Deutschland: „Die Inschrift ‚Dem Deutschen Volke‘ wird einen ironischen Klang bekommen“

Das Datum wurde nirgendwo erwähnt, von einer Feierstunde wurde nichts berichtet, dabei sind die Maastrichtverträge am 1. November 1993 in Kraft getreten, was die offizielle Gründung der EU war. Wenn man ehrlich ist, hat die EU an ihrem 30. Geburtstag allerdings auch wenig zu feiern, erst recht in diesen Tagen.

Dieses Thema – und noch einige andere Themen, die deutsche Medien nicht prominent erwähnen wollten – hat der Deutschland-Korrespondent des russischen Fernsehens in seinem Beitrag angesprochen, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde und den ich – wie jede Woche – übersetzt habe. Von Thomas Röper

Beginn der Übersetzung:

Jubiläum der EU: Wut und verlorener Verstand

Das Video davon, wie Lubas Blach, der Vize-Sprecher des slowakischen Parlaments, sein neues Büro aufgeräumt hat, war ein Zeichen für die Stimmung. Er entsorgte die EU-Flagge als unerwünschten Müll und ersetzte das Porträt der slowakischen Präsidentin +Čaputová durch ein Bild von Che Guevara. So sieht das Jubiläum der EU aus, deren Gründung sich durch das Inkrafttreten des Maastrichtvertrages in diesen Tagen zum 30. Mal jährt.

Anfang der Woche bezeichnete der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius den militärischen Bereich als Deutschlands oberste Priorität. Und nein, es geht nicht um die Wiederaufrüstung der Armee, es ist viel ernster: Es geht um die Militarisierung des Bewusstseins: „Es ist sehr wichtig, die Mentalität der gesamten Gesellschaft zu ändern. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass in Europa die Gefahr eines Krieges besteht.

Das heißt, wir müssen auf den Krieg vorbereitet sein. Wir müssen verteidigungsfähig sein. Darauf müssen sowohl die Bundeswehr als auch die Gesellschaft vorbereitet sein“, sagte der Minister.

Pistorius spielte damit natürlich auf Russland an, aber eigentlich gibt es verschiedene Arten von Kriegen: nicht nur mit einem äußeren, sondern auch mit einem inneren Feind, es gibt Religionskriege, ethnische Kriege, und wenn sie aus politischen Gründen stattfinden, Bürgerkriege. Das Dramatische an der Situation ist, dass, wenn Europa von Krieg bedroht ist, es alle Arten von Kriegen auf einmal sind. Und das Unangenehmste daran ist, dass das keine abstrakte Bedrohung mehr ist.

Aus fast allen europäischen Hauptstädten kommen die gleichen Bilder von pro-palästinensischen Protesten, nur die Uniformen der Polizisten unterscheiden sich. Das Ausmaß der Gewalt bei den pro-palästinensischen Demonstrationen ist etwas zurückgegangen.

Sie sind zu einer Regelmäßigkeit geworden und die Organisatoren der Proteste sind nicht daran interessiert, die Polizei zu provozieren, um weitermachen zu können. Das geringere Maß an Aggression wird durch immer mehr Masse kompensiert. (DIE EINHEITSLÜGE: Hat die DDR die BRD und somit die EU übernommen?! (Videos))

Letzte Woche waren es in Berlin Tausende, diese Woche sind es bereits Zehntausende Teilnehmer, und das nicht mehr im arabischen Neukölln, sie wurden ins Zentrum der Stadt gelassen.

Zu den Veränderungen, die besonders auffallen, gehört, dass die Polizei den Leuten die palästinensischen Fahnen nicht mehr wegnimmt, und dass gleichzeitig keine offen antisemitischen Parolen mehr auf den Veranstaltungen zu hören sind, was offenbar auf die Drohungen der Regierung zurückzuführen ist, jeden, der dabei erwischt wird, abzuschieben.

Bei den Demonstrationen ist jeder sichtbar und es gibt arabisch sprechende Polizisten in der Menge. Deshalb äußert sich der Antisemitismus in nächtlichen Brandanschlägen auf Synagogen und Vandalismus auf jüdischen Friedhöfen.

