Jenseits von Orwells 1984, 5G und der Einführung von 6G: „Eine digitale Gesellschaft lässt sich leicht zerstören“ (Video)

Von 5G zu 6G

Wir, die Menschen, befinden uns in einem Wettlauf gegen die Globalisten, die sich der Entvölkerung verschrieben haben; sie kontrollieren die Überlebenden, beuten uns aus, entmenschlichen uns und digitalisieren uns schließlich, damit wir durch 5G ferngesteuert werden können;

Und jetzt, gerade von China „eingeführt“, 6G. Siehe China startet Ultra-Hochgeschwindigkeits-Internet-Backbone der nächsten Generation – SHINE News.

Niemand weiß wirklich, oder hat zumindest nicht öffentlich gesagt, was 6G tun soll, was 5G nicht schon tun kann. Übrigens: Wurden die gesundheitlichen Auswirkungen von 6G untersucht? Vielleicht. Aber niemand gibt die Ergebnisse preis. Peter Koenig

So beschreibt Qualcomm 5G:

Mobilfunknetz der 5. Generation. Es ist ein neuer globaler Mobilfunkstandard nach 1G-, 2G-, 3G- und 4G-Netzen. 5G ermöglicht eine neue Art von Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, praktisch jeden und alles miteinander zu verbinden, einschließlich Maschinen, Objekte und Geräte. Siehe dies.

Niemand hat offen über die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G gesprochen, obwohl diese untersucht worden sind. Doch die Studien werden der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht.

Jenseits von George Orwells 1984

Es gibt „Vermutungen“; und Wissenschaftler, die die Wahrheit über die Auswirkungen dieser Ultra-Mikrowellen auf die Tier- und Pflanzenwelt und die Menschen ans Licht bringen, werden meist als „Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt.

Dies ist die „Halt die Klappe“-Phrase für alles, was der Mainstream, die Kabale, die Matrix und die Globalisten der Öffentlichkeit nicht mitteilen wollen. Wir sind weit über George Orwells „1984“ hinaus.

Das Mobilfunknetz der 6. Generation oder 6G ist etwa 100 Mal schneller und leistungsfähiger als 5G. Es wird in der Lage sein, alles zu digitalisieren.

Dies ist, was RantCell über 6G zu sagen hat:

6G arbeitet auf Terahertz-Frequenzbändern und wird eine Spitzendatenrate von 1.000 Gigabit/s mit einer Latenzzeit von weniger als 100 Mikrosekunden bieten. Wenn wir über die Geschwindigkeit von 5G- und 6G-Netzen sprechen, wird erwartet, dass die Geschwindigkeit von 6G 100 Mal schneller ist als die von 5G, bei verbesserter Zuverlässigkeit und größerer Netzabdeckung. Siehe dies.

Wir, das Volk, befinden uns in einem Wettlauf – Leben gegen Tod. Wenn wir aufwachen und gegensteuern, ist das Projekt der Globalisten, nämlich das der teuflischen Protagonisten der UN Agenda 2030 und des Great Reset, „dem Untergang geweiht“.

Aber wenn wir uns weiterhin täuschen lassen, werden wir, das Volk, „zur Hölle fahren“.

Das ist der Grund, warum das gesamte UN-System verzweifelt versucht, die Welt zu digitalisieren. Je schneller, desto besser, denn es könnte sein, dass wir, das Volk, nicht genug Zeit haben, um in Massen aufzuwachen und unsere Welt und unser Leben zurückzuerobern, bevor es zu spät ist.

Der Finanz-, Militär-, IT-, Medien- und Pharmakomplex ernennt die UNCTAD

Daher haben die Vereinten Nationen, das politische Gremium, das unter der vollständigen Kontrolle der globalistischen Kabale (offen von Washington geführt) steht, aber in Wirklichkeit vom mächtigen Finanz-, Militär-, IT-, Medien- und Pharmakomplex (FMIMPC) kontrolliert wird, einen seiner Unteragenten, die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD), als Fahnenträger für den tödlichen Ansturm der All-Digitalisierung benannt – zumindest vorläufig.

