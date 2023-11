Der täglich Wahnsinn: ZDF manipuliert Diagramm über antisemitische Straftaten – Luxushotel zum Asylheim – Würzburg zwingt Rentnerin zum Auszug (Videos)

Seit dem Hamas-Angriff im Oktober gab es in Deutschland über 3.500 antisemitische Straftaten. Gerade einmal ein Bruchteil davon geht auf das Konto vermeintlich rechtsextremer Täter. Das ZDF will den Zuschauern allerdings wohl einen anderen Eindruck vermitteln.

Die ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ hat offenbar eine Grafik zu antisemitischen Straftaten manipuliert. In der Sendung vom 16. November zum Thema „Krieg in Nahost: Immer mehr Judenhaß in Deutschland“ wurde ein Balkendiagramm eingeblendet, das antisemitische Straftaten seit dem Hamas-Angriff im Oktober darstellen soll.

Der Balken, der die Taten von Anhängern aus dem rechtsextremen Spektrum zeigen soll, ist dabei deutlich größer, als er es im Vergleich zu den anderen Balken hätte sein dürfte. Insgesamt 163 Straftaten fallen laut dem Innenministerium in den Phänomenbereich „rechts“, 448 Taten hingegen in den Bereich „sonstige“.

Obwohl das ZDF die Zahlen korrekt wiedergab, stellte es die Balken als beinahe gleich groß dar. Damit erschienen rechte Straftaten auf den ersten Blick größer, als sie es eigentlich sind.

Großteil der Taten ist islamistisch oder ausländisch-extremistisch

Das Innenministerium zählte in der Zeit nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober mehr als 3.500 Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stehen.

Die überwiegende Mehrheit, 2.718 Taten, gehen dabei auf das Konto von Islamisten oder Anhängern ausländischer Extremistengruppen, beispielsweise der linksextremen Palästinensergruppe Samidoun. (Frankreich: Blutbad bei Dorffest: 20 Täter reisen an, um Weiße zu töten)

Insgesamt 448 Taten fallen unter den Bereich „sonstige“. Taten von Rechten sind am zweitseltensten, linke Taten wurden am wenigsten gezählt – das Innenministerium ordnet lediglich 19 Taten diesem Bereich zu.

Die falsche Grafik über die Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stammt aus der Maybritt #Illner Sendung vom 16.11. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/ApVb1pough — ÖRR Blog. (@OERRBlog) November 20, 2023

300x250

ÖRR fiel bereits mehrfach mit Manipulationen auf

Bereits in der Vergangenheit fiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Manipulationen auf. Im Mai entfernte der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Phoenix Passagen eines Interviews mit der CDU-Politikerin Gitta Connemann, in der diese den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck kritisiert hatte.(Die große Invasion: Nicht nur Europa, auch die USA werden durch Massenmigration destabilisiert (Video))

Im April 2022 präsentierte die Radio-Sendung WDR 5 Morgenecho die SPD-Funktionärin Julia Schwanholz als neutrale Expertin und befragte sie zur sogenannten „Mallorca-Affäre“. Die CDU warf dem WDR daraufhin „gebührenfinanzierten SPD-Wahlkampf“ vor.

Wie bei Maybritt #Illner Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt dargestellt wurden und wie es hätte aussehen müssen. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/YVeDnyLi7L 300x250 boxone — ÖRR Blog. (@OERRBlog) November 20, 2023

Im September 2021 retuschierte der MDR das Logo der Bild von einem Mikrofon. Später gab der Sender an, es habe sich um „die individuelle Entscheidung einer einzelnen Person“ gehandelt, die die Aufnahmen aus „ästhetischen Gründen“ manipuliert habe.

Wie Berlin mit viel Geld ein Luxushotel zum Asylheim macht

Bei so horrend viel Steuergeld kann selbst ein Berliner Luxushotel nicht Nein sagen. Die edel ausgestattete Nobelherberge am Kurfürstendamm wird nun zum Asylbewerberheim.

Das „Dormero Berlin – Hotel am Ku’damm“ ist zum Asylbewerberheim umfunktioniert worden. In die Nobelherberge aus der Gründerzeit, in der Prominente bis vor kurzem große Feiern ausrichteten, sind nun Migranten aus islamischen Ländern eingezogen.

Das läßt sich der Berliner Senat einiges an Steuergeldern kosten. Für 166 geplante Asylbewerber zahlt er pro Tag 9.462 Euro. Allein im Dezember nehmen die Hotelbetreiber, die Familie Wöhrl, damit 293.322 Euro ein. Eine Summe, die durch einen normalen Betrieb wahrscheinlich nicht zu erwirtschaften wäre. Vollverpflegung und Hygienartikel sind in diesem Preis enthalten.

Für diese Summe hat das Hotel den normalen Betrieb eingestellt, wie die BZ berichtet. Auf der Webseite ist davon noch nichts zu sehen. Da kann der Besucher noch die prunkvoll ausgestattete Lobby, die luxuriösen Zimmer, die schicke Bar und die noblen Konferenzräume bestaunen.

