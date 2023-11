König Charles III wollte den Satanisten und Pädophilen Jimmy Savile als Pate für Prinz Harry!

In Confessions of an Illuminati Band 8: From the Rise of the Antichrist to the Sound of the Devil and the Great Reset schrieb ich:

„… alle Wege der Musik und manchmal auch der Perversion führen auf die eine oder andere Weise zum Buckingham Palace, symbolisch an der Spitze der Freimaurerei in der Welt, wo wir jetzt König Charles III. haben, der nicht nur einer der Hauptförderer des Great Reset ist, [1] , aber auch ein enger Freund des größten Pädophilen der Geschichte, des BBC-DJ Jimmy Savile (1926-2011), der zeitweise sein Berater wurde.“

Gestern wurde die Bedeutung dessen, was ich geschrieben habe, durch die Daily Mail weiter bestätigt, die berichtete:

Die Freundschaft von König Charles mit Jimmy Savile wird durch meine Offenlegung hier weiter bestätigt, dass er nach Prinz Harrys Geburt im Jahr 1984 in eine lange Liste mit Namen potenzieller Paten aufgenommen wurde. [2]

Die Auswahl möglicher Paten wurde vom zukünftigen König Charles verfasst und von seinem damaligen Privatsekretär, dem verstorbenen Edward Adeane, überwacht.

Adeane war sich bewusst, dass Charles sich keine Argumente gegen Savile anhören würde. Da er eine zerrüttete Beziehung zu Diana hatte, hatte er das Gefühl, dass er sich nicht an Harrys Mutter wenden konnte.

Er besprach es mit Sir Alastair Aird, dem Rechnungsprüfer der Königinmutter, der entsprechend entsetzt war und Adeane versicherte, dass die Angelegenheit „geklärt“ werde. Savile schaffte es nicht unter die letzten sechs. [3]

Während der mindestens 20-jährigen Freundschaft wurde Savile ein inoffizieller Berater von Charles, wie ich in Band 8 erläutere, in dem ich auch ausführlich über Harry spreche. (Pädo-Netzwerk: Epstein-Opfer tot aufgefunden nachdem sie geschworen hatte, die Elite zu entlarven)

Die Einzelheiten von Saviles Verbrechen kamen nach seinem Tod im Jahr 2011 an die Öffentlichkeit, aber in den Machtzentren war weitgehend bekannt, wer dieses Monster wirklich war. Savile wurde aktiv von den britischen Geheimdiensten und wichtigen Elementen der Vereinigten Großloge von England geschützt.(Pädo-Hollywood: Instagram von Tom Hanks wird mit Kommentaren überschwemmt, die seine Verhaftung wegen „Sexualverbrechen an Kindern“ fordern)

Obwohl die Daily Mail-Geschichte noch nicht von anderen Nachrichtenagenturen bestätigt wurde, war sie in königlichen Kreisen sehr bekannt, und wenn wir uns den ehrenwerten George Edward Adeane, Kommandeur des mächtigen Royal Victorian Order, ansehen, stellen wir fest, dass er der Rechtsanwalt und königliche Berater des Königshauses war.

Der Berater war von 1979 bis 1985 Privatsekretär des Prinzen von Wales und arbeitete Berichten zufolge daran, Savile davon abzuhalten, Prinz Harrys Pate zu werden. Dies deutet auf eine mögliche Vergeltung durch Charles hin, der den ehrenwerten George Edward Adeane rausgeschmissen hat.

Die Geschichte über Jimmy Savile als Harrys Patenonkel ist vielleicht etwas dürftig für die Mainstream-Nachrichten, die nicht näher darauf eingehen, um Probleme zu vermeiden, aber der Umfang der Freundschaft zwischen Prinz Charles und Jimmy Savile ist sehr gut etabliert, wie im Fall der letztjährigen Netflix- Dokumentation enthüllt wurde, dass Charles wiederholt den Rat von Aleister Crowleys Schüler Jimmy Savile eingeholt hat, [4] der jahrzehntelang Frauen und Kinder sexuell missbraucht hat, auch mit offener Unterstützung des „heiligen“ Papstes Johannes Paul II., wie ich in dem Artikel Papst Franziskus: Der letzte Papst? Geld, Freimaurer und Okkultismus im Niedergang der katholischen Kirche [5] dargelegt habe, der ihm eine prestigeträchtige Ritterschaft verschaffte, [6] während Charles sogar so weit ging, die Vorschläge dieses Monsters der Königin vorzulegen.

Der Guardian berichtet:

„Die Macher der Netflix-Dokumentation Jimmy Savile: A British Horror Story haben enthüllt, dass Savile ein PR-Handbuch für Royals und ihre Mitarbeiter erstellt hat. Einige dieser Ratschläge wurden dann in eine Notiz für die Königin aufgenommen, berichtete die Times. [7]“

Das Memo folgte einem Vorfall, bei dem Prinz Andrew, der nicht nur verdorben, sondern in den meisten seiner öffentlichen Äußerungen auch idiotisch ist, wie in seinem inzwischen berüchtigten BBC-Interview gezeigt wurde, [8] als er während eines Besuchs in London einige unsensible Kommentare zum Lockerbie-Bombenanschlag machte.

Savile wurde sofort von Charles konsultiert, der ein ausführliches Beratungsdokument für die königliche Familie darüber erhielt, wie sich die Königin und andere Mitglieder der königlichen Familie verhalten sollten.

Und dies war bei weitem nicht das einzige Mal, dass der heutige Monarch den berüchtigten Bösewicht um Rat fragte.

Später schrieb der zukünftige König Charles III. in einer handschriftlichen Notiz an Savile:

„Ich füge eine Kopie meines Memos über Katastrophen bei, das Ihre Punkte enthält und das ich meinem Vater gezeigt habe. Er zeigte es [der Königin]“.

Ermittler haben in den letzten Jahren eine außergewöhnliche Theorie zusammengestellt, über die der Daily Star berichtete und die zeigt, dass die berüchtigte TV-Persönlichkeit ein Okkultist war, der in die Fußstapfen des verstorbenen Satanisten Aleister Crowley trat; er war nicht nur ein britischer TV-Star und ehemaliger DJ.

Angeblich nutzte er schwarze magische Kräfte, die TV-Chefs, Promis, einflussreiche Politiker, Mitglieder der königlichen Familie und sogar den Papst in seinen Bann zogen, sodass er durch ganz Großbritannien reisen konnte, um Kinder und Behinderte zu misshandeln und Nekrophilie an Leichen in Leichenschauhäusern von Krankenhäusern zu praktizieren.

Savile, der im Oktober 2011 im Alter von 84 Jahren starb, ist nun Großbritanniens schlimmster Sexualstraftäter, nachdem die Polizei bekannt gegeben hat, dass er mindestens 450 Opfer im Alter von acht bis 47 Jahren verfolgt hat.

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 10.11.2023