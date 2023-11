Der Tiefe Staat pfeift aus dem letzten Loch: Die verborgene Agenda aufgedeckt (Video)

Teile die Wahrheit!

Als der Tiefe Staat im Herbst gemerkt hat, dass in der Ukraine die Zeit abgelaufen ist, musste schnell eine Kulisse, geschaffen werden. Der Krieg in Gaza könnte nach Meinung vieler Beobachter und Experten die Eintrittskarte in den Dritten Weltkrieg sein. Eine Einschätzung, die Krisenrat.Info-Gründer Peter Denk bei Matthias Langwassers vom Regenbogenkreis nicht teilt. Von Frank Schwede

Am 7. Oktober 2023, genau einen Tag nach dem 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Kriegs, überfiel die Hamas quasi über Nacht Israel. Nach Worten von Peter Denk von Krisenrat-Info gibt es bei dem Überfall viele Ungereimtheiten, die sofort vermuten lassen, dass der Krieg von der anderen bewusst provoziert oder sogar zugelassen wurde. Denk:

„Wenn man sich die Sachen genauer angeschaut, erinnert einiges an 9/11 in den USA. Pleiten, Pech und Pannen ist die offizielle Lesart, da gab es beispielsweise dieses Musikfestival, wo es ja wohl viele Opfer gab. Dieses Musikfestival ist zwei oder drei Tage vor dem Überfall an einen neuen Standort verlegt worden.

An dem ursprünglichen Standort wäre eine so große Tragödie gar nicht möglich gewesen, weil der viel offener war und den Standort, wo es stattfand, konnte man sehr gut absperren, das keiner mehr raus konnte. Und so gibt es wieder viele, viele Zufälle und Merkwürdigkeiten.“

Ägypten hat drei Tage vor dem Überfall eine Warnung an Israel herausgegeben und bereits Tage vor dem 7. Oktober sind plötzlich der Gold- und der Ölpreis gefallen – jedoch sind beide nach dem Angriff wieder nach oben gegangen. Auch das kann nach Worten von Peter Denk kein Zufall sein. Er sagt:

„Der Preis ist offensichtlich vor dem Angriff runter gedrückt worden und irgendjemand hat wahrscheinlich richtig viel Geld damit verdient. Das war ja bei 9/11 mit dem Fluggesellschaftsaktien genauso.

Das zeugt natürlich von einem Vorwissen und jemand hatte die Möglichkeit, die Märkte so zu manipulieren, dass die Preise vorher nach unten gedrückt werden konnten. Und das war ganz bestimmt nicht die Hamas.

Da ahnt man schon, das war nicht so, dass die Hamas gedacht hat, oh, wir greifen da jetzt mal an, sondern das Ganze ist von anderen Stellen schon lange geplant gewesen.“

Weiter auffällig ist nach Aussage von Peter Denk, dass auf beiden Seiten Medienkampagnen gestartet worden, sowohl auf westlicher als auch auf israelischer Seite, wo alle möglichen Schauergeschichten verbreitet wurden, unter anderem mit zahlreichen getöteten Kindern und einem Krankenhaus, das teilweise zerstört wurde mit Hunderten von Toten. (2 Milliarden Menschen könnten im aktuellen Kriegszyklus sterben (Videos))

Denk:

„Man sieht, auf beiden Seiten schüren die Medien Hass und versuchen die Menge richtig aufzubringen – das ist typisch teilen und herrschen. Und das mit den Medienkampagnen, Thema Kinder und Thema Krankenhaus, dass kennen wir schon aus der Vergangenheit.

300x250

Das ging schon los mit der berühmten Brutkasten-Lüge beim ersten Irakkrieg, oder der böse Präsident Assad, der soll ja im Syrienkrieg ständig Kinderkrankenhäuser bombardiert haben, aber so viele Kinderkrankenhäuser gibt es dort gar nicht, wie der in Schutt und Asche gelegt haben soll.

