Das Pentagon fordert Israel dazu auf, bei seiner angekündigten Bodenoperation im Gazastreifen „langsam vorzugehen“. Eine große US-Zeitung enthüllt die Rolle der CIA bei der Ausbildung ukrainischer Saboteure für die Begehung von Terroranschlägen auf russischem Boden.

Nezavisimaya Gazeta: Pentagon versucht, Israels geplante Bodenoperation in Gaza einzudämmen

Washington versucht Israel davon zu überzeugen, den Start seiner Bodenoffensive im Gazastreifen zu verschieben, um Zeit für Gespräche mit der Hamas-Führung über die Freilassung von Geiseln zu gewinnen.

Die USA und einige europäische Länder hoffen, dass es noch einen diplomatischen Weg zur Freilassung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln gibt.

Außerdem braucht das Pentagon Zeit, um sich auf eine mögliche Eskalation im Nahen Osten vorzubereiten, die seine militärischen Einrichtungen und sein Personal gefährden würde. Experten zufolge wird die Verschiebung der Operation zweigleisige Auswirkungen haben.

Der internationale Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Jonathan Conricus, sagte, dass die Bodenoperation in Gaza praktisch unvermeidlich sei, wenn die Hamas-Kämpfer nicht alle Gefangenen freilassen und entmilitarisieren.

„Ziel ist es, die Hamas vollständig von ihren militärischen Fähigkeiten zu befreien“, betonte er. „Wenn die Hamas aus ihren Verstecken hervorkäme, […] unsere Geiseln, alle 212, zurückgeben und sich bedingungslos ergeben würde, wäre der Krieg zu Ende“, fügte der Militärbeamte hinzu.

In einem Gespräch mit Nezavisimaya Gazeta stellte Yury Lyamin, leitender Forscher am Zentrum für Analyse von Strategien und Technologien, fest, dass eine Verzögerung des Starts der Bodenoperation einen doppelten Effekt hätte.

„Einerseits ermöglicht dies, mehr Zeit für die zusätzliche Ausbildung der mobilisierten Reserven aufzuwenden, was wichtig ist, wenn man bedenkt, wie viele von ihnen für die israelische Armee mobilisiert wurden“, betonte er.

„Andererseits ist ein langes Warten auf Befehle für die vollständig einsatzbereiten Streitkräfte bereits ein negativer Faktor, da es psychologisch sehr schwierig ist, lange auf Befehle für den Start der Bodenoperation warten zu müssen“, so der Experte erklärt.

Peskow: In Nahost herrscht ein echter Krieg

Aktuell erlebt die Welt im Nahen Osten einen regelrechten Krieg, und die Opferzahlen können weiter steigen. Kremlsprecher Dmitri Peskow äußerte sich zu dem Thema am Dienstag gegenüber Journalisten.

300x250

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, ist am Dienstag im Gespräch mit Journalisten auf die Eskalation im Nahen Osten eingegangen. Hierzu stellte er fest, dass die Situation weiterhin angespannt bleibe, sodass Opferzahlen im Nahostkonflikt weiter steigen könnten. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert den Kremlsprecher mit den Worten:

„Das ist ein echter Krieg, daher sind neue Zahlen nicht auszuschließen. Wir wünschten das natürlich nicht, aber dennoch ist die Lage sehr, sehr angespannt.“

Damit beantwortete Peskow die Frage, ob der Kreml Daten der russischen Botschaft in Israel bestätigen könne, dass 20 russische Staatsbürger bei der Gewalteskalation im Nahen Osten getötet worden sind. Ferner sagte er den Journalisten, dass sie keinen Grund haben, Angaben russischer Vertretungen nicht zu vertrauen. Zugleich sollte man verstehen, so der Sprecher, dass die Lage nach wie vor kompliziert sei.

Was die Position Moskaus bezüglich des Konflikts zwischen Israel und Palästina betrifft, so ist diese sehr konsistent, betonte Peskow. Auch der russische Präsident Wladimir Putin habe sich wiederholt dazu geäußert. Und weiter:

300x250 boxone

„Wir verurteilen alle Erscheinungsformen des Terrorismus und sprechen den Verwandten sowie Angehörigen der Opfer unser Mitgefühl aus. Wir glauben, dass es notwendig ist, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand sicherzustellen und eine Lösung des Problems zu finden, deren Grundlage die Gewährleistung eines unabhängigen Staates für die Palästinenser sein sollte.“

Peskow fügte auch hinzu, dass Moskau „einen ziemlich regelmäßigen und intensiven Dialog mit der israelischen Seite“ führt und immer wieder Meinungen austauscht. Darüber hinaus erklärte er, dass Russland die palästinensische Organisation Hamas dazu auffordert, alle Geiseln freizulassen:

„Wir glauben, dass alle Geiseln dringend und sofort freigelassen werden sollten. Das ist unsere feste Haltung.“

Außerdem wies der Kremlsprecher darauf hin, dass Moskau alle Möglichkeiten nutzt, um Kontakte mit beiden Konfliktparteien aufzunehmen. Es gebe jedoch bisher keine Informationen darüber, wie und wann es gelingen werde, russische Staatsbürger zurückzuholen.

Peskow gab an, nicht genau sagen zu können, wie viele Russen von der Hamas gefangen gehalten werden. Es sei unangemessen, ungefähre Schätzungen abzugeben, stellte er klar. Der Kreml kontaktiert weiterhin alle Parteien, um genaue Angaben zu erhalten, versicherte Peskow.

Iswestija: Brisanter Bericht über Terroranschläge der CIA gegen Russland deutet auf einen Wandel in Washington hin

Der US-Geheimdienst Central Intelligence Agency (CIA) kontrolliert die Aktionen des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) und verwaltet diesen effektiv im Kampf gegen Russland, sagten von der Iswestija befragte Experten in einem Kommentar zu einem aktuellen Artikel in der Washington Post (WaPo).

