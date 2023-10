Papst setzt auf Globalismus – so wird die Menschheit auf den Aufstieg des Antichristen vorbereitet

Der Globalist Papst Franziskus, hat nicht mehr viel Zeit auf Erden. Doch bevor er von uns geht, möchte er sichergehen, dass er eine katholische Kirche hinterlässt, die seiner „besonderen“ Vision dieser tausendjährigen Institution entspricht.

Zu diesem Zweck hat er das Kardinalskollegium mit gleichgesinnten Klerikern besetzt“ und das Gremium, das den nächsten Inhaber des Stuhls des Heiligen Petrus wählen soll, nach seinen theologischen Vorstellungen umgestaltet.

Im Dezember wird Franziskus 87 Jahre alt. Er ist auf einen Rollstuhl und einen Krückstock angewiesen, hat mehrere Operationen hinter sich, aber immer noch einen vollen Terminkalender.

Nun hat Papst Franziskus sein Erbe weiter gefestigt, indem er 21 Prälaten in den hohen Rang eines Kardinals erhob und den Anteil der von ihm gewählten Kardinäle erhöhte.

Reuters berichtete:

In einer Zeremonie auf dem Petersplatz, die als Konsistorium bekannt ist, „schuf“ Franziskus 21 neue Kardinäle, die „Kirchenfürsten“ mit dem roten Hut, die seine engsten Berater im Vatikan und in der Welt sind.

Es gibt nun 137 Kardinäle, von denen etwa 73 Prozent von Franziskus ausgewählt wurden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Papst seine Vision einer progressiveren und integrativeren Kirche teilt, ist aber keine Garantie dafür.

Achtzehn der 21 Kardinäle sind jünger als 80 Jahre und damit laut Kirchenrecht berechtigt, nach dem Tod oder Rücktritt von Franziskus an einem geheimen Konklave zur Wahl des nächsten Papstes teilzunehmen. Sie werden als Kardinalwähler bezeichnet. Den drei über 80-Jährigen wurde diese Ehre aufgrund ihres langjährigen Dienstes für die Kirche zuteil. (Top-US-General trifft Papst um über die Zukunft des Krieges zu entscheiden und sich den Jesuiten zu unterwerfen!)

Die neu ernannten Kardinäle kommen aus den USA, Frankreich, Italien, Argentinien, der Schweiz, Südafrika, Spanien, Kolumbien, Südsudan, Hongkong, Polen, Malaysia, Tansania, Venezuela und Portugal.(Was haben König Karl III., der Papst und die kanadischen Inuit gemeinsam? Treffen Sie die größten Landbesitzer der Welt)

Vielfalt ist notwendig, sie ist unverzichtbar‘, sagte Franziskus in seiner Predigt bei der Messe, bei der jeder neue Kardinal seinen Amtsring und den roten dreischaligen Hut, die sogenannte Biretta, erhielt.

Am 4. Oktober eröffnet Franziskus im Vatikan eine einmonatige große Versammlung, die sogenannte Synode, die über die Zukunft der Kirche entscheiden soll.

In einer zweijährigen Vorbereitung auf die Synode wurden Katholiken in aller Welt nach ihrer Vision für die Zukunft der Kirche befragt.

Die Befragung sollte „die Machtdynamik der Kirche verändern“ und „den katholischen Laien eine größere Stimme geben“.

Doch die konservativen Kritiker von Franziskus sagen, der Prozess sei eine Zeitverschwendung und – schlimmer noch – könnte die hierarchische Struktur der Kirche aushöhlen und langfristig die traditionelle Lehre verwässern.

Die New York Post berichtete:

In seinen Anweisungen an die neuen Kardinäle sagte Papst Franziskus, dass ihre Vielfalt und geografische Verschiedenheit der Kirche dienen würde, wie Musiker in einem Orchester, die manchmal Solo und manchmal als Teil eines Ensembles spielen.

Vielfalt ist notwendig, sie ist unentbehrlich. Aber jeder Klang muss zum gemeinsamen Projekt beitragen“, sagte er. „Deshalb ist gegenseitiges Zuhören unerlässlich: Jeder Musiker muss auf den anderen hören.

