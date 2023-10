US-Goldreserven in der Vatikanstadt – Energiewaffen in Hawaii vom Tiefen Staat wegen geretteten Kindern eingesetzt (Video)

Der Angriff auf Maui mit gezielten Energiewaffen stand im Zusammenhang mit einer Space-Force-Station auf der hawaiianischen Insel. Die vermissten Kinder wären gerettet worden, meint Dr. Jan Halper-Hayes, der in einer Task Force der Verteidigungs- und Weltraumstreitkräfte arbeitet.

„Ich habe die Aussage gehört, dass Space Force gute Arbeit geleistet hat, alle Kinder rauszuholen.“ Von Ella Ster

Dr. Jan Halper-Hayes, die kürzlich als eines von zwölf Mitgliedern von Trumps Übergangsteam hervortrat, das dem Verteidigungsministerium (DoD) und der Space Force untersteht und das US-Militär im aktuellen Kampf gegen den Deep State berät, spricht mit Steve Shultz über amerikanische Politik und die Angriffe auf Maui.

Diese beziehen sich auf Dr. Jans frühere Behauptung, dass Space Force über die tatsächlichen Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 verfügte, die zeigen würden, dass Trump die Wahl gewonnen hätte.

Als Präsident Trump 2019 den Space Force Act unterzeichnete, übergab er die Kommunikation für alle Divisionen des US-Militärs an Space Force , eine Aufgabe, die ihrer Meinung nach erst in den letzten 12 Monaten abgeschlossen wurde.

„Die Space Force befasste sich ursprünglich mit Cybersicherheit und Kommunikation, aber jeder militärische Kanal kümmerte sich um seinen eigenen Teil. Das hat sich nun gefestigt.“ (Mysteriöse „blaue Lichter“ blinken am Himmel, kurz vor dem Erdbeben in Marokko – werden Energiewaffen vermehrt eingesetzt? (Videos))

Tiefe Staat-Angriff auf Space-Force-Installation

Über den Angriff auf die hawaiianische Insel sagte Dr. Jan: „Die Space Force hatte eine große Station auf Maui und sie hatten gehört, dass es einen möglichen Deep-State-Angriff geben würde. Dann haben sie alles von dort entfernt und die Insel verlassen.“

Darüber hinaus machten sie dies sehr öffentlich, „weil sie dachten, wenn der Deep State oder die ‚Bösen‘ davon wüssten, würden sie nicht angreifen. Aber sie haben trotzdem zugeschlagen.“

Zur Durchführung des Angriffs sagte sie: „Mir wurde gesagt, dass sie ferngesteuerte Drohnen eingesetzt hätten.“ Darauf waren gerichtete Energiewaffen (DEW) montiert. Zu den Gerüchten über die Tausenden immer noch vermissten Schulkinder sagt sie:

„Die Schule begann erst am nächsten Tag … also habe ich die Aussage gehört, dass Space Force gute Arbeit geleistet hat, alle Kinder rauszuholen.“ Dr. Jan ist zuversichtlich, dass sie tatsächlich gerettet wurden. „Sie haben ihre Leichen nicht gefunden.“ (Spektakuläres Bildmaterial! Werden GEHEIME ENERGIEWAFFEN gegen die Menschheit eingesetzt, um den GREAT RESET voranzutreiben?)

Die gewählte Strategie

Auf die Frage, warum die Space Force die DEW-Angriffe nicht stoppen konnte, schlägt sie vor, dass das militärische Ziel darin bestehe, „sie dazu zu bringen, offenzulegen, welche Werkzeuge sie verwenden“. Denn wenn sie es nicht nutzen, wissen wir nicht, dass sie es haben.“

300x250

Es wurde laut Dr. Jan eine Strategie entwickelt, genau wie Präsident Trump 2016 Deep-State-Spieler in sein Kabinett berief. „Er musste diese Leute einbeziehen, denn wenn er den Sumpf trockenlegen musste (eine Redewendung zur Korruptionsbekämpfung), brauchte er die Administratoren, die ihr Denken und Handeln offenlegen würden.

Wie hätte er sie sonst verstehen können? (…) Er hat sie gefeuert, als es Zeit war.“

Trumps Strategie bestand darin, Dinge in die Tat umzusetzen, wie zum Beispiel den Wahlbetrug, der ihn Anfang 2021 aus dem Weißen Haus zwang.

300x250 boxone

Dr. Jan sagt, er habe dies auf Anraten des Militärs getan, weil die vielen tausend BLM- und Antifa-Aktivisten auf den Gehaltslisten der NGOs destruktive Aktionen bewirken würden.

Das Risiko eines gewaltsamen Bürgerkriegs war daher sehr hoch. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass die Kabale die Wahl stehlen dürfe, damit jeder, auch Biden-Anhänger, die globalistische Agenda aus erster Hand erfahren könne.

Biden hat keinen Zugang zum Pentagon

Dr. Jan bestätigt, dass Donald Trump immer noch der Oberbefehlshaber des US-Militärs ist und dass „Joe Biden seit seiner Vereidigung als Präsident nie einen Fuß ins Pentagon gesetzt hat.“ („Blau, um das Energiewaffen zu blockieren“: Artikel über Prominente, die Häuser auf Maui blau streichen, geht viral (Videos))

In einem früheren Interview sagte Dr. Jan, dass Biden der Präsident der United States Corporation und Trump der Präsident der Republik der Vereinigten Staaten ist.

Dr. Jan sagt, sie wisse nicht, ob es einen oder mehrere Schauspieler gibt, die Biden spielen und eine hyperrealistische, sehr teure, von der CIA hergestellte Gummimaske tragen .

