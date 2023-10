Sind Sie bereit für das, was als nächstes kommt?

theburningplatform.com berichtet: Nun, das war sicher ein Wochenende voller Lügen, Fehlinformationen, Desinformationen und der Vorbereitung der Grundsteine ​​für die nächste Stufe ihres Great Reset-Plans.

Die Medien des Regimes propagieren die Massen pflichtbewusst mit der absolut lächerlichen Aussage, dass die „Terroristen“ der Hamas mit Steinwürfen das am stärksten militarisierte Land der Welt völlig überrascht hätten, 5.000 Raketen abgefeuert, Hunderte abgeschlachtet, israelische Militärstützpunkte übernommen hätten und diesen „Krieg“ gewonnen hätten “.

Und fast sofort hatte das Sprachrohr der Regimemedien – das Wall Street Journal – den Beweis, dass Iran hinter dem Angriff steckte.

Als „Verschwörungstheoretiker“ (auch bekannt als kritisch denkender Mensch) glaube ich kein Jota von dem, was berichtet wird.

Der Zeitpunkt dafür ist einwandfrei. Das Ukraine-Debakel nähert sich seinem Ende und einige Kongressabgeordnete weigern sich, diese Biden-Geldwäscheoperation noch länger zu finanzieren.

Bidens Anhörungen zum Amtsenthebungsverfahren sind im Gange. Die Wirtschaft ist ins Stocken geraten. Bidens Umfragewerte sind grauenhaft. Die Invasion der Südgrenze geht unvermindert weiter.

Von Demokraten geführte städtische Dreckslöcher werden immer gesetzloser, gefährlicher und bankrotter. Die Staatsverschuldung steigt monatlich um eine Billion US-Dollar.

Diese vierte Wende hat begonnen, sich in die gewalttätige, gefährliche und wahrscheinlich blutige Phase zu beschleunigen, in der ein inkompetentes, von Demenz geplagtes, leeres Schiff, das von mittelmäßig gesinnten Neokonservativen mit Diversitätseinstellung bedient wird, unser Land für immer zerstören könnte.

Wenn die Trommeln des globalen Krieges immer lauter schlagen, tröstet es Sie, dass Biden unsere strategischen Erdölreserven aufgebraucht hat und uns einen Ölvorrat für 17 Tage hinterlassen hat?

Die Ölpreise sind heute Morgen nur um 3 US-Dollar gestiegen, immer noch niedriger als der Preis der letzten Woche im 90-Dollar-Bereich. Bisher sind die Märkte nur leicht gesunken.

Die 35-jährigen Herren des Universums an der Wall Street versuchen herauszufinden, wie sie von diesem Krieg profitieren können. Für die Wall-Street-Kabale geht es immer um die Benjamins. Sie werden heute Aktien von Waffenhändlern kaufen.

Wir alle wissen, dass Krieg ein Betrug ist.

Victor Orban und einige andere Weltführer durchschauen ihr Spiel. Auf Twitter habe ich bereits mitbekommen, wie jeder, der das Israel-Narrativ in Frage stellt, gnadenlos angegriffen wird.

Hunderte von Tweets, in denen das Narrativ des Regimes zum Ausdruck gebracht wird. Schon bald wird jeder ohne eine SUPPORT ISRAEL-Flagge in seinem Profil verachtet, zensiert, enteignet und als Mörder bezeichnet.

Wir haben diese Show schon einmal gesehen, mit der Covid-Betrugsdemie und dem vorgetäuschten Krieg in der Ukraine. Wenn dem WEF und den Globalisten, die das Sagen haben, nicht gefällt, was ich und andere zu diesem und künftigen Konflikten zu sagen haben, werden wir zu Staatsverbrechern erklärt.

Diese vierte Wende tritt in die Phase ein, in der wahrscheinlich ein globaler Krieg und ein Bürgerkrieg oder beides den Planeten verschlingen werden. Dabei handelt es sich nicht nur um gruselige Wörter, die darauf ausgelegt sind, Klicks zu generieren.