Jeder neue Kardinal legte einen Eid ab, dem Papst zu gehorchen, Christus treu zu bleiben und der Kirche zu dienen. Der Pontifex erinnerte sie daran, dass sie die rote Farbe als Zeichen dafür tragen, dass sie ‚bis zum Blutvergießen‘ stark sein müssen, um den Glauben zu verbreiten.

Die Zeremonie war sehr umstritten, da Victor Manuel Fernandez, der zum neuen Leiter des vatikanischen Lehrstuhls ernannt wurde, in vielen Kreisen verhasst ist und seine Wahl mit Empörung aufgenommen wurde.

Der Mann, der als ‚Theologe des Papstes‘ bekannt ist, hat Fehler im Umgang mit einem Fall aus dem Jahr 2019 zugegeben, bei dem es um einen Priester ging, der in seiner Zeit als Bischof in Argentinien Minderjährige sexuell missbraucht haben soll.

Papst Franziskus spricht auf Konferenz der Clinton Foundation, die sich für Abtreibungen einsetzt, zum Thema „Klimawandel“

Papst Franziskus wird die zweitägige Konferenz der Clinton Global Initiative 2023 am 18. September mit einem „besonderen Gespräch“ mit dem ehemaligen Präsidenten Clinton eröffnen.

Papst Franziskus wird in der kommenden Woche bei der Konferenz der Clinton Global Initiative zum Thema „Klimawandel, Flüchtlingskrise, Kindeswohl“ per Video eine „Sonderkonferenz“ mit Präsident Bill Clinton abhalten. ”

Wie der Vatikan am 14. September mitteilte, wurden Einzelheiten über die Teilnahme des Papstes an den Unternehmungen der Familie Clinton bekannt. Papst Franziskus wird die zweitägige Konferenz der Clinton Global Initiative (CGI) 2023 am 18. September mit einem „besonderen Gespräch“ mit dem ehemaligen Präsidenten Clinton eröffnen.

In der Pressemitteilung heißt es:

Heute haben Präsident Bill Clinton, Außenministerin Hillary Rodham Clinton und die stellvertretende Vorsitzende der Clinton Foundation, Chelsea Clinton, das Programm und die Teilnehmer für das Treffen der Clinton Global Initiative (CGI) 2023 in der kommenden Woche bekannt gegeben, das vom 18. bis 19. September in New York City stattfinden wird.

CGI 2023 beginnt am Montag um 9.15 Uhr ET mit einem besonderen Telefongespräch zwischen Präsident Clinton und Seiner Heiligkeit Papst Franziskus, bei dem es um die dringendsten globalen Herausforderungen unserer Zeit geht, wie den Klimawandel und die Flüchtlingskrise, das Wohlergehen von Kindern sowie die Mission und die Projekte des Kinderkrankenhauses Bambino Gesù.

Papst Franziskus traf sich am 5. Juli mit Bill Clinton zu einem unangekündigten Privatbesuch im Vatikan.

Der 75-jährige Clinton ist bekannt für seine ehebrecherische Affäre mit einer jungen Praktikantin im Weißen Haus, die zu seiner Amtsenthebung wegen Meineids und Behinderung der Justiz führte, sowie für seine entschiedene Befürwortung von Abtreibung und gleichgeschlechtlicher Ehe.

Franziskus begrüßte den ehemaligen Präsidenten herzlich und überreichte ihm eine im Vatikan angefertigte Statue, die „die Arbeit für den Frieden symbolisiert“, so der Papst.

Während der Papst die Eröffnungsrede der CGI-Konferenz hält, sind unter den weiteren Rednern und Teilnehmern bekannte Politiker und Befürworter der Linken oder der Abtreibung. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und Gretchen Whitmer aus Michigan werden anwesend sein.

Der ehemalige britische Premierminister und überzeugte Verfechter einer globalistischen Politik, Tony Blair, wird ebenso anwesend sein wie die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses und Abtreibungsbefürworterin Jen Psaki.