Die UNCTAD wird – in eklatanter Abweichung von ihrem historischen Mandat im Namen der Entwicklungsländer, namentlich des globalen Südens – im Namen des gesamten UN-Systems das Spielfeld ebnen, indem sie in einer Pressemitteilung am 15. November 2023 in Genf die itse-Woche vom 4. bis 8. Dezember 2023 ankündigt, eine Neuauflage ihrer 2016 begonnenen jährlichen e-Commerce-Woche.

Die Generalsekretärin der UNCTAD, Rebecca Grynspan, sagte,

„Die digitale Wirtschaft spielt eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung von Entwicklungszielen auf allen Ebenen. Durch integrative und stakeholderübergreifende Diskussionen können wir gemeinsam eine globale digitale Zukunft aufbauen, die für alle funktioniert.“

Die berüchtigte e-Week der UNCTAD trägt den Titel

„UNCTAD e-Week 2023 zur Mobilisierung globaler Unterstützung für eine integrativere digitale Wirtschaft“.

Der Untertitel:

„Mehr als 3.000 Stakeholder aus 130 Ländern werden untersuchen, wie digitale Chancen in gemeinsame Entwicklungsgewinne umgewandelt und bestehende Klüfte für eine nachhaltige Zukunft geschlossen werden können.“

Der Text der Pressemitteilung strotzt nur so vor Sloganismus, Nettigkeiten und „Noneties“ (sinnloses Gerede für die „an das System verkauften Zwerge“).

Zum Beispiel….

„Die Konferenz steht unter dem Motto „Shaping the Future of the digital economy„. In über 150 Sitzungen werden drängende Fragen der Digitalisierung erörtert. Die Hauptthemen reichen von der Plattform-Governance, den Auswirkungen der künstlichen Intelligenz (KI) auf die Entwicklung, umweltfreundlichen digitalen Praktiken bis hin zur Stärkung von Frauen durch digitales Unternehmertum und der Beschleunigung der digitalen Bereitschaft in Entwicklungsländern.“

Dieser einleitende Satz geht kaum an einem der bedeutungslosen globalistischen Jargons vorbei, die heute in den Köpfen der Menschen kursieren, ohne dass sie einen zweiten Gedanken daran verschwenden, was sie wirklich bedeuten.

Moment mal, sie haben den Begriff „nachhaltig“ vergessen. Sicherlich wird er später im Text auftauchen.

UNCTAD und das „digitale Spielfeld“

Sehr wichtige Personen (VIP) nehmen teil. Sie sprechen auch über mehrere hochrangige Redner wie Amandeep Sing Gill, den Technologiebeauftragten des UN-Generalsekretärs, Nizar Ben Neji, den tunesischen Minister für Kommunikation und Technologie, sowie Henry Puna, den Generalsekretär des Pacific Islands Forum, und viele weitere IT-VIPs.

Das KI-Potenzial. Sie lassen es sich nicht nehmen, das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) zu erschließen, und erinnern die Welt daran, dass die Zeit von entscheidender Bedeutung ist, da die Welt mit den Unsicherheiten im Zusammenhang mit aufkommenden Technologien konfrontiert ist, einschließlich der raschen Verbreitung der KI, die die digitale Wirtschaft zunehmend revolutioniert.

Es ist klar – unsere Zukunft, die Zukunft der Menschen, wird als digitale Zukunft geplant. Und das, ohne jegliche Konsultation. Das UN-Gremium und diejenigen, die an seinen Fäden ziehen, planen, für uns, die Menschen, zu entscheiden. Aber nur, wenn wir sie lassen.

Die Angleichung des digitalen Spielfelds wird sich auf die massiven Datenströme der digitalen Wirtschaft konzentrieren und eine globale Governance als Antwort auf die Marktkonzentration und die ungleiche Verteilung der Vorteile fordern.

Es heißt, dass über 70 % der weltweiten digitalen Werbeeinnahmen an nur fünf digitale Plattformen gehen.

Und was wollen sie dagegen tun? Nichts. Denn diese fünf digitalen Plattformen kontrollieren bereits die Welt – Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft. Diese Giganten kontrollieren die IT-Kommunikation im Wert von etwa 9 Billionen Dollar. Und jetzt kommt noch „X“ (ehemals Twitter) hinzu, und der Horizont für Veränderungen sieht äußerst trübe aus, vor allem nicht durch ein kleines UN-Gremium namens UNCTAD.

Doch das ist bei weitem nicht alles.

