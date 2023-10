Putin wollte mit NATO-Garantien den Krieg verhindern – Russlands baldige Offensive im Norden

Teile die Wahrheit!

Bei einem Vortrag vor einem EU-Parlamentsausschuss hat NATO-Chef Jens Stoltenberg eingeräumt, dass man mit einer Zusicherung, die NATO nicht Richtung Russland auszudehnen, den Ukraine-Krieg hätte verhindern können.

»Im Herbst 2021 hat Präsident Putin erklärt – und er schickte dafür tatsächlich einen Vertragsentwurf – die NATO solle schriftlich versprechen, dass es keine NATO-Erweiterung geben werde«, so Stoltenberg bei einer gemeinsamen Ausschusssitzung des Europäischen Parlaments am 7. September. »Diesen Entwurf hat er uns tatsächlich geschickt. Das war seine Bedingung, die Ukraine nicht zu überfallen. Natürlich haben wir das nicht unterzeichnet.«

»Er hatte den Krieg begonnen, um die NATO-Erweiterung vor seiner Haustür zu verhindern. Nun hat er das Gegenteil bekommen«, so Stoltenberg in Bezug auf den NATO-Beitritt Finnlands. Dieser Beitritt zeige, dass Präsident Putin mit seiner Invasion zwar die NATO-Erweiterung verhindern wollte, aber genau das Gegenteil bekommen hat,« glaubt Stoltenberg.

Tatsächlich treibt der Ukraine-Krieg einen immer größeren Keil zwischen den NATO-Ländern, vor allem den europäischen Staaten und der Türkei, die gute Beziehungen zu Russland unterhält. Finnland hat einen Verteidigungshaushalt von 6 Mrd. €, die Türkei hat das 15-größte Militärbudget der Welt, mit 15 Mrd. €.

Russlands baldige Offensive im Norden und viele Drohnen

Russlands baldige Offensivoperation am nördlichsten Frontabschnitt und künftig wohl noch intensivere Angriffe gegen Ziele in der ganzen Ukraine mit Kamikazedrohnen – so sehen die aktuellen Ängste aus, die in der Ukraine aktuell um sich greifen, berichtet Juri Podoljaka in seiner Analyse zum 29. September 2023.

Anlass zur ersten Befürchtung geben Angriffe gegen Brücken über den Fluss Oskol im Raum des ukrainisch kontrollierten Kupjansk, die Russland bisher nicht unternommen hatte – begleitet von unvermindert intensiven Angriffen auf die vordersten Stellungen und das nahe Hinterland der Ukrainer am gesamten Frontabschnitt Charkow-Swatowo.

Die zweite Angst gründet auf den schieren Tagesfertigungsvolumen der schon zuvor wegen ihres Masseneinsatzes gefürchteten Geran-Kamikazedrohnen – ukrainische Aufklärungsdaten zufolge erhält das russische Militär von diesen Fluggeräten 50 Stück täglich nur von Russlands eigenen Fertigungslinien, Irans Lieferungen nicht einmal mit einberechnet. (Politikexperte: Die Ukraine hat im Krieg mit Russland horrende Verluste erlitten)

Aktiver geworden sind Russlands Truppen am Frontabschnitt Donbass geworden:

Gegen Awdejewkas Vorort Sewernoje halten sie intensiven Druck aufrecht. In Marjinkas Vorort Krasnogorowka konnten sie eine wichtige Verteidigungsstellung erobern, sodass bald Kämpfe um diesen Vorort beginnen können.

Awdejewka hat die Ukraine zur Festung umgebaut und beschießt von dort aus Zivilisten in der Stadt Donezk – somit liegt das Ziel dieser russischen Aktivitäten klar auf der Hand:

Über Sewernoje zu Orlowka vorzurücken, einem Versorgungsknotenpukt der ukrainischen Truppen in Awdejewka, mit dessen Befreiung man von ihrer operativen Einkesselung wird sprechen können – und mit Kontrolle Krasnogorowkas, das einen wichtigen Wehrpunkt darstellt, die Position der ukrainischen Truppen auf dem ganzen Teilabschnitt der Front von Awdejewka bis Marjinka instabil bis unhaltbar zu machen.

Derweil legt das ukrainische Militär an nahezu allen Frontabschnitten eine Aktionspause ein, verlegt Reserven hin und her und gruppiert sich neu.

Juri Podoljaka ist ein ukrainischer politischer Blogger und Journalist aus Sumy, dessen Einsichten im Zeitraum um den Beginn der Intervention in den russischen Medien zunehmend gefragter wurden.

Seine Analyseausgaben warten mit nur wenigen Zahlen auf, dafür vermittelt er anhand von Karten aber ein gutes Verständnis vom räumlichen Umfang der jeweiligen Entwicklungen und bietet dann und wann kurzfristige Prognosen.

