Gesundheit: Zink ist entscheidend für die Entwicklung des Immunsystems

Die Rolle von Zink wurde genauer untersucht, während Forscher nach Therapeutika für COVID-19 suchen.

Zink ist für die normale Entwicklung und Funktion Ihres Immunsystems unerlässlich, da es vor der Anfälligkeit für Krankheitserreger schützt, natürliche Killerzellen vermittelt, T-Lymphozyten aktiviert, Makrophagen reguliert und eine zentrale Rolle bei der DNA-Replikation spielt. Von Joseph Mercola

Sie verfügen über mindestens 300 Enzyme, die Zink benötigen, um normal zu funktionieren.

Es gibt Hinweise darauf, dass Zink dazu beiträgt, den Körper vor COVID-19 zu schützen, indem es die Virusreplikation in der Zelle beeinträchtigt, das Wachstum und die Funktion der Zilien im Atmungssystem unterstützt und die respiratorische Epithelbarriere verbessert.

Erkältungen sind Coronaviren

Die Centers for Disease Control and Prevention haben mehrere häufig vorkommende menschliche Coronaviren identifiziert, die für Erkrankungen der oberen Atemwege, wie Erkältungen, verantwortlich sind. Obwohl eine Erkältung in der Regel eine geringfügige Erkrankung ist, ist sie jedes Jahr auch für die meisten Arztbesuche verantwortlich .

Eine Erkältung kann nur eine Woche dauern, bei Kindern und älteren Menschen kann sie jedoch länger dauern. Zu den Erkältungssymptomen zählen ein verstopfter Kopf, eine laufende Nase, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und manchmal Fieber. Dies sind einige der gleichen Symptome wie bei einer Grippe, die Symptome sind jedoch häufig schlimmer und umfassen Fieber und Schüttelfrost.

Erst durch die Arbeit von Dr. Ananda Prasad in den 1970er Jahren wurde Zink als essentieller Mineralstoff anerkannt. Ein Jahrzehnt zuvor untersuchte Prasad junge Männer, die in Ägypten aufgewachsen waren und nie ihre normale Größe erreichten.

Nach der Zinkergänzung seien die Männer „deutlich größer“ geworden. In den 1970er Jahren wurde Zink von der National Academy of Sciences als ein Mineral anerkannt, das für viele Aspekte der Gesundheit von grundlegender Bedeutung ist. Prasad arbeitete mit einem Wissenschaftler der University of Michigan zusammen, um zu zeigen, dass Zink die Immunität beeinflusst.

Forschungen des letzten Jahrzehnts haben die entscheidende Rolle identifiziert, die Zink bei der Verkürzung der Dauer und Schwere von Infektionen der oberen Atemwege spielt. Eine 2017 veröffentlichte Metaanalyse ergab, dass diejenigen, die zu Beginn der Erkältungssymptome täglich ein Zinkpräparat von 80 bis 92 Milligramm (mg) einnahmen, eine Verkürzung der Erkältungsdauer um 33 Prozent verzeichneten.

Obwohl die Forschung die signifikante positive Wirkung von Zink auf das Immunsystem und die Verkürzung von durch Erkältungsviren verursachten Infektionen der oberen Atemwege gezeigt hat, zeigten weitere Untersuchungen im Jahr 2020, dass Zink für die Funktion des Immunsystems von entscheidender Bedeutung ist und ein Mangel möglicherweise mit Personen mit schwerem COVID in Verbindung gebracht wird. (Gesundheit: Zink ist die Kugel, die das für COVID-19 verantwortliche Virus abtötet)

Zink ist entscheidend für die Entwicklung des Immunsystems

Seit den 1970er Jahren haben Wissenschaftler mehrere Fakten über Zink und seine zentrale Rolle im Immunsystem entdeckt. Ihr Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie Ihres Körpers. Ob es um Infektionskrankheiten, Wundinfektionen oder chronische Krankheiten geht, Ihr Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle.

Forscher haben Jahrzehnte damit verbracht, die verschiedenen Möglichkeiten zu untersuchen, wie Sie Ihr Immunsystem unterstützen können, um seine Funktion zu verbessern. Nährstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung Ihres Immunsystems, und einer dieser Nährstoffe ist Zink.

Die frühe und ambulante Behandlung der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance enthält Zink, ebenso wie das von Dr. Vladimir Zelenko empfohlene und verschriebene Protokoll . Zelenko hat eine Website erstellt , um das Crowdsourcing medizinischer Daten von Hausärzten an vorderster Front auf der ganzen Welt zu erleichtern.

Es gibt auch Wissenschaftler, die Zelenkos Bemühungen unterstützen, darunter einige von der University of Texas, die eine Download-Seite bereitstellt , die die Geschichte und Zitate hinter dem Zelenko-Protokoll beschreibt.