Und natürlich immer wieder Bilder von Kindern und Krankenhäusern, das wird gnadenlos instrumentalisiert, weil natürlich klar ist, das sind Dinge, die die Menschen aufbringen.“

Der Fokus liegt auf Israel

Seit dem 7. Oktober genießt die Ukraine nur noch marginales Interesse. Der Fokus liegt jetzt auf den nahen Osten. Nach Meinung zahlreicher Beobachter sieht alles danach aus, dass dort versucht wird, den ganz großen Krieg zu inszenieren. Peter Denk glaubt, dass auch in den westlichen Ländern versucht wird, die Kriegstrommeln zu schlagen:

300x250 boxone

„Momentan sind es hierzulande nur Demonstrationen relativ friedlicher Art, aber je nach dem, kann das natürlich auch mehr werden. Und eventuell ist das auch genauso geplant. Man will jetzt den großen Konflikt zwischen Judentum und Christentum auf der einen Seite und den Muslimen auf der anderen Seite in Fahrt bringen. Das ist ziemlich offensichtlich.“

Der Grund ist: Die Provokation des Westens gegen Russland ist gescheitert, jetzt wird versucht, die Kriegskarte im Nahen Osten auszuspielen. Nach unbestätigten Informationen mobilisiert Ägypten bereits seine Truppen und auch der Iran ist bereits im Stand-by-Modus. Für Peter Denk ist die Situation klar:

„Weil das eigentliche Ziel wohl der Iran ist. Es ist spannend, was die zwei Flugzeugträgergruppen der Amerikaner vorhaben, die sind bestimmt nicht nur da, um zuzuschauen. Möglicherweise wird da ein weiterer False Flag vorbereitet, es wäre ein typisches Verhalten der USA, wenn da jetzt einem amerikanischen Kriegsschiff etwas passieren würde.

Aber auf der anderen Seite, ist das US Militär nicht mehr komplett dem Tiefen Staat hörig. Also da ist auch die spannende Frage, was da wirklich bei auskommt. Klar ist natürlich, die Situation wird massiv eskaliert. Das ist offensichtlich.“

Es gibt unbestätigte Informationen, nach denen das israelische Militär den False Flag nicht schluckt. Vor allem deshalb, weil der Tiefe Staat immer dieselben Geschichten inszeniert, wie schon bei 9/11. Vieles deutet also darauf hin, dass die Menschen und das Militär in Israel einfach zu gut informiert sind. Denk:

„Andererseits sind die Israelis immer darauf vorbereitet gewesen, dass sie angegriffen werden, während die Amerikaner bei 9/11 das nie vor möglich gehalten hätten. Deshalb saß bei den Amerikanern der Schock auch tiefer als bei den Israelis. Das ist auch eine kleine Hoffnung, dass dieses Teile und Herrsche auf dieser Seite erstmal nicht ganz so funktioniert, wie man das gerne hätte.“

Der November könnte turbulent werden

Denk geht davon aus, dass auch der Iran langsam erkennt, was wirklich hinter der Aktion steckt und sich nicht weiter beliebig provozieren lässt. Weiter vermutet Denk, dass hinter dem Nahost-Konflikt auch der voranschreitende Aufbau der BRICS-Staaten steckt. Iran, Saudi-Arabien die Emirate und Ägypten treten alle am 1. Januar 2024 dem neuen Bündnis bei. Denk:

„Das man deshalb gesagt hat, da muss ein Keil rein und deswegen eskalieren wir jetzt diesen Konflikt. Meistens passieren ja solche False Flags immer aus mannigfaltigen Gründen. Die spannende Fragen ist nur, wie weit kommen sie damit durch.“

Astrologen glauben, dass der Krieg erst am Anfang steht und nicht eine Sache von drei Tagen ist. Vor allem der November wird immer wieder herausgehoben. Es wird behauptet, dass hier Weichen gestellt werden. Allerdings ist bisher nicht klar, in welche Richtung der Zug rollen wird. Denk:

„Sagen wir mal so, es wird nicht langweilig diesen Herbst. Aber ich denke, dass das, was jetzt passiert, dazu führen wird, dass sich die Welt massiv verändern wird. Nicht umsonst hat eine mediale Dame, die nicht ganz so bekannt ist, klar gesagt, dass die großen Veränderungen begonnen haben.“