Russische Truppen drängen ukrainische Kräfte in Frontabschnitt Artjomowsk zurück

Denis Puschilin, Chef der Donezker Volksrepublik, teilt mit, dass die ukrainischen Streitkräfte versucht haben, eine Offensive in Richtung Artjomowsk (ukrainisch: Bachmut) zu simulieren, aber zurückgeworfen wurden und schwere Verluste erlitten. In seiner Videobotschaft auf dem Telegram-Kanal erklärt er:

„Richtung Artjomowsk, dort hat der Feind versucht, […] zu imitieren […] groß angelegte Offensivaktivitäten in Richtung der Siedlungen Kurdjumowka, Andrejewka, Berchowka. Mit Verlusten, ziemlich schwer, wurde er auf die ursprünglichen Positionen zurückgeworfen.“

Asia Times: Selenskij nutzt brutale Methoden, um die Menschen zum Militärdienst zu zwingen

Die Ukraine steht unter dem Druck, genügend Truppen zu rekrutieren, da ihre Gegenoffensive nur schwer vorankommt, schreibt ein Kolumnist der Zeitung Asia Times. Und die enormen Verluste zwingen Wladimir Selenskij zu beispiellosen Maßnahmen, um die Truppenstärke wieder aufzufüllen. Asia Times berichtet:

„Experten, Generäle im Ruhestand sowie ukrainische und westliche Beamte rechneten fest mit einem entscheidenden Durchbruch der Ukraine zum Asowschen Meer. In diesem Sommer erlitten die Ukraine und die NATO bei ihrem Versuch, den Krieg mit militärischen Mitteln zu beenden, wohl eine strategische Niederlage. Die NATO-Länder haben die Ukraine so gut sie konnten versorgt und ausgebildet. Und zumindest bis jetzt hat das so gut wie nichts gebracht.

Um eine weitere Chance zu erhalten, muss die Ukraine noch mehr Truppen mobilisieren und modernere Waffen in größerer Menge als je zuvor erhalten. Doch trotz des ganzen Geredes über die Mobilisierung Russlands scheint die Ukraine unter Personalmangel zu leiden. Kiew greift zu immer drastischeren Maßnahmen, um genügend Truppen an die Front zu bekommen. Kürzlich wurde die Mobilisierung auf Gruppen ausgedehnt, die bisher davon ausgenommen waren, wie beispielsweise Menschen mit Behinderungen.“

Laut der Zeitung sei nun klar, dass nach 18 Monaten Krieg die üblichen Mittel der Mobilisierung nicht mehr ausreichen. Viele Menschen in der Ukraine „versuchen verzweifelt, sich der Mobilisierung zu entziehen, und sind bereit, dafür hohe Bestechungsgelder zu zahlen“. Kein Wunder, dass ukrainische Männer im wehrfähigen Alter das Land nicht verlassen dürfen, betont der Kolumnist der Asia Times.

Putin gratuliert Bürgern zu Jahrestag der Wiedervereinigung neuer Gebiete mit Russland

Russlands Präsident Wladimir Putin gratuliert den Bürgern zum Tag der Wiedervereinigung der Volksrepubliken Donezk (DVR) und Lugansk (LVR) sowie der Gebiete Saporoschje und Cherson mit Russland.

In einer Videobotschaft anlässlich dieses Datums erinnert das Staatsoberhaupt daran, dass am 30. September 2022 ein historisches und bedeutsames Ereignis stattfand ‒ die Unterzeichnung des Vertrages über die Aufnahme der vier neuen Subjekte in Russland.

Putin weist darauf hin, dass kurz zuvor die Einwohner der Gebiete DVR, LVR, Saporoschje und Cherson ihre Entscheidung getroffen hatten, „bei ihrem Vaterland zu sein“. Der Präsident sagt:

„Die Menschen haben diese bewusste, lang erwartete, lang erduldete und wahrhaft volksnahe Entscheidung gemeinsam getroffen ‒ im Rahmen von Volksabstimmungen in voller Übereinstimmung mit internationalen Normen. Sie haben Mut und Unbeugsamkeit bewiesen.“

Ihm zufolge versuchten die Kräfte, die nach dem Staatsstreich von 2014 in Kiew an die Macht gekommen waren, die Einwohner der vier Subjekte einzuschüchtern, ihnen „das Recht zu nehmen, ihre eigene Zukunft, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen, ihnen ihre Kultur, ihre Traditionen, ihre Muttersprache zu nehmen“. Putin betont:

„Aber nichts und niemand kann den Willen von Millionen von Menschen, ihren Glauben an die Wahrheit und die historische Gerechtigkeit brechen.“

…

