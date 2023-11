Déjà-vu – Signale aus einem Paralleluniversum!

Teile die Wahrheit!

Déjà-vu, ein Wort aus dem Französischen, das übersetzt ›schon gesehen‹ bedeutet, beschreibt ein merkwürdiges Phänomen, bei dem wir das Gefühl haben, eine Szene oder Situation bereits erlebt zu haben, obwohl sie in unserer aktuellen Realität eigentlich neu ist.

Während die Neurowissenschaft plausible Erklärungen für Déjà-vu-Erlebnisse zu bieten versucht, gibt es auf der eher spirituell orientierten Seite die Hypothese, dass Déjà-vus möglicherweise Einblicke in alternative Realitäten oder Paralleluniversen sein könnten.

In diesem Artikel untersucht der bekannte Star-Hellseher und Lebensberater Emanuell Charis die spannende Möglichkeit, dass Déjà-vus Signale aus einem Paralleluniversum sein könnten, und untersucht zugleich, was diese Idee für unsere Wahrnehmung der Realität bedeuten könnte. (Meditation – Eine Anleitung für Einsteiger)

Die Hypothese des Déjà-vu als Fenster zu Paralleluniversen

»Die Hypothese, dass Déjà-vus mit Paralleluniversen in Verbindung stehen könnten, basiert auf der Idee der Multiversen«, erklärt Emanuell Charis. »Gemäß dieser Theorie gibt es neben unserem bekannten Universum unzählige weitere Welten, in denen alternative Realitäten und Möglichkeiten existieren.«

Einige Forscher und Denker spekulieren, dass Déjà-vus auftreten könnten, wenn unser Bewusstsein kurzzeitig in eine parallele Realität ›blickt‹ und dabei Szenen oder Erinnerungen aus dieser anderen Welt wahrnimmt.

»Einer Welt, in der wir praktisch derselbe Mensch sind, in der jedoch unser Leben gänzlich anders verläuft, da wir andere Entscheidungen treffen und andere Möglichkeiten haben«, führt Charis aus. (Frequenzen: Die magische Macht der Klänge – Harmonie für Geist, Körper und Seele)

Diese Hypothese würde erklären, warum sich Déjà-vus oft so flüchtig anfühlen und warum wir Schwierigkeiten haben, sie in unserer aktuellen Realität zu verorten.

Wenn unser Bewusstsein tatsächlich einen kurzen Blick in eine alternative Realität wirft, können die dabei empfangenen Eindrücke mit unserer aktuellen Realität verschmelzen und so das Gefühl eines Déjà-vu erzeugen.

Quantenphysik und Paralleluniversen

Die Idee von Paralleluniversen und alternativen Realitäten ist eng mit den Konzepten der Quantenphysik verbunden. In der Quantenphysik existieren Teilchen in sogenannten ›Überlagerungszuständen‹, in denen sie mehrere Zustände gleichzeitig annehmen können.

Erst wenn eine Messung durchgeführt wird, kollabiert die Überlagerung in einen einzigen Zustand. Einige Theorien besagen, dass jede Möglichkeit, wie sich ein quantenmechanisches System entwickeln kann, in einem separaten Universum realisiert wird.

»Die Quantenphysik legt die Vorstellung nahe, dass die Grenzen zwischen den Zuständen und Realitäten verschwimmen können«, berichtet Star-Hellseher Charis von seinen Nachforschungen.

»Dies hat einige Denker dazu veranlasst, dahingehend zu spekulieren, dass unser Bewusstsein auf eine uns bislang noch unbekannte Weise Zugang zu diesen verschiedenen Realitäten hat, was das Phänomen der Déjà-vus erklären könnte.«

Konsequenzen für unsere Wahrnehmung der Realität

Wenn die Hypothese, dass Déjà-vus Signale aus Paralleluniversen sind, ihre Richtigkeit hat, hätte das enorme Auswirkungen auf unsere Vorstellung von Realität und Bewusstsein, wie Emanuell Charis darlegt: »Es würde bedeuten, dass unser Bewusstsein auf mysteriöse Weise mit anderen Realitäten interagieren kann, die jenseits unserer eigenen Wahrnehmung liegen. Dies könnte tiefgreifende Fragen über die Natur des Bewusstseins, die Struktur des Universums und unsere Rolle darin aufwerfen.«

