Nach Angaben des Lokalfernsehens kam es an der renommierten kenianischen Mädchenschule St. Teresa zu einer Art spontanen Epidemie: Von 1.000 Schülern fühlten sich 500 unwohl.

Alle, die an einer unbekannten querschnittsgelähmten Erkrankung erkrankten, wurden mit einer Charge des COVID-19-Impfstoffs geimpft, die Ende Juni 2022 im Land eintraf.

Vertreter des kenianischen Gesundheitsministeriums sagten, dass Blutproben der erkrankten Studenten an die Labore des Kenya Medical Research Institute (KEMRI) geschickt wurden, um die Art und den Ursprung der Krankheit zu bestimmen und eine geeignete Behandlung zu entwickeln.

Klinisch liegt eine offensichtliche Schädigung des Zentralnervensystems vor, das Problem liegt irgendwo im Hirnstamm, da die Patienten eine sogenannte Athetose haben – unwillkürliche Muskelbewegungen, die beispielsweise bei Zerebralparese beobachtet werden.

Theoretisch kann man von einer Art neurotropem Toxin ausgehen – die Kinder haben in der örtlichen Kantine etwas Schlechtes gegessen.

Aber Toxine haben kein so breites Spektrum an Symptomen; Es gibt entweder Krämpfe, Lähmungen oder Athetose, aber nicht alles zusammen in einer Dosis.

Die kenianischen Gesundheitsbehörden führen dieses Testergebnis auf die schlechte Qualität des Wassers und der Lebensmittel zurück, die die Mädchen zu sich nahmen. (So entfernen Sie Graphenoxid, den gefährlichen und geheimen Inhaltsstoff in COVID-Impfstoffen, aus Ihrem Körper)

Gleichzeitig neigt der Direktor des Kakamega County Medical Service, Dr. Stephen Vanday, zu der Annahme, dass die Krankheit ansteckender Natur ist und alle Familienmitglieder der Schulmädchen betreffen kann.

Impfkritiker machen Bill Gates für alles verantwortlich, aber ist die Anschuldigung zu weit hergeholt?

Ende Juni stellten die Wissenschaftler Gerald Dyker, Professor für organische Chemie an der Ruhr-Universität Bochum, und Jörg Matysik, Professor für analytische Chemie, den Anwendungsplan und die Nebenwirkungen von drei verschiedenen Chargen von Pfizer-BioNTech-Impfstoffen in Dänemark an der Universität Leipzig vor.

Die Grafik zeigt, dass die in Dänemark verwendeten Impfstofflieferungen und -verabreichungschargen, die durch die Punkte in der Grafik dargestellt werden, im Wesentlichen in drei Gruppen fallen:

„Grüne Gruppen“ weisen eine mäßige bis mäßig hohe Rate an Nebenwirkungen auf.

Die „grüne“ Charge ist die Charge, die in Dänemark am häufigsten verwendet wurde, wo mehr als 800.000 Dosen verabreicht wurden. Diese 800.000 Dosen sind mit etwa 2.000 Fällen unerwünschter Ereignisse verbunden, was einer gemeldeten Rate von einem vermuteten unerwünschten Ereignis pro etwa 400 Dosen entspricht.

Wie Dyker sagt: „Das ist keine geringe Menge im Vergleich zu dem, was wir über Grippeimpfstoffe wissen.“ Nach Berechnungen von Dyker machen grüne Parteien mehr als 60 % der dänischen Stichprobe aus.

„Blaue Gruppen “ sind offenbar mit einem extrem hohen Maß an unerwünschten Ereignissen verbunden. Wie Dyker anmerkt, wurden in Dänemark von keiner der blauen Chargen mehr als 80.000 Dosen verabreicht, was darauf hindeutet, dass diese besonders schlechten Chargen möglicherweise stillschweigend von den Gesundheitsbehörden vom Markt genommen wurden.

Mit den „blauen“ Chargen waren bis zu 8.000 vermutete unerwünschte Ereignisse verbunden. Achttausend von 80.000 Dosen würden eine Melderate von einem vermuteten unerwünschten Ereignis pro 10 Dosen ergeben. Sie sind jedoch mit fast 50 % der 579 Todesfälle in der Stichprobe verbunden.

„Gelbe Gruppen“. Dyker schätzt, dass die gelben Chargen etwa 30 % der Gesamtmenge ausmachen. Dyker weist darauf hin, dass es sich hierbei um Chargen mit etwa 200.000 verabreichten Dosen handelt, bei denen buchstäblich keine Nebenwirkungen vermutet werden.

Wie Dyker es ausdrückt, könnten „böswillige“ Beobachter bemerken, dass „so ein Placebo aussehen würde“, und es ist klar, dass Dyker selbst sie für Placebos hält.

Kenia dient als Testgebiet für die biometrische Verfolgung von Impfstoffen für Säuglinge

Verwendung von Fingerabdrücken und Sprachdaten.

In einem Krankenhaus in einer kleinen Stadt in Kenia werden in kontroversen Tests die Fortschritte bei der Entwicklung eines biometrischen Impfprogramms für Neugeborene erzielt.

Mit der neuen Methode soll sichergestellt werden, dass, sobald ein Kind geboren ist und seine erste Impfung erhält, vier Finger biometrisch gescannt werden. Zusätzlich zu den Fingerabdrücken der Babys werden auch die biometrischen Stimmdaten ihrer Betreuer erfasst.

Der Zweck dieses Systems ist die Überwachung der Identität und die Verwaltung der Impfhistorie, so die Initiatoren, die darauf hinweisen, dass es für die ersten 24 Lebensmonate der Babys verwendet werden soll und die Verabreichung von acht Impfstoffen und einem Ergänzungspräparat verfolgt.

Sowohl die Fingerabdrücke als auch die Stimmdaten werden dann angeblich entfernt, versprach die Gruppe, die das biometrische System entwickelt.

Das Unternehmen für biometrische Authentifizierung NEC, das Kenya Medical Research Institute (KEMRI) und die Nagasaki University aus Japan haben sich 2019 zusammengeschlossen, um das Programm zu entwickeln, das derzeit im Kinango Sub-County Hospital in Kwale, Kenia, klinisch getestet wird.

Die Versuche, die im September begannen und bis März dauern sollen, haben insgesamt 1.000 Neugeborene und ihre Betreuer erfasst. Obwohl die Tests noch nicht abgeschlossen sind, liegen bereits erste Ergebnisse vor, die die drei Partner als „sehr ermutigend“ bezeichnen.

Weitere Tests mit weiteren Krankenhäusern sind geplant – und Kenia wurde als das Land ausgewählt, in dem das System zur Erfassung biometrischer Fingerabdrücke von Babys vollständig eingeführt werden soll. Geplant ist, dass dies bis Ende des Jahres geschieht.

Das Programm wird als Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) angepriesen, nämlich die Schaffung einer legalen Identität und die Registrierung von Geburten für alle, die Beendigung vermeidbarer Todesfälle bei Neugeborenen und Kindern unter fünf Jahren sowie die Verringerung der Neugeborenensterblichkeit.

NEC, das als weltweit führender Anbieter von Gesichtserkennung, Iriserkennung, Erkennung von Finger- und Handabdrücken, Stimmerkennung und akustischer Authentifizierung gilt, arbeitet außerdem an einem weiteren Projekt zur Kommerzialisierung der Biometrie von Säuglingen und hat weitere Projekte in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara in seinem Portfolio.

…

Videos:

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 20.10.2023