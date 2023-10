„Kindergarten für Erwachsene“ – Statt kritischem Denken Verblödung der Gesellschaft!

Im Sandkasten spielen, Bilder malen und mit Bauklötzchen herumhantieren – was bislang Kleinkinder vorbehalten war, sollen nun auch Erwachsene tun.

Am besten massenhaft, damit sie nicht auf die Straße gehen und gegen die Regierung demonstrieren. Von Guido Grandt

Der sogenannte „Erwachsenen-Kindergarten“ feiert Hochkonjunktur, um die Menschen noch weiter zu verblöden und zu entmündigen!

Schöne Neue Welt!

Ob Internet-Zensur, Klima- und Corona-Lügen, Kriegspropaganda und weiteres: Die Infantilisierung, also das Stehenbleiben auf der Stufe eines unmündigen Kindes, durch vorgegebenes Denken und Handeln, schreitet voran.

Angestrebt von den Eliten, die keine mündigen, sondern am besten verdummte Bürger wollen, die ihren Plänen nicht im Wege stehen. Oder durch Drogen Berauschte, wie die Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland zeigt. Oder eben solche mit Kleinkindverhalten.

Denn kritische Bürger, die etwa mit Bauklötzchen spielen, gehen nicht zum Demonstrieren auf die Straße. (John Money: Der pro-pädophile Perverse, der „Gender“ erfunden hat)

Möglichst sollen nicht sie selbst die Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen, sondern durch staatliche Regeln und Kontrollen vorgegeben werden. Die Corona-Pandemie war das beste Beispiel dafür.

Der neueste Hype der Bevormundungs- und Verblödungsmasche sind Kitas für Erwachsene.

Kein Witz!

Im sogenannten „Big Kid Kindergarten“ können Mama und Papa mit gleichgesinnten Erwachsenen mitunter im Sandkasten spielen.

300x250

Hier:

Screenshot/Bildzitat: https://www.bigkidkindergarten.com/

300x250 boxone

Screenshot/Bildzitat: https://www.bigkidkindergarten.com/gallery?pgid=jenw41eb-cc2a3c79-562c-4458-a50e-8e1df20df921

Auf der betreffenden Website heißt es dazu: „Kindergarten für große Kinder: Ein fesselndes Spielerlebnis für Erwachsene. Wir bringen Erwachsene in ein völlig immersives, also eintauchendes Spielerlebnis und laden sie ein, so zu spielen, wie sie es als Kinder getan haben, und durch Kunstmaterialien, Blöcke, Spiele und andere spielerische Lerninhalte mit Fremden in Kontakt zu treten. Finde Freunde, lass dich inspirieren, erschaffe und spiele!“

Neben dem persönlichen Spiel gibt es eine Onlineversion für alle über 18.

Angesprochen werden insbesondere auch Organisationen und Unternehmen, die sich auf Problemlösung, Kompetenzaufbau und Teamverbindung konzentrieren.

Im August 2023 hat dieser Schwachsinns-Zirkus schon im schottischen Edinburgh stattgefunden. Im September in Wien und Umgebung.

Im Oktober und November in Spanien. Im Frühjahr 2024 ist sogar eine US-Tour geplant.

Gegründet wurde der Erwachsenen-Kindergarten von der Frühpädagogin Soleil, die Kleinkindverhalten kurzerhand auf Erwachsene überträgt.

report24.news kommentiert:

Einen nicht unerheblichen Anteil an der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft in den vergangenen Jahren hat die Tatsache, dass Menschen sich in unterschiedlichem Maße dazu in der Lage sehen, Verantwortung für sich selbst und ihr Leben zu übernehmen.

Menschen, die die Freiheit schätzen, denken und agieren gemeinhin eigenständig, haben ihr Leben im Griff und fassen das Einwirken von außen entsprechend als hochgradig übergriffig auf.

Es gibt jedoch auch jene Menschen, die bestimmte kindliche Denk- und Verhaltensmuster nie ganz abgelegt haben und die es dankend annehmen, wenn andere die Kontrolle übernehmen und ihnen sagen, was sie zu tun haben.

Kurzum: Die Bürger sollen den Ökosozialisten nach wie Kleinkinder behandelt werden.

Und damit unkritisch, bevormundet und verspottet!

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/guidograndt.de am 05.10.2023