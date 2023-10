Es ist eine Falle! Die Welle der Auswirkungen, während der Nahe Osten den „letzten Krieg“ führt

Teile die Wahrheit!

Nur wenige Menschen kennen ein kleines Ereignis um 1200 v. Chr., den Zusammenbruch der Bronzezeit in der Region Levante (heute Naher Osten). Den meisten Menschen wird beigebracht, dass Geschichte und Fortschritt geradlinig verlaufen und dass jede Generation die Kultur und Innovationen früherer Generationen verbessert.

Diese Täuschung basiert auf einer vom Smithsonian Institut beeinflussten Sicht auf die Vergangenheit (mehr dazu im Buch „Die Schlammflut-Hypothese„). In Wirklichkeit verläuft die Geschichte tendenziell im Kreis oder in einer Spirale: Innovation führt zu Leichtigkeit, Leichtigkeit führt zu Faulheit und Korruption und Korruption führt zu Schwäche und Zusammenbruch. Von Brandon Smith

Immer wieder greift die Menschheit nach Elysium auf der Erde, nur um dann wieder niedergeschlagen zu werden. Die Überlebenden bauen dann Grashütten auf den Ruinen der alten Reiche und beginnen von vorne. Warum ist die bronzezeitliche Katastrophe wichtig? Offensichtlich, weil die Geschichte dazu neigt, sich zu reimen.

Die Levante war zu dieser Zeit reich an Zivilisation und Handel und bestand aus einer Vielzahl von Königreichen, die die bekannte Welt repräsentierten, darunter die Ägypter, Babylonier, Minoer, Mykener, Hethiter usw. Sie verfügten über umfangreiche Wirtschaftsnetzwerke, Landwirtschaft, Industrie und schriftliche Bibliotheken.

Die Nähe der Königreiche ermöglichte so umfangreiche Handelsbeziehungen, dass diese Zeit von modernen Historikern oft als die erste „globalisierte Wirtschaft“ bezeichnet wird (kommt Ihnen das bekannt vor?).

Der Bau dauerte Jahrhunderte und wurde innerhalb einer einzigen Generation durch eine Reihe von Katastrophen zerstört. Eine „Mega-Dürre“ führte dazu, dass Königreiche ohne ausreichende Wasserressourcen ihre landwirtschaftliche Produktion verloren, was zu weitverbreiteten Hungersnöten und Krankheiten führte (ja, das Klima kann und wird sich unabhängig vom menschlichen CO2-Fußabdruck dramatisch ändern).

Der Handel wurde durch interne Streitigkeiten unterbrochen, und eine mysteriöse Invasion einer Gruppe umherstreifender Räuber, die „Seeleute“ genannt werden, ist als Hauptgrund für den Zusammenbruch dokumentiert.

Die Seevölker griffen zahlreiche Königreiche an, aber viele von ihnen waren auch Flüchtlinge, die in die Region strömten. Sie störten Kulturen und Wirtschaft und rissen eine Reihe von Imperien in den Staub. Das alles geschah in weniger als 30 Jahren. Da nur die Eliten dieser Zivilisationen lesen und schreiben konnten, gingen leider Sprachen und historische Dokumentation verloren.

Dies leitete ein dunkles Zeitalter ein, das Jahrhunderte andauerte. Die Menschheit wurde im Wesentlichen auf Null zurückgesetzt, während sie zwischen Tempeln und Pyramiden vergangener Generationen kratzte und überlebte. Sie müssen zu diesen verfallenden Wunderwerken der Architektur von vor Hunderten von Jahren hinaufgeschaut und sich gefragt haben: „Was zum Teufel ist mit uns passiert?“

Natürlich ist nicht alles zugrunde gegangen. Die ägyptischen Dynastien befanden sich im Niedergang, doch es gelang ihnen, weitaus besser zusammenzuhalten als ihre Pendants in der gesamten Levante. Das Ereignis stellte jedoch einen Rückschlag für das menschliche Wissen dar, der schädlich war. Man könnte vermuten, dass wir, wenn der Zusammenbruch der Bronzezeit nie stattgefunden hätte, inzwischen eine im Weltraum lebende Spezies wären, die die Sterne bereist.