Zelenko und die Intensivmediziner von Front Line nutzten ihr Wissen über den Zusammenhang zwischen Zink und Ihrem Immunsystem, um ihre erfolgreichen Protokolle zu entwickeln. Daten haben Folgendes gezeigt:

Menschen mit Zinkmangel sind anfälliger für Krankheitserreger, auch über die Hautbarriere.

Zink vermittelt unspezifische Immunität, einschließlich natürlicher Killerzellen und Neutrophilen.

Ein Zinkmangel verhindert die Aktivierung von T-Lymphozyten, die Produktion des Th1-Zytokins und die Fähigkeit der B-Lymphozyten, zu helfen. Bei einem Mangel ist auch die Entwicklung der B-Lymphozyten beeinträchtigt.

Ein Mangel beeinträchtigt die Funktion von Makrophagenzellen, was die Produktion von Zytokinen und einen fehlregulierten intrazellulären Tod auslösen kann.

Zink ist von zentraler Bedeutung für die DNA-Replikation, die RNA-Transkription sowie die Zellaktivierung und -teilung.

Beweise dafür, dass Zink zum Schutz vor COVID-19 beiträgt

Campbell beschreibt mehrere Funktionen, durch die Zink dazu beiträgt, den Körper vor COVID-19 zu schützen, einschließlich der Unterstützung, Viren daran zu hindern, in Zellen einzudringen. Zink unterstützt auch das Wachstum und die Funktion der Ziliarhaare im Atmungssystem, die Mikroben und Ablagerungen nach oben und aus den Atemwegen transportieren. Diese Haare bewegen sich in einem synchronen Takt, wie Ruderer in einem Boot.

Eine im American Journal of Rhinology and Allergy veröffentlichte Studie zeigte, dass Zink dabei hilft, die Zilienschlagfrequenz zu stimulieren und die mukoziliäre Clearance verbessern kann, die für die Schleimbeseitigung aus der Lunge unerlässlich ist.

Eine andere Gruppe von Wissenschaftlern fand heraus, dass die Ergänzung von Tieren mit Zinkmangel die Länge der Flimmerhärchen und die Anzahl der Epithelzellen im Bronchus beeinflusste.

Untersuchungen haben gezeigt, dass Zink auch dazu beiträgt, die Atemwegsepithelbarriere zu verbessern, die „Haut“, die Ihre Atemwege auskleidet und ständig Partikeln und Mikroben aus der Atemluft ausgesetzt ist. Es gibt Hinweise darauf, dass Zink Interferon-Gamma, eine Art Zytokin, beeinflusst. Zytokine sind Proteine, die wie Rauchsignale wirken und das Immunsystem auf einen Eindringling aufmerksam machen. Interferon-gamma spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr intrazellulärer Krankheitserreger. Wenn es zu einer Verringerung dieses Zytokins kommt, führt dies zu einer immunologischen Beeinträchtigung.

Während die Frage, ob Interferon-Gamma eine Rolle als Antitumormechanismus spielt, noch unklar ist, haben einige Studien gezeigt, dass es sich positiv auf das Überleben von Patienten bei bestimmten Krebsarten auswirkt.

Wie Sie wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2020 gehört haben, hat Zink auch einen direkten Einfluss auf die Virusreplikation innerhalb der Zellen.

Eine gute Möglichkeit, mehr über Zink zu erfahren, ist ein kurzes Video, das Dr. John Campbell auf YouTube gepostet hat . Er gibt einen Überblick über einige wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Zink und dem Immunsystem und teilt seine Überzeugung, dass Zink eine biologische Grundlage dafür ist, dass manche Menschen schwerere COVID-Infektionen erleiden.

Campbell beschreibt einige der Wirkungen, die Zink in den Zellen hat, darunter die Verringerung der Wirkung der RNA-abhängigen RNA-Polymerase, die oft als Replikase bezeichnet wird, da sie bei der Replikation des Virus in den Zellen hilft.

Zinkmangel im Zusammenhang mit mehreren Gesundheitszuständen

Wie Campbell betont, kann ein Zinkmangel Ihr Immunsystem erheblich beeinträchtigen, aber auch zu einer hyperinflammatorischen Reaktion durch proinflammatorische Zytokine führen. Bei einem Zinkmangel kommt es also nicht nur zu mehr Virusinfektionen, sondern diese lösen auch eine Verstärkung der hyperinflammatorischen Reaktion aus.

Campbell weist darauf hin, dass viele Erkrankungen, die mit einem Zinkmangel einhergehen, auch bekannte Komorbiditäten von COVID-19 sind. Zu diesen Bedingungen gehören:

Arteriosklerose

Autoimmunerkrankungen

Bronchialasthma

Krebs

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

Diabetes

Ich nehme Diuretika

Fortgeschrittenes Alter

Immunsuppression

Nierenerkrankung und Leberzirrhose/-schädigung

Tabakrauchen

Fettleibigkeit

Zinkionophore verbessern die Wirksamkeit

In einem kurzen MedCram-Video, das auf YouTube veröffentlicht wurde , bespricht Dr. Roger Seheult die überzeugenden Beweise, die darauf hindeuten, wie Zinkionophore (eine Chemikalie, die Ionen dabei hilft, Zellmembranen zu passieren) die Zinkaufnahme in die Zelle verbessern.

