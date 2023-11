Ein Insider der Gates-Stiftung rühmt sich, dass im Jahr 2024 Milliarden an einer Plandemie sterben werden (Video)

Teile die Wahrheit!

Vor drei Jahren prahlte Bill Gates offen damit, dass eine künftige Pandemie Milliarden Menschen von der Erdoberfläche tilgen würde.

Mit seinem typischen Grinsen hätte Gates seine Pläne für die Zukunft nicht klarer zum Ausdruck bringen können.

Laut einem Insider der Gates-Stiftung sind nun Pläne für die versprochene Pandemie im Gange und die globale Elite plant, ihre Entvölkerungsagenda auf Hochtouren zu bringen.

Welche Veranstaltung planen sie? Es handelt sich um eine schwere Pandemie, schlimmer als COVID-19, die sich gegen junge Menschen und Kinder richtet.

Gates versucht verzweifelt, zu verhindern, dass Informationen über diesen beunruhigenden Plan an die Öffentlichkeit dringen, aber zu seinem Unglück gibt es mittlerweile zu viele Menschen, die entschlossen sind, sein Übel der Welt zu offenbaren.

Gates ist wütend darüber, dass seine Pläne von sogenannten „Verschwörungstheoretikern“ vereitelt werden, die entschlossen sind, seine bösen Pläne aufzudecken.

Als Gates diese Woche im Podcast von Trevor Noah auftrat, wetterte er gegen sogenannte „Verschwörungstheoretiker“, die seine „superwichtige Arbeit“ viel schwieriger machen als früher. (Sperma von Ungeimpften: Das könnte das neue Bitcoin, die neue Superwährung werden!)

Gates trägt selbst die Schuld. Wie andere Mitglieder der globalistischen Elite ist er arrogant geworden und spricht nun die heimlichen Pläne laut aus. Während diese Art von Gesprächen früher nur in einem dunklen und verrauchten Hinterzimmer möglich gewesen wäre, teilt Gates jetzt seine Vision von der Entvölkerung der Welt offen mit.(Impfschäden erkennen: 10 Symptome und Heilmittel von Top-Experten)

Erinnern Sie sich an „Event 201“, eine Vorbereitungsübung im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Pandemie, die im Oktober 2019 unter der Schirmherrschaft des Weltwirtschaftsforums und der Bill and Melinda Gates Foundation durchgeführt wurde und an der die üblichen Verdächtigen beteiligt waren, darunter die Weltgesundheitsorganisation, Chinas CDC, Anthony Fauci und Andere?

Das Timing war hervorragend, und die COVID-19-Pandemie begann nur wenige Wochen nach der Übung und verlief genau so, wie sie es vorhergesagt hatten. Die globalistische Elite war im Himmel. Das Weltwirtschaftsforum konnte es sich nicht verkneifen, sich über die Situation zu freuen und „brutal wirksame“ Lockdowns zu loben.

Der Durchschnittsmensch wurde von den Mainstream-Medien, die schamlos als Handlanger der Elite dienten, durch Angst und Schrecken zur unterwürfigen Gefolgschaft gezwungen.

Wir wurden eingesperrt, bestraft, krank gemacht, gespritzt und verarmt. Die wirtschaftlichen Folgen für den Alltagsmenschen waren katastrophal und nehmen weiter zu.

Falls Sie bezweifeln, dass die Elite darüber glücklich ist, werfen Sie einen Blick auf das psychopathische Lächeln von Bill Gates, als CNN-Moderator Fareed Zakaria sagt, dass es lange dauern wird, bis sich die Wirtschaft erholt.

Natürlich wurden die Reichen reicher. Die Elite ist heute elitärer als je zuvor.

Und natürlich mussten die Eliten selbst nicht unter strafenden Lockdowns leiden. Die Weltgesundheitsorganisation und das Weltwirtschaftsforum haben beide ihren Sitz in der Schweiz, einem der wenigen Länder, das keine Abriegelungen und Maskenpflichten durchgesetzt hat.

Es ist eine Regel für dich und eine andere für mich.

Angesichts des Leids, das die Elite der Menschheit in den letzten Jahren zugefügt hat, ist es unerlässlich, dass wir die Taten derjenigen, die von der Pandemie profitiert haben, genau im Auge behalten.

