Enthüllung: Rettung oder Kinderhandel? Adoption behinderter ukrainischer Kinder für medizinische Experimente!

Seit der russischen Invasion im Februar 2022 wurden viele Zehntausende Kinder zur Adoption in die USA gebracht. Die Kinder würden auf diese Weise geschützt.

Einige der an dieser Einführung beteiligten Organisationen sind jedoch äußerst zwielichtig. Sie waren in Finanzskandale verwickelt und haben enge Verbindungen zu US-Militärbehörden, die sich mit medizinischer Forschung befassen. Von Ella Ster

Russland wird vom Westen regelmäßig beschuldigt, Kinder aus den besetzten Gebieten in der Ukraine entführt zu haben. Nach Angaben der russischen Regierung sorgen sie tatsächlich für die Sicherheit von Kindern.

Weniger bekannt ist, dass auch amerikanische Organisationen an der Umsiedlung von Kindern aus der Ukraine in die USA beteiligt sind. Schutzbedürftige Kinder, etwa körperbehinderte oder sexuell missbrauchte Kinder aus Waisenhäusern, werden zur Adoption in die USA gebracht.

Zwei amerikanische Wohltätigkeitsorganisationen, die sich daran beteiligen und Millionen an Spenden gesammelt haben, sind Exitus und Operation Underground Railroad (OUR).

Letzteres wurde von Tim Ballard gegründet, der Hauptfigur im mittlerweile berühmten Film Sound of Freedom , der Kindesmissbrauch aufdeckt. Eine weitere aktive Organisation ist die in Kalifornien registrierte Next North Inc. (nextnorth.org), das angibt, mit offiziellen Stellen in der Ukraine zusammenzuarbeiten.

Falsche Adoptivfamilien

Es handelt sich um umfangreiche Missionen. OUR sagte in seinem Jahresbericht 2022, dass es in diesem Jahr mehr als 54.000 Kinder und Betreuer „evakuiert“ hätte, die „in der Gefahr standen, in die Hände von Kinderhändlern zu geraten“.

Es ist unklar, wie viele Kinder die anderen Organisationen in die USA gebracht haben. Es gibt jedoch Fragen zum Schicksal dieser Kinder. Werden sie wirklich untergebracht oder werden sie für andere Zwecke verwendet? (Whistleblower behauptet, die Frau von Präsident Selenskyj leite ein Kinderhandelsnetzwerk für Pädophile (Video))

Laut einem Artikel auf der Website FrontNieuws vom 20. Juli 2023 von Eric de Boer (ein Pseudonym?) , der sich selbst als Bürgerjournalist bezeichnet, gibt es „Hinweise darauf, dass Schein-Adoptivfamilien gegründet werden, um Kinder mit genetischen Anomalien legal in die USA zu bringen.

Einige dieser Adoptivfamilien sind mit medizinischen Einrichtungen verbunden, die genetische Krankheiten erforschen und auch an der Herstellung von Medikamenten arbeiten.“

Whistleblower Exitus lässt Dokumente durchsickern

Dies sind schwerwiegende Vorwürfe, aber De Boer hat Korrespondenz von Exitus durchsickern lassen, die er auch mit De Andere Krant geteilt hat und die einige Fragen aufwirft.

Auch unsere eigenen weiteren Ermittlungen ergeben die notwendigen Verdachtsmomente. Die durchgesickerten Exitus-Dokumente zeigen, dass es sehr schwierig ist herauszufinden, wohin die Kinder tatsächlich gegangen sind.

Beispielsweise scheinen falsche Adoptionsadressen registriert worden zu sein. Beispielsweise waren bei der Adoptivfamilie Key, die bis zu vier behinderte Kinder adoptieren wollte, dieselben Adressen und Telefonnummern aufgeführt, nur die letzte Ziffer unterschied sich.

Die Adressen existieren nicht wirklich, aber der Straßenname führt zu einem Vinex-Standort in Texas, wo der angegebene Standort in Google Maps unkenntlich gemacht wurde. (US-Goldreserven in der Vatikanstadt – Energiewaffen in Hawaii vom Tiefen Staat wegen geretteten Kindern eingesetzt (Video))

6122 Strada Cv in Fort Worth führt zu einem Vinex-Standort in Texas. Die von der Familie Key bereitgestellten Hausnummern 6120-6123 existieren nicht (entsprechen nicht der Grundstücksnummerierung, wie auf dem Luftbild links zu sehen), das Haus an diesem Standort (zwischen den Hausnummern 6112 und 6124) existiert, war jedoch in Google Maps ( Foto Mitte) unscharf , noch bevor das Haus gebaut wurde.

