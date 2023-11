naturalnews.com schreibt:

Russland hat den Westen düster vor den möglichen „katastrophalen Folgen“ gewarnt, wenn sich die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen ihnen weiter verschlechtern, was Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs weckt.

Zum 90. Jahrestag der russisch-amerikanischen Beziehungen veröffentlichte das russische Außenministerium eine düstere Erklärung, in der es den prekären Zustand der Beziehungen betonte.

In der Erklärung wurde auf die aggressive Haltung Washingtons verwiesen und die „ausufernde Russophobie“ als Hauptfaktor genannt, der jeden Moment zu einem Bruch führen könne.

Das Ministerium behauptete, dass Russland dieses Ergebnis nicht anstrebe, sondern beschuldigte die Vereinigten Staaten für provokative Aktionen, einschließlich des Strebens nach einer „strategischen Niederlage“ für Moskau, die katastrophale Auswirkungen haben könnte.

Die Spannungen zwischen dem Westen und Russland sind auf den Tiefstand aus der Zeit des Kalten Krieges gesunken, was durch die Unterstützung der NATO für die Ukraine noch verschärft wird.

Moskau warf den USA vor, sie würden zwanghaft versuchen, das Regime zu ändern und interne Unruhen in Russland zu schüren, indem sie angeblich erhebliche finanzielle Mittel in dieses Projekt investierten.

Trotz dieser harten Rhetorik räumte das russische Außenministerium ein, dass die USA kürzlich während des APEC-Gipfels in San Francisco ihre Bereitschaft zu einem pragmatischen, informellen Dialog signalisiert hatten. (Die biblischen Reiter der Endzeit und Prophezeiungen zum 3. Weltkrieg (Video))

Das Ministerium betonte jedoch, dass Washingtons Politik der unproduktiven verbalen Auseinandersetzungen fortbesteht. (Russisches Fernsehen: General: „Ukraine ist nur das Sprungbrett für Europa“ – Moderator: „Deutschland erobern“ – „Emirat Berlin“ (Video))

Während der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in sein drittes Jahr geht, befindet sich Kiew auf dem Schlachtfeld in einer immer verzweifelteren Lage.

Der Zufluss westlicher Waffen in Milliardenhöhe in die Ukraine hat die russischen Vorstöße nicht abgeschwächt. Einige russische Politiker und Experten haben sogar zum Krieg mit dem Westen aufgerufen.

Das Potenzial für einen Konflikt zwischen der NATO und Russland wird als verheerend eingeschätzt, und es besteht die Sorge, dass es zu einem Atomkrieg kommen könnte.

Russland besitzt fast 6.000 Atomsprengköpfe, während die NATO-Länder, darunter die USA, Großbritannien und Frankreich, zusammen über eine ähnliche Zahl verfügen.

Russland und die USA nahmen 1933 Beziehungen auf

Russland und die USA nahmen am 16. November 1933 Beziehungen auf. Dies stellte einen bedeutenden Wendepunkt in den komplexen Beziehungen zwischen den beiden Nationen dar, da diese Beziehungen eine entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit spielen.

Um dies zu erreichen, musste die herrschende Elite der USA ihre Ambitionen aufgeben und Stereotypen ablegen und sich einer neuen Realität stellen. Laut einer Erklärung des russischen Außenministeriums eröffnete diese Entscheidung nicht nur Möglichkeiten zur Förderung des für beide Seiten vorteilhaften Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, sondern legte auch den Grundstein für die verbündeten Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten während des Großen Vaterländischen Krieges. (Krisenvorsorge: 100 benötigte Gegenstände, die im Krieg ZUERST VERSCHWINDEN)

In der Folge erlebten die bilateralen Beziehungen Schwankungen, die von der Dynamik des Kalten Krieges geprägt waren, und standen während der Kubakrise sogar am Rande einer nuklearen Konfrontation.

Doch die damaligen Staats- und Regierungschefs bewiesen ihren gesunden Menschenverstand, um den fatalen Punkt ohne Wiederkehr zu vermeiden und Vereinbarungen über friedliche Koexistenz und Rüstungskontrolle zu treffen.

Bedauerlicherweise fällt es zeitgenössischen Politikern und Experten schwer, die Prozesse zu erfassen, die sich seit 1991 in Russland abspielten. Stattdessen beharrten sie auf vergeblichen Versuchen eines Regimewechsels und interner Unruhen und investierten beträchtliche Mittel in diese Unternehmungen.

Während geopolitische Veränderungen die Welt verändern und das globale Machtgleichgewicht sich neu ordnet, hat sich Washington darauf konzentriert, Moskau und Peking weltweit einzudämmen und effektiv eine Eindämmungspolitik gegen die globale Mehrheit zu verfolgen, die sich der regelbasierten Ordnung des Westens widersetzt.

Dennoch sagte das russische Ministerium, dass der Jahrestag eine Gelegenheit biete, über die positiven historischen Erfahrungen nachzudenken, als die beiden Länder ihre Beziehungen auf der Grundlage von Respekt und Berücksichtigung der Interessen des anderen gestalteten.

