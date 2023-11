Deagel Prognose: USA und Israel im 3. Weltkrieg völlig vernichtet – Bevölkerung Israels um 60 % geschrumpft und Amerika ist eine Nation der Dritten Welt

allnewspipieline.com berichtet:

2025-Prognose für den Iran und den größten Teil des Nahen Ostens wird voraussichtlich in etwa gleich bleiben.

In den letzten über 9 Jahren und seit dem 22. Oktober 2014 hat ANP über die absolut bizarre „Prognose“ für Amerika und den größten Teil der „ westlichen Zivilisation “ berichtet, die von der „ Website der US-Regierung“ mit dem Namen „ Deagel-Bericht “ für das Jahr 2025 eine „ Prognose “ zeigt, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten bis 2025 deutlich unter 100 Millionen Menschen liegen würde und wir wirtschaftlich und kriminell wie eine Nation der Dritten Welt aussehen würden.

Von Associated Press und den Mainstream-Medien als „ verrückte Verschwörungstheorie “ bezeichnet, obwohl es sich bei Deagels Quellen um Gruppen wie das US-Verteidigungsministerium, das US-Außenministerium, die CIA, die Weltbank, die Europäische Union und die US-Marine und Armee, Küstenwache, Marine Corps und Luftwaffe handelt, müssen wir uns diese bizarre Prognose für 2025 noch einmal ansehen, da wir uns schnell dem „ Enddatum “ nähern, während wir uns dem Dritten Weltkrieg nähern, und der Tatsache, dass Deagel seine Prognose für 2025 abgegeben hat.

Für die Bevölkerung Israels zeigt sich auch, dass ihre Bevölkerung bis 2025 voraussichtlich mehr als halbiert wird.

Deagel prognostizierte einmal, dass die US-Bevölkerung bis zum Jahr 2025 von mehr als 323 Millionen auf knapp über 54 Millionen sinken wird, wie in diesem Dokument auf der Website „ Pakistan Defense “ vom 17. Januar 2018 zu sehen ist, ein Dokument, das von ihnen als „Warnung“ bezeichnet wurde.

Beachten Sie, dass die Bevölkerungszahlen Israels, der Vereinigten Staaten und des größten Teils der westlichen Zivilisation zwar voraussichtlich zurückgehen werden, dies aber auch auf der globalen Karte unten zu sehen ist, die unter diesem Link viel größer zu sehen ist. (Ein verblüffender Zusammenhang: Entfaltet sich Deagels Albtraum der Entvölkerung im Jahr 2025?)

Für Länder wie den Iran, Syrien, die Türkei und den größten Teil des Nahen Ostens wird prognostiziert, dass sie weitgehend gleich bleiben oder sogar zunehmen.

Wenn man zeigt, dass Israels Prognose für 2025 um atemberaubende 63,5 % sinken wird, ist das nichts im Vergleich zu dem prognostizierten Bevölkerungsrückgang der Vereinigten Staaten von Amerika um 79,7 % bis 2025 unter Joe Bidens Beobachtung, ganz zu schweigen davon, dass unsere prognostizierten Militärausgaben bis zum Jahr 2025 absolut sinken werden.

Wenn wir Beweise dafür sehen, dass der „militärisch-industrielle Komplex der USA“ aus dem Jahr 2017 WUSSTE, dass wir den Dritten Weltkrieg verlieren würden, und als Strafe unserer „ zukünftigen globalistischen Herrscher “ würden wir als Nation „ entwaffnet “ werden .

Und da wir bereits im Jahr 2014 über ANP berichtet hatten, als wir unseren Lesern diese bizarre Prognose zum ersten Mal mitteilten, prognostizierte Deagel auch, dass die Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2025 wirtschaftlich ein Land der Dritten Welt sein würden, wobei unsere Militärausgaben voraussichtlich zurückgehen würden von 726 Milliarden US-Dollar pro Jahr auf nur noch 8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, während unser Pro-Kopf-BIP bis 2025 voraussichtlich von 52.838 US-Dollar auf 13.328 US-Dollar sinken wird .

Deagel prognostizierte außerdem, dass unser Bruttoinlandsprodukt bis 2025 von über 19 Billionen US-Dollar im Jahr 2017 auf nur noch 2,4 Billionen US-Dollar sinken würde, und machte damals vor allem ein künftiges verheerendes „ Wirtschaftsereignis “ für die Ursache seiner Prognose verantwortlich, allerdings, wie sie ebenfalls betonten, sind weltweite Kriege im Laufe der Geschichte schon immer die Ursache für solche wirtschaftlichen Verwüstungen. (Reduzierung der Weltbevölkerung: „Ich sehe keine größere Bedrohung für die Menschheit als diesen aufziehenden Sturm“)

Mit dieser neuen Geschichte bei The Express, auf die Steve Quayle am frühen Dienstagmorgen auf seiner Website verlinkt hatte, berichtete der russische Präsident Wladimir Putin, dass er sich gegen den langjährigen Verbündeten Israel gewandt habe und dass er Israel nun „als Russlands Feind“ betrachte, ein weiterer Beweis.