Berlin ist „bereit, mehr Menschen aufzunehmen“

Das sind die Räumlichkeiten, in denen nun Asylbewerber wohnen. Insgesamt verfügt das Hotel, das nahe des KaDeWe in der Eislebener Straße liegt, über 72 Zimmer und acht Suiten. 100 Asylbewerber aus Syrien, Afghanistan und der Türkei sind dort laut Landesamt für Flüchtlinge bereits eingezogen. Der Rest soll demnächst folgen.

Berlin hat sich bei der Asyllobby-Organisation „Seebrücke“ als „Sicherer Hafen“ eintragen lassen. Die vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) geführte Hauptstadt zeigt sich damit „bereit, mehr Menschen aufzunehmen“.

Damit Asylbewerber Platz haben: Würzburg zwingt Rentnerin zum Auszug

Ihre neue Adresse kennt sie noch nicht, doch die Umzugskartons stehen bereits bereit: eine 77jährige Frau muß in Würzburg ihre Wohnung räumen. Von den Mitarbeitern der Stadt wird sie noch verhöhnt.

Stellen Sie sich vor, Sie leben 23 Jahre in ein- und derselben Wohnung. Werden gemeinsam mit ihren Möbeln und der Straße alt. Und plötzlich, an Ihrem 77. Geburtstag, klingelt ein Vertreter der Stadt bei Ihnen und teilt Ihnen mit, daß Sie ausziehen müssen, Pronto, bis spätestens Ende des nächsten Monats.

Mit diesem Problem sieht sich derzeit Krystyna Thiele aus Würzburg konfrontiert. Am 19. Oktober, dem Tag, an dem sie 77 Jahre alt wird, teilen ihr Mitarbeiter der Stadt mit, daß sie die Wohnung bis zum 30. November räumen soll. „Sie haben mir gesagt, daß die Wohnung für mich allein zu groß ist und daß sie meine Wohnung für eine Flüchtlingsfamilie brauchen“, erzählt die Rentnerin der Lokalzeitung Die Kitzinger.

Sie soll „umgesetzt“ werden, in eine „andere Wohnung oder WG“. Dabei ist ihre jetzige Wohnung gerade einmal 44 Quadratmeter groß. Doch auch dafür haben die Mitarbeiter der Stadt eine Lösung. Sie solle die „Hälfte ihrer Einrichtung verkaufen oder wegwerfen“. Einen schriftlichen Bescheid sieht die alte Frau nie.

Würzburg bestreitet, daß die Wohnung Asylbewerbern zur Verfügung gestellt wird

Juristisch gesehen ist die Stadt im Recht. Krystyna Thiele wohnt in einer sogenannten Verfügungswohnung. Das sind städtische Unterkünfte, die Menschen zur Verfügung gestellt werden, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Wohnzeit ist befristet, der Mieter verpflichtet, sich eine andere, dauerhafte Unterkunft zu suchen.

Derzeit herrsche in Würzburg extreme Wohnungsnot, erklärt ein Pressesprecher der Stadt. Aufgrund „der gestiegenen Fallzahlen“ seien „trotz der massiven Bemühungen um weitere Wohnraumakquise die Notunterkünfte der Stadt Würzburg fast vollständig belegt“. Daher müßten viele der Obdachlosen vorübergehend in Pensionen und Verfügungswohnungen untergebracht werden.

Gerade bei Familien mit Kindern stünde das Kindeswohl an erster Stelle. Daher ließen sich Umverlegungen in kleinere Wohnungen nicht mehr vermeiden. Daß in die Wohnung von Frau Thiele Asylbewerber einquartiert werden würden, sei allerdings „nicht geplant und auch nicht gesagt“ worden.

„Vielleicht war ich zu blauäugig“

Krystyna Thiele scheint sich mit der Situation abgefunden zu haben. „Vielleicht habe ich mich zu sehr daran gewöhnt, vielleicht war ich zu blauäugig“, erzählt sie.

Vor 23 Jahren habe sie eine schwere Krise durchlebt und daher von der Stadt die Wohnung gestellt bekommen. Jedes halbe Jahr stellte sie einen Antrag auf Verlängerung ­– und bekam ihn jedes Mal bewilligt. Eine Wohnung auf dem freien Markt wird sie wohl nicht bekommen. Ihre Rente beträgt gerade einmal 690,52 Euro.

Die Stadt verstehe „die Sorgen und Nöte von Frau Thiele und die mit einem Umzug verbundenen Beschwerden“, betont die Presseabteilung Würzburgs. Da die Wohnung der Rentnerin jedoch geeignet sei, „mehrere Personen oder eine Familie unterzubringen“, habe man die Umlegung in Betracht gezogen.

Also wird die 77jährige wohl gegen Ende des Monats in eine „seniorengerechte WG“ umziehen, wie der Pressesprecher betont. Am 16. November brachten ihr Mitarbeiter Umzugskartons vorbei. Ihre zukünftige Adresse hat sie jedoch noch nicht erfahren.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/jungefreiheit.de am 23.11.2023