Andererseits waren diese Kulturen vielleicht so korrupt, dass sie scheitern mussten, damit an ihrer Stelle etwas Besseres aufgebaut werden konnte? (Sind Sie bereit für das, was als nächstes kommt?)

Was hat das alles mit der heutigen Lage im Nahen Osten zu tun? Die klugen Leser da draußen verstehen sicherlich, worauf ich hinaus will. Die komplizierten Beziehungen und Handelsmechanismen der Bronzezeit führten zu großem Reichtum und Wohlstand, waren jedoch äußerst fragil. Dieselbe gegenseitige Abhängigkeit führte zu ihrem Untergang, als sie wie Dominosteine ​​übereinander fielen.

Die heutige Globalisierung und kollektivistische Kriegstreiberei führt zu einer ähnlichen weltweiten Implosion. Unsere irrationalen Verbindungen zu ausländischen Verflechtungen und Volkswirtschaften könnten die Zivilisation sehr wohl erneut zerstören. Überlegen Sie, was uns erwartet, wenn sich der Krieg zwischen Israel und Palästina entfaltet …

Mehrere Nationen werden in den Konflikt hineingezogen

Wenn Sie sich gefragt haben, was die „Oktoberüberraschung“ sein würde, wissen Sie es jetzt. Ich werde meinen Standpunkt zu dieser Situation klar zum Ausdruck bringen – mir ist die eine oder andere Seite egal. Mir liegen unschuldige Zivilisten am Herzen, aber ansonsten ist der Krieg irrelevant. Ich bin Amerikaner und mir liegt Amerika am Herzen.

Das Gleiche gilt für die Ukraine und Russland. Ihre Kriege sind nicht unsere Kriege, und ich bin jedes Mal äußerst misstrauisch, wenn unsere politischen Führer versuchen, uns dazu zu verleiten, uns für eine Seite zu entscheiden, wenn Ausländer anfangen, aufeinander zu schießen. Um es zusammenzufassen: Alle Kriege sind Bankenkriege.

Die Israelis genießen unser Geld, aber sie haben in der Vergangenheit nachweislich illegale Operationen durchgeführt, um uns in den Krieg zu locken (irgendjemand USS Liberty?). Die Palästinenser und der Großteil der muslimischen Welt verachten den Westen und das Christentum im Allgemeinen (und es ist mir egal, wer damit angefangen hat. Tatsache bleibt, dass unsere Kulturen völlig unvereinbar sind und das wird sich nie ändern).

Nur weil wir zufällig eine gemeinsame Basis im Kampf gegen die wahnsinnige Trans-Agenda finden, heißt das nicht, dass ich bereit bin, das drakonische Scharia-Gesetz in meiner Gemeinde zu akzeptieren.

Beide Seiten wenden Taktiken an, die gezielt auf Zivilisten abzielen. Ich spreche nicht von Kollateralschäden, wie wir sie im Irak und in Afghanistan gesehen haben, sondern von Gruppen, die bewusst und dreist an Plänen zum Völkermord beteiligt sind.

Endeffekt? Es gibt keine „Guten“, denen man sich anschließen kann. Es ist eine völlige Scheißshow von altem Stammesunsinn, von dem sich Westler fernhalten sollten.

Diejenigen, die anderer Meinung sind, fragen sich: Sind Sie wirklich bereit, ein Gewehr zu nehmen und nach Israel oder Gaza zu fliegen, um für eine der beiden Seiten zu kämpfen und zu sterben? Wenn ja, dann tun Sie es und verlangen Sie nicht mehr, dass andere es für Sie tun. Wenn nicht, dann sei still.

Aber Folgendes wird passieren: Das Establishment wird versuchen, Amerikaner und Europäer trotzdem in diese Kriege zu zwingen. Die Konzernmedien und einige politische Führer deuten bereits darauf hin, dass der jüngste groß angelegte Angriff auf Israel von Regierungen außerhalb des Gazastreifens geplant wurde.