Auf der Tagesordnung steht noch ein weiterer Slogan: „Harnessing the digital promise“ (Das digitale Versprechen nutzen), der vorhersagt und verspricht, dass die datengesteuerte digitale Wirtschaft den Ländern ein enormes Potenzial bietet, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Innovationen zu fördern und geografische und physische Hindernisse für eine integrative Entwicklung abzubauen.

Hier ist das Tüpfelchen auf dem „i“:

Digitalisierung für Entwicklung – die UNCTAD e-Week-Plattform für einen konstruktiven und inklusiven Dialog soll Erkenntnisse und Maßnahmen hervorbringen, die in die globalen Bemühungen einfließen können, insbesondere in den laufenden Global Digital Compact der Vereinten Nationen, der darauf abzielt, eine offene, freie und sichere digitale Zukunft für alle zu katalysieren, und zwar im Vorfeld des UN-Zukunftsgipfels 2024.

Und für all das brauchen sie stärkere Partnerschaften. Vor allem angesichts der zahlreichen globalen Krisen, die sich an der geopolitischen, wirtschaftlichen und klimatischen Front abspielen, müssen die Länder wichtige Entscheidungen treffen, um den Weg der Digitalisierung für eine gerechte und nachhaltige Entwicklung zu ebnen.

Sie mögen über den unethischen und illegalen Pakt 2019 zwischen Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Vereinten Nationen sprechen sowie über die mutwillig von Menschen verursachten weltweiten Kriege und Konflikte, das Chaos und die Morde, nur um die Bevölkerung in Schach zu halten, zu verwirren und abzulenken.

Dies vervollständigt den Slogan: Gleichberechtigt und nachhaltig ist nicht vergessen.

Die digitale Gesellschaft abbauen“

Wenn man zwischen den Zeilen und jenseits der Slogans und der digitalen Jargon-Propaganda liest, ist es nicht schwer zu erkennen, dass wir uns immer schneller in Richtung digitale Versklavung bewegen.

Bedenken Sie, was Tucker Carlson kürzlich in einem Interview gesagt hat, dass es einfach ist, „eine digitale Gesellschaft zu stürzen„.

Denken Sie darüber nach.

Wenn alles um uns herum von digitalen Signalen gesteuert wird, die von der „Globalist Cabal“ (namentlich dem FMIMPC) kontrolliert werden, kann ein einziger oder wenige Schalter unsere verschiedenen Netzwerke ausschalten:

Wasserversorgung, Strom, Gas, alle Arten von Energie,

Lebensmittelversorgung,

Kraftstofflieferungen,

Verkehrssignale,

jegliches Transportwesen,

die gesamte Kommunikation,

das Geld auf unseren Konten und vieles mehr.

Die Auswirkungen auf das Leben der Menschen sind unbeschreiblich. Es braucht keine Atomexplosion, um seine Entvölkerungsagenda umzusetzen, oder die so genannten „nutzlosen Esser“ (ein Zitat des israelischen WEF-Mitarbeiters Yuval Noah Harari), die auch diejenigen gefährden könnten, die die Schalter kontrollieren.

Und wir, das Volk, wären völlig machtlos.

Hören Sie sich das Interview mit Tucker Carlson an (Beginn bei 05:00).

Inzwischen sollte uns allen klar sein, dass das, was schrittweise und in vielerlei Hinsicht unmerklich für uns, Wir, das Volk, vorbereitet wird, „das pure Böse“ ist.

Wir sind es, die sich in der Matrix befinden. Die Eliten, die die wenigen Schalter kontrollieren, um das Endspiel zu steuern, befinden sich außerhalb der Matrix. Sie werden ihre Versorgungslinien offen halten – von allem, in der Hoffnung, in einem Paradies zu leben, in dem wir, das Volk, nichts besitzen, aber glücklich sind.

Sie kontrollieren die Matrix fern. Wir selbsternannten „rotgefüllten“ Menschen dachten, wir wären draußen und könnten das Chaos beobachten, das drinnen entsteht.

Es ist genau andersherum.

Leute, lasst euch nicht täuschen. Es ist eine Konfrontation zwischen den mächtigen Eliten, nämlich dem Finanz-, Militär-, IT-, Medien- und Pharmakomplex (FMIMPC) und „Wir, das Volk“, nämlich der weltweit an der Basis der Gesellschaft agierenden Menschheit.

…

