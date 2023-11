Israels oberste Priorität ist es, den Gazastreifen „unbewohnbar“ zu machen und alle Überlebenden zu vertreiben

Teile die Wahrheit!

„Die Idee ist, dass es nun für jeden, der früher in Gaza gelebt hat, unmöglich ist, dorthin zurückzukehren“, sagte Macgregor. Dies ist Teil einer ausgedehnten Operation, mit der die Grenzen Israels „vom Jordan bis zum Mittelmeer“ erweitert werden sollen.

Nach Einschätzung von US-Oberst a.D. Douglas Macgregor hat die fortgesetzte israelische Bombardierung des Gazastreifens nicht in erster Linie die Rettung von Geiseln oder die Zerstörung der Hamas zum Ziel, sondern die vollständige Zerstörung des kleinen Streifens und die Vertreibung der gesamten Zivilbevölkerung von 2,4 Millionen Menschen.

„Gaza unbewohnbar zu machen, hat oberste Priorität“, sagte der dekorierte Kriegsveteran und Autor am Montag in einem Interview mit Andrew Napolitano. „Gaza wird platt gemacht werden.“

Israels fortgesetzte Bombardierung und Einmarsch in die Enklave ist eine Reaktion auf einen beispiellosen Angriff der militanten islamistischen Gruppe Hamas, die den von Israel besetzten Streifen regiert, am 7. Oktober.

Infolge der Zusammenstöße an diesem Tag gab es nach israelischen Angaben rund 1.200 Tote (darunter 31 Kinder) und etwa 5.400 Verletzte, wobei allerdings unklar ist, wie viele dieser Toten und Verletzten auf Beschuss durch das israelische Militär selbst zurückzuführen sind.

Aufgrund des Zusammenbruchs der Kommunikationsnetze in dem belagerten Streifen geben die folgenden Zahlen nur die bis zum 16. November gemeldeten Daten wieder. Dazu gehören 12.012 getötete Palästinenser (4.900 Kinder, 3.027 Frauen, 678 ältere Menschen), 215 Tote im besetzten Westjordanland und 32.300 Verwundete im Gazastreifen und 2.811 im Westjordanland.

Darüber hinaus werden 6.500 Palästinenser, darunter 4.400 Kinder, als vermisst gemeldet, wobei der Verdacht besteht, dass sie verschüttet oder unter den Trümmern eingeklemmt sind, und etwa 1,7 Millionen Menschen im Gazastreifen wurden vertrieben.

Insgesamt hat Israel seit dem 7. Oktober mehr Palästinenser getötet als in den 22 Jahren zuvor zusammen. Darüber hinaus wurden in 45 Tagen deutlich mehr Zivilisten getötet als in 20 Monaten während des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, und zwar auf beiden Seiten des Konflikts (9.701).

Auf die Frage nach den jüngsten Angriffen der israelischen Streitkräfte auf palästinensische Krankenhäuser sagte Macgregor, die Zerstörung solcher Einrichtungen sei „ein Vorläufer für das, was auf der ganzen Linie kommen wird. (Die westlichen Volkswirtschaften stehen vor dem Zusammenbruch, wenn die USA und Israel die Eskalation des Krieges im Nahen Osten vorantreiben)

Die Idee ist, es jetzt für jeden unmöglich zu machen, nach Gaza zurückzukehren, der früher dort gelebt hat. Ich denke, das ist die Operation, und ich denke, diese Mission wird wahrscheinlich erfüllt werden“.(Militäranalyst: Deutschland kriegstüchtig? Plant Israel die Umsiedlung aller Gaza-Bewohner? (Video))

Da der Westen die Entschlossenheit Russlands unterschätzt hat, Anfang letzten Jahres tatsächlich in die Ukraine einzumarschieren, glaubt der Oberst a.D. auch, dass Israel in der Frage, ob regionale Mächte wie die Türkei, Jordanien und die Hisbollah im Libanon tatsächlich Vergeltung üben werden, um das Blutvergießen zu stoppen, vielleicht etwas voreilig handelt.

300x250

„Sie setzen sehr stark auf uns [die USA], offensichtlich, dass wir ihr Rückhalt sind und dass unsere Präsenz vor der Küste und in der Region mit Luft- und Seemacht ausreichen wird, um die verschiedenen Akteure in der Region zu überzeugen, nichts zu tun, zuzusehen, wie die [2,4 Millionen] Menschen in Gaza entweder getötet oder aus dem Gazastreifen vertrieben werden“, sagte er.

Es stimmt zwar, dass diese Nationen nicht an einem Krieg interessiert sind, sagt Macgregor, aber „sie sind nicht dumm“ und erkennen mit Sicherheit, „dass dies die erste Phase einer mehrstufigen Operation ist, die darauf abzielt, ‚Groß-Israel‘ vom Jordan bis zum Mittelmeer zu schaffen. Sie wissen das. Die Israelis haben das seit vielen Jahren immer wieder deutlich gemacht. Das ist kein Geheimnis. Jetzt geschieht es.“

Dem israelischen Historiker Benny Morris zufolge ist die Vorstellung, alle Araber aus dem Land zu vertreiben, „so alt wie der moderne Zionismus und hat seine Entwicklung und Praxis im letzten Jahrhundert begleitet.“

Tatsächlich erklärte David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels, in den späten 1930er Jahren: „Nach der Aufstellung einer großen Armee im Zuge der Staatsgründung werden wir die Teilung abschaffen und uns auf ganz Palästina ausdehnen.“ Später, im Jahr 1941, prognostizierte er: „Es ist unmöglich, sich eine allgemeine Evakuierung [der arabischen Bevölkerung] ohne Zwang, und zwar brutalen Zwang, vorzustellen.“

300x250 boxone

In den Jahren 1947-48 begann dieses Projekt ernsthaft, als die jüdischen Streitkräfte mehr als 700.000 Palästinenser zwangen, um ihr Leben zu fliehen und ihre Häuser, ihr Land und ihren Lebensunterhalt zu verlassen.