Einige beschuldigen den Iran, andere beschuldigen den Libanon. Aufgrund der umfangreichen Aufnahmen des Angriffs, die ich untersucht habe, habe ich keinen Zweifel daran, dass jemand anderes als die Palästinenser das Ereignis inszeniert hat. Die Taktiken waren viel zu fortschrittlich und viel zu koordiniert; Die Palästinenser waren noch nie so schlau, wenn es um militärische Strategien ging.

Wer den Angriff entworfen hat, ist eine ganz andere Frage. Bisher gibt es viele Gerüchte, aber keine eindeutigen Beweise, die auf bestimmte Regierungen hinweisen.

Eine weitere große Frage ist: Wie haben es die Palästinenser geschafft, das alles zu organisieren und die Invasion durchzuführen, OHNE dass die israelischen Geheimdienste davon wussten?

Der Mossad gilt als eine der eindringlichsten und umfassendsten Geheimagenturen der Welt und wurde dennoch von diesem beispiellosen Angriff völlig überrascht? Ich denke nicht.

Ich erinnere mich an die Ereignisse vom 11. September und die seltsame Reihe von Geheimdienstversagen, die ihm vorausgingen. Ich erinnere mich auch an die Lügen, die Propaganda und die reaktionäre Reaktion, die zu zwei Jahrzehnten bedeutungslosen Krieges führten.

Ich werde es hier nennen – In ein paar Wochen werden wir Berichte hören, dass viele der an dem Überfall beteiligten Soldaten KEINE Palästinenser waren. Sie werden behaupten, einige von ihnen kämen aus dem Iran, Syrien, dem Libanon usw.

Es wird Informationen geben, die besagen, dass der Iran einer der Hauptunterstützer des Plans war (das Wall Street Journal behauptet bereits, dass dies der Fall sei, sie haben jedoch keine überzeugenden Beweise vorgelegt, noch).

Eine US-amerikanische Flugzeugträgergruppe ist derzeit auf dem Weg in die Region, und das ist erst der Anfang. Die Europäer werden unter Druck gesetzt, in den Krieg zu ziehen, und insbesondere die amerikanischen Konservativen werden mit der Propaganda überschüttet, die uns sagt, dass ein „Angriff auf Israel ein Angriff auf die USA“ sei.

Es wird der Rhetorik ähneln, die Neokonservative und Linke während der ersten Invasion in der Ukraine verwendeten, nur um das Tausendfache. Um es klarzustellen: Sowohl Biden als auch Trump haben mit dem Säbel gerasselt und die Gewässer des Krieges auf die Probe gestellt. Glauben Sie also nicht, dass wir dies einfach durch Abstimmung verhindern können.

Mehrere Fronten

Israel wird Gaza in Schutt und Asche legen, daran besteht kein Zweifel. Eine Bodeninvasion wird auf weitaus mehr Widerstand stoßen, als die Israelis zu erwarten scheinen, aber Israel kontrolliert die Luft und Gaza ist ein festes Ziel mit begrenztem Territorium.

Das Problem für sie sind nicht die Palästinenser, sondern die vielfältigen Kriegsfronten, die sich öffnen werden, wenn sie das tun, was sie meiner Meinung nach tun werden (versuchte Sanierung). Der Libanon, der Iran und Syrien werden sich alle sofort engagieren und Israel wird nicht in der Lage sein, sie alle zu bekämpfen – verdammt, die Israelis wurden 2006 allein vom Libanon in den Arsch geschickt.

Dies wird unvermeidlich zu Forderungen nach einer Intervention der USA und der EU führen.

Ost gegen West

Abhängig vom Ausmaß der westlichen Reaktion könnten die BRICS-Staaten gezwungen sein, sich zu engagieren. Dies mag zwar nicht auf kinetischer Ebene geschehen, aber es besteht eine Chance.

Russland hat strategische Sicherheitsverträge mit Iran und Syrien. Als weltweit größter Importeur/Exporteur hat China zahlreiche wirtschaftliche Interessen und Einfluss in der Region.