In Wien wurde in dieser Woche ein Verwaltungsgebäude der Synagoge niedergebrannt und ein Zaun mit Hakenkreuzen bemalt. In Paris wurden in einer Nacht etwa 60 Häuser mit Davidsternen beschmiert. Und das Magazin Der Spiegel brachte auf seiner Titelseite Bilder von deutschen Juden, die in Deutschland jetzt Angst haben.

Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die deutschen Politiker den Anstieg des Antisemitismus im Inland durch die praktisch bedingungslose Unterstützung der israelischen Aktionen genährt haben.

Vizekanzler Habeck wird nun von seinen Kollegen, der Presse und von allen Seiten für seine Äußerungen gelobt: „Israel steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe: die Sicherheit des eigenen Staates zu gewährleisten, die Hamas, die sich verschanzt und sich hinter dem Rücken von Zivilisten und hinter den Fassaden von Krankenhäusern und Moscheen versteckt, zu besiegen.

All die Bilder sind schrecklich, der Tod jedes Kindes ist schrecklich, aber die Hamas benutzt ihre eigene Bevölkerung als Geiseln, als Schutzschild, und produziert ihre eigenen Bilder und zivilen Opfer.“

Geiseln müssen freigelassen, aber nicht zusammen mit den Terroristen in Häusern und Krankenhäusern dem Erdboden gleichgemacht werden – so ist das in der zivilisierten Welt des Habeck doch üblich?

Wenn nicht, dann geht es nur darum, zwei weitere Millionen Menschen in Flüchtlingslager mitten in der Wüste zu vertreiben und Gebiete zu besetzen, die an Öl- und Gasfelder im Mittelmeer angrenzen. Alles andere ist Lüge und Heuchelei. (Anm. d. Übers.: Diese „Kleinigkeit“ wird in deutschen Medien nicht erwähnt: Vor der Küste von Gaza gibt es Öl und Gasvorkommen, deren Einnahmen im Falle einer Erschließung den Palästinensern zustehen, solange sie in Gaza leben.)

Der britische König Charles III. sympathisierte plötzlich mit den Opfern der britischen Kolonialherrschaft in Afrika, wo die Briten unzählige Kenianer ausgerottet hatten. In einer Rede in Afrika sagte Charles: „Das Unrecht der Vergangenheit ist Anlass zu größter Trauer und tiefstem Bedauern. Abscheuliche und ungerechtfertigte Gewalttaten wurden gegen Kenianer begangen.“

Bemerkenswert ist, dass der deutsche Bundespräsident am selben Tag in Tansania landete. Nein, die deutschen Kolonisten zu Beginn des letzten Jahrhunderts waren noch schlimmer und reduzierten die einheimische Bevölkerung auf eine noch hinterhältigere Weise – sie ließen die Menschen verhungern, wie Steinmeier bei seinem Besuch sagte: „Ich schäme mich für das, was die deutschen Kolonialsoldaten Ihren Vorfahren, Ihren Verbündeten und vielen anderen Menschen in der Region des heutigen Tansania angetan haben.

Ich entschuldige mich bei Ihnen und möchte Ihnen versichern, dass wir Deutsche mit Ihnen zusammenarbeiten werden, um Antworten auf die ungelösten Fragen zu finden, die Sie nicht zur Ruhe kommen lassen.“

Was ist passiert, dass sie hundert Jahre lang gewartet haben und jetzt plötzlich nach Afrika eilen, um sich zu entschuldigen und Freundschaft zu schließen? Quält sie das schlechte Gewissen?

Nein. Sie brauchen dringend die Loyalität und die Bodenschätze des globalen Südens.

Außenministerin Baerbock beispielsweise hat Deutschland, wie nur sie es kann, beinahe mit Katar, dem Schlüssellieferanten von Flüssiggas für Europa, in Streit gebracht, indem sie das Land de facto zu einem Sponsor des Terrorismus erklärte.