Medizinische Forschung in der Ukraine

Die Adoptivfamilie von Holly Hildebrant nennt das Geisinger Hospital in Danville, Pennsylvania als Standort der Adoptivfamilie. Dieses Krankenhaus ist an verschiedenen genetischen Forschungsprogrammen wie MyCode beteiligt, mit dem Ziel, Zusammenhänge zwischen Genkombinationen und Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten zu identifizieren.

Das Krankenhaus arbeitet mit dem Biotech-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals zusammen , das in einem Investitionsbericht für das zweite Quartal 2023 schreibt, dass „der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine“ „nachteilige Auswirkungen auf die angemessene Durchführung bestimmter klinischer Studien (in der Ukraine)“ habe und sie kann gezwungen sein, „die entsprechenden Studien in anderen Ländern durchzuführen“.

Für die Adoptivfamilie Hildebrant-Braddock ist das Geisinger Hospital als Adoptivadresse aufgeführt. Holly Hildebrant hat nicht auf Fragen zum Status ihres adoptierten Kindes geantwortet.

Verhaftung von Candace Rivera, CEO Exitus

Dass mit Exitus etwas nicht stimmt, wurde nach der Veröffentlichung von De Boers Artikel bestätigt. Am 16. September 2023 wurde Gründerin Candace Rivera wegen Betrug, Diebstahl und Fälschung, einschließlich Identitätsbetrug und Verwendung gefälschter Reisepässe, verhaftet. (Kindersexhandel der Kabale – Selenskyj ernennt eine satanische pädophile Künstlerin zur Kinderbotschafterin (Videos))

Sie gab sich angeblich fälschlicherweise als Krankenschwester oder Ärztin aus, um weitere Spenden zu sammeln. Einen Teil des Geldes verwendete sie für persönliche Ausgaben wie Häuser, Wohnungen, Autos und Reisen.

Dem Haftbefehl zufolge hat Exitus in den drei Jahren seit seiner Gründung mehr als 1,6 Millionen US-Dollar eingesammelt. (Siehe auch: dakl.nl/exitus-fraude )

Tim Ballard verlässt OUR nach Vorwürfen

Auch die Organisation Operation Underground Railroad (OUR) ist diskreditiert, nachdem Tim Ballard von ehemaligen OUR-Mitarbeiterinnen unangemessenes sexuelles Verhalten vorgeworfen wurde.

Ballard bestreitet die Anschuldigungen, hat OUR jedoch inzwischen verlassen. Wie Rivera stammt er aus der Mormonengemeinschaft in Salt Lake City und gründete OUR mit dem Ziel, sexuelle Ausbeutung und Kinderhandel zu bekämpfen.

OUR behauptet, an einer großen Evakuierungsaktion zur Abschiebung von Frauen und Kindern aus der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. „ All Hands and Hearts hat mit OUR mit Mitteln einen Lieferwagen und einen Krankenwagen gekauft (…). Bisher wurden mehr als 54.000 Kinder und Betreuer evakuiert “, heißt es in ihrem Jahresbericht 2022.

24 Millionen US-Dollar an Spenden

Aber laut Mitarbeitern ist OUR nur „ein Vermittler“ und „führt nicht wirklich die Rettung durch, kümmert sich nicht wirklich um die Nachsorge, sie finanzieren nur, sagen es den Spendern aber nicht.“

Eine Untersuchung möglicher Unregelmäßigkeiten führte nicht zu einer Strafverfolgung. Der ehemalige FBI-Agent Greg Rogers sagt, die Bekämpfung des Kinderhandels sei „ein Geschäftsmodell und eine sehr erfolgreiche Möglichkeit, Gelder zu beschaffen“.

Er nennt OUR „ein sehr erfolgreiches Unternehmen, um Geld zu sammeln“. Die Organisation hat einen Jahresumsatz von fast 24 Millionen Dollar, mit einem Jahreseinkommen von mehr als einer halben Million im Jahr 2022 für CEO Ballard.

Militärisches Personal

De Boer gibt weiter an, dass auch Teile der amerikanischen Armee an der „Evakuierung“ der ukrainischen Kinder beteiligt seien. De Boer schreibt: „Private Sponsoren scheuen keine Kosten, um ukrainische Kinder mit genetischen Störungen in die USA zu bringen.“

Jede Operation wird sorgfältig geplant, an der Söldner privater Militärunternehmen und medizinisches Personal der gemeinnützigen Organisation Global Surgical and Medical Support Group (GSMSG) beteiligt sind.

Sogar Beamte aus den Vereinigten Staaten sind an verdeckten Operationen beteiligt und helfen dabei, Busse mit Kindern ungehindert über die ukrainische Grenze nach Polen und Rumänien zu transportieren.“

Johnna May Holemans militärischer und chemischer Hintergrund

Leiter dieser geheimen Operationen ist laut De Boer die Geschäftsführerin der amerikanischen Non-Profit-Organisation Next North Inc., Johnna May Holeman. Aus ihrer Korrespondenz geht hervor, dass eine solche Operation Hunderttausende Euro kostet.

