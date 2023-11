Biden völlig orientierunglos: „Schlurfender Leichnam!“ – „Pädophile Vibes!“ Belästigte der US-Präsident hier ein kleines Mädchen (6)? (Videos)

Joe Biden legte in Arlington den nächsten Schock-Auftritt hin. Bei einer Kranzniederlegung auf dem Nationalfriedhof wusste der US-Präsident nicht, was er tun musste oder wohin er gehen sollte. Twitter zeigte sich entsetzt und ist sicher: Der US-Präsident ist krank.

Joe Biden hat am US-amerikanischen Veteranentag erneut einen Peinlich-Auftritt hingelegt, der Zweifel an seiner Eignung als US-Präsident aufkommen lässt. Bei der Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof in Arlington zeigte sich der 80-Jährige vollkommen neben der Spur. Er wusste nicht, was er zu tun hatte oder wohin er gehen sollte. Ein Mitglied der Ehrengarde musste Biden schließlich sogar zu Hilfe eilen.

Joe Biden krank? US-Präsident schockt mit wirrem Demenz-Auftritt in Arlington

Zahlreiche Videos beim Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) dokumentieren den blamablen Schocker-Auftritt des US-Präsidenten. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Joe Biden mithilfe eines Soldaten den großen Kranz zu einem vor dem Denkmal aufgestellten Ständer trägt und aufhängt.

Hilflos bleibt der 80-Jährige stehen, bekreuzigt sich zögerlich und weiß dann augenscheinlich nicht, was er als nächstes tun soll.

Joe Biden völlig orientierungslos: US-Präsident weiß nicht, was er tun soll

Kurz darauf entfernt sich der US-Präsident einige Schritte vom Kranz, um sich wenig später wieder umzudrehen und zurückzukommen. Hilfesuchend blickt er zu dem Soldaten, der neben dem Kranz stehengeblieben ist.

Dieser weist Joe Biden schließlich mit einer Handbewegung in die richtige Richtung, woraufhin sich Joe Biden entfernt und wieder neben Vize-Präsidentin Kamala Harris stellt.

„Wie ein tattriger Narr!“ Joe Biden für wirren Auftritt verspottet

Zahlreiche Twitter-Nutzer zeigten sich schockiert ob des Auftritts. „Der verwirrte Biden braucht während der feierlichen Kranzniederlegung in Arlington die Hilfe der Ehrengarde“, schrieb ein User zu dem Video, das die verstörende Szene zeigte.

„Joe Biden irrt während einer Zeremonie zum Veteranentag auf dem Arlington National Cemetery wie ein tattriger Narr umher“, kommentierte ein anderer die Aufnahmen. (Donald Trump: Biden verpennt 3. Weltkrieg! Spottet über Bidens „Kindertreppen“)

„Kein Salut, kein Händedruck. Peinlich“, zeigte sich dieser Nutzer schockiert. „Schlurfender Leichnam“, lautete das traurige Fazit eines anderen Users.

President Biden needed stage directions from a military member during the solemn wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier during Veterans Day observances at Arlington… pic.twitter.com/NumuUhvcOP

Disoriented Biden needs help from Arlington honor guard during solemn wreath-laying ceremony.

Übersetzung:

Der desorientierte Biden braucht während der feierlichen Kranzniederlegung Hilfe von der Ehrengarde von Arlington.

Präsident Biden brauchte Regieanweisungen von einem Militärangehörigen während der feierlichen Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten während der Gedenkfeiern zum Veteranentag auf dem Arlington National Cemetery am Samstag.

Biden benötigte die Hilfe eines Mitglieds der Ehrengarde des Grabes, um das große Blumenarrangement auf einem Ständer auf dem Platz vor dem Denkmal zu Ehren der vermissten und nicht identifizierten Kriegstoten Amerikas zu platzieren.

Er trat vom Kranz zurück und zögerte einen Moment, bevor er sich selbst bekreuzigte.

Er wich zurück, drehte sich um und entfernte sich einige Schritte vom Kranz – dann drehte er sich um und ging erneut auf den Beamten zu.