Der Emir bekam einen Wutanfall, den der Kanzler persönlich löschen musste. Doch wer weiß, was als nächstes kommt? Scholz eilt bereits nach Nigeria, um von dort Gas zu bekommen. Ohne Russland und – wenn es so kommen sollte – ohne Katar geht es für die Deutschen ums nackte Überleben.

„Ich denke, es ist wichtig, dass wir die weltweit vorhandenen Kapazitäten nutzen und sehr intensiv daran arbeiten, die Produktion weltweit zu diversifizieren, vor allem dort, wo es Rohstoffe gibt, wie in Nigeria“, sagte Scholz.

Ohne Rohstoffe schrumpft die deutsche Wirtschaft, das bedeutet Rezession und Stagnation. Für dieses Jahr wird mit einem Minus von 0,6 Prozent des BIP gerechnet. Der Energieverbrauch ist auf das Niveau von 1990 gesunken.

Exporte und Importe gehen zurück. Im Vergleich zum Vorjahr haben die größten Containerhäfen des Kontinents, Rotterdam und Antwerpen, sieben bzw. zehn Prozent des Frachtverkehrs verloren. Außer im Süden kann man nirgends mehr um Hilfe und Rettung bitten.

Allerdings kann man hier in die Falle der eigenen Heuchelei tappen, wie es diese Woche bei Frau Meloni, der italienischen Ministerpräsidentin, der Fall war. Die russischen Prankster Vovan und Lexus haben sie dazu gebracht, einige überraschende Enthüllungen zu machen, indem sie sich als afrikanische Politiker ausgaben. Meloni erzählte ihnen: „Nun, ich sehe, dass viele Menschen der Ukraine überdrüssig sind. Um die Wahrheit zu sagen, sind wir vielleicht kurz vor dem Moment, in dem jeder erkennt, dass wir einen Ausweg brauchen. Ich habe einige Ideen, wie man mit dieser Situation umgehen kann, aber ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, um meine Ideen zu präsentieren.“

Ein Skandal. Meloni ist wütend. Die Zeitungen machen sich über sie lustig und zerreißen sie in der Luft. Der diplomatische Berater, der das Gespräch mit den (angeblichen) afrikanischen Persönlichkeiten vereinbart hat, versucht, die Lage mit seinem freiwilligen Rücktritt zu retten. Meloni selbst bezeichnete den Telefonstreich als ihr Versagen, welches nur darin liegt, dass sie nicht geheuchelt, sondern es gesagt hat, wie es ist: Man hat die Ukraine satt.

Einige ihrer Kollegen, wie der slowakische Premierminister Fico oder der ungarische Viktor Orban, sind da keineswegs schüchtern, sondern machen im Gegenteil sogar bewusst darauf aufmerksam:

„Ich war überhaupt nicht überrascht, als ich sah, dass Selenskys Videobotschaft auf der Tagung des Europäischen Rates ohne jedes Interesse aufgenommen wurde. Die Zeiten ändern sich wirklich. Es ist noch gar nicht so lange her, dass er überall mit Beifall empfangen wurde, und jetzt darf er in einigen Parlamenten nicht mehr sprechen, wie kürzlich in den USA“, stellt Robert Fico fest.

Europa hat bereits etwa anderthalb Billionen Dollar durch die anti-russischen Sanktionen verloren. Offensichtlich versucht die EU, das zwölfte Paket anti-russischer Sanktionen aus sich herauszuquetschen, durch das etwas mehr als fünf Milliarden Dollar an gegenseitigem Handelsumsatz wegfallen und Gelder für die Ukraine zusammengekratzt werden sollen.

Von der Leyen, die Chefin der EU-Kommission, rollte am Samstag wieder einmal in Kiew ein, in einem bemalten Wagon und mit vielen Versprechungen: „Sie rekonstruieren. Sie modernisieren das Land.

