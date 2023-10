Russland veranstaltet am 3. Oktober die erste landesweite „Nuklearangriffsübung“ – will Russland die Niederlande angreifen?

Teile die Wahrheit!

Bei all dem Trubel um den ersten landesweiten Test des Emergency Alert System (EAS) in den USA am 4. Oktober ist es unheimlich beunruhigend, dass Russland seine erste landesweite Übung für einen zivilen Atomangriff bereits einen Tag vorher, am 3. Oktober, angekündigt hat.

Diese erste landesweite Atomangriffsübung in 11 Zeitzonen wird von Russland offen als „Vorbereitung auf einen möglichen Atomkrieg“ bezeichnet.

Sie soll am 3. Oktober stattfinden und das Regime von Wladimir Putin wird den Westen als nuklearen Aggressor darstellen.

Die eintägige Atomangriffsübung, die bisher nur regional durchgeführt wurde, beinhaltet die Vorbereitung auf die Zerstörung von bis zu 70% des russischen Wohnungsbestands und der lebenserhaltenden Einrichtungen.

Für die Übung wird davon ausgegangen, dass in Russland das Kriegsrecht verhängt wurde und die volle Mobilisierung stattgefunden hat.

Es scheint kein Zufall zu sein, dass die Übung nur einen Tag VOR dem für den 4. Oktober geplanten Test des US-Notfallalarmsystems (EAS) stattfindet.

Dank einer groß angelegten Werbekampagne wissen jetzt fast alle Amerikaner, dass dieser EAS-Test am 4. Oktober auf allen Handys, Fernsehern und Radios zu hören sein wird. (Fiktiver Weltkrieg-Ausbruch: NATO simuliert Angriff durch „ein östliches Militärbündnis“ – Schicksalsschlacht des Westens)

WAS WENN . . .

Was ist, wenn Russland seine „Übung“ abhält und eine ganze Reihe von Menschen in Schutzräumen unterbringt und dann auf den EAS-Test der USA wartet, um einen Erstschlag zu starten?

Wenn die Amerikaner am 4. Oktober die Töne des EAS-Systems hören, denken sie vielleicht: „Oh, das ist der nationale Test, ich muss nichts tun“, aber in Wirklichkeit könnten russische Raketen im Anflug sein!

Ein solches Szenario würde zu massiven zusätzlichen amerikanischen Opfern in einer Bevölkerung führen, die darauf vorbereitet war, den EAS-Test an diesem Tag zu ignorieren.(Dritten Weltkrieg riskieren, um Biden an der Macht zu halten – Ukrainischer Sicherheitsrat: Der dritte Weltkrieg hat bereits begonnen)

„Ein perfektes Ziel!“ Russischer Moderator will Niederlande angreifen

Wladimir Solowjow hat sich nicht erst mit Beginn des Ukraine-Krieges als loyaler Putin-Fan profiliert. Im Russen-TV diskutierte der Moderator nun die Möglichkeit eines Angriffs auf die Niederlande und spricht von einem „perfekten Ziel“.

Seit über 19 Monaten blickt die Welt schockiert und sorgenvoll gen Ukraine. Seit dem 24. Februar 2022 herrscht hier Krieg und noch immer ist ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht.

Denn Friedensverhandlungen scheinen weder für den russischen Präsidenten Wladimir Putin noch für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Option zu sein.

Wladimir Solowjow will Niederlande angreifen

Putins treue Propagandisten debattieren im russischen Staatsfernsehen immer wieder darüber, wie der Kreml den Krieg führen und welche Ziele als nächstes angegriffen werden sollten.

Aktuell sprach Wladimir Solowjow in seiner Talkshow mit seinen Gästen über einen möglichen Angriff auf die Niederlande. Ein konkretes Ziel haben die Kreml-Hetzer bereits im Visier: die niederländischen Ölraffinerien.

Putin-Hetzer sollen Europa mit Niederlande-Angriff in Energiekrise stürzen

Das klare Ziel eines solchen Angriffs: die europäischen Länder in eine Energiekrise stürzen. Russland selbst hatte selbiges bereits im vergangenen Jahr erreicht, als es seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 stoppte.

Schon vorher hatte Gazprom monatelang den Gashahn immer weiter zugedreht. Am 31. August 2022 floss zum bislang letzten Mal Erdgas durch die Ostseeleitung, allerdings in kaum noch nennenswerter Menge: 235.000 Kilowattstunden, der Jahresverbrauch von gut 21 Haushalten in Deutschland.

Solowjow will Ölraffinerien mit Streumunition angreifen

Doch die TV-Leute wollen nun offenbar noch einen Schritt weiter gehen und halten deshalb einen Angriff auf die Niederlande für einen taktisch cleveren Schachzug.

Der ukrainische Abgeordnete Anton Geraschenko veröffentlichte einen Ausschnitt der TV-Debatte auf seinem Twitter-Account und schrieb dazu: „Achtung, Niederlande! Russische Propagandisten drohen damit, niederländische Ölraffinerien mit Streumunition anzugreifen.“

Wladimir Solowjow nennt niederländische Ölraffinerien „perfektes Ziel“

Einer von Solowjows Talk-Gästen erklärt darin: „Ich war überrascht festzustellen, dass fast 50 Prozent der Ölraffinerien in den Niederlanden liegen. Und sie stehen sehr dicht und sehr nahe beieinander.

Sehr dicht.“ Solowjows Schlussfolgerung: „Ein perfektes Ziel für Streumunition“. Woraufhin sein Gast zustimmt und erklärt: „Ich möchte sofort einen Kreis zeichnen.“

Heißt: Er will die Ölraffinerien in den Niederlanden umgehend als Ziel markieren und angreifen.

Nur leere Drohungen! Twitter vergleicht Solowjow mit Goebbels

Twitter kann über diesen Vorschlag nur lachen. „Das wird nicht passieren, direkte NATO“, ist sich dieser Nutzer sicher. „Alle seine Vorhersagen und Drohungen sind nie eingetroffen, niemand kümmert sich um ihn“, kommentierte ein anderer das Video.

„Komisch, ein Haufen alter fetter Männer, die Drohungen aussprechen“, spottete ein dritter User.

„Das geschah schon im Zweiten Weltkrieg. Je mehr Niederlagen die Deutschen auf dem Schlachtfeld erlitten, desto schlimmer wurden die Drohungen von Goebbels über Vergeltungsangriffe“, erklärte dieser Nutzer Solowjows Verhalten.

…

Attention, Netherlands! Russian propagandists threaten to attack Dutch oil refineries with cluster munitions. pic.twitter.com/yYRRwze9hh — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 27, 2023

Quellen: PublicDomain/halturnerradioshow.com am 01.10.2023