Es ist ein Rätsel, wie eine Schattenorganisation wie Next North mit 46 Followern auf Facebook, inaktiven Social-Media-Kanälen und keinen Kontaktdaten auf ihrer Website so viel Geld sammeln kann. (Wir haben Holeman per E-Mail Fragen gestellt, aber keine Antwort erhalten.)

Auf jeden Fall ist Holeman , die an der University of California Chemie studiert hat, eine Frau, die viele Aufgaben trägt. Sie korrespondiert im Namen der gemeinnützigen Organisation Aviation Without Borders, die nach eigenen Angaben an Rettungsaktionen beteiligt ist.

Sie ist Gründerin des Unternehmens Noetic International , einem Beratungsunternehmen für den Energiesektor. Noetic konzentriert sich unter anderem auf die „Produktion von Wasserstoff, Hochleistungsgraphen und neuen Materialien, um Überwachungs- und Heilungsplattformen universell mit Strom zu versorgen, zu sichern und zu stärken“.

Trotz der Beschreibung der großen Ambitionen von Noetics und vier (internationalen) Standorten arbeitet dort nur ein Mitarbeiter. Er ist Vorstandsmitglied, leitet die Wiener Niederlassung, hat einen militärischen Hintergrund und arbeitete laut seinem Linkedin-Profil zehn Jahre lang für die CIA .

Noetic ist außerdem mit der International RFID Business Association verbunden, einem Handelsverband für Unternehmen, die RFID- und RTLS-Technologien in ihren Unternehmen implementieren möchten. RFID steht für Radiofrequenz-Identifikation , eine Technologie zum Fernauslesen von Objekten und Lebewesen mit RFID-Tags.

Noetic wird von der indischen Website Greatgameindia.com als Lieferant von weißem Phosphor für die Ukraine identifiziert. Der Einsatz von weißen Phosphorgranaten gegen Zivilisten ist international verboten.

Zwielichtige Briefkastenfirmen

Eine weitere Suche in den Hintergrund von Johnna Holeman führt zu einer Spur von zwielichtigen gemeinnützigen Organisationen und Briefkastenfirmen, die sich laut Reuters oft an derselben Adresse in Cheyenne, Wyoming, befinden und laut Reuters „ein heimliches Geschäftsparadies“ für Tausende von „Mantelfirmen“ sind, Briefkastenfirmen, um „ihr Kapital zu verbergen“ und „zu verheimlichen, wer sie sind und was sie tun“.

Ein herausragendes Unternehmen ist Paladin Forces mit einem Umsatz von 1 bis 5 Millionen US-Dollar, das Johnna Holeman zusammen mit dem Namensvetter John F. Holeman gründete , oder vielleicht verwendete sie den Namen als Pseudonym.

John Holeman ist „ein Chemieingenieur mit Forschungserfahrung in Polymeren auf Graphenoxidbasis.“ Er war auch Panzeroffizier der US-Armee. Johnna M. Holeman ist außerdem Inhaberin des Unternehmens IntelAbility , das sich unter anderem auf Sensoren und Algorithmenoptimierung konzentriert. Das Unternehmen hat dieselbe Adresse wie seine Briefkastenfirmen Intelligent Decisions Inc und Noetic.

Nebelwände

Wie kommt es, dass jemand mit einem Hintergrund in Chemie und Graphen (Oxid) und Verbindungen zur Biotech-, Hightech-, Militär- und Geheimdienstwelt eine zentrale Rolle bei der Evakuierung schwerbehinderter Kinder aus der Ukraine spielt, aber ihre eigenen Geschäftsaktivitäten verbirgt? Netzwerkverbindungen hinter dem Deckmantel der Briefkastenfirmen?

Die Beteiligung der Holemans an „hochwertigem Graphen“ und „auf Graphenoxid basierenden Polymeren“ sowie ihre militärischen Verbindungen werfen Fragen auf, ob die ukrainischen Waisenkinder bei medizinischen Experimenten mit Hydrogel eine Rolle spielen.

Graphen und Graphenderivate wie Graphenoxid wurden in Hydrogele eingearbeitet , um Arzneimitteleigenschaften wie mechanische Festigkeit, elektrische Leitfähigkeit und Abgabe zu verbessern. Sie eignen sich für verschiedene biomedizinische Anwendungen, einschließlich Impfstoffe. Diese Substanzen spielen eine Rolle in den Militärprogrammen der Darpa und in Medikamenten der neuen Generation.

Mit Graphenoxid eingearbeitete Hydrogele haben verschiedene biomedizinische Anwendungen, spielen aber eine wichtige Rolle in der Medizin der nächsten Generation, Biowaffen, Überwachungssystemen und Transhumanismus.