Es ist eine Warnung: Wenn Sie nicht auf das Kommende vorbereitet sind, sollten Sie sich verdammt schnell darauf vorbereiten.

Es geht darum, Ihre Reaktion zu provozieren

Beim Terrorismus, wie bei allen asymmetrischen politischen Aktionen, „liegt die Aktion in der Reaktion der Opposition“, wie Saul Alinsky, der linke Aktivist, es in seinem Buch Rules for Radicals ausdrückte .

Das ist kein Verschwörungskram und auch kein unmögliches „4-dimensionales Schach“ – es ist einfach nur altes zweidimensionales Schach. Das ist alles.

Hamas, al-Qaida und ähnliche Gruppen schlachten Zivilisten ab – ob geköpfte Babys oder nicht, sie haben in diesem Fall sicherlich Hunderte und Aberhunderte unschuldiger, ziviler israelischer Nichtkombattanten ermordet (einschließlich eines weiteren Familienmitglieds von mir), genau wie sie am 11. September Tausende abgeschlachtet haben – aus einem Grund, nicht nur, weil sie wütend oder Teufel sind.

Es ist eine Taktik. Sie versuchen, eine Reaktion zu provozieren.

Anm. d. Pravda TV Redakaktion: Hier ein Beitrag von Jürgen Todenhöfer zu den geköpften Babys:

Es gab keine enthaupteten israel. Babys. Erste US-Medien entschuldigen sich. Auch das israelische Militär gibt zu, dass es diese Lüge nicht bestätigen kann. US-Minister Blinken und Präsident Biden sind überführte Lügner. Die „Babyenthauptungslüge“ sollte Brutalitäten gegen Palästinenser entschuldigen. Wie einst die „Brutkastenlüge“ die Brutalitäten des 1. Irakkriegs. Ekelhaft!

Das Weiße Haus hat inzwischen die Behauptung seines eigenen Präsidenten widerlegt und korrigiert. Biden hatte wahrheitswidrig gesagt, er habe die Bilder der geköpften Babys gesehen. In Wirklichkeit hat er laut Weißem Haus nur Medienberichte darüber gesehen. Keine Bilder. Auch Biden hat gelogen.

Urheber der Lüge über die angeblich geköpften Babys ist übrigens ein israelischer Soldat namens David Ben Zion, der in der Vergangenheit schon damit aufgefallen ist, dass er gefordert hatte, ein palästinensisches Dorf auszulöschen.

Die Terrorakte der Hamas gegen Zivilisten waren trotzdem schlimm und inakzeptabel. Sie berechtigen Israel nach geltendem Völkerrecht zu Gegenschlägen auf die Hamas. Allerdings nicht auf die Zivilbevölkerung.

Wann entschuldigen sich die großen deutschen Medien für die Verbreitung derart gefährlicher Kriegspropaganda-Märchen? Wann korrigiert BILD seine krass unwahren Schlagzeilen? Wann?

Sie versuchen, dich wütend zu machen, dich selber zu hassen und dich sogar in den Wahnsinn zu treiben. Ja – ja – mit dem Ziel, die stärkere Macht (also die Vereinigten Staaten, Israel) dazu zu bringen, ihrem eigenen Volk noch Schlimmeres anzutun , etwa indem sie die USA dazu bringen, in Afghanistan einzumarschieren, und Israel dazu bringen, den Gazastreifen zu bombardieren.

Nicht, dass al-Qaida aus Afghanistan stammte, aber dort waren sie, und sie wussten, dass sie es bekommen würden. (Übrigens war die Unterstützung der USA für Israels Verbrechen in Palästina und im Libanon ein wesentlicher Grund für den Krieg von al-Qaida gegen die Vereinigten Staaten überhaupt, auch für einige der wichtigsten Pilotenentführer und Organisatoren der Verschwörung .)

