie man ein sehr kompetenter Programmierer wird.“

Mit anderen Worten: Wenn Sie zufällig ein „durchschnittliches“ Leben führen, könnten Sie bald arbeitslos sein – oder zumindest ist das eine Möglichkeit, seine Kommentare zu interpretieren. Ein Hoch auf unsere KI-Zukunft.

Wie sowohl Insider als auch New York Mag anmerken, ist Altman nicht die einzige Person in der Welt der KI, die diese beunruhigende Terminologie verwendet.

Der Satz findet sich in unglaublich vielen KI-Blogs und wurde sogar in einem CNBC-Artikel mit dem Titel „Wie man wie ein Insider über KI spricht“ erwähnt.

„Wenn wir schließlich ernsthaft ein AGI entwickeln“, heißt es in einem Blogbeitrag eines KI-Startups namens Skippet, der sehr gut mit Altmans Median-Theorie übereinzustimmen scheint, „würde es die Fähigkeiten des Median-Menschen (Max Mustermann) aufzeigen, aber sein Potenzial beibehalten, ein Experte auf diesem Gebiet zu werden, etwas, das wir jetzt der neuen KI vorbehalten wollen.“ (WEF-Clown: Künstliche Intelligenz ist das Ende der menschdominierten Geschichte)

Das Wort „Median“ speziell zu verwenden, fühlt sich auch wie eine eindeutige – und aussagekräftige – Wahl an. Es ist ein schwammiger Begriff, der viel der Interpretation überlassen könnte.

Wie Altman oder jemand anderes möglicherweise eine ganzheitliche Definition für diesen statistischen Durchschnitt bestimmen könnte, ist unklar. Unabhängig davon fühlt sich eine solche Quantifizierung der menschlichen Erfahrung in vielerlei Hinsicht entmenschlichend und unvollständig an.

„Der Vergleich von KI sogar mit der Idee eines mittleren oder durchschnittlichen Menschen ist ein bisschen beleidigend“, sagte Brent Mittelstadt, Forschungsdirektor am Oxford Internet Institute, gegenüber Insider. „Ich sehe den Vergleich als besorgniserregend und die Terminologie auch als furchteinflössend an.“

Mittelstadt fügte hinzu, dass es innerhalb der KI-Forschung noch keinen „konkreten messbaren Vergleich der menschlichen Intelligenz“ geben muss, und stellte auch fest, dass das Konzept einer durchschhnittlichen Person „ein absichtlich vage Konzept im Vergleich zu einer sehr spezifischen begründeten Bedeutung“ zu sein scheint.

Außerdem sind das Konzept der Leistung und die viel weniger greifbare Vorstellung von menschlicher Intelligenz zwei sehr unterschiedliche Dinge – und wie Middlestadt Insider sagte, passt die Gleichstellung nicht ganz zusammen.

„Das ist ein äußerst problematischer Sprung“, sagte der Oxford-Forscher, „weil man diesen mechanistischen Modellen plötzlich Entscheidungsfreiheit, Verständnis, Erkenntnis oder Argumentation zuweist“.

Middlestadt ist nicht allein in seiner Kritik.

„Eine Sache, die aktuelle KI-Architekturen und -Modelle gezeigt haben, ist, dass sie im Grunde eine typische Leistung auf menschlicher Ebene erzielen können. Das ist an sich nicht problematisch“, sagte Henry Shevlin, ein KI-Ethiker und Professor an der Universität Cambridge, gegenüber Insider. „Ich habe das Gefühl, wenn wir uns mit Dingen wie Intelligenz befassen, sind die Menschen empfindlicher, und es gibt einige gute Gründe dafür“.

Es ist ein wohl deprimierender Einblick in die Gedanken von Altman, der einen enormen Einfluss auf die Branche ausübt. Er hat oft darüber gesprochen, die Welt zu retten, und argumentiert, dass wir KI nutzen können, um den Klimawandel zu lösen, ein universelles Grundeinkommen herbeizuführen, saubere Energie zu schaffen und so weiter.

Er hat auch erklärt, dass die Mission von OpenAI darin besteht, sicherzustellen, dass AGI, wenn es jemals existieren würde, „[der ganzen Menschheit zugute] kommt“.

Aber natürlich haben wir alle sehr unterschiedliche Ideen und Meinungen darüber, wie es aussieht, die Welt zu retten oder sicherzustellen, dass jeder gleichermaßen von KI profitiert.

Und in diesem Fall wird diese Realität von jemandem definiert, der einen Großteil der Menschheit als quantifizierbare „Median“-Zahlen sieht, die bereit sind, durch KI ersetzt zu werden.

Daumen drücken, wir alle bestehen den Test.

47 % der CEOs glauben, dass KI sie ersetzen könnte und sollte

Viele Experten gehen inzwischen davon aus, dass KI alle Arbeitsplätze verändern wird, doch viele CEOs halten das offenbar für eine gute Sache: „47 % der befragten Führungskräfte sehen nicht nur die Möglichkeit, dass KI ihre Rollen übernimmt, sondern halten dies auch für eine wünschenswerte Entwicklung.“ Dies öffnet der KI die Tür, die Führungsrolle in der Unternehmenswelt zu übernehmen.

Seit der explosiven Einführung von ChatGPT herrscht unter Arbeitnehmern die Angst, dass Arbeitgeber künstliche Intelligenz nutzen würden, um Kosten zu senken, indem sie menschliche Arbeitsplätze ersetzen. Neue Forschungsergebnisse haben jedoch eine interessante Wendung enthüllt: CEOs erwägen, ihre eigenen Rollen durch KI zu ersetzen.

