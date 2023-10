Haben öffentliche und kirchliche Träger Abhängigkeitsverhältnisse dazu genutzt, um die Impfagenda voran zu treiben?

Teile die Wahrheit!

Die Gründe für eine Obdachlosigkeit sind so vielfältig wie die Menschen, die sie betrifft. Gerade in den letzten Jahren ist die Wohnungsnot durch Spekulationen großer Immobilienfirmen, Abrisse, Mietexplosionen und Zuwanderung noch schlimmer geworden. Eine Betrachtung von Beatrix van Katten

Ein Übriges tun die Jobcenter und Sozialämter mit der Festlegung von Mietobergrenzen. Diese steigen bei weitem nicht so schnell, dass sie die Mieterhöhungen auffangen könnten.

Kommen dann noch Krankheit, Sucht, Schulden und/oder Beziehungsprobleme hinzu, beginnt eine Abwärtsspirale, die schon lange auch vor Frauen nicht stoppt. Die Frauenobdachlosigkeit ist eine versteckte Obdachlosigkeit.

Viele Frauen in prekärer Wohnungslage begeben sich in Abhängigkeitsverhältnisse zu einem Mann, um zu vermeiden, draußen schlafen zu müssen.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass jeder der freiwillig auf der Straße lebt, dies auch tun darf. Solange er sich und andere nicht gefährdet. Sich gefährden heißt zum Beispiel, ohne Schlafsack im Winter den Erfrierungstod zu riskieren.

Daher stellen viele Städte auch Nachts U-Bahnhöfe zum Übernachten zur Verfügung. Andere gefährden kann heißen, dass der Obdachlose Passanten belästigt, angreift oder dermaßen im Wege herum liegt, dass Passanten über ihn fallen.

Und wenn er mitten auf der Straße liegt oder torkelt, gefährdet er sich und andere gleichzeitig.

Wenn er oder sie also sich und/oder andere gefährdet, wäre theoretisch eine Unterbringung nach PsychKG möglich. Praktisch aber schwierig umzusetzen.

Es soll Obdachlose gegeben haben, die gegen Herbst Ladendiebstahl begehen, um über den Winter im Knast einen warmen Schlafplatz zu haben. Klappt aber heutzutage auch nicht mehr immer.

Nun ja, wenn ein junger Abenteurer freiwillig draußen lebt, dann darf er das auch, verboten ist es nicht.

Was aber, wenn er oder sie nicht freiwillig draußen lebt? Darf er oder sie dann Hilfe erwarten, und wenn ja, wie kann diese Hilfe aussehen?

Es darf bei der Hilfegewährung nicht auf Herkunft, Alter, Geschlecht oder Wiederholungshäufigkeit der anfragenden Person abgestellt werden. Darmeber hinaus haben auch Obdachlose Freizügigkeitsrecht, sie können sich aussuchen, wo sie zukünftig leben wollen und welche Stadt ihnen nun helfen soll, die Obdachlosigkeit zu beenden.

Gerade für Frauen, die in ihrer letzten Meldegemeinde traumatische Erfahrungen gemacht haben, ist das sehr wichtig. Wenn sie also aus A kommen und nun in B neu anfangen wollen, dann haben sie das Recht dazu!

Die Gemeinde B darf sie nicht nach A zurück schicken um Geld zu sparen. Das wird aber häufig so gemacht. Personen, denen so etwas gesagt wird, sollten sich umgehend an einen Anwalt für Sozialrecht wenden, denn die Unterbringungspflicht für unfreiwillig Obdachlose hat immer die Gemeinde, in der die unfreiwillige Obdachlosigkeit besteht.

Jede Großstadt hat eine oder mehrere Notschlafstellen, Obdachlosenheime, Männer- und/oder Frauenübernachtungen. Diese sind die erste Anlaufstelle für Personen, die ihre Obdachlosigkeit beenden wollen.

Also für Menschen, die unfreiwillig obdachlos sind. Die Aufnahme in diesen Einrichtungen ist eine humanitäre Hilfe und erfolgt normalerweise fast bedingungslos. Einzige Bedingung war und sollte auch in Zukunft die Gewaltfreiheit sein. Nicht nur auf Seiten der Hilfesuchenden, auch auf Seiten der Helfenden.

Sollte…. Eigentlich….

Und wie wurde es in der COVID-19-Plandemie gemacht?

Für die Erstaufnahme standen Räumlichkeiten weit außerhalb der Stadt zur Verfügung, damit die neu anfragenden Personen auch niemanden mit COVID anstecken konnten. Die Aufnahme dort und auch nach einer späteren Verlegung in die Übernachtungsstellen wurde von der Duldung eines Schnelltests abhängig gemacht. Ohne Test keine Aufnahme, nirgendwo.

Angeblich eine Anweisung vom Gesundheitsamt. Personen die nach der Quarantänezeit in die Übernachtungsstellen verlegt wurden, mussten dort zwei bis drei Mal in der Woche einen COVID-Test über sich ergehen lassen. Viele der Betroffenen schilderten dies als übergriffig, extrem unangenehm bis schmerzhaft und als Ausnutzung ihrer Notlage. Wenn sich eine/r weigerte, bekam er kein Obdach.

Diese Personen mussten also wieder draußen schlafen. Es wurden ausschließlich Nasen-, bzw. Rachenabstriche gemacht. Auf die Idee, den traumatisierten Menschen wenigstens Speicheltests anzubieten, kam niemand.