Dies soll dann noch weitere Gegenreaktionen provozieren. Es „verschärft die Widersprüche“, wie die Kommunen zu sagen pflegten. Es zwingt Führer muslimischer Staaten und bewaffneter Gruppen überall, Stellung zu beziehen.

Es zerstört Stabilität, Verhandlungen und Fortschritt, radikalisiert neue Gruppen und zwingt alle zurück in den Kampf auf der einen oder anderen Seite. Es bringt jeden kleinen Prinzen vom Golf dazu, sich wie der Ayatollah für die Sache einzusetzen oder sich schweigend auf die peinlichste Art und Weise zu verkaufen, wie Kronprinz bin Salman usw.

Aus demselben Grund haben bosnisch-muslimische Streitkräfte Serben abgeschlachtet, tschetschenische muslimische Streitkräfte Russen und ISIS Schiiten abgeschlachtet: um eine schlimmere Krise für alle zu provozieren, in der Hoffnung, dass sich die Gesamtsituation zu ihrem Vorteil ändert.

Ich möchte anmerken, dass Terrorismus normalerweise ebenso dumm wie böse ist; siehe Bosnien, wo sie immer weniger bekamen; Tschetschenien, Syrien und der Irak-Krieg II und III, in denen sie völlig verloren.

Osamas Erzfeind, die saudische Monarchie, besteht immer noch, und zwar mit einem so degenerierten Selbstverehrer in der Position des Kronprinzen, wie er es jemals hätte befürchten können. Die Hamas wird dies möglicherweise nicht überleben.

Damit Israel sie jedoch vollständig vernichten kann, wäre ein Ausmaß an Gewalt erforderlich, dem die Zivilbevölkerung des Gazastreifens, von der die Hälfte unter 18 Jahren ist und die alle in der Falle sitzen und nicht wissen, wohin sie gehen sollen, einfach nicht standhalten kann. Hunderte wurden bereits getötet.

Ramzy Baroud argumentiert, dass eine Landinvasion des Streifens auch für Israel eine Katastrophe wäre.

Je länger dies andauert, desto größer wird auch die Gefahr für die israelischen Geiseln.

Durch die Ausweitung des Krieges zu einer groß angelegten Invasion des Gazastreifens riskieren die Israelis, den Krieg zu einem groß angelegten Aufstand im Westjordanland, einem Kampf mit der Hisbollah im Libanon oder sogar im Norden Israels auszuweiten, was dann dazu führen könnte, dass die Dinge schiefgehen Irak – wo George W. Bush eine sehr Iran- und Hisbollah-freundliche schiitische Theokratie an die Macht brachte – und wer weiß was.

Mächtigen, israelfreundlichen muslimischen Staaten wie der Türkei und Ägypten muss hier die Möglichkeit gegeben werden, einzugreifen und eine Verhandlungsrolle zu spielen.

Hören Sie auf zu reagieren. Und hör auf, dich auf TikTok wie ein Haufen kleiner Mädchen zu benehmen. Ziehen Sie die Bremsen, bevor es zu spät ist.

Ich weiß, dass es sich anfühlt, als würde man in den Wind pinkeln, wenn man seine Kongressabgeordneten anruft. Aber tun Sie, was Sie können, um Ihrer Stimme Gehör zu verschaffen und fordern Sie so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und Gespräche.

Letztlich müssen die Palästinenser Unabhängigkeit oder Staatsbürgerschaft haben. Andernfalls bleibt ihnen, wie der Mann von Ariel Scharon, der ehemalige Premierminister Ehud Olmert, sagte, ein unhaltbarer Apartheidsstaat.

Und die Vereinigten Staaten sollten sofort aufhören, die Verantwortung für diese Schande mitzutragen, indem sie jegliche Hilfe und militärische Unterstützung für die Besatzung einstellen – und zwar in allen Fällen und überall.

Tradition ist nicht die Anbetung der Asche

Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die Herrscher der Finsternis dieser Welt, gegen die geistliche Bosheit in den Höhen.