Sie enthüllten, dass Sabotageangriffe gegen Russland, darunter die Ermordung der Journalistin Darya Dugina und des Kriegskorrespondenten Vladlen Tatarsky sowie Angriffe auf die Krimbrücke, von von der CIA ausgebildeten SBU-Agenten durchgeführt wurden.

Alexey Zhuravlyov, erster stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma (Unterhaus), sagte: „Es war für niemanden ein Geheimnis, dass auf russischem Boden begangene Morde, einschließlich der an Darya Dugina und Vladlen Tatarsky, vom SBU begangen wurden,“ deren Agenten von US-Geheimdiensten ausgebildet werden.

Seit dem Maidan-Putsch ist eine ganze Etage des Gebäudes des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Wladimirskaja-Straße in Kiew von CIA-Agenten besetzt und Ukrainer konnten es nicht einmal ohne einen Sonderausweis betreten. Sie (die ukrainischen Streitkräfte – TASS) kämpfen ebenfalls auf Befehl des Pentagons, erhalten von dort die detailliertesten Geheimdienstdaten und koordinieren praktisch jede Artilleriesalve.

Ohne diese einzigartige Art westlicher Unterstützung wären die Marionetten in Kiew einfach völlig hilflos verschwunden, was bedeutet, dass nach unserem Sieg diejenigen in den USA, die kriminelle Befehle erteilt haben, zusammen mit [ihren] ukrainischen Agenten, die solche Befehle ausgeführt haben, bestraft werden sollten.“

Andrey Klimov, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Russischen Föderationsrates (Oberhaus), fügte hinzu: „Wir haben gesagt, dass die CIA diese Arbeit nicht nur unterstützt, sondern kontrolliert. Sie haben die Kontrolle über den ukrainischen Geheimdienst 2014 wieder übernommen.“

Nicht lange vor dem Maidan infiltrierten sie praktisch alle wichtigen Ministerien, einschließlich des Sicherheitsministeriums. Die Frage ist, warum (die Washington Post-Enthüllungen – TASS) gerade jetzt ans Licht kommen.

Die Wendung hier ist, dass [der Artikel] in einer großen Ausgabe der US-Zeitungveröffentlicht wurde. Und das wird buchstäblich etwas mehr als ein Jahr vor der US-[Präsidentschafts-]Wahl gesagt.

Ich glaube nicht, dass das zufällig passiert ist und es ist definitiv nicht die Washington Post, die versucht, neue Abonnenten zu gewinnen. Dieser WaPo-Artikel über die CIA-Vorboten bevorstehender Veränderungen in Washington; hier geht es um ihre Innenpolitik.“

Dmitry Belik, Mitglied des Ausschusses für internationale Angelegenheiten der Staatsduma, sagte: „Die Beziehungen zwischen Russland und den USA befinden sich derzeit bereits in einer ziemlich tiefen Krise und die in der WaPo veröffentlichten Informationen sind lediglich eine Bestätigung dafür, dass die CIA zu einer globalen Organisation geworden ist.“

Seine Agenten planen weltweit Terror- und Sabotageanschläge und nutzen dabei häufig die Geheimdienste anderer Länder. Allerdings hebt die Zeitung hervor, dass die SBU-Offiziere für einige Terroranschläge gegen Russland verantwortlich sind, während die CIA angeblich gegen den Terrorismus war.

Das heißt, die CIA leugnet scheinbar jegliche Verantwortung für diese Ereignisse, weil Washington keinen direkten Konflikt mit Moskau braucht.“

Der Politikwissenschaftler Alexey Zudin, leitender Dozent am Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen (MGIMO-Universität), kommentierte:

„Die WaPo ist eines der führenden Medienunternehmen in der Nähe des Weißen Hauses. Inhaltlich gibt es hier nichts Neues.“ [Russische] Experten und russische Führungspersönlichkeiten sagen Folgendes: Die USA verstricken sich immer stärker in den Ukraine-Konflikt und werden zu einer direkten Konfliktpartei. Neu ist, dass die USA diese Tatsache nun selbst anzuerkennen beginnen .“

US-Außenministerium: Rechnen mit langer Konfliktdauer, Zeit spielt gegen Russland

Nach Ansicht der US-Regierung werde der Konflikt in der Ukraine noch lange andauern, wobei die Zeit nicht für Russland spiele. Dies behauptet der Assistent des US-Staatssekretärs für europäische und eurasische Angelegenheiten, James O’Brien. Während einer Sitzung des Atlantikrates in Washington sagte er:

„Vor einer Woche hielt ich mich in Kiew auf und besprach mit dem Präsidenten Selenskij und seinen Teammitgliedern, was die kommenden Monate bringen werden. Es ging darum, dass sich der Maßstab des Zusammenspiels in diesem Krieg erweitert. Ich spreche davon, dass das Spektrum der Fragen erweitert wird, weil wir jetzt offensichtlich einen langfristigen Konflikt führen.“

O’Brien zufolge habe die russische Wirtschaft unter den Sanktionen und sonstigen Einschränkungen „unermesslich gelitten“, weswegen Russlands Fähigkeit, fortschrittliche Technologien zu entwickeln und zu nutzen, angeblich eingeschränkt sei.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 5. September während einer Sitzung des internationalen Diskussionsclubs Waldai erklärt, dass die russische Wirtschaft die Schwierigkeiten des vergangenen Jahres überwunden habe und inzwischen wachse.

Quellen: PublicDomain/tass.com/de.rt.com am 24.10.2023