„Pädophile Vibes!“ Belästigte der US-Präsident hier ein kleines Mädchen (6)?

US-Präsident Joe Biden sorgte einen Tag vor seinem 81. Geburtstag erneut für Aufregung. Bei einem Auftritt vor Soldaten sowie deren Verwandten sprach er ein junges Mädchen (6) im Publikum an. Was er dabei sagte, schockte viele seiner Kritiker.

Joe Biden fiel in den vergangenen Monaten schon häufiger durch Fehltritte auf. Häufig wirkte er verwirrt oder verbreitete Fehlinformationen. Bereits in diesem Sommer tauchte zudem ein Video auf, in dem er dem Anschein nach an einem kleinen Mädchen knabberte. Jetzt sorgt ein weiterer Auftritt des 81-Jährigen für Aufsehen, bei dem er nach Meinung seiner Kritiker, erneut ein Kind belästigte.

Joe Biden belästigt Mädchen (6) bei Thanksgiving-Veranstaltung in Virginia?

Joe Biden besuchte gemeinsam mit seiner Frau Jill am Sonntag, 19. November eine Thanksgiving-Veranstaltung auf dem Marinestützpunkt in Norfolk, Virginia. Als er vor den Zuschauern eine Rede hielt, wandte er sich plötzlich einem kleinen Mädchen im Publikum zu und sagte:

„Ich liebe deine Ohren. Ich liebe sie. Sie sind wirklich cool. Wie heißt du?“ Als das Mädchen etwas eingeschüchtert „Catherine“ antwortete, beugte sich Biden zu ihm herunter und sagte weiter:

„Was für ein schöner Name. Das ist der Name meiner Mami. Nun, schön zu sehen. Wie alt bist du? 17?“ Doch das Kind korrigierte den US-Präsidenten, sie sei erst 6 Jahre alt.

„Gruselig“: Pädophilie-Vorwürfe gegen US-Präsident

Auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) ging das Video schnell viral und löste zahlreiche empörte Reaktionen aus. So wurde Joe Bidens Verhalten von mehreren Nutzern als „gruselig“ bezeichnet.

Ein anderer User fragt: „Wer macht so etwas? Ein alter Kerl, der das in meinen Kreisen macht, würde sofort korrigiert werden.“ In einem weiteren Kommentar heißt es sogar: „Biden hat die Angewohnheit, kleine Mädchen zu fragen, ob sie 16 oder 17 sind.

Es gibt Videos, in denen er dies in der Vergangenheit getan hat. Pädophile Vibes“. Ein anderer zeigt sich ebenfalls geschockt: „Das ist NICHT NORMAL. Die Reaktion des kleinen Mädchens kann man allein an ihrer Stimme ablesen. Diese Eltern sollten ihren Kindern nicht erlauben, von ihm angesprochen zu werden.“

Hat sich Joe Biden nur einen Scherz mit dem kleinen Kind erlaubt?

Ein anderer verteidigt den US-Präsidenten aber auch: „Bleiben wir doch bitte realistisch: Er bezieht sich auf die Kostümohren, die das kleine Mädchen trägt, und er macht sich über ihr Alter lustig. Es ist in Ordnung, wenn Sie ihn nicht mögen, aber geben Sie wenigstens fair wieder, was hier passiert.“

Ebenso sieht es dieser Nutzer: „Mal sehen, sie trägt ein Katzenohren-Stirnband, also ist das die „Ohren“-Sache. Fast jeder alte Mensch, mit dem ich als Kind gesprochen habe, hat sich einen kleinen Scherz erlaubt und so getan, als ob sie mich für viel älter hielten, als ich war.

Ihr machst etwas aus Nichts, denn das ist alles, was ihr habt.“

JUST IN: President Joe Biden notices a small girl in the crowd and runs over to tell her that he likes her ears.

Biden: “I love your ears. I love them. They’re really cool. What’s your name?”

Girl: “Catherine.”

Biden: “What a beautiful name. That’s my mommy’s name. Well, nice… pic.twitter.com/B8u1agSlye

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 19, 2023