Der große Trost ist, diese Botschaft kam bei meinem Kongress, zumindest im deutschsprachigen Raum wird keinen klassischen Dritten Weltkrieg geben.“

Peter Denk vermutet, dass geplant ist, den gesamte Nahe Osten in einen großen Krieg zu verwickeln. Doch auch da ist nach Worten des Krisenrat-Info-Gründers das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denk:

„Je mehr Menschen das innerlich mitmachen, und einen Hass entwickeln gegen den Gegner und auf die Teile-und Herrsche-Geschichte hereinfallen, desto mehr kann natürlich passieren. Desto mehr baut sich das auf.

Ohne öffentliche Meinung kann ich solche Konflikte nicht führen und eskalieren. Tatsache ist, die dunkle Seite setzt alles dran, Wut und Hass zu schüren, dass die Öffentlichkeit auf den Kriegspfad geht.“

Die neue Erde zeigt sich schon

Denk ist davon überzeugt, dass es erst dann keine Kriege mehr geben wird, wenn sich das Bewusstsein der Menschen weiterentwickelt hat. Er glaubt aber, dass noch viel passieren muss, bis wir an diesem Punkt angelangt sind. Denk:

„Wichtig ist, sich nicht mehr an das Außen zu klammern, vor allem nicht an Dinge, die in anderen Ländern passieren. Man muss sich jetzt abkoppeln, von Unglücken, die in der Welt geschehen und in sein Inneres und in die Stabilität zu gehen.“

Das aktuell größte politische Problem, mit dem es die Welt zu tun hat, ist nach Worte von Denk, dass die Menschen von der dunklen Seite noch immer dazu animiert werden, Feinbilder aufzubauen. Denk:

Wenn ich von oben zwei gegeneinander aufhetze, kann ich natürlich von oben wunderbar steuern und bestimmen, wie die Sache zu laufen hat. Vor allem komme ich da selbst nicht in den Fokus. Das wird schon lange immer wieder so gemacht – und das wird aktuell wieder versucht, in einem Gebiet, wo man hofft, dass das es noch mal Früchte trägt, dass der Hass groß genüg wird. (…)

Durch die starken Medien ist es so, dass man immer noch gewisse Feindbilder erzeugen kann. Und es gibt immer noch einige Leute, die die auch annehmen – wobei selbst in den Krieg ziehen wollen nur noch die wenigsten.“

Denk vermutet, dass es sich wohl um den letzten großen Versuch handelt, die Kurve zur neuen Weltordnung zu kriegen, die aber nach Worten des Krisenrat-Info-Gründers schon jetzt gescheitert ist, weil wir uns bereits schon mit einem Fuß auf der neuen Welt befinden.

„Die wird jetzt gerade aufgebaut. Das ist etwas, das sich jetzt schon bildet, was offensichtlich von manchen Menschen schon gesehen werden kann. Die Matrix wird sich aufteilen, auch wenn die finale Aufteilung noch ein Stückchen weg ist, frühesten 2027, vielleicht aber auch später, aber das Bilden dieser neuen Welt hat schon begonnen.“

Das sorgt zuweilen für teils merkwürdige und skurrile Effekte, die viele Menschen hautnah mitbekommen. Peter Denk nennt ein paar Beispiele:

„Menschen haben mir die merkwürdigsten Dinge erzählt, was sie so erlebt haben, dass sie von anderen nicht mehr gesehen werden, dass ihr Auto von anderen nicht mehr gesehen wird. Man hört solche Berichte häufig.“

Abschließend äußert Peter Denk die Vermutung, dass in den nächsten 12 Monaten besonders in den westlichen Ländern vieles zusammenbrechen wird, sodass sich die Aussage aus der „Geistigen Welt“ durchaus bestätigen könnte, dass die Welt Ende 2024 nicht mehr wiederzuerkennen ist.

Spätestens dann ist nach Worten von Peter Denk genug Platz geschaffen worden für neue Dinge.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 04.11.2023