Dies ist eine entscheidende Komponente, um die Virusreplikation zu stoppen. Wie Seheult erklärt, kann Zink die Fettwände der Zelle nicht leicht durchdringen, sondern muss sich im Inneren der Zelle befinden, um die Virusreplikation zu stoppen.

Es gibt mehrere Zinkionophore, die diese Aufgabe erfüllen können. In diesem Video beschreibt Seheult die Rolle, die Hydroxychloroquin und Chloroquin spielen. Hydroxychloroquin ist das Ionophor, das Zelenko in seinem Protokoll verwendet, um Zink in die Zellen zu transportieren.

In seiner Peer-Review-Studie verglichen die Forscher 141 behandelte Patienten mit 377 unbehandelten Patienten aus derselben Gemeinschaft.

Die Datenerfassung ergab, dass nur vier der 141 behandelten Patienten ins Krankenhaus eingeliefert wurden und 58 der unbehandelten Patienten ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Ein Patient in der Behandlungsgruppe starb und 13 Patienten in der unbehandelten Gruppe starben.

Es gibt auch andere natürliche Verbindungen, die Zink in die Zellen transportieren können, außer vielleicht in den schwerwiegendsten Fällen. Zu den untersuchten Substanzen zählen Quercetin und Epigallocatechingallat (EGCG), das in grünem Tee vorkommt.

In einer Vergleichsstudie bewerteten Forscher Quercetin und EGCG als Zinkionophore. Sie zeigten die Wirkung von Ionophoren auf ein Lipidmembransystem und kamen zu dem Schluss, dass diese Polyphenole den Zinkspiegel in den Zellen erhöhen und einen erheblichen Einfluss auf die biologische Wirkung von Zink haben können.

Interessanterweise ist Quercetin auch ein wirksames antivirales Mittel, und Quercetin und EGCG haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie die 3CL-Protease hemmen .

Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 im Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry wird angenommen, dass die Fähigkeit zur Hemmung von SARS-Coronaviren „in einigen Fällen direkt mit der Unterdrückung der Aktivität von SARS-CoV 3CLpro zusammenhängt“.

Zinkvitamine können ein Kupferungleichgewicht auslösen

Zinkmangel ist keine Seltenheit. Experten gehen davon aus, dass etwa 17,3 Prozent der Weltbevölkerung unter einem Zinkmangel leiden und es wird geschätzt, dass die meisten Menschen über 65 nur 50 Prozent der empfohlenen Menge an Zink zu sich nehmen.

Vier häufige Anzeichen dafür, dass Ihr Körper möglicherweise mehr Zink benötigt:

Appetitlosigkeit

Geistige Lethargie

Beeinträchtigter Geschmacks- oder Geruchssinn

Häufige Erkältungen, Grippe oder Infektionen

Haarausfall

Während einige Tests zur Feststellung eines Mangels eine Haaranalyse , Urinproben oder einen oralen Geschmackstest umfassen , sind Blutplasmatests am häufigsten. Der orale Geschmackstest kann zu Hause in Versandlaboren durchgeführt werden, ist jedoch nicht immer zuverlässig. Zu den Personen, bei denen das Risiko eines Zinkmangels besteht, gehören:

Menschen mit Unterernährung

Die Älteren

Menschen mit entzündlichen oder Autoimmunerkrankungen

Vegetarier und Veganer

Ein früher Zinkmangel verläuft größtenteils subklinisch – das heißt, Sie haben keine Symptome, die ein Arzt behandeln würde –, beeinträchtigt jedoch das Immunsystem.

Auch wenn Sie versucht sein könnten, mit der Nahrungsergänzung mit Zink zu beginnen, ist es wichtig zu wissen, dass Ihr Körper über eine komplizierte Methode verfügt, um das Gleichgewicht von Spurenelementen wie Kupfer, Eisen, Chrom und Zink aufrechtzuerhalten. Der beste Weg, das richtige Gleichgewicht zu erreichen, besteht darin, Ihre Mineralien über echte Lebensmittel zu sich zu nehmen.

Obwohl eine Nahrungsergänzung im Krankheitsfall notwendig sein kann, wenn Ihr Körper mehr Zink benötigt, empfehle ich Ihnen, zu versuchen, Ihren täglichen Bedarf über die Nahrung zu decken.

Dies sind einige der besten Nahrungsquellen für Zink:

Alaska-Königskrabbe

Austern

Kidneybohnen

Lamm

Grasgefüttertes Rindfleisch

Cheddar oder Schweizer Käse

Pilze

Spinat

Kürbiskerne

PublicDomain/theepochtimes.com am 28.11.2023