Forscher von edX, einer Bildungsplattform zur Weiterqualifizierung von Arbeitskräften, führten eine Umfrage unter über 1.500 Führungskräften und Wissensarbeitern durch. Die Ergebnisse zeigten, dass fast die Hälfte der CEOs glaubt, dass KI möglicherweise „die meisten“ oder sogar alle Aspekte ihrer eigenen Positionen ersetzen könnte.

Noch faszinierender ist, dass 47 % der befragten Führungskräfte nicht nur die Möglichkeit sehen, dass KI ihre Rollen übernimmt, sondern dies auch als wünschenswerte Entwicklung betrachten.

Warum? Weil sie davon ausgehen, dass KI bei denen, die noch übrig sind, das Bedürfnis nach traditioneller Führung neu entfachen könnte.

„Erfolg in der CEO-Rolle hängt von effektiver Führung ab, und KI kann Zeit für diesen entscheidenden Aspekt ihrer Rolle gewinnen“, kommentiert Andy Morgan, Leiter von edX for Business, die Ergebnisse.

„CEOs sind sich darüber im Klaren, dass die Zeitersparnis bei Routineaufgaben Innovationen anregen, die Kreativität fördern und die wesentliche Weiterentwicklung ihrer Teams erleichtern kann, was sowohl den individuellen als auch den organisatorischen Erfolg fördert“, fügt er hinzu.

Angesichts enger Zeitpläne und des zunehmenden Drucks, Unternehmen so schlank wie möglich zu führen, vermutet Morgan, dass CEOs bereits Routineaufgaben an Unternehmen wie Bard, ChatGPT und Bing übergeben, um mehr Zeit für Entscheidungen auf höchster Ebene zu gewinnen.

Darüber hinaus haben Experten bereits zuvor gegenüber Fortune erklärt, dass es möglicherweise nicht mehr lange dauern wird, bis KI komplexere Aufgaben von CEOs übernehmen kann, etwa die Aushandlung von Verträgen mit Lieferanten und Kunden, die Bewertung von Mitarbeitern und die Zuteilung des Unternehmenskapitals.

„CEOs gehen nirgendwo hin“

Obwohl CEOs glauben, dass ihre Jobs von der neuesten Technologie übernommen werden sollten, ist sich Morgan nicht so sicher.

„CEOs gehen nirgendwo hin“, sagt er gegenüber Fortune . „Wir werden weiterhin die Relevanz und Notwendigkeit menschlicher Fähigkeiten am Arbeitsplatz erkennen – kritisches Denken, Kreativität und Führung –, die für die Rolle des CEO von grundlegender Bedeutung sind und die künstliche Intelligenz einfach nicht ersetzen kann.“

Obwohl KI in absehbarer Zeit nicht die Führungskräfte ersetzen wird, warnt Morgan, dass es die CEOs sind, die KI nutzen, die letztendlich diejenigen verdrängen werden, die dies nicht tun.

Aber CEOs wissen das bereits: Die Studie von EdX ergab, dass 79 % der Führungskräfte befürchten, dass sie nicht auf die Zukunft der Arbeit vorbereitet sind, wenn sie den Umgang mit KI nicht erlernen.

„Für Top-Führungskräfte, einschließlich angehender und aktueller CEOs, wird das Verständnis und die Nutzung von KI für den zukünftigen Erfolg von größter Bedeutung sein“, betont Morgan.

„Es geht nicht um Mensch versus KI, sondern darum, wie wir diese Entwicklungen am Arbeitsplatz integrieren, um eine langfristige Relevanz sicherzustellen.“

Fazit

Ich werde weiterhin Folgendes sagen: Solange die Menschen nicht herausfinden, wer der Feind ist, wird es keinen Widerstand geben. Da Technokraten, eingehüllt in ein Simulakrum (Anti-Realität), voranschreiten, wird alles, was sie berühren (Realität), zerstört: nationale Grenzen, Einwanderung und Kultur. Jetzt scheint die Welt auf das WIII zuzusteuern?

Alles orchestriert von Technokraten. Sie zerstörten absichtlich Europa und die Vereinigten Staaten mit offenen Grenzpolitiken, während die verborgene Hand der Technokraten nie zu sehen war. Jetzt stehen Europa und die USA vor einem Flächenbrand.

Technokratie basiert nicht auf gängigen Preismechanismen wie Angebot und Nachfrage oder freiem Handel. Stattdessen basiert die Wirtschaft der Technokratie auf Energieressourcen, die dann die Art der Produkte bestimmen, die produziert, gekauft, verkauft und konsumiert werden.

Die Technokratie, deren Idee Wissenschaftler und Ingenieure waren, erfordert Social Engineering, um das System am Laufen zu halten. Daher ist eine massive Datengewinnung und -überwachung erforderlich.

Viele der Begriffe, die wir in den letzten Jahren immer häufiger gehört haben, beziehen sich auf Technokratie unter einem anderen Namen. Beispiele hierfür sind nachhaltige Entwicklung, Agenda 21, die Agenda 2030, die New Urban Agenda, Green Economy, der Green New Deal und die globale Erwärmungsbewegung im Allgemeinen. Auch das Pariser Klimaabkommen ist Teil der technokratischen Agenda.

Andere Begriffe, die gleichbedeutend mit Technokratie sind, sind „Great Reset“, „Vierte Industrielle Revolution“ und „Build Back Better“.

Das gemeinsame Ziel all dieser Bewegungen besteht darin, alle Ressourcen der Welt für eine kleine globale Elite zu erobern, die über das Know-how verfügt, die Computersysteme zu programmieren, die das Leben aller bestimmen werden. Es ist die ultimative Form des Totalitarismus und die absolute Zerstörung der persönlichen Freiheit und Privatsphäre.

Sind Sie bereit sich dem zu stellen?

…

Quellen: PublicDomain/futurism.com am 17.10.2023