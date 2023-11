Frag nicht, woher das Chaos kommt – wir befinden uns im Zeitlinienkrieg, der uns aus der falschen Matrix befreit (Video)

Teile die Wahrheit!

Wer den Irrsinn und das Chaos auf der Welt verstehen will, muss sich mit dem Thema Zeitlinien auseinandersetzen. In ihrem neusten Video berichtet das Medium Kerry K., dass die vielen Zeitlinien, die in der wir in der alten manipulierten falschen Matrix existiert haben, vollständig kollabiert sind und wir nun die Wahl zum Aufstieg oder ein Weiterleben auf einem 4D-Planeten haben. Von Frank Schwede

Kerry K. erklärt, was eine Zeitlinie ist. Nämlich eine Frequenz. Ein Gerüst, das die Realität an Ort und Stelle hält. Genau das ist es, was die Frequenz nach Worten des Mediums tut. Sie wird zu einem Gerüst, das die Realität, in der wir leben zusammenhält.

Wenn wir nun die Frequenz ändern, ordnen wir das Gerüst neu und wir verändern damit auch die Realität. In diesem Fall verschiebt sich die Zeitlinie. Und genau an dieser Stelle passieren gerade merkwürdige Dinge.

Kerry K. nennt als Beispiel den Mandela-Effekt, der nach dem ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela benannt wurde und zum ersten Mal in den 1990er Jahren beobachtet wurde.

Mandela konnte 1990 nach 27 Jahren das Gefängnis verlassen, doch viele Menschen hielten ihn bereits für tot. Das passierte danach auch mit zahlreichen anderen Personen des öffentlichen Lebens. Kerry K. erklärt, was hinter dem Mandela Effekt steckt:

„Das ist das Kollabieren all der Zeitlinien. Das ist es, was gerade stattfindet. Wir werden gerade durch das sprichwörtliche Nadelöhr gepresst. Und das bedeutet, dass die vielen zersplitterten Zeitlinien alle zu einem Punkt zusammenlaufen.“

Hinzu kommt, dass der Mensch ein multidimensionales Wesen ist, das an vielen Orten gleichzeitig sein kann und Dinge oft auch gleichzeitig erlebt. K. sagt:

„Wir sind so verdummt worden, indem man uns gesagt hat, dass nur eine Sache zu einer Zeit passieren kann und dass es nur eine Version von dir zu einer Zeit geben kann. Die Wahrheit ist, dass du multidimensional bist, was bedeutet, dass du heute in diesem Moment bereits als fünfdimensionales Wesen existierst. Du existierst bereits in den höheren Reichen.“

Das bedeutet nach Worten von Kerry K, dass der vielfach propagierte Aufstieg nichts anderes als ein Märchen ist, weil er nämlich bereits schon vollzogen wurde. (Medium sieht Bruch in der Zeitlinie: Was in drei Monaten passiert (Video))

Das Medium sagt dazu:

„Ihr seid bereits aufgestiegen. Jeder einzelne von euch existiert bereits in der 5. Dimension. Die Frage ist nur, kannst du die Frequenz deines Körpers anheben, das Körperbewusstseins. Auszustrahlen und zu verkörpern, wer du als 5D-Wesen bist, das ist es, was Aufstieg ist. Es ist, was du in deinen Körper bringen kannst, nicht wohin du gehen kannst.“(Aurachirurgie: Heilen auf höchster Ebene)

300x250

Verwirrende Falschinformation

Kerry bemängelt in diesem Zusammenhang, dass es viele Missverständnisse in der spirituellen Szene gibt, die bewusst eingebracht wurden und die ohne zu hinterfragen von so vielen spirituellen Menschen ohne ständig wiederholt werden. Kerry K.:

„Ihr werdet so vielen Fehlinformationen ausgeliefert und ihr fühlt euch dabei hilflos, weil ihr die Wahrheit für euch nicht erkennen könnt. Deshalb ist es absolut notwendig, dass ihr diese feine Kunst der Unterscheidung lernt, nämlich die Fähigkeit euch damit zu verbinden, wenn ihr in Resonanz mit Informationen seid.“

Das Medium beschreibt die Resonanz als ein Gefühl der innere Ruhe und Offenheit. Selbst wenn eine Information beunruhigend und erschütternd ist, kann es sich in vielen Fällen gut anfühlen, nämlich dann, wenn es sich um eine bewusste Falschinformationen handelt und man sie im Innern als solche erkannt hat. Es kann aber auch andersrum sein. K.:

300x250 boxone

„Wenn ihr Informationen erhaltet, die gut klingen, aber sich nicht gut anfühlen, stimmt etwas nicht. Etwas kann sich verlockend anhören, aber euer Körper ist in Anspannung. Prüft, was euer Körper macht. Es ist eure Fähigkeit, Wahrheit zu fühlen.“

Die Menschheit hat nach Worten des Mediums über viele Generationen in einer falschen Matrix gelebt, die von finsteren Wesen aufgestellt wurde, um die Menschheit zu versklaven, um sie von innen heraus betreiben zu lassen. Kerry K.:

„Stellt euch die Zeitlinie vor wie viele Züge auf einem Bahnhof. Aber jeder dieser vielen Züge, wird von innen heraus betrieben. Das bedeutet, Leute wie du und ich betreiben die Zeitlinie, wir sind die Zugführer, die die Zeitlinien vorantreiben, also sind wir die Schöpfer, die die Realität erschaffen.