Weitere angekündigte Teilnehmer sind:

Albert Bourla, CEO von Pfizer, der Papst Franziskus im Jahr 2022 zweimal heimlich empfing.

Die Schauspieler Orlando Bloom und Matt Damon

Kathy Hochul, Gouverneurin von New York und Abtreibungsbefürworterin

„Qween Jean, Trans-„Rechts“-Aktivist, Gründer und Geschäftsführer von Black Trans Liberation

Zu den zahlreichen Sponsoren der CGI-Konferenz 2023 zählen die Rockefeller Foundation und Pfizer Inc.

Die CGI-Konferenz wurde 2005 von Bill Clinton ins Leben gerufen, um „führende Persönlichkeiten aus aller Welt zusammenzubringen, um Lösungen für die dringendsten Herausforderungen der Welt zu entwickeln und umzusetzen, darunter Klimawandel, integratives Wirtschaftswachstum und gesundheitliche Chancengleichheit“.

Auf der CGI-Website heißt es, die Konferenzen hätten „das Leben von mehr als 435 Millionen Menschen in über 180 Ländern verändert“.

Der Papst und der Vatikan haben eine lange Geschichte mit der Clinton-Dynastie.

Laut Henry Sire, Autor der bahnbrechenden Biografie von Papst Franziskus „The Dictator Pope soll Franziskus sogar Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne 2016 finanziert haben, indem er Geld aus der Peter-Pence-Kollekte abzog. Während einige diese Behauptung als Hörensagen abtaten, sagte Sire LifeSite im Jahr 2017, dass die Details von einem Kontakt im Vatikan stammten und dass „die Behauptung unter Journalisten ziemlich bekannt ist“.

Während der COVID-19-Jahre der Restriktionen empfing der Vatikan Chelsea Clinton, die Tochter von Bill und Hillary und Vizepräsidentin der Clinton Foundation, zusammen mit den CEOs der Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna, dem Direktor der US National Institutes of Health und Dr. Anthony Fauci.

Zum Abschluss der Konferenz gab Papst Franziskus den Teilnehmern eine private virtuelle „Audienz“.

Die CGI-Konferenz war jedoch – nicht unerwartet, wenn man bedenkt, dass sie nach den Clintons benannt wurde – von einer starken Unterstützung für Abtreibung und Empfängnisverhütung geprägt. Eine ihrer Bemühungen ist die „Clinton Health Access Initiative“ (CHAI). Sie arbeitet weltweit und ermöglicht in rund 125 Ländern den Zugang zu besonders günstigen „Medikamenten, Diagnostika, Impfstoffen, Geräten oder anderen lebensrettenden Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen“.

Eines der CHAI-Programme ist „Women’s and Children’s Health“, das – in der gängigen Verhütungssprache – sicherstellt, dass „Frauen Zugang zu den Instrumenten haben, die sie für eine sichere Familienplanung benötigen, um ihre Gesundheitsergebnisse und ihr wirtschaftliches Wohlergehen zu verbessern“. ”

CHAI rühmt sich, „einfache und wirksame Interventionen … anzubieten, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen zu behandeln und das Leben von Neugeborenen zu retten“.

Das CHAI fährt fort:

CHAI hat eine integrierte Strategie für Mütter-, Neugeborenen- und Reproduktionsgesundheit entwickelt, um ungewollte Schwangerschaften, Mütter- und Neugeborenensterblichkeit sowie Totgeburten drastisch zu reduzieren. Dieser Ansatz beginnt damit, Jugendliche und Frauen zu erreichen, um sicherzustellen, dass sie über reproduktive Gesundheit aufgeklärt werden und Zugang zu einer Reihe wirksamer und erschwinglicher Verhütungsmethoden haben.

Wir unterstützen Frauen weiterhin während ihrer reproduktiven Jahre, um sicherzustellen, dass jede Frau ungeplante Schwangerschaften und sexuell übertragbare Infektionen vermeiden kann. Wir unterstützen Frauen dabei, ihre Geburten zu planen und zu begrenzen, eine gesunde Schwangerschaft und Geburt zu erleben und zu sehen, wie sich ihr Neugeborenes von der Geburt bis zur Kindheit entwickelt.

