Dieser Konflikt wird die schnell steigenden globalen Lebensmittelpreise weiter in die Höhe treiben

Die einzige Möglichkeit, weiterhin billige Lebensmittel zu haben, ist, wenn wir über billige Energie verfügen. Wir nutzen Energie, um unsere Lebensmittel anzubauen, zu ernten, zu produzieren und zu verpacken.

Und der Transport all dieser Lebensmittel vom Bauernhof zur Fabrik und dann zu den Geschäften kostet viel Energie. Natürlich ist nicht nur unsere Nahrungsmittelversorgung auf billige Energie angewiesen. Letztendlich basiert unsere gesamte Lebensweise auf einem Paradigma billiger Energie.

Wenn man billige Energie wegnimmt, ändert sich alles.

Deshalb könnte dieser Krieg im Nahen Osten einen so kritischen wirtschaftlichen Wendepunkt darstellen.

31 Prozent des weltweiten Öls kommen aus dem Nahen Osten.

Wenn diese Versorgung über einen längeren Zeitraum eingeschränkt oder ganz unterbrochen wird, werden wir großen Schaden erleiden.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf mein Wort. An diesem Punkt schlägt sogar die Weltbank Alarm …

Die Ölpreise könnten in „Neuland“ getrieben werden, was weltweit zu höheren Lebensmittelpreisen führen könnte, wenn sich die Gewalt zwischen Israel und der Hamas verschärft, so die Weltbank.

Im Commodity Markets Outlook der Bank wurde festgestellt, dass die Auswirkungen auf die Ölpreise zwar begrenzt sein sollten, wenn sich der Konflikt nicht ausweitet, die Aussichten sich jedoch „schnell verschlechtern würden, wenn der Konflikt eskaliert“. (Die magnetischen Pole der Sonne verschwinden – 2030er Jahre werden strenge Kälte und Nahrungsmittelknappheit bringen)

Im schlimmsten Fall könnte der Ölpreis laut Weltbank auf bis zu 157 Dollar pro Barrel steigen …

In einem „großen Störungsszenario“ – vergleichbar mit dem arabischen Ölembargo von 1973 – würde das weltweite Ölangebot um sechs bis acht Millionen Barrel pro Tag schrumpfen und die Preise könnten um 56 bis 75 Prozent oder 140 US-Dollar (£) steigen 115,51) auf 157 $ (129,53 £) pro Barrel, heißt es in dem Bericht.

Andere Experten prognostizieren, dass der Preis für ein Barrel Öl irgendwann auf bis zu 300 Dollar pro Barrel steigen könnte.

Wenn die Energiepreise in die Höhe schießen, weil sich immer mehr Parteien dem Krieg im Nahen Osten anschließen, werden die Lebensmittelpreise weltweit weitaus höher ausfallen, als sie es derzeit sind.

Natürlich haben sie bereits absurde Ausmaße erreicht.

Diesen Monat beschweren sich viele Amerikaner über lächerlich hohe Süßigkeitenpreise. Im vergangenen Jahr sind sie in den Vereinigten Staaten um 13 Prozent gestiegen …

Die Inflation für Halloween-Süßigkeiten ist das zweite Jahr in Folge zweistellig gestiegen, wobei die Preise diesen Oktober im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres laut neuen Daten um 13 % gestiegen sind.

Die Preise für Süßigkeiten und Kaugummi seien im Oktober 2022 im Vergleich zum Vorjahr bereits um 14 % gestiegen, berichtete The Associated Press am Wochenende unter Berufung auf Daten des Einzelhandelspreis-Trackers Datasembly.

„Der Preis für Süßigkeiten ist mittlerweile unverschämt hoch“, sagt die Kleinunternehmerin Jessica Weathers, die im 14.400-Einwohner-Dorf Shiloh, Illinois, lebt. „Es macht für mich keinen Sinn, 100 Dollar für Süßigkeiten auszugeben.“

Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was mit Orangensaft passiert.