Die zionistische Armee verwehrte ihnen anschließend die Rückkehr. Diese Menschen und ihre Nachkommen bilden heute mehr als 5,9 Millionen Flüchtlinge, die sich auf den Gazastreifen (70 % der Gesamtbevölkerung), Jordanien, den Libanon, Syrien und das Westjordanland verteilen und ein völkerrechtlich anerkanntes Recht auf Rückkehr in ihr Heimatland haben.

Macgregor vermutet, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu diese Operation allem Anschein nach vollständig unter Kontrolle hat und davon überzeugt ist, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, den Gazastreifen zu zerstören, wobei die Regierung Biden keinen konkreten Widerstand gegen das leistet, was Gruppen wie die Jüdische Stimme für den Frieden als Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung bezeichnen.

Macgregor ist zwar der Meinung, dass die Regierung Biden dem „Gemetzel“ ein Ende setzen sollte, indem sie die amerikanische Unterstützung zurückzieht, aber er glaubt, dass „sie den Kurs beibehalten und versuchen werden, den Israelis Zeit zu geben, den Gazastreifen als Lebensraum für die Menschen dort zu vernichten und zu versuchen, die Überlebenden nach Ägypten oder anderswo zu treiben“.

Als Reaktion darauf erwartet der Kriegsveteran, dass sich regionale Mächte einschalten, um die hilflose Zivilbevölkerung in Gaza zu verteidigen. Die Israelis hätten „alle ihre Brücken in der Region hinter sich abgebrannt [und] wenn sie beschließen, dass sie genug getan haben, wird es keine Rückkehr zu den früheren Bedingungen geben, unter denen sie gelebt haben.“

Nach der Zerstörung des Gazastreifens „gibt es keinen Weg mehr nach vorne. Und irgendwann, und ich kann nicht vorhersagen, wann, wird sich die Region erheben und sie [Israel] werden es schwer haben, das zu überleben.“

„Jemand sagte: ‚Wenn du dich auf Rache einlässt, solltest du besser zwei Gräber schaufeln‘. Und ich denke, das ist das Problem für die Israelis“, sagte der Oberst. „Ich habe Angst, dass sie die Zweistaatenlösung zunichte machen und versuchen, ein Grab zu schaufeln. Sie merken nicht, dass sie sich ein weiteres Grab schaufeln, und das ist für sie.“

Letzten Monat warnte Macgregor Tucker Carlson, dass die israelische „Kampagne zur Ausrottung der Hamas sich schnell in eine Kampagne zur effektiven Ausrottung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens verwandelt hat, und das kommt im Rest der Region nicht gut an … was immer die Israelis an moralischer Grundlage haben, erodiert also schnell.“

Er forderte alle Amerikaner auf, sich eine Rede des jordanischen Königs Abdullah anzusehen, in der der Monarch die Gewalt gegen alle Zivilisten im Gazastreifen, im Westjordanland und in Israel verurteilt und gleichzeitig darauf hinweist, dass die kollektive Bestrafung von zwei Millionen Menschen sowohl nach internationalem Recht als auch aus humanitären Gründen inakzeptabel ist. Das ist das Problem.“

Am Dienstag interviewte Napolitano den ehemaligen Hauptmann des US Marine Corps Matthew Hoh, der als stellvertretender Direktor des Eisenhower Media Network tätig ist. Hoh, der auch ein ehemaliger Beamter des US-Außenministeriums ist, betonte, dass die Welt derzeit im Gazastreifen Zeuge einer „ethnischen Säuberung“ mit einer „völkermörderischen Politik“ werde.

Dazu gehöre „die vorsätzliche Auslöschung eines Volkes … [und] jeglicher Infrastruktur, die es den Menschen ermöglichen würde, zu leben“, was einer „Zwangsumsiedlung“ und „Kriegsverbrechen über Kriegsverbrechen“ gleichkomme, die „durch völkermörderische Rhetorik“ von prominenten Israelis untermauert werde, die eindeutig „völkermörderische Absichten“ zeige.

„Es ist klar, was sie sagen, und es stimmt mit dem überein, was Israel im Gazastreifen mit seiner vorsätzlichen Kampagne von Massakern, der Zerstörung der Infrastruktur und der Zwangsmigration tut“, sagte er.

Der Journalist Max Blumenthal stimmte kürzlich in einem Interview vom 17. November zu und bestätigte, dass es sich bei den Geschehnissen in Israel um „eine grundsätzlich völkermordende politische Bewegung und eine völkermordende Gesellschaft“ handelt. Die israelische Gesellschaft ist für einen Völkermord gerüstet“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass Israel aufhören wird, bevor es glaubt, dass es die Arbeit, die es 1948 begonnen hat, beendet hat.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/lifesitenews.com am 27.11.2023