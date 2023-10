Die Blase von allem verwandelt sich in einen Absturz von Allem – der perfekte Sturm naht und jeder wird verlieren

Teile die Wahrheit!

Die Gesundheit der Weltwirtschaft hängt von der Gesundheit der führenden Politiker der Welt ab. Dies wirft eindeutig das folgende Dilemma auf: Sind es kranke Führungskräfte, die eine Wirtschaft krank machen, oder ist es eine in Schwierigkeiten geratene Wirtschaft, die Führungskräfte krank macht?

Allerdings spiele es keine Rolle, wer zuerst und wer Zweiter werde, denn die Weltwirtschaft tendiere dazu, unheilbar zu werden, da auch ihre Bevölkerung immer ungesünder werde, sagt Gold Switzerland in einer aktuellen Informationsmitteilung.

Schwache Führungskräfte konzentrieren sich auf regionale politische Themen, sei es das Klima, ESG-Kriterien, Covid-Impfstoffe, die Kluft zwischen den Geschlechtern und andere Themen, die hauptsächlich die aufgewachte Gemeinschaft betreffen – wie jemand, der die Liegeplätze auf der Titanic arrangiert, während das Schiff sank.

Auf jeden Fall, so Gold Switzerland, spiegele sich die Gesundheit einer Nation deutlich in der Gesundheit ihrer Führer wider.

Gesundheitsführer in den USA, Belgien, Kanada und Großbritannien signalisieren sicherlich nicht „mens sana in corpore sano“ („ein gesunder Geist soll in einem gesunden Körper wohnen“), wie der römische Dichter Juvenal vor 2000 Jahren schrieb. Oder wie der griechische Philosoph Thales vor 2.600 Jahren sagte: „Welcher Mensch ist glücklich? Wer einen gesunden Körper, einen einfallsreichen Geist und ein gehorsames Wesen hat.“

Wir müssen uns auch fragen, ob der schlechte Zustand des globalen Finanzsystems mit der Wahl des Chefs der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ, die Zentralbank der Zentralbanken) zusammenhängt.

Der jüngste vierteljährliche Bericht der BIZ befasst sich mit dem undurchsichtigen Derivatemarkt. Egon von Greyerz von Gold Switzerland berichtet:

„Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass Derivate, einschließlich des Schattenmarktes, leicht Schulden in Höhe von 2 bis 3 Billionen US-Dollar entsprechen könnten, die prekär durch Gold in Höhe von 2 Billionen US-Dollar gedeckt sind.“ (Wirtschaftliche Depression voraus? Bargeldreserven am Ende? Marktexperten warnen vor Crash)

Es scheint also, dass das gefräßige Monster Gargantua ein Vorbild für viele der oben genannten Anführer ist. Aber ein ungesunder Lebensstil ist nicht nur das Vorrecht von Führungskräften.

Vor 50 Jahren waren nur 10 % der erwachsenen US-Bevölkerung fettleibig, heute sind es 45 %. Aber warum spricht Gold Switzerland in einem Finanznewsletter über Fettleibigkeit?

„Weil es, wie ich oben sagte, an der Selbstgefälligkeit und Gier liegt, die die heutige Wirtschaft des Westens charakterisieren. Wie ich schon oft besprochen habe, stehen wir am Ende eines großen wirtschaftlichen und kulturellen Zyklus.

„Nur zukünftige Historiker werden wissen, ob es sich um einen 100-, 300- oder 2.000-Jahres-Zyklus handelt. Wenn ich eine Vermutung wagen würde, würde ich davon ausgehen, dass es sich um einen sehr langen Zyklus handeln könnte, beispielsweise um 2.000 Jahre“, sagt Egon von Greyerz.

Es gibt viele Ähnlichkeiten mit dem Ende des Römischen Reiches, wie z. B. Schulden, Defizite, Steuern, Dekadenz, Maßlosigkeit, Selbstjustiz usw.

Imperien verschwinden nicht über Nacht – es ist ein langer Prozess

Wenn wir ein Datum für den Beginn des Niedergangs des heutigen, von den USA dominierten Weströmischen Imperiums bestimmen könnten, wäre es wahrscheinlich die Gründung der FED im Jahr 1913.

Diese private Zentralbank ermöglichte es Bankiers und Industriellen, das System zu kontrollieren.