Medwedew droht Deutschland mit Bombardierung von Fabriken

Die Entsendung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ist in Deutschland seit längerem Thema. Zuletzt wurden die Töne jedoch schärfer. So wendete sich die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Wir sollten Taurus nun umgehend liefern, denn mit dem gezielten Einsatz der Marschflugkörper kann die ukrainische Armee den russischen Nachschub empfindlich stören“, erklärte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

„Das Völkerrecht erlaubt der Ukraine auch, militärische Ziele auf dem Gebiet des russischen Aggressors anzugreifen. Völlig losgelöst davon, wo die Waffen hergestellt wurden und wer sie geliefert hat.“ Auch die Krim, über die der Nachschub für die russische Armee organisiert wird, zähle hier dazu, so Strack-Zimmermann. Aussagen, die bei Dimitri Medwedew offenbar für enorme Verärgerung sorgen.

In einem Post auf Telegram wendet sich Medwedew direkt an Strack-Zimmermann. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses mit „einem schwer auszusprechenden Namen“, wie er betont, habe Taurus-Lieferungen an die Ukraine gefordert.

Damit „das Regime in Kiew Angriffe auf russisches Territorium starten kann, um die Versorgung unserer Armee zu schwächen. Sie sagen, dies stehe im Einklang mit dem Völkerrecht. Nun, in diesem Fall wären Angriffe auf die deutschen Fabriken, in denen diese Raketen hergestellt werden, in vollem Einklang mit dem Völkerrecht.“

Hier die Übersetzung von seinem Post:

Die Zahl der führenden Idioten in den NATO-Ländern wächst.

Ein frischgebackener Idiot – der britische Verteidigungsminister – beschloss, Englisch-Ausbildungskurse für ukrainische Soldaten auf das Territorium der Ukraine selbst zu verlegen.

Das heißt, machen Sie Ihre Ausbilder zu legalen Zielen für unsere Streitkräfte. Wohlwissend, dass sie gnadenlos vernichtet werden. Und zwar nicht mehr als Söldner, sondern eben als britische NATO-Spezialisten.

Ein anderer Dummkopf – der Chef des deutschen Verteidigungsausschusses mit einem unaussprechlichen Nachnamen – verlangt, dass den Chokhlobanderiten unverzüglich Taurus-Raketen geliefert werden, damit das Kiewer Regime russisches Territorium angreifen und die Versorgung unserer Armee schwächen kann.

Sie sagen, dies sei im Einklang mit dem Völkerrecht. Nun, in diesem Fall würden Angriffe auf deutsche Fabriken, in denen diese Raketen hergestellt werden, völlig im Einklang mit dem Völkerrecht stehen.

Dennoch drängen uns diese Idioten aktiv auf einen Dritten Weltkrieg zu …

Laut Medwedews Artikel in der Rossijskaja Gaseta könnte Polens Hilfe für die Ukraine den Konflikt zu einem globalen Krieg ausweiten.

„Polens eigene militärische Aufrüstung und die polnische Militärpräsenz in der Ukraine könnten eine direkte Konfrontation zwischen Warschau und Weißrussland und Russland auslösen“, schrieb Medwedew. „In diesem Fall wird die verbündete Gruppe eine angemessene Antwort geben, um Bedrohungen zu verhindern, die von den bösen Ambitionen des polnischen Establishments herrühren.“

Er fuhr fort: „Polens rücksichtsloses Handeln kann, wenn es von seinen NATO-Verbündeten vorschnell unterstützt wird, weitreichende gefährliche Folgen für die ganze Welt haben. Und dann wird Polen die Rolle der ‚Hyäne Europas‘ erfüllen, die den Dritten Weltkrieg ausgelöst hat.“

An anderer Stelle des Artikels beschuldigte Medwedew Polen, Hintergedanken bei seiner Unterstützung der Ukraine zu haben. Er behauptete, das Land „strebe nur nach einem – seine totale Vorherrschaft in der Region zu sichern, indem es die Kontrolle über die Staaten zwischen Warschau und Moskau übernimmt“.

Er gab auch einen kurzen Überblick über die Geschichte der russisch-polnischen Beziehungen im Laufe der Jahre, bevor er die „bösen Ambitionen“ der führenden Politiker in Warschau verunglimpfte und behauptete, die Mitglieder der Europäischen Union hegten einen „schlecht verdeckten Hass“ auf Polen.

„Jetzt betrachten die führenden EU-Staaten die polnischen Behörden als böswillige Emporkömmlinge, die alle EU-Institutionen nur für ihre eigenen egoistischen Zwecke nutzen, ohne etwas zur europäischen Staatskasse beizutragen“, schrieb der russische Staatsmann.

„Es ist davon auszugehen, dass dies letztlich zur Destabilisierung des EU-Gefüges selbst beitragen wird, bis hin zu einem regelrechten Showdown innerhalb der ‚befreundeten‘ europäischen Familie und sogar zum Zusammenbruch der Europäischen Union durch die Schuld Polens.“

Immerhin hat Medwedew aber aller Ankündigung einer drohenden Apokalypse diesmal nicht die Bibel zitiert. Noch im September hatte er in einem Beitrag auf X das von ihm prophezeite Ende der Welt mit einem Spruch aus dem Alten Testament kommentiert: „Die Offenbarungen der Apokalypse rücken immer näher“, so der Politiker damals.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com/naturalnews.com/fr.de/merkur.de am 27.11.2023