In diesem Zusammenhang sticht auch die Biografie von Simon Brewer hervor, ebenfalls aus Salt Lake City und seit 2021 Finanzdirektor von OUR. Zuvor war er als Finanzvorstand des Medizinunternehmens Predictive Technology Group, Inc. tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Genomdiagnostik und bezeichnet sich selbst als führend in der Nutzung von Datenanalysen zur Krankheitserkennung.

Medizinische Experimente mit Waisenkindern

Dass Kinder für Experimente und Arzneimittelforschung missbraucht werden, ist gar nicht so weit hergeholt, wie es scheint. Es gibt in der Vergangenheit viele Beispiele unethischer medizinischer Forschung mit Kindern durch die Pharmaindustrie.

Beispielsweise haben die National Institutes of Health (NIH), die amerikanische Regierungsbehörde, die für die Verteilung des Löwenanteils der pharmazeutischen Forschungsgelder in den USA verantwortlich ist, unter der Führung des Gesundheitspapstes Antony Fauci , der letztes Jahr in den Ruhestand ging, in der Vergangenheit gearbeitet hat, war an Experimenten an wehrlosen New Yorker Waisenkindern schuldig .

Dies wurde unter anderem von Robert F. Kennedy Jr. in seinem 2021 erschienenen Buch The Real Anthony Fauci beschrieben.

Falsche Adoptionsadressen

Auch die Praktiken rund um die Adoptionen ukrainischer Kinder weisen Ähnlichkeiten mit dem Kinderhandel aus Guatemala auf, über den die Whistleblowerin Tara Rodas kürzlich vor dem US-Kongress aussagte.

Angeblich war dabei das US-Gesundheitsministerium involviert und es wurden falsche Adoptionsadressen angegeben.

Aus der internen Korrespondenz von Exitus geht hervor, dass sich die adoptierten Kinder oft in einem sehr schlechten Zustand befinden. Sie sind behindert, krank, unterernährt, teilweise sexuell missbraucht und medikamentenabhängig.

Eine Krankenschwester von Exitus schreibt, dass für die evakuierten Kinder „eine aggressive medizinische Behandlung empfohlen“ werde.

BuZa: „Russland ist der Kinderentführung schuldig“

Das niederländische Außenministerium (BuZa) teilte Mitte September eine Mitteilung mit, in der es hieß: „Seit der groß angelegten Invasion der Ukraine hat Russland Tausende ukrainischer Kinder aus der Ukraine entführt. Damit versucht Russland, Kinder ihrer ukrainischen Familie, Identität, Sprache und Kultur zu berauben.“

Es wird auf eine Website namens „Children of War“ verwiesen, die die Zahl der Kinderopfer „infolge aktiver Feindseligkeiten und der …vorübergehende Besetzung eines Teils des ukrainischen Territoriums schätzt“.

Am 17. März 2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen Präsident Putin und die russische Kommissarin für Kinderrechte Maria Lvova-Belova wegen „Abschiebung ukrainischer Kinder“.

Die russische Regierung wiederum hat einen parlamentarischen Ausschuss eingesetzt, „um die kriminellen Handlungen des Kiewer Regimes gegen Kinder zu untersuchen“.

Die stellvertretende Vorsitzende der Kommission, Anna Kuznetsova, erklärte kürzlich, dass in der Ukraine Dokumente „für den Verkauf von Waisen“ gefunden worden seien, die „für den Verkauf von Organen“ registriert seien.

Sie fügte hinzu, dass „die Ukraine 7 Prozent ihres Budgets, etwa 2 Milliarden US-Dollar, aus Gewinnen aus dem Organhandel auf dem Schwarzmarkt bezieht.“

Die russische Regierung reagierte wütend auf die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs Anfang des Jahres. Maria Lvova-Belova ist eine „Ombudsfrau für Kinder“ und eine beliebte Medienpersönlichkeit, die in Russland angesehen, die die Interessen des Kindes in den Vordergrund stellt, und als Retterin ukrainischer Waisenkinder, die vom Krieg bedroht sind, bekannt ist.

Er zijn documenten gevonden die betrekking hebben op het kopen van kinderen uit weeshuizen in Oekraïne. Hierbij is een Brits privé militair bedrijf betrokken en betalingen zijn gedaan door Coca Cola 🙄🤨😡 pic.twitter.com/0zfOxVpF9L — Rachel Ontijd-Latuni (@mofetrol) October 7, 2023

Die niederländische Webseite De Andere Krant fragte das Ministerium, ob ihm auch Evakuierungsmissionen von Organisationen wie Exitus und Operation Underground Railroad aus der Ukraine nach Amerika bekannt seien, erhielt jedoch keine Antwort aus Den Haag.

PublicDomain/ellaster.nl am 23.11.2023