Sie sagt: „Ich kenne keine Fakten über: ‚Wer ist Biden?‘, ‚Ist das Biden?‘.“ Wissen Sie, wir schauen uns die verschiedenen Bilder an … und wir können Spaß daran haben, zu raten, aber am Ende des Tages wissen wir, dass Trump das Militär leitet.

Er ist der Oberbefehlshaber, wie Derek Johnson so gut erklärt hat. Es wurde vom Obersten Gerichtshof getrennt; Die föderalen Funktionen des Präsidenten und des Oberbefehlshabers sind völlig getrennt.“

Amerikanische Goldreserven befanden sich in der Vatikanstadt

Während des Gesprächs spielt Steve Shultz mehrere Videoclips mit aufschlussreichen Aussagen von Dr. Jan Halper-Hayes in den letzten Monaten. Sie spricht erneut über die Gründung der United States Corporation und darüber, dass Washington DC ein separater Nationalstaat ist, genau wie die City of London und die Vatikanstadt.

Sie erklärt auch, wie die Schulden aus dem amerikanischen Bürgerkrieg zum Vertrag von 1871 und zu einer Finanzstruktur führten, die von da an alle amerikanischen Steuergelder über das IRS an die City of London schickten. Die Vatikanbank war in dieser Vereinbarung der designierte Bankier.

Diese Konzern- und Finanzstruktur löste Trump im Juli 2018 auf, als er die britische Königin Elizabeth besuchte. Präsident Trump repatriierte den von der Vatikanbank gehaltenen Teil des US-Goldvorrats „in Form von 650 Flugzeugladungen“, als er die United States Corporation auflöste.

Machtübergabe in Saudi-Arabien

Als Trump 2017 zum König von Saudi-Arabien ging, legte er zahlreiche Beweise dafür vor, dass in diesem Königreich Kinderhandel stattfindet. Dies führte zu einer Machtübertragung von König Abdullah auf Kronprinz Mohammed bin Salman und zur Verhaftung Dutzender Mitglieder der saudischen Königsfamilie, sagt Dr. Jan.

Nach den Wahlen 2020 blieb Trump als Präsident der Republik der Vereinigten Staaten und Oberbefehlshaber der Streitkräfte durch Continuity Of Government (COG) an der Macht. Doch seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus haben viele Menschen die Hoffnung verloren, dass Korruption und der Tiefe Staat tatsächlich bekämpft werden.

Hopium vs. Hoffnung

Dr. Jan rät: „Lassen Sie alle Erwartungen darüber los, wie die Dinge passieren würden, denn bestimmte Leute haben uns gesagt: ‚Jetzt wird es eine Verhaftung geben, oder das wird an diesem Tag passieren‘ oder was auch immer.“ (…)

Befreien Sie sich von Ihrem Skript, befreien Sie sich von Ihren Erwartungen. Dann sind Sie kein Subjekt von „Hopium“. Schau dir die Hinweise an.“

Ihrer Meinung nach gibt es allerlei Anzeichen dafür, dass positive Veränderungen stattfinden.

„Anstatt mich darauf zu konzentrieren, was andere Leute gesagt haben und es nicht passiert oder was auch immer, wurde mir klar, dass Dankbarkeit die höchste spirituelle Form ist.“

Sie erkannte, dass er dankbar sein musste „für jeden Boten Gottes, der zu mir kam, um mir zu helfen, die Dinge zu verstehen und dabei zu bleiben, wenn manche Dinge noch nicht klar sind.“

Die 20 % erreichen

Das Ziel des Verteidigungsministeriums-Übergangsteams besteht darin, die verbleibenden 20 % irgendwie zu erreichen, die nicht aufwachen wollen.

„Man braucht einen größeren Anteil an Menschen, die wach sind, weil wir nicht alle schlechten Menschen loswerden können. Und wenn man sich anschaut, was nur ein paar schlechte Aktivisten tun, die finanziert werden, müssen wir diese Zahl und die Menge der Leute, die sie finanzieren, die NGOs, weiter reduzieren, damit es keinen Bürgerkrieg gibt.“

Dennoch beschäftigt sie sich mit der Frage, was nötig ist, um 5 % der 20 % der Menschen, die durchschlafen, aufzuwecken. „Ich habe jetzt damit zu kämpfen, Steve.

Das ist es wirklich, und ich sage Ihnen, warum: Wir haben es mit einer solchen Engstirnigkeit zu tun, dass wir versuchen herauszufinden, wer sie beeinflussen könnte und was dieser Einfluss sein könnte.“

Ein Finanzcrash als Wendepunkt?

„Es muss etwas sein, das sie persönlich betrifft, und was betrifft Sie mehr als ein Finanzcrash? Dass du dein Geld nicht bekommst? Das war’s.“

Obwohl dies ein beunruhigender Gedanke ist, der eine große Gruppe von Menschen betreffen wird, sagt Dr. Jan und ihre Erkenntnisse bieten eine hoffnungsvolle Perspektive in die Zukunft, dass der Tiefe Staat seine Macht verlieren und der Sumpf tatsächlich trockengelegt werden wird.

Dr. Jan sagt, dass die Menschen weiterhin ihrem Bauchgefühl vertrauen sollten.

„Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, dass unsere Intuition und unsere körperlichen Reaktionen auf Dinge uns wirklich leiten. Wenn Leute sagen, dass ich ihnen so viel Hoffnung gegeben habe, fällt es mir schwer, das anzuerkennen.

Ich habe nur bestätigt, was man bereits wusste, sich selbst aber nicht vertraute. Bitte vertrauen Sie Ihrer Intuition, denn Sie hätten mich nicht gehört oder gespürt, wenn Sie es nicht bereits gewusst hätten.“

…

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 05.10.2023