Das Clinton-Programm wurde zunächst in Äthiopien eingesetzt, bevor es in Nigeria „in großem Maßstab getestet“ wurde. Nach einer noch umfassenderen Einführung des Verhütungsprogramms berichtete CHAI von einem „Anstieg der durchschnittlichen monatlichen Verwendung von Verhütungsimplantaten in Kamerun, Kenia, Liberia, Malawi, Nigeria, Tansania und Sambia innerhalb von zwei Jahren um 251 Prozent“.

Sie lobten auch eine 50-prozentige Preissenkung für Verhütungsimplantate“ durch eine Mengengarantie in 69 Ländern“.

Die konsequente Arbeit der CHAI zur Reduzierung der Geburtenzahlen scheint sich mit einem Ziel zu decken, das Bill, Hilary und Chelsea Clinton im Juli in einem Brief zur Förderung der bevorstehenden Konferenz formulierten. Sie wiesen darauf hin, dass es bei der Konferenz im September um das gehen werde, „was wir tun können, nicht um das, was wir nicht tun können“, und dass wir daran arbeiten würden, „selbst bei unseren hartnäckigsten Herausforderungen eine Wende herbeizuführen“ – Herausforderungen, zu denen offenbar auch Schwangerschaften gehören.

Trotz dieses Plädoyers für Empfängnisverhütung wirbt die CGI-Konferenz mit einem Zitat von Bill Clinton um Unterstützung für ihre Arbeit: „Wir können unsere eigene Zukunft nicht aufbauen, ohne anderen zu helfen, ihre Zukunft aufzubauen“.

Diese Geschichte entwickelt sich…

So wird die Menschheit auf den Aufstieg des Antichristen vorbereitet

Erzbischof Carlo Maria Vigano hat sich in einem Interview mit französischen Medien entschieden gegen den Globalismus ausgesprochen, der seiner Meinung nach die Menschheit auf den „Aufstieg des Antichristen“ vorbereite.

Vigano sieht eine klare Verbindung zwischen Globalismus und Satanismus. Sie seien nahezu Synonyme füreinander. „Das Wesen des Globalismus ist satanisch und das Wesen des Satanismus ist globalistisch“.

Der Globalismus bereite die Menschheit auf den Aufstieg des Antichristen vor, dem die Herrscher der Welt ihre nationale Souveränität opfern werden, damit er zu einer Art Welttyrann werde, betonte der Erzbischof.

Aus diesem Grund, so der Erzbischof, werde versucht, die Familie, den Grundpfeiler der Gesellschaft, zu zerstören, damit Kinder zu einer Ware oder zu einem Produkt werden, das die Reichen im Internet bestellen können.

Scheidung, Abtreibung oder Euthanasie, Homosexualität und Geschlechtsumwandlung (Verstümmelung) haben sich laut Vigano als wirksame Instrumente erwiesen, um diesen Prozess zu beschleunigen.

Der Globalismus sei „eine Religion“, die von einer „aufgeweckten Ideologie“ verbreitet werde, so der Erzbischof.

Informationen, die dem offiziellen Narrativ widersprechen, würden von den sozialen Medien zensiert.

Es sei daher kein Zufall, dass Demonstrationen mit roher Gewalt niedergeschlagen würden. Als Beispiel nannte Vigano Frankreich unter Macron, einem Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab.

Wir leben nicht in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur. Der Erzbischof bezeichnete die Demokratie als eine von der Freimaurer-Oligarchie geschaffene Illusion“.

Wenn die Demokratie wirklich funktionieren würde, würde man die Bürger nicht wählen lassen. Die freimaurerische Oligarchie hat überall ihre Auftragnehmer. „Diejenigen, die an das Märchen von der Demokratie glauben, werden eines Tages feststellen, dass sie getäuscht wurden“.

Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com/lifesitenews.com am 06.10.2023