– Epheser 6:12

Als sich der Dritte Weltkrieg kürzlich auf den Nahen Osten ausweitete, wurde ich an einen Artikel erinnert, den ich letzten Sommer gepostet hatte und in dem ich mein mangelndes Interesse an den Nachrichten erwähnte. Ehrlich gesagt interessiere ich mich in diesen Zeiten mehr für Dinge, die ich kontrollieren kann.

Dennoch behauptete ein Kommentator im Thread dieses Artikels, dass „Nachrichtenmüdigkeit“ beabsichtigt sei und „ je weniger Menschen sich für das interessieren, was in der Welt vor sich geht, desto mehr können [die Machthaber] davonkommen .“

Das ist in der Tat eine interessante Vorstellung.

Derselbe Kommentator fügte auch einen YouTube-Link zu einem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „Hypernormalisation“ hinzu. Als ich mir das dreistündige Video ansah, stellte ich fest, dass es größtenteils richtig war und sozusagen auf dem richtigen Weg war.

Da diese spezielle, von der BBC finanzierte Produktion jedoch die falschen historischen „Spuren“ betonte, verfehlte sie am Ende das richtige Ziel ; und größtenteils Recht zu haben ist nicht in Ordnung.

Anfang dieses Monats wurde ein weiterer Artikel veröffentlicht , der ein 30-minütiges eingebettetes Video mit dem Titel „Enthüllung der Methode: Esoterische Symbolik als Gedankenkontrolle“ sowie teilweise die folgende Zusammenfassung enthielt:

… die Agenda für ein globales Governance-System nutzt Massen-Gedankenkontrolle, um Menschen auf den Verlust persönlicher Macht zu konditionieren, indem sie uns drei Arten von Verlust fördert und uns daran gewöhnt:

Gedächtnisverlust (Amnesie)

Verlust des Willens oder der Initiative (Abulia)

Verlust des Interesses an dem, was für die Gesundheit und das Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung ist (Apathie)

Diese drei psychologischen Bedingungen sind erforderlich, damit die globale Kabale erfolgreich eine globale Regierung implementieren kann. Zu den Methoden der Gedankenkontrolle, mit denen die Kabale diese Zustände fördert, gehört die Subversion heiliger Symbolik und Archetypen.

Durch die Verwendung okkulter und esoterischer Symbole appellieren sie an die niederen Instinkte, animalischen Gelüste, zwanghaften Triebe und „unharmonischen Triebe des Menschen, die im Widerspruch zur höheren bewussten Natur eines Individuums stehen“. Das Ziel besteht darin, die spirituelle Entwicklung des Einzelnen zu stoppen und die Entwicklung des Geistes innerhalb der Gesellschaft zu unterdrücken.

Hier ist das 31-minütige Video für Interessierte:

In dem Video, das hauptsächlich aus Erzählungen besteht, wird gesagt, dass die globale Finanzelite Chaosmagie und Sigillen nutzt, um ihre Ziele zu erreichen; mit „Siegeln“, die als bildliche Darstellungen des gewünschten Ergebnisses eines Magiers definiert sind.

Bei beiden Methoden handelt es sich um psychologische Kriegsführung, bei der die Borg ihr räuberisches Bedürfnis befriedigen, ihre Dominanz zu verkünden und alles, was sie kontrollieren, symbolisch zu brandmarken. Der Erzählung des Videos zufolge sollen diese okkulten Methoden auch die Massenbevölkerung der Plebejer verspotten, die die Zauberer als minderwertig ansehen.

Das Beispiel des kommunistischen „Hammer & Sickle® “-Logos (d. h. Symbols) soll die vielschichtige Täuschung wie folgt demonstrieren: Oberflächlich betrachtet scheinen diese Werkzeuge die Arbeiterklasse zu repräsentieren. Es gibt jedoch auch eine okkulte Anwendung:

Die Sichel ist das Werkzeug von Saturn oder Kronos, dem Demiurgen, wobei seine Sichel dazu diente, die Einheit von Erde und Himmel zu durchtrennen und zu teilen … in einer Trennung des irdischen Bereichs vom Bereich des Göttlichen.