Anzeichen und mögliche Beweise

Die Hypothese, dass Déjà-vu-Erlebnisse jeweils ein Fenster zu Paralleluniversen sein könnten, ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft umstritten. Dennoch kann Emanuell Charis auf Basis seiner Recherchen einige Anzeichen und potenzielle Beweise benennen, die diese Theorie unterstützen:

Einheitliche Erfahrungen

Einige Menschen berichten von gemeinsamen Déjà-vu-Erlebnissen, bei denen sie glauben, dass sie nicht nur einmal, sondern mehrmals an demselben Punkt in der Zeit ankommen. Dies könnte darauf hinweisen, dass sie verschiedene ›Versionen‹ ihres Selbst in parallelen Realitäten erleben.

Verknüpfung mit Entscheidungen

Manche Déjà-vus werden mit Entscheidungen oder Momenten der Wahl in Verbindung gebracht. Die Theorie besagt, dass wir möglicherweise in einem Paralleluniversum existieren, in dem wir eine andere Wahl getroffen haben, und dass das Déjà-vu gewissermaßen einen Einblick in diese alternative Realität bietet.

Traumhafte‹ Erinnerungen

Bei seinen Nachforschungen stieß Charis auf Berichte, denen zufolge Menschen das Gefühl haben, eine Szene oder Erfahrung aus einem vorherigen Traum zu erleben. Dies könnte darauf hindeuten, dass Träume tatsächlich Einblicke in parallele Realitäten sind und Déjà-vus hervorrufen, wenn Elemente dieser Träume in unsere Wachwelt eindringen.

Dokumentierte Fälle: Einblick in die Welten jenseits unserer Vorstellungskraft

Es gibt, wie Emanuell Charis herausfand, einige bemerkenswerte Fälle, die die Idee des Déjà-vu als Verbindung zu Paralleluniversen untermauern:

Der Fall Arnold

Philip Arnold (in manchen Aufzeichnungen als ›William Arnold‹ bezeichnet), ein Künstler aus England, dokumentierte Ende des neunzehnten und Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts über Jahre hinweg seine Déjà-vu-Erlebnisse in Form von Gemälden. Er war davon überzeugt, dass er diese Momente in verschiedenen Realitäten tatsächlich erlebt habe und dass seine Kunstwerke Brücken zwischen diesen Welten seien.

Die Geschwister, die nie Geschwister waren

Das französische Geschwisterpaar Lasalle berichtete stichhaltig von einer bemerkenswerten Situation, in der sie beide das Gefühl hatten, dass sie sich bereits getroffen hatten, bevor sie sich das erste Mal begegneten. Diese Geschichte wirft die Frage auf, ob sie in parallelen Universen bereits als Geschwister existierten.

Die Zeitreisende aus dem Traum

Eine Frau namens Heidemarie Bachtel erklärte, dass sie in einem Traum durch die Zeit gereist sei und dort auf ihr zukünftiges Selbst traf. Als sie später ein Déjà-vu hatte, erkannte sie die Situation aus ihrem Traum wieder.

Fazit

Die Idee, dass Déjà-vu-Erlebnisse Fenster zu Paralleluniversen sein könnten, ist zweifellos ein Gedankenspiel, das die Grenzen unserer Vorstellungskraft überschreitet. Sie wirft Fragen über die Natur der Realität, das Bewusstsein und die Beziehung zwischen verschiedenen Universen auf.

Während die traditionelle Wissenschaft weiterhin nach Erklärungen in unserem eigenen Universum sucht, öffnet sich in den spirituellen Kreisen ein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Vielleicht sind Déjà-vus tatsächlich Spiegelungen unserer Existenz in anderen Welten, die uns einen Hauch von etwas zeigen, das jenseits unserer gewohnten Realität liegt.

»Bis wir die Wahrheit erfahren, bleibt das Phänomen des Déjà-vu ein faszinierendes Rätsel, das uns dazu einlädt, die Grenzen des Bekannten zu überschreiten und das Unmögliche in Betracht zu ziehen«, so Emanuell Charis abschließend.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 09.11.2023