Bislang haben wir Sie mit fast 83 Milliarden Euro unterstützt und die Ukraine wird bis zum Ende dieses Jahres weitere drei Milliarden Euro erhalten. Aber natürlich ist eine umfangreichere und planbare Finanzierung erforderlich, um den aktuellen Bedarf zu decken. Deshalb hat die Kommission den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, bis 2027 50 Milliarden Euro als zusätzliche Unterstützung geben.“

In Anbetracht der Position Ungarns und der Slowakei könnten sich die 50 Milliarden Euro in eine viel bescheidenere Summe verwandeln oder sogar gegen Null gehen, denn die EU selbst hat kein freies Geld, und sogar Deutschland will keine zusätzlichen Spenden für Kiews Bedürfnisse leisten.

Aber es will zumindest Selensky, der sichtlich niedergeschlagen ist, nachdem die westliche Presse ihn als wirren Paranoiker dargestellt hat, irgendwie unterstützen. Daher die Versprechungen und das Winken mit der EU-Mitgliedschaft.

In der Woche arbeitete sich von der Leyen zusammen mit der unermüdlichen Baerbock an der Frage ab, ob – und wenn ja, wie – sich die EU erneut erweitern wird, diesmal aber gezielt, um Russland zu ärgern: „Als wir letzten Monat mit allen EU-Außenministern in Kiew waren, haben wir alle gespürt, dass das Herz Europas in Kiew schlägt. Wir haben in der EU jetzt einen Konsens über die Notwendigkeit erreicht, unsere Union zu erweitern. Das ist eine geopolitische Konsequenz aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine“, sagte Baerbock.

Was den Konsens über die EU-Erweiterung angeht, so gibt es allen Grund, an Baerbocks Worten zu zweifeln. Zumindest was die Aufnahme der Ukraine in die EU anbelangt, gibt es keinen Konsens, nicht einmal am Horizont.

Und die Berliner Erweiterungskonferenz, auf der Baerbock ihre Kollegen versammelte, blieb nur deshalb in Erinnerung, weil der kroatische Außenminister versuchte, die Gastgeberin auf den Mund zu küssen – sie konnte ihm nur knapp ausweichen. Er ist nicht der Held ihres Liebesromans, sie hat eine unerwiderte Liebe zur Geopolitik.

Das Herz ist in Kiew, aber das Gehirn ist offenbar nach Washington gegangen. Das Volk kann es zumindest es nicht finden. Übrigens gilt das nicht nur für Baerbock.

Bei einem Treffen von Kanzler Scholz mit deutschen Bürgern sagte ein Renter zu ihm: „Nicht nur Komiker sagen, dass Deutschland die dümmste Regierung der Welt hat. Sie haben so viele Minister in Ihrem Kabinett, die überhaupt nichts können.

Nehmen Sie Habeck, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist, oder Frau Baerbock, die von Panzern zu Napoleons Zeiten redet oder dass Putin seine Position um 360 Grad ändern muss. Können Sie da nichts machen? Sie sollten sie aus der Regierung werfen oder ihnen ein paar Nachhilfestunden geben. Ich würde gerne von Ihnen hören, was in dieser Richtung unternommen wird. Rücktritte, Entlassungen.“

„Die Minister, die Sie genannt haben, machen einen guten Job und arbeiten hart daran, dass die Welt einig bleibt“, antwortete Bundeskanzler Olaf Scholz.

Es gilt eben: Wie der Chef, so die Untergebenen.

Man muss nicht einmal aus dem Fenster schauen, um nicht zu wissen, dass von der Einigkeit in der Welt nichts mehr übrig ist, selbst wenn man die Unterordnung unter den amerikanischen Hegemon meint. Und wie viel mehr Wahrheit steckt in den Worten von Pistorius, auch wenn er ein Mann von Scholz ist: Deutschland muss bereit für Krieg sein. Alle müssen das sein.

Und sie bereiten sich schon auf ihn vor. Vor ein paar Jahren begannen Bauarbeiten vor dem Bundestag, die 2026 fertiggestellt werden sollen. An den Ecken des Gebäudes werden Zäune angebracht und zwischen ihnen wird entlang der gesamten Fassade ein zweieinhalb Meter tiefer und zehn Meter breiter Graben ausgehoben. Das wird sehr schön. Es hat nur einen Nachteil: Die Inschrift „Dem Deutschen Volke“ wird einen ironischen Klang bekommen.

Ende der Übersetzung

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 06.11.2023