Diese Nationen könnten sich mit der gleichen Art von Finanzkrieg rächen, den der Westen gegen Russland eingesetzt hat – indem China und die BRICS-Staaten den Dollar als Weltreservewährung abschaffen. Dies würde die lähmende Inflation, die wir bereits erleben, noch verstärken.

Terroranschläge und falsche Flaggen

Wenn Sie dachten, dass es an der Terrorismusfront in letzter Zeit unheimlich ruhig sein könnte, ist das jetzt vorbei. Ich wäre schockiert, wenn wir weitere sechs Monate ohne mehrere Angriffe im Zusammenhang mit islamischen Gruppen überstehen würden. Einige davon werden real sein, andere werden inszeniert sein, und es wird schwierig sein, zu sagen, welches was ist.

Tatsache ist, dass die weit offenen Grenzen im Westen dies weitaus wahrscheinlicher gemacht haben, und das Establishment weiß es. Meiner Meinung nach haben sie es begrüßt. Wenn es ihnen gelingt, mindestens einen verrückten Muslim dazu zu bringen, ein Einkaufszentrum oder ein Fußballstadion in die Luft zu sprengen, werden sie alle Hebelwirkung haben, die sie brauchen, um die Amerikaner in einen weiteren Bodenkrieg im Nahen Osten zu locken.

Müssen wir „sie dort bekämpfen, damit wir sie nicht hier bekämpfen müssen“? Das ist Mülldenken. Wir sollten sie gar nicht erst hierher lassen.

Vor allem Europa spielt mit dem Feuer. Nationale Regierungen und die EU haben Dutzende Millionen dieser Menschen vor ihre Haustür eingeladen, und nun stehen sie vor einem ernsten Rätsel.

Überall in Europa gibt es Scharia-Rechtsgemeinschaften, es gibt Millionen wehrpflichtiger muslimischer Männer mit allen Möglichkeiten, großen Schaden anzurichten. Und es gibt Millionen wacher Linker, die ihnen derzeit zujubeln und denken, dass dies eine Form der „Entkolonialisierung“ sei.

Schließung der Straße von Hormus, explodierende Ölpreise

Ich warne seit vielen Jahren vor diesem Szenario; Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Spannungen mit dem Iran ihnen einen Grund gaben, die Straße von Hormus zu schließen und 30 % aller Ölexporte aus dem Nahen Osten in den Rest der Welt einzustellen.

Bedenken Sie, dass Europa unter einer enormen Energieinflation leidet, teilweise aufgrund der Wirtschaftskrise und auch aufgrund der Sanktionen gegen Russland.

Biden hat versucht, die Inflation zu verbergen, indem er Öl aus den strategischen Reserven auf den Markt geworfen hat, aber jetzt sind diese Reserven so niedrig wie seit 1983 nicht mehr. Praktischerweise geschah dies kurz vor dem Angriff auf Israel. Unsere Reserven werden erschöpft, während wir in den Krieg ziehen.

Öl- und Benzinpreise werden explodieren, wenn der Iran in den israelischen Angriff verwickelt wird. Der Iran wird ein paar riesige Öltanker in den Hormus schicken, sie versenken und die Meerenge für Monate unpassierbar machen. Seien Sie nicht überrascht, wenn wir nächstes Jahr einen Preis von 200 US-Dollar pro Barrel Öl sehen, was für einen Großteil der USA etwa 7 US-Dollar pro Gallone Gas oder mehr bedeuten wird.

Ein Vorstoß für einen neuen Entwurf

Seien wir ehrlich, die aktuellen US-Rekrutierungszahlen sind ein Witz und die Wokifizierung unseres Militärs macht es von Monat zu Monat schwächer. Kein amerikanischer Staatsbürger mit echter Kriegermentalität oder Kampffähigkeit wird freiwillig an dieser Zirkus-Freakshow teilnehmen.

Das Establishment wird versuchen, Konservative und Patrioten mit Visionen zu erfreuen, „den guten Kampf für Familie und Land zu führen“, aber die meisten werden sich nicht darauf einlassen. Mit Versuchen, mehrere Fronten gegen Russland, China und den Nahen Osten zu entfachen, werden sie anfangen, über a zu sprechen neues Entwurfssystem.