Insbesondere sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass sich eine neue Pandemie in China ausbreitet, Kinder ins Krankenhaus bringt und gehirngewaschene Liberale dazu veranlasst, die Regierung anzuflehen, die Gesellschaft noch einmal abzuriegeln.

Als ob das nicht beunruhigend genug wäre: Die neue Pandemie trägt überall die Fingerabdrücke der Elite.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass China nur eine Woche nach dem Treffen von Joe Biden mit dem chinesischen Diktator Xi Jinping und Megaspendern der Demokratischen Partei nun eine weitere Covid-ähnliche Krankheit ankündigt, die das Land heimgesucht hat?

Pünktlich zur Wahl 2024.

Joe und Xi haben 2020 dasselbe getan!

Natürlich werden bald bezahlte Propagandajournalisten und sogenannte Faktenchecker eintreffen, um dies als große Verschwörungstheorie zu deklarieren, indem sie sich auf Referenzen von Institutionen berufen, die eindeutig Teil der Verschwörung gegen die Menschlichkeit sind.

Aber wir haben gesehen, was sie in der Covid-Pandemie getan haben, und haben uns Notizen gemacht. Das lassen wir ihnen nicht noch einmal durchgehen.

Zu den gelernten Lektionen aus dem Jahr 2020 gehört laut Gates, dass die Elite eine viel stärkere Haltung gegenüber sogenannten „Fehlinformationen“ einnimmt als während der Covid-Pandemie.

Wie spielt sich das in der realen Welt ab? Das bedeutet, dass es noch mehr Zensur und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung geben wird, wenn die nächste Pandemie über die Welt hereinbricht.

Schließlich haben während Covid die Skeptiker gesiegt, was für Bill Gates NICHT akzeptabel ist. Obwohl das Gewicht der Mainstream-Medien und der globalen autokratischen Kontrollinfrastruktur auf uns lastete, konnten wir uns durchsetzen, indem wir uns weigerten, uns von ihren autoritären Taktiken schikanieren und zum Schweigen bringen zu lassen.

Bill Gates plant also die nächste katastrophale Ansteckungspandemie, bei der jüngere Menschen sterben, wobei eine viel stärkere Kontrolle von Fehlinformationen durchgeführt wird. Laut Gates müssen die Länder Bemühungen zur Stärkung des Vertrauens in die Regierung und die öffentliche Gesundheit zur Priorität machen.

Gates versteht jetzt, dass wir hinter ihm her sind. Seien wir ehrlich, es gibt einfach viel zu viele Zufälle, wenn es um Gates geht, als dass er ruhig im Verborgenen agieren könnte, ohne ihn genau zu beobachten.

Er verfügt über eine unheimliche Fähigkeit, zukünftige Pandemien „vorherzusehen“.

Zusätzlich zur Vorbereitung auf die Covid-19-Pandemie durch Event 201 führte er im Jahr 2021 auch eine „Übung zur Vorbereitung auf Affenpocken“ durch , bei der das Auftreten von Affenpocken genau auf den Monat vorhergesagt wurde, in dem sie auftraten !

Bill Gates ist ein brillanter Investor, der Nancy Pelosi ebenbürtig ist. Nur zwei Monate vor Beginn der Covid-19-Pandemie kaufte er Anteile an einem kaum bekannten Biotech-Startup namens BioNTech und verdiente weit über eine Milliarde Dollar.

Denken Sie daran, dass BioNTech den Pfizer-Covid-Impfstoff liefert – obwohl das Unternehmen vor der Pandemie noch nie an Impfstoffen gearbeitet hat.

Ich empfehle daher, genau hinzuhören, wenn Bill Gates eine zukünftige Pandemie vorhersagt.

Er weiß etwas, das uns vielleicht nicht bewusst ist.

Und er kann nicht umhin, sich über die „nächste“ zu freuen.

Nein, Bill Gates, die nächste Pandemie wird keine Aufmerksamkeit bekommen, weil Sie bis dahin eingesperrt sind.

Diese machthungrige Kabale aus Milliardären und Politikern hat schon lange geplant, die Massen zu versklaven, und jetzt macht sie ihren Schritt.

Dies ist eine schamlose, eiskalte Machtübernahme durch Gates und die globalistischen Eliten, die nicht zum Erfolg führen darf.

Aber dank Menschen wie Ihnen, die sich weigern, sich ihrer Gehirnwäsche zu unterwerfen, fällt es der globalen Elite viel schwerer, als sie dachte.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 26.11.2023