Aber wenn wir nicht wissen, dass wir die Schöpfer sind, die die Realität erschaffen, dann sind wir blinde Betreiber, die mit Reizen gefüttert werden, denen absichtlich Dinge gezeigt und beigebracht werden, die in einem Glauben geleitet werden, dass etwa dieser Politiker schlecht ist, dass dieses Land etwas falsch macht, dass diese globalen Ereignisse gestoppt werden müssen.“

Den Menschen werden in diesem Fall kollektive Hinweise und Informationen gegeben, auf die sie ohne zu hinterfragen sich zu Eigen machen und entsprechend darauf reagieren. Deshalb ist Kerry K. davon überzeugt:

„Dass ein Betreiber einer Zeitlinie, nicht unabhängig erschafft, sonder jemand ist, der in jeder Hinsicht gehirngewaschen, verblödet und zombifiziert ist und den Prozess der Schöpfung durchführt. Sie sind gesteuert und halten die Zeitlinie aufrecht.“

Leben in der falschen Matrix

Wenn die Betreiber einer Zeitlinie in der Vergangenheit erkannt haben, dass es Leute gibt, die eine Zeitlinie erschaffen die sie nicht steuern können, dann war das ein Problem, weil sich diese Zeitlinien ausbreitet hat und zu einer Welle wurde, die nicht mehr aufgehalten werden konnte. K. sagt:

„Die Zeitlinie, die die Bösen versucht haben zu steuern, um sie in der falschen Matrix zu behalten, begann plötzlich zu entgleisen. In diesem Fall wurden Zeitlinienkriege geführt. Interventionen wurden gemacht, da gab es einen ständigen Prozess der Kalkulation.

Erinnert euch, die Bösen können nur kalkulieren. Sie können nur konstruieren, sie selbst sind keine Schöpfer, denn sie selbst haben sich von der göttlichen Matrix getrennt. Dadurch haben sie ihre kreative Schaffenskraft verloren, weswegen sie die Menschheit dafür benutzten.“

Sie benutzten die Menschheit als eine Art Treibstoffquelle. Das heißt, die Menschen erschufen in ihrem Auftrag als Art blinde Betreiber eine negative Matrix. Kerry K. erläutert, wie ein Zeitlinienkrieg funktioniert:

„In dem Moment, wo bemerkt wird, das eine Person eine Welle er Liebe aussendet, wurde sich mit ihr auf entsprechender Weise mit ihr befasst. Vielleicht passiert etwas sehr angsteinflößendes, irgendeine Intervention geschah in ihrem Leben, um sie von ihrem Weg abzubringen, um sie zurück in die Angst zu bringen, um das sie wieder von einem Schöpfer zu einem Betreiber wurde. Dann konnte die Zeitlinie weitergehen.

Diese multiplen Zeitlinien, gerieten den böswilligen Betreibern, also den Dunkelmächten, die die Zeitlinie kontrollierten, häufig außer Kontrolle, weil es zu viele Menschen gab, die von der Liebeswelle erreicht wurden und anfingen aufzuwachen.

Dann erschufen die Dunklen eine neue Zeitlinie, um jeden in diese zurückzuversetzen, indem sie ihn von einer Zeitlinie abzogen und in die andere versetzten, wo er wieder die Gedanken, die Meinungen und die Glaubenssysteme lenkte, was nach Worten von Kerry K. ein leichtes Spiel war. Sie sagt:

„Wenn Leute anfangen Meinungen von irgendetwas zu haben, dann fangen sie an, Energie aufzubauen. Und es ist so einfach, die Menschen in eine bestimmte Geisteshaltung zu bringen. Ob es Traurigkeit oder Empörung ist – all diese Stimmungen sind dichte Frequenzen und diese Schaffen Durchgänge in alternative Zeitlinien. So haben die Bösen in der Vergangenheit operiert.“

Die Dunkelmächte haben viele Zeitlinien geschaffen, um die Menschheit zu kontrollieren. Ein anderer Grund, warum es so viele Zeitlinien gab, war nach Informationen von Kerry K., weil die Dunkelmächte aus vielen Fraktionen und Gruppierungen bestanden, die miteinander um die Kontrolle der Menschheit kämpften. Kerry K.:

„Zeitlinienkriege wurden geführt, um zu sehen, wer das Narrativ kontrollieren kann. Es gab zwar Interventionen von den galaktischen Wesen, die unserem höheren Bewusstsein dienen, aber letztendlich lief es immer auf eine Frage raus: Kann es die Menschheit selbst steuern, kann die Menschheit aus dem Inneren die Zeitlinien umlenken und die Liebe wählen, kann sie selbst wählen, selbst erkennen? Wir konnten es offensichtlich nicht. Wir können es jetzt.“

Das Spiel ist aus

Die Zeitlinien wurden Jahrtausende lang überwacht. Die Dunkelmächte bewegten sich ständig zurück und vorwärts in der Zeit und schufen Störungen in der Zeitlinie, in der sie Kontrolle benötigten. Das konnte ein Krieg sein oder ein anderes gravierendes Ereignis. Doch damit ist jetzt Schluss. Kerry K.:

„Über die letzten Jahre sind all diese Zeitlinien kollabiert, denn wir kommen dem Aufstiegsfenster nahe. Das ist alles, was die Dunkelwesen versuchten zu verhindern. Sie sind sogar soweit gegangen CERN zu bauen, sie gingen soweit zu versuchen, neue Zeitlinien in den Fokus zu rücken. Warum? Weil alle Zeitlinien kollabiert sind. Ja, das ist bereits passiert. All diese verschiedenen Zeitlinien sind bereits in eine kollabiert. Genau jetzt.“

Das bedeutet nach Worten von Kerry K, dass alle Realitäten und Frequenzen jetzt in einer funktionierenden Zeitlinie vorhanden sind. Was wir aber noch immer haben, ist eine Reihe an verlassenen Zeitlinien. Das Medium bezeichnet sie als Geisterzeitlinien. Kerry K. rät:

„Es ist jetzt eure Aufgabe, diese in euren Körper zu reabsorbieren. Stellt euch sie wie Geister in einem Gebäude vor. Viele dieser Zeitlinien sind eine Gebäude. Es gab eine Menge Trümmer beim verlasen dieser Zeitlinie und ihr müsst sie jetzt wieder einfordern. Die Arbeit mit diesen Zeitlinien ist, die Fragmente von euch zurückzuholen, die Fragmente eures Selbst zurückverbinden, damit ihre eure Ganzheit wieder herstellen könnt.“

Abschließend klärt Kerry K. darüber auf, auf welcher Zeitlinien wir uns befinden:

„Erinnert euch, ich sagte, alle Zeitlinien sind in einem Raum kollabiert, den wir Realität nennen. Es gibt eine Zeitlinie mit zwei Wegen. Das ist es, wo wir uns momentan befinden. Eine Zeitlinie, die die vielen Fragmente der alten Zeitlinien aufsammelt und sie unserer Ganzheit reabsorbiert.

Vieles davon ist Trauma. Denkt an jemanden, der in Atlantis lebte, denkt an jemanden, der in vielen Sternensystemen lebte, die zusammenbrachen. Es war nicht nur unser Planet auf dem wir große kataklysmische Ereignisse hatten. Stellt euch Leute vor, im Trauma feststecken.

Ihr bekommt die Chance, all diese Fragmente eures Selbst zurückzunehmen. Es ist so ein machtvoller Job, es ist eine solch kraftvolle Arbeit. Ihr wusste, als ihr auf diesen Planeten kamt, dass ihr Realitäten aus dem Innern heraus kollabieren lassen würdet und die Realität aus dem Innern neu erbauen würdet.“

Es gibt jetzt nur noch zwei Wege, sagt Kerry K. Der eine führt zum Aufstieg, der andere auf einen 4D-Planeten – aber keiner von den beiden Wegen führt in eine falsche Matrix.

Das bedeutet, dass alles, was jetzt noch bleibt, die Erinnerung an die falsche Matrix ist. K.:

„Ich sage euch, diese Erinnerungen sind gewaltig. Es gibt Menschen, die jeden Tag kämpfen, die Erinnerungen an diese falsche Matrix aufrecht zu halten, wo sie die Macht über andere Menschen haben, wo sie andere Menschen manipulieren konnten. Das sind die Tendenzen der falschen Matrix. Verlasst sie“

Nach Worten von Kerry existieren immer noch Spieler der falschen Matrix, die sehr glücklich darüber sind, wenn sie genug Leute zusammenzubekommen, um die Zeitlinie wieder zurück in die falsche Matrix zu lenken.

Doch das wird nach Worten von Kerry K. nicht passieren wird. Dennoch werden sie sich mit Händen und Füßen wehren und bis zu ihrem letzten Atemzug kämpfen.

Und genau an diesem Punkt befinden wir uns nach Worten des Mediums gerade.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 23.11.2023