Dass in den Räumlichkeiten auch Maskenzwang herrschte, der rigoros durchgesetzt wurde, bedarf keiner weiteren Erwähnung. Der Lappen vor dem Gesicht konnte noch so verschmutzt sein, Hauptsache die Menschen trugen einen. Wem damit gedient sein sollte…. Den Menschen mit ihren Raucherlungen sicherlich nicht.

Mit Aufkommen der Spritzen nötigte man die Menschen, die Injektion über sich ergehen zu lassen. Auch hier war wieder das Druckmittel, wer sich nicht spritzen lässt muss die Notschlafstelle verlassen und dann eben draußen schlafen. Eine qualifizierte medizinische Aufklärung über Nutzen, Risiken, Wirkungsweisen und Gefahren fand in keinem Fall statt.

Den Menschen war in den meisten Fällen nicht bewusst, dass es sich um eine experimentelle Gentherapie handelt und dass die Folgen, gerade für Menschen mit vielfältigen anderen gesundheitlichen Baustellen, nicht absehbar sind.

Den Druck auf die Menschen übten Mitarbeiter der Notschlafstellen direkt aus. Es wurden aber auch externe Mitarbeiter angewiesen, Druck auf die Menschen, die Bedenken äußerten, auszuüben. Keiner dieser Mitarbeiter hat eine wissenschaftliche oder medizinische Ausbildung. Keiner wusste also aufgrund seiner nicht vorhandenen medizinischen Ausbildung, wozu er da genau die Menschen verpflichtet.

Es war den Mitarbeitern auch egal, denn sie waren alle selbst gespritzt, teilweise mehrfach. Sie waren überzeugte Mitläufer. Überzeugt, das richtige zu tun und Menschenleben zu retten. So wie man es ihnen im Fernseher erzählte, so haben sie es ausgeführt. Ohne zu hinterfragen.

Sie haben nicht nur sozial Abhängige, sondern auch andere Mitarbeiter unter Druck gesetzt. Konnte einer eine/n Obdachlose/n nicht überzeugen die Spritze freiwillig zu nehmen, wurden externe Mitarbeiter verpflichtet, entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten.

Bedenken der Menschen, gerade der Frauen im Hinblick auf ihre Fruchtbarkeit, sollten entschieden negiert werden. Andernfalls sollte nicht nur der/die Obdachlose auf dem Asyl fliegen, sondern auch der/die eher zurückhaltenden Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Propagandamaschine lief auf Hochtouren. Die Stadt richtete eine Meldestelle ein, bei der Arbeitgeber, aber auch jeder Bürger ungeimpfte oder Impfunwillige melden konnte. Diese wurden dann durch das Gesundheitsamt unter Druck gesetzt.

Man drohte damit, die Menschen zu kündigen und ohne Bezüge zu lassen. Die Arbeitsagenturen waren angewiesen, impfunwilligen Menschen keine Arbeitslosenhilfe zu zahlen. COVID-positive ohne Impfung erhielten keine Bezüge während der Quarantäne. Es war von hohen Bußgeldern die Rede.

Berufstätige mussten Angst haben, ihre Stelle zu verlieren und dann selbst auf der Straße zu landen, weil sie die Miete nicht zahlen würden können. Vorgesetzte setzten die Mitarbeiter mit fast täglichen “Impfangeboten” per Email unter Druck. Einige Monate später sollten sie auch keine Skrupel mehr haben, schriftlich mit Kündigung der Mitarbeiter zu drohen, die keinen COVID-Nachweis vorlegen können oder wollen.

Obdachlose die sich nicht spritzen lassen wollten, mussten den Winter auf der Straße verbringen und ihnen wurde der Zugang zu den Suppenküchen und Wärmestuben verweigert. Insbesondere Frauen waren dadurch noch ganz anderen Gefahren als dem Erfrierungstod ausgeliefert.

Es war eine insgesamt hoch aufgeheizte Stimmung, eine beispiellose Hexenjagd gegen Ungeimpfte. Den Tod, insbesondere von Menschen der untersten Schichten nahm man billigend in Kauf. Die Unterbringungspflicht der Städte und Gemeinden nach Ordnungsrecht wurde mit Füssen getreten. Man wusste, dass sich die Ärmsten der Armen nicht wehren.

Und heute? Vergeben, vergessen, verziehen?

Was sagen die Täter?

Die meisten haben ihren Machtzuwachs, den sie in der Coronazeit plötzlich hatten, genossen. Sie haben es genossen, über andere Menschen und deren Leben entscheiden zu dürfen. Sie hatten keinerlei Bedenken, Neinsager vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Neinsager sollten gar nichts mehr haben, nicht einmal ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen.

Die Menschen, die ihre Machtpositionen so skrupellos missbraucht haben, waren Mitarbeitende aus allen Berufen und Bildungsschichten. Erschreckenderweise nicht nur Beamte, sondern auch Angestellte und einfache Arbeiter.

Angestellte der verantwortlichen Behörden und auch der Kirchen und deren Träger. Sie haben sich alles andere als mitmenschlich, warmherzig und christlich verhalten. Sie haben aus der Vergangenheit nichts gelernt.

Sie streiten bis heute ab, dass es die selben Psychotricks und die selben Mechanismen waren, denen sich bereits in der Vergangenheit totalitäre Herrscher bedienten. Sie behaupten bis heute, richtig gehandelt zu haben. Eine Entschuldigung, und sei es nur bei einem Clochard, kam niemals über ihre Lippen und wird es auch in Zukunft nicht.

An eine Aufarbeitung oder gar Verurteilung der Täter und Mitläufer scheint momentan noch nicht zu denken zu sein.

Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem es kroch.

…

Quellen: PublicDomain/Beatrix van Katten am 27.09.2023