Der Demiurg Saturn ist der Architekt der materiellen Welt, aber, was wichtig ist, erst nach ihrer Trennung vom Göttlichen. Saturn herrscht, wie es die Elite anstrebt, über die Schwingungsmaterie der materiellen Welt.

… der Hammer ist der Vernichter der Materie, der letzte Akt der chaotischen Zerstörung, um dann ihre neue Ordnung einzuleiten. Es ist das Instrument, das den letzten Überresten des göttlichen Willens im Menschen den Todesstoß versetzt, in einem Prozess, in dem sich der Mensch in eine posthumane Welt entwickelt oder weiter absteigt.

In dieser Hinsicht dient das Hammer & Sichel®- Logo (also das Symbol) sowohl der psychologischen Kriegsführung als auch der Verspottung. Oberflächlich betrachtet beschreibt es täuschend eine Arbeiterutopie, während seine okkulte Bedeutung tatsächlich eine gespaltene Dystopie von Elitemagiern darstellt, die über den materiellen Bereich herrschen.

Entsprechend einem Verlust des zivilisatorischen Gedächtnisses (Amnesie), einem Verlust des Willens oder der Initiative (Abulia) und Generationen-Apathie hat sich rund um den Globus eine Massenhypnose (Gedankenkontrolle) breit gemacht.

In dem Video wird die „ Offenbarung der Methode “ als „ okkultes philosophisches Konzept beschrieben, mit dem die Elite bewusst ihre Präsenz und Wirkungsweise in der heutigen Welt offenlegt, um sich vor den Konsequenzen des universellen Gesetzes zu schützen “.

Die Elite soll über esoterisches Wissen darüber verfügen, „wie das menschliche Bewusstsein mit den Naturgesetzen des Universums zusammenhängt“, und diese „Wissenslücke ermöglicht es ihnen, die Naturgesetze zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen.“

Die Magier verstehen, dass „das Naturgesetz unveränderlich und immer in Kraft ist“. Mit anderen Worten: Sie sind gezwungen, das spirituelle Gesetz der Konsequenzen zu respektieren , das das Universum regiert.

Aus dem Video:

Die Verletzung des freien Willens eines anderen Lebewesens ohne dessen stillschweigende Zustimmung hat negative universelle Folgen, die kein Lebewesen in der Schöpfung vermeiden kann.

… stellt dies ein großes Problem für die Elite dar und dieses spirituelle Gesetz wird von ihnen höchstwahrscheinlich als frustrierende Einschränkung ihrer psychopathischen Triebe wahrgenommen. Sie haben jedoch Techniken entwickelt, um den Effekt abzuschwächen.

Um sich vor den negativen Folgen einer Verletzung des freien Willens zu schützen, wendet die Elite eine Reihe von Taktiken an – die effektivste besteht darin, andere einfach davon zu überzeugen, den freien Willen für sie zu verletzen.

Beachten Sie, dass es in einem Krieg nicht die herrschende Klasse ist, die verstümmelt oder tötet, sondern dass die Soldaten auf dem Schlachtfeld die Gewalt für sie begehen …

… die stille, widerstandsfreie Teilnahme an einem System, das im diametralen Gegensatz zu Leben und Freiheit steht, wird von der Elite als Zustimmung zu diesem System angesehen; Daher wird aus ihrer Sicht der freie Wille nicht verletzt. Es sind diejenigen, die sich bereitwillig im Glauben an eine berechtigte externe Autorität beteiligen und aufgrund dieser Überzeugungen handeln, indem sie Gewalt gegen ihre Mitmenschen begehen, die einen direkten Verstoß gegen das Naturrecht darstellen.

Den Magiern ist klar, dass sie den Massen zahlenmäßig unterlegen sind, also müssen sie Tricks anwenden, um die stillschweigende Zustimmung derjenigen zu erhalten, die sie in ihrer Neuen Weltordnung® regieren wollen, die sie auch als „The Great Reset® “ bezeichnen.