Beachten Sie bei der Festlegung der Schlachtlinien im Dritten Weltkrieg, dass Deagel in seiner Prognose für 2025 auch davon ausging, dass die Bevölkerungszahlen sowohl Russlands als auch Chinas weitgehend gleich blieben, während die der „ westlichen Zivilisation “ dezimiert wurde. Kurz aus dieser Express-Geschichte, bevor wir fortfahren:

Wladimir Putin wird Israel nun als „Feind“ betrachten, da er sich dem Iran annähert und sich im Nahen Osten auf die Seite der Hamas stellt, sagt ein ehemaliger Redenschreiber des russischen Präsidenten gegenüber Daily Express.

Die Hamas hat Russland als ihren „engsten Freund“ bezeichnet, während die Terrorgruppe die Freilassung von acht russischen Geiseln verspricht, die während ihres Angriffs in Israel am 7. Oktober entführt wurden.

Putin scheint von seiner bisherigen Linie der Neutralität gegenüber Israel und Palästina abzubrechen. Diese Woche forderte er Israel auf, seine Bodeninvasion in Gaza abzubrechen.

Abbas Gallyamov, ein ehemaliger Redenschreiber für Putin von 2008 bis 2012, der in Tel Aviv lebt, erklärt gegenüber Daily Express, dass Putin bei Waffenlieferungen stärker auf den Iran angewiesen sei und sich deshalb zu einer pro-palästinensischeren Haltung verlagert habe.

Er sagte: „Putin hat viele Jahre lang wirklich geschickt einen Mittelweg zwischen Israel und dem Iran gewahrt, aber kürzlich ist Russland aufgrund von Waffenlieferungen von Teheran abhängig geworden.“

„Er hat seine Chance, ein unabhängiger Spieler zu werden, verloren. Wahrscheinlich hat der Iran gesagt: ‚Wir unterstützen Sie in der Ukraine, Sie unterstützen uns im Nahen Osten‘.“

„Putin musste Teheran folgen. Im Nahen Osten entwickelt sich Russland schnell zu einem weiteren Stellvertreter Irans, genau wie Hamas und Hisbollah.“

Und wie wir im obigen Dokument sehen, wurde lange Zeit ein völliger Bevölkerungsrückgang für Großbritannien, die USA, Deutschland, Israel, Frankreich, Spanien, Australien, die Schweiz, Dänemark, Belgien, Österreich und zahlreiche andere Länder prognostiziert.

Was wissen also die Globalisten, die hinter den absolut bizarren Prognosen des Deagel-Berichts für 2025 für Amerika und Israel stehen, was der Rest von uns NICHT weiß?

Der folgende Auszug stammt aus dieser Geschichte auf ANP vom 28. Dezember 2018 mit dem Titel „Wenn diese Zahlen von einer Deep-State-Source-Website korrekt sind, wird Amerika bis 2025 eine Nation der Dritten Welt sein – Deagels Prognose deutet darauf hin, dass das Endspiel der Entvölkerung angekommen ist.“

Sie liefern uns Deagels eigene Erklärung dafür, warum sie bis zum Jahr 2025 eine massive Entvölkerung der westlichen Zivilisation vorhersagten:

Es gab viele Fragen zu den Länderprognosen, insbesondere zu den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Sie werden nicht einzeln beantwortet, aber unten finden Sie einige Erklärungen, Gedanken und Überlegungen. Wir werden dies so kurz wie möglich halten.

Der Großteil der wirtschaftlichen und demografischen Daten, die bei der Erstellung der Prognosen verwendet werden, ist von Institutionen wie der CIA, dem IWF, der UN, der USG usw. weithin verfügbar. Sie können die relevantesten Daten auf der Seite jedes einzelnen Landes sehen.

Historisch gesehen ist bekannt, dass die ehemalige Sowjetunion Jahre vor ihrem Zusammenbruch gefälschte Statistiken erstellte. Sowohl der Westen als auch andere Länder erhöhen heute ihre Zahl, um ihre wahre Lage zu verschleiern.

Wir sind sicher, dass viele Menschen da draußen Regierungsstatistiken in ihrem eigenen Land finden, die aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung kaum zu glauben sind oder so optimistisch sind, dass sie möglicherweise aus einem anderen Land stammen.

Der Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems wird den Lebensstandard seiner Bevölkerung zerstören und gleichzeitig Schneeballsysteme wie die Börse und die Pensionsfonds beenden.

Die Bevölkerung wird von einer ganzen Reihe von Blasen und Ponzi-Systemen so hart getroffen, dass der Migrationsmotor in umgekehrter Richtung zu arbeiten beginnt und sich aufgrund von Welleneffekten beschleunigt, was zum Untergang der Staaten führt.

Diese für die Staaten noch nie dagewesene Situation wird sich in einem Kaskadenmuster mit beispiellosen und verheerenden Auswirkungen auf die Wirtschaft entwickeln.

Dennoch wird die Zahl der Todesopfer schrecklich sein. Bedenken Sie, dass die Bevölkerung der Sowjetunion heutzutage oder sogar damals ärmer war als die der Amerikaner.