Wie Mayer Amschel Rothschild Ende des 18. Jahrhunderts sagte:

„Geben Sie mir die Kontrolle über das Geld einer Nation, und es ist mir egal, wer die Gesetze schreibt.“

Die USA entwickelten sich nach dem Ersten Weltkrieg zu einer großen Wirtschaftsmacht, während der europäische Kontinent unter den Auswirkungen des Krieges litt.

Doch trotz der starken Wirtschaftsleistung begannen die USA bereits in den frühen 1930er Jahren, Haushaltsdefizite anzuhäufen – der Kauf der Volksabstimmung war das wichtigste Kriterium, nicht ein ausgeglichener Haushalt.

Erwähnenswert ist, dass in den letzten 110 Jahren nur zehn einen Überschuss verzeichneten.

Das Reich der Schulden

Korsika wurde von 1284 bis 1768 von der Republik Genua regiert und anschließend an Frankreich abgetreten. Napoleon wurde 1769 als Sohn italienischer Eltern auf Korsika geboren, ein Jahr nachdem die Insel französisch geworden war. Für nur ein Jahr hätte die Geschichte also ganz anders verlaufen können, mit Napoleon als italienischem General und Anführer.

Napoleon war nicht der einzige berühmte Korse. Christoph Kolumbus wurde dort drei Jahrhunderte zuvor geboren und wurde berühmt, weil er die Kolonisierung Amerikas anführte, als er 1492 über den Atlantik segelte und dachte, er würde Asien erreichen.

Aber leider sind diese glorreichen Perioden der Geschichte längst vorbei. Heute gibt es keine Helden mehr und nur wenige Politiker oder Entdecker können Geschichte schreiben. Keiner der heutigen „glorreichen Führer“ wird in die Geschichte eingehen.

Leider besteht die heutige Welt aus einer bunt zusammengewürfelten Truppe angehender Politiker, die am Tag nach ihrem Abgang vergessen sein werden. Aber alles wird ein denkwürdiges Erbe hinterlassen haben – eine Verschuldung von 340 Billionen US-Dollar plus Derivate und ein zwielichtiges Bankensystem von mindestens 2 Billiarden.

Es sind diese Schulden und unverantwortlichen Defizitausgaben, auf die sich die Staats- und Regierungschefs konzentrieren müssen, wenn sie ihre Volkswirtschaften heilen wollen.

Aber leider hat niemand den Mut, die unbegrenzten Defizitausgaben einzudämmen.

Denn der einzige Weg, an der Macht zu bleiben, ist der Kauf der Gunst und der Stimmen des Volkes.

Das Schicksal ist also unmöglich.

Weitere Defizite

Wie die Grafik unten zeigt, werden die US-Schulden bis zum Beginn der nächsten Amtszeit des Präsidenten mindestens 40 Billionen US-Dollar erreichen. Für diese Vorhersage müssen Sie kein Genie sein, sehen Sie sich einfach den Trend an. Die US-Schulden verdoppeln sich durchschnittlich alle acht Jahre. Aber 40 Billionen US-Dollar Schulden bis 2025 sind nur der Anfang.

Da sie sich alle acht Jahre verdoppelt, werden die Schulden im Jahr 2036 100 Billionen US-Dollar betragen. Da der Zinszyklus weiter ansteigt, werden wir sie bis 2036 bei mindestens 10 % sehen.

„Es würde mich überraschen, wenn das Haushaltsdefizit im Jahr 2036 weniger als 10 Billionen US-Dollar betragen würde!“ sagt Gold Schweiz.

Höhere Zinsen und Inflation – die Märkte brechen zusammen

Nach Angaben des Schweizer Hauses erreichten die Zinssätze 1981 ihren Höhepunkt, als die 10-jährige Staatsanleihe bei 16 % lag.

„Wir haben den Tiefpunkt des Zyklus im Jahr 2020 bei 0,5 % gesehen. Von nun an werden die Zinsen jedoch jahrzehntelang steigen, mit der üblichen heftigen Volatilität.

Die langfristige Inflation hat gerade einen neuen Aufwärtstrend begonnen – niemand sollte sich von der vorübergehenden Aufwärtstrendkorrektur täuschen lassen.

Da die Fracking-Erträge inzwischen ihren Höhepunkt erreicht haben, erlebt die Welt einen Anstieg des Ölpreises.

Hinzu kommen die gestiegenen Kosten der Energieerzeugung und wir haben den perfekten Energiesturm.

Die Blase von allem wird sich in eine Pleite von allem verwandeln. Jeder wird in den nächsten Jahren verlieren. Wer am wenigsten verliert, wird der Gewinner sein“, schlussfolgert Gold Switzerland.

