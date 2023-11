Kleinkind erleidet zwei Tage nach der Impfung einen qualvollen Tod (Video)

Berichten zufolge erlitt ein 15 Monate altes Mädchen einen qualvollen Tod, nur zwei Tage nachdem es zu einer Reihe von „Routine“-Impfungen gezwungen wurde.

Letzten Monat starb Melody Rain Palombi-Malmgren 48 Stunden nach der Impfung. Ihre Mutter, Katherine Palombi, erinnert sich an den Schock und den Kummer, ein Kind verloren zu haben, das der Inbegriff von Freude und Gesundheit war.

Am 17. Oktober wurden Melody während eines Routinebesuchs bei der Herbert Kania Pediatric Group in Warwick, New York, drei Impfungen verabreicht, berichtete News12 Westchester.

Nur zwei Tage später konnte sie nicht mehr atmen und erlitt einen schweren Herzstillstand.

Thegatewaypundit.com berichtet: Ihre Großmutter, die sich damals um sie kümmerte, wurde von der Notrufzentrale angewiesen, bis zum Eintreffen der Sanitäter Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Trotz umfassender lebensrettender Bemühungen im St. Anthony’s Hospital konnte Melodys Leben nicht gerettet werden.

Katherine Palombi erzählt von dem verheerenden Tag, von ihrem letzten Abschied von Melody, bevor sie zur Arbeit ging, und von dem erschütternden Anruf, den sie wegen der Atembeschwerden ihrer Tochter erhielt.

„Ich sagte immer wieder: Sie hatte einfach Impfungen, sie hatte einfach Impfungen“, dachte Palombi wiederholt und betonte dabei ihre unmittelbare Besorgnis darüber, dass die Impfungen mit dem kritischen Zustand ihrer Tochter in Zusammenhang stehen. (Übersterblichkeit steigt explosiv: Top-Kardiologe – Covid-Impfungen „sind für den menschlichen Gebrauch nicht sicher“)

Aus Krankenhausunterlagen ging hervor, dass Melody unter Leber- und Nierenversagen sowie einem Herzstillstand litt.

Die Herbert Kania Pediatric Group lehnte eine Stellungnahme zu dem Fall ab. Die CDC stellt fest, dass für 15 Monate alte Kinder bis zu 10 Impfungen empfohlen werden; Melody hatte drei erhalten – gegen Varizellen (Windpocken), DTaP (Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten) und Hib (Haemophilus influenzae Typ B-Bakterien).

Melody war schon einmal mit hohem Fieber und Ausschlag nach Impfungen im Alter von 2 Monaten ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Damals vermuteten die Ärzte, dass es sich wahrscheinlich um einen Virus und nicht um eine allergische Reaktion handelte. Allerdings glaubt Palombi, dass die Impfungen in beiden Fällen zu viel für den Körper ihrer Tochter waren.

Während die Ärzteschaft und die Familie auf Melodys Autopsieergebnisse warten, ist Katherine Palombis Botschaft eine Botschaft des Bewusstseins und des mütterlichen Instinkts.

„Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und lassen Sie nicht zu, dass sie Ihren Kindern etwas aufdrängen, was Sie nicht tun möchten“, sagte Palombi gegenüber News12.

„Ich möchte nur im Namen von Melody Bewusstsein schaffen. Vielleicht kann sie andere Kinder retten.“

Melody Rains Tante Jessica Rose hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um der Familie bei den medizinischen Kosten zu helfen und im Namen von Melody Rain ein Vermächtnis zu schaffen.

Von GoFundMe :

Am 19. Oktober 2023 haben wir unsere kostbare Melody Rain Palombi-Malmgren, Tochter von Katherine Palombi und Jesse Malmgren, verloren. Melody war ein wunderschöner 15 Monate alter Engel, der immense Freude und Liebe in das Leben aller brachte, die das Glück hatten, sie zu kennen.

Alle werden Melody sehr vermissen, auch ihre große Schwester Pearl. Melodys Zeit bei uns war viel zu kurz, aber ihre Wirkung war unermesslich.

Melody wurde auf die Erde geschickt, um uns allen tiefgreifende Lektionen zu erteilen. Für jeden von uns mögen diese Lektionen unterschiedlich sein, aber gemeinsam lehrte sie uns, wie wir den Akt der Liebe wirklich annehmen können, sie erinnerte uns an die Bedeutung des täglichen Lachens und sie lehrte uns, die kleinen Momente im Leben zu schätzen.

Ihre letzte Lektion ist jedoch mit einer Arbeit verbunden, die ihre Familie nun ausführen muss. Wir müssen Melodys Erbe bewahren. Gott hatte einen Plan.

Es gibt immer einen Plan. Er hatte einen Plan für uns, um die Botschaft über die Gefahren von Impfstoffen weiterzugeben.

Und er hatte einen Plan für Melody.

Dies ist weder die Zeit noch der Ort, um irgendjemandes Meinung über die medizinische Notwendigkeit von Impfungen zu ändern. Das kann jeder von Ihnen zu seinem eigenen Zeitpunkt selbst entscheiden.

Die einzige Lektion, die ich heute hier vermitteln möchte, ist, dass es nichts gibt, das für alle passt. Jeder Mensch, jedes Kind und jedes Baby ist anders.

Wir alle haben unsere eigene Schwelle dafür, was wir bewältigen können. Und das gilt auch für diese kleinen Babys, die so viele Impfungen erhalten. Jetzt ist es unsere Aufgabe, das Bewusstsein dafür zu schärfen, es ausbilden, in Frage zu stellen. Um sicherzustellen, dass Änderungen vorgenommen werden, damit Babys und Kinder sicher sind.

Ihr kleiner Körper, mit dem sie nicht umgehen konnte, sei ein sicherer und normaler Eingriff gewesen. JETZT stellen wir sicher, dass Melodys Vermächtnis andere Kinder vor dem Schmerz bewahrt, unter dem wir heute alle leiden.

Während wir diesen schwierigen Weg der Trauer bewältigen, werden wir auch mit den Lasten konfrontiert, die mit der Beisetzung unserer geliebten Melody und der Bewahrung ihres Erbes einhergehen.

Wir haben diese GoFundMe-Spendenaktion ins Leben gerufen, um unsere Familie in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen und ein bleibendes Erbe für Melody zu hinterlassen.

„Ihr Name war Melody Rain Palombi-Malmgren.

Melody war ein 15 Monate altes Baby, das nach drei Impfungen Leber- und Nierenversagen sowie einen Herzstillstand erlitt.

Sie haben ihre Geschichte nicht gehört, weil sie nicht zur Erzählung passte.“

..