Die Ex-Sowjets erlitten im folgenden Kampf in den 1990er Jahren eine erhebliche Zahl an Todesopfern und den Verlust des Nationalstolzes. Wir könnten sagen: „Doppelter Stolz, doppelter Fall“? Nein.

Der amerikanische Lebensstandard ist einer der höchsten, weit mehr als doppelt so hoch wie der der Sowjets, und dazu kommt eine Dienstleistungswirtschaft, die mit dem Finanzsystem einhergeht.

Wenn Rentner zusehen, wie ihre Rente vor ihren Augen verschwindet und es keine Wartungsjobs mehr gibt, können Sie sich vorstellen, was als nächstes passieren wird. Zumindest jüngere Menschen können auswandern.

Noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es so viele Älteste in der Bevölkerung . In vergangenen Jahrhunderten hatten die Menschen Glück, wenn sie 30 oder 40 Jahre alt wurden. Der amerikanische Untergang wird weitaus schlimmer ausfallen als der der Sowjetunion. Eine Krise mit verheerendem Ergebnis.

Und während der Deagel-Report, kurz nachdem er die Erklärung dafür veröffentlicht hatte, warum er prognostizierte, dass Amerika bis zum Jahr 2025 ein äußerst entvölkertes Land der Dritten Welt sein wird, nicht nur diese, sondern auch seine gesamte Prognose für 2025 entfernte, beachten Sie, dass dies immer noch der Fall ist.

Sie veröffentlichen bis heute Militärberichte für Länder auf der ganzen Welt, und ihre Quellen sind immer noch die gleichen „Deep State“- und die Globalisten.

Und wie wir in diesem Artikel auf ANP vom 21. Juli 2023 mit dem Titel „‚Dystopische Fantasie‘, die vor unseren Augen wahr wird, als düstere Warnung des Nobelpreisträgers vor dem „globalen Klimaschwindel‘‘, „Andeutungen einer massiven ‚Entvölkerung“, wie sie in Deagel 2025 gewarnt wurde, wahr werden, berichtet hatten, schreibt Forecast:

„Wir haben damals, noch vor ein paar Monaten, im ganzen Land den Zusammenbruch und die Zerstörung Amerikas beobachtet, und mit Beginn des Dritten Weltkriegs wird es nur noch schlimmer, obwohl die Mainstream-Medien das niemals zugeben werden.“

Da die Zerstörung Amerikas mittlerweile in einer Großstadt nach der anderen deutlich zu erkennen ist, in der gedankenlose Zombies mit tief hängenden Armen durch die Innenstädte streifen und keinerlei Lebenszeichen mehr in ihren Gesichtern oder Geistern zu sehen sind, geht es uns bereits gut auf unserem Weg dahin, dass Amerika eine Dritte-Welt-Nation wird.

Und da all diese Städte von „linken Politikern“ regiert werden, beweisen wir, dass „die Linke“ überhaupt nicht die Absicht hat, „den Menschen“ wirklich zu helfen, denn wenn sie es täten, würden sie Geld dafür ausgeben, sie für Jobs auszubilden und Karrieren statt dieses Geld für kostenlose Drogenkonsumstellen und „Geschlechtsumwandlungsoperationen“ auszugeben, ist es nicht allzu schwer, sich vorzustellen, wie dieses Land als Dritte-Welt-Nation aussehen wird.

Morde, Straßenkriminalität, Wirtschaftskriminalität, Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch, Machtmissbrauch, illegale Drogen, legale Drogen, illegale Einwanderung und offene Grenzen, Wahlmanipulation, institutioneller Verfall, Obdachlosigkeit, Analphabetismus, vorgetäuschter Rassismus, echter Rassismus, korrupte Politiker, rachsüchtige Staatsanwälte, Kindesmissbrauch, Missbrauch von Lebenspartnern, Missachtung des menschlichen Lebens, ein geschwächtes Militär, der Aufstieg des Autoritarismus, zunehmende Ignoranz, KI, Armut, Inflation, radikaler Umweltschutz, Geschlechterfluktuation, gesenkte Standards und geschwächte Werte, Flucht aus der persönlichen Verantwortung, Tod der Leistungsgesellschaft … die Liste geht weiter und wird von Tag zu Tag länger.

So zeigt der Deagel-Bericht über viele Jahre hinweg eine absolut bizarre „ Prognose “ für 2025 für Amerika, Israel und den größten Teil der westlichen Zivilisation; der Deagel-Bericht, der diese Prognose verfasste und vom „ tiefen Staat “ hier in Amerika, einschließlich zahlreicher US-Regierungsbehörden, „ bezogen “ wurde; und jene Berichte, die zeigen, dass Amerika und Israel bis zum Jahr 2025 vollständig „ entvölkert “ sind; und Amerika und die Welt sind jetzt nur noch etwas mehr als ein Jahr von diesem bizarren „Endzeitdatum“ entfernt.

Wir beten für alle, die dies lesen, für Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt, dass Gott mit Ihnen ist und jedem einzelnen die Kraft und Ausdauer gibt, die Sie brauchen, um auf die andere Seite zu gelangen.