In ihrer imaginären Utopie erwarten die selbsternannten Herrscher, die vollständige Kontrolle über den materiellen Bereich zu haben, während die Massenbevölkerung nichts besitzt. Darüber hinaus soll die Masse nicht nur nichts besitzen, es wird auch erwartet, dass sie darüber glücklich ist.

Beachten Sie, dass „Du wirst nichts besitzen“ und „Du wirst glücklich sein“ keine Fragen oder Wünsche sind. Stattdessen handelt es sich um hypnotische Vorschläge, die denjenigen, die unter dem Zauber der Zauberer stehen, de facto als Befehle dienen.

Symbole und andere Methoden wie prädiktive Programmierung werden verwendet, um sowohl das Bewusstsein durch offene Eingeständnisse als auch das Unbewusste durch symbolischen Einfluss zu infiltrieren.

Die meisten Menschen spüren im Innersten ihres Wesens, dass etwas auf der Welt nicht stimmt, auch wenn sie die nie endende Flut von Gaslighting und allgemeinem Geistesgestörtheit nicht bewusst verstehen können.

Das Ergebnis ist eine kognitive Dissonanz, bei der Geist und Emotionen in einem ständigen Konflikt stehen. Dies führt wiederum zu einer Art Lähmung oder Willensverlust (Abulia), und die Borg betrachten die daraus resultierende Untätigkeit als stillschweigende Zustimmung .

Das oben eingebettete Video bringt es so zum Ausdruck:

Wenn die eigenen Gedanken und Gefühle ständig miteinander im Konflikt stehen, stimmen sie durch Untätigkeit und Nichteinspruch überein. Sie weigern sich, in ihrem eigenen Namen zu handeln und unterstützen stattdessen die Ideen und Prinzipien anderer.

Daher schreitet die „ Magie des Chaos “ durch Verwirrung voran . Der Nebel des Krieges , wenn man so will.

Da die Zustimmung der Borg erforderlich ist, um die vollständige Assimilation und Kontrolle der Massen zu erreichen, wird die Offenbarung der Methode (laut Video) „ in der Moderne in einem höheren Maß an Direktheit durchgeführt.“ ”

Weitere Beispiele für die Enthüllung(en) aus der heutigen Zeit werden im Video angeführt, aber ich fand die folgenden Behauptungen besonders relevant:

1.) Die Magier wollen im digitalen Zeitalter zunehmend offengelegt werden, um die Zustimmung zu erhöhen.

Und als Ergebnis…

2.) Edward Snowden könnte eine „geschaffene Täuschung“ gewesen sein, um die Zustimmung des Überwachungsstaates zu erwirken

Ich fand diese Punkte interessant, weil das Video einige Jahre vor Beginn meines Blogs gepostet wurde, ich aber erst vor ein paar Tagen von seiner Existenz wusste.

Trotzdem habe ich 2016 einen Beitrag mit dem Titel „Unordnung von den Erleuchteten“ geschrieben , in dem westliche esoterische Bewegungen in Bezug auf die Verwendung symbolischer Markenbildung erwähnt wurden:

Paradoxerweise gibt es im Laufe der Geschichte immer wieder Symbole wie Brotkrumen- und Blutspuren, angefangen vom Allsehenden Auge der Vorsehung über das Große Siegel der Vereinigten Staaten bis hin zum US-Dollar und den Logos der Konzerne CBS und AOL; Pyramiden von den Großen Pyramiden von Gizeh bis hin zu Logos für das Informationsbüro der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA); Die Eule von Minerva auf Münzen, die im Laufe der Jahrhunderte für verschiedene Nationen geprägt wurden, und auf modernen Gebäuden wie dem Frost Bank Tower in Austin, Texas; und das Pentagramm, das der umgekehrte Davidstern ist, auf dem Diagramm des Ordens des Oststerns der Freimaurer und sogar konfiguriert durch die Straßen von Washington DC.

…