Seit März 2020 ist der Preis für gefrorenes Orangensaftkonzentrat um 388 Prozent gestiegen …

Die Orangensaft-Futures erreichten am Montagmorgen ein Rekordhoch von 4,1195 USD pro Pfund, ein Plus von 10 %. Das gefrorene Orangensaftkonzentrat ist seit März 2020 um 388 % gestiegen, da Wetter und Krankheiten die Zitrusfrüchteversorgung in Florida, dem größten Orangenproduzenten in den USA, beeinträchtigen.

David Branch von Wells Fargo teilte Yahoo Finance kürzlich mit , dass Floridas Orangenernte voraussichtlich etwa 713.000 Tonnen betragen wird, die kleinste seit der Saison 1936/37.

Autsch.

Erinnern Sie sich an die Tage, als wir es uns alle leisten konnten, regelmäßig Orangensaft zu trinken?

Leider sind diese Zeiten längst vorbei.

Mittlerweile ist selbst eine Mahlzeit bei McDonald’s horrend teuer geworden.

Wenn Sie es glauben können, kostet ein Big-Mac-Kombi-Menü an einem Ort in Connecticut jetzt 18 Dollar …

McDonald’s – das über 13.513 Restaurants in den USA und über 38.000 im Ausland verfügt – gab jedoch nicht bekannt, um wie viel der Franchisegeber seine Preise erhöht hat, die im Allgemeinen je nach Standort variieren.

Eine Filiale in Darien, Connecticut, verlangte bis zu 18 US-Dollar für ein Big-Mac-Kombi-Menü, das mittelgroße Pommes und ein mittelgroßes Erfrischungsgetränk umfasste.

In der Zwischenzeit beschert die gleiche Big-Mac-Kombination hungrigen Gästen 13,69 US-Dollar bei einem McDonald’s am Times Square.

Dank dieser explodierenden Lebensmittelpreise hungern mehr Amerikaner als je zuvor.

Diese Woche haben wir erfahren, dass die Zahl der Amerikaner, die „unter Hunger und Ernährungsunsicherheit leiden“, von 2021 bis 2022 um mehr als 10 Millionen gestiegen ist …

Die Zahl der Amerikaner, die unter Hunger und Ernährungsunsicherheit leiden, ist unter Präsident Joe Biden um mehr als 10 Millionen gestiegen, heißt es in einem Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums von dieser Woche, der neue Beweise für die Auswirkungen der Inflation auf ein Grundnahrungsmittel lieferte.

Der Bericht ergab, dass im Jahr 2022 44,2 Millionen Amerikaner in Haushalten mit unsicherer Ernährung lebten, verglichen mit 33,8 Millionen im Jahr zuvor.

„Von 2021 bis 2022 gab es für fast alle in diesem Bericht beschriebenen Untergruppen von Haushalten einen statistisch signifikanten Anstieg der Ernährungsunsicherheit und eine sehr geringe Ernährungssicherheit“, berichtete das USDA am Mittwoch.

Wenn es also im Jahr 2022 so schlimm wäre, wie hoch ist diese Zahl heute?

Ich schätze, dass wir derzeit weit über 50 Millionen sind.

Und was wir bisher erlebt haben, ist erst der Anfang .

Leider können die meisten Amerikaner einfach nicht begreifen, was passiert.

Unsere Läden waren schon immer bis zum Rand mit Bergen billiger Lebensmittel gefüllt, und so ist es für viele Menschen wirklich schwer zu verstehen, dass diese Ära zu Ende geht.

Falls Sie dies noch nicht getan haben, möchte ich Sie dringend dazu ermutigen, Lebensmittelvorräte anzulegen, solange Sie noch können.

Denn dieser Krieg im Nahen Osten fängt gerade erst an und die Lebensmittelpreise werden bald auf ein Niveau steigen, das einst als unvorstellbar galt.