Ich glaube, dass dies kläglich scheitern wird und einen Bürgerkrieg auslösen würde, anstatt die Reihen der Armee oder der Marines zu füllen, aber sie haben möglicherweise einen Plan, mit diesem Ergebnis umzugehen …

Ist das der wahre Grund, warum US-Beamte die Flüchtlingsinvasion fördern?

Die Realität ist, dass Amerika mit seiner eigenen Invasion fertig werden muss. Während des Zusammenbruchs der Bronzezeit überlebten bestimmte Reiche (wie Ägypten) mit einer seltsamen Taktik: Anstatt die einfallenden Horden von Flüchtlingen, Nomaden und Seeleuten abzuwehren, stellten sie sie ein und führten sie in wichtige Positionen innerhalb ihres Militärs ein. Korrupte autoritäre Herrscher stellten schließlich fest, dass sie einer größeren Bedrohung durch ihre eigenen hungernden Bauern als durch Außenstehende ausgesetzt waren, und schlossen sich ihnen an, um lokale Aufstände niederzuschlagen.

In Europa ist das vielleicht nicht so nützlich, aber in Amerika frage ich mich, ob das schon immer die Absicht war; Millionen wehrpflichtiger Ausländer mit wenig Verständnis für die bestehende Kultur einzubeziehen und ihnen dann inmitten des Zusammenbruchs und des Konflikts automatisch die Staatsbürgerschaft und Vorteile anzubieten, wenn sie zum Militär gehen.

Nicht im kleinen Maßstab, den die Bundesregierung heute durchführt, sondern in einem enormen Ausmaß, wie wir es noch nie gesehen haben.

Vielleicht bestand der Plan schon immer darin, die Tore offen zu lassen und Illegalen den Zutritt zu ermöglichen, damit sie als Söldnerkontingent in Kriegen im Ausland oder gegen amerikanische Bürger kämpfen könnten, falls es zu einer Rebellion kommen sollte …

Plan C

Der Zeitpunkt des Konflikts in Israel ist für Globalisten unglaublich vorteilhaft, und dies könnte Israels bizarres Geheimdienstversagen erklären. So wie die US-amerikanischen und britischen Führer bereits 1941 von einem möglichen japanischen Angriff auf Pearl Harbor wussten, aber niemanden warnten, weil sie die Amerikaner zum Kampf im Zweiten Weltkrieg zwingen wollten, dient der palästinensische Einmarsch einem ähnlichen Zweck.

Die Covid-Pandemie und die Verordnungen führten nicht zu dem gewünschten Ergebnis einer globalen medizinischen Tyrannei.

Der Krieg in der Ukraine führte nicht zu den gewünschten Ergebnissen, da die Forderungen der Warhawks nach Bodentruppen gegen Russland scheiterten. Vielleicht ist das nur Plan C?

Das Establishment scheint besonders besessen davon zu sein, US-Konservative und Patrioten davon zu überzeugen, sich an dem Chaos zu beteiligen; Es gibt eine Reihe von Neokonservativen und sogar einige vermeintliche Persönlichkeiten der Freiheitsmedien, die die Amerikaner auffordern, dem Ruf des Blutes in Israel zu folgen.

Einige haben den bevorstehenden Flächenbrand als „den Krieg, der alle Kriege beenden wird“ beschrieben.

Ich glaube, dass der wahre Krieg erst noch beginnen muss, und zwar der Krieg zur Auslöschung der Globalisten. Sie wollen, dass wir im Ausland in endlosen Sumpfgebieten kämpfen, in der Hoffnung, dass wir aussterben. Und wenn wir das tun, wird es niemanden mehr geben, der sich ihnen widersetzen könnte.

Es ist eine vorhersehbare Strategie, aber ihr Erfolg ist zweifelhaft. Eine weitere interessante Tatsache über den Zusammenbruch der Bronzezeit: Die Eliten gehörten zu den ersten Gruppen, die nach dem Zusammenbruch des Systems ausgelöscht wurden.

Quellen: PublicDomain